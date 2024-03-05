Бельгия за последние месяцы депортировала десятки российских шпионов, - Де Кроо

Бельгия фиксирует попытки РФ вмешиваться во внутренние процессы страны и за последние месяцы депортировала десятки находившихся в стране под дипломатическим прикрытием российских шпионов.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в эфире телеканала RTL, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бельгия в течение прошлых месяцев выслала из страны десятки так называемых российских дипломатов, которые, очевидно, были шпионами", - отметил премьер-министр.

На вопрос, следует ли Бельгии остерегаться попыток России расшатать демократию, Де Кроо заявил, что это уже происходит. По его словам, Россия атакует Бельгию разными способами.

"Если мы занимаем позицию против России, мы знаем, что наши сайты превращаются в цель для кибератак уже несколько следующих часов", - отметил чиновник.

Он отметил также, что Россия также предпринимала попытки проводить на территории Бельгии кампании по дезинформации. Одна из них была осуществлена во время пандемии в 2021 году, когда полиция разыскивала дезертира, угрожавшего расправой ведущему вирусологу страны и правительства. Тогда спецслужбы Бельгии выявили признаки организованной извне кампании дезинформации против страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин под видом беглецов от мобилизации заслал на Запад своих шпионов, - The Wall Street Journal

Кроме того, по информации издания De Tijd и его европейских партнеров, на крыше российского посольства в Бельгии в Укле обнаружено не менее 17 спутниковых "тарелок" и другое коммуникационное оборудование, которое может использоваться как для связи, так и в шпионской деятельности, говорится в публикации.