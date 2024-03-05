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Бельгия за последние месяцы депортировала десятки российских шпионов, - Де Кроо

шпигун,шпіонаж

Бельгия фиксирует попытки РФ вмешиваться во внутренние процессы страны и за последние месяцы депортировала десятки находившихся в стране под дипломатическим прикрытием российских шпионов.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в эфире телеканала RTL, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бельгия в течение прошлых месяцев выслала из страны десятки так называемых российских дипломатов, которые, очевидно, были шпионами", - отметил премьер-министр.

На вопрос, следует ли Бельгии остерегаться попыток России расшатать демократию, Де Кроо заявил, что это уже происходит. По его словам, Россия атакует Бельгию разными способами.

"Если мы занимаем позицию против России, мы знаем, что наши сайты превращаются в цель для кибератак уже несколько следующих часов", - отметил чиновник.

Он отметил также, что Россия также предпринимала попытки проводить на территории Бельгии кампании по дезинформации. Одна из них была осуществлена во время пандемии в 2021 году, когда полиция разыскивала дезертира, угрожавшего расправой ведущему вирусологу страны и правительства. Тогда спецслужбы Бельгии выявили признаки организованной извне кампании дезинформации против страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин под видом беглецов от мобилизации заслал на Запад своих шпионов, - The Wall Street Journal

Кроме того, по информации издания De Tijd и его европейских партнеров, на крыше российского посольства в Бельгии в Укле обнаружено не менее 17 спутниковых "тарелок" и другое коммуникационное оборудование, которое может использоваться как для связи, так и в шпионской деятельности, говорится в публикации.

Автор: 

Бельгия (399) россия (95687) шпионаж (1392)


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Топ комментарии
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05.03.2024 08:43
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05.03.2024 08:43 Ответить
А как хвамилие этой депутанки?
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05.03.2024 09:37 Ответить
https://inforesist.org/ua/deputatka-vid-slugi-narodu-zareestruvala-biznes-u-rf/ Депутатка від «Слуги Народу» зареєструвала бізнес у РФ

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05.03.2024 09:41 Ответить
Бізнес ас южлі..
Сісти сракою в калюжу..
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05.03.2024 09:53 Ответить
Рашистська пʼята колона і таємні кроти є в кожній демократичній країні, вони їх плодили ще починаючи з післявоєнних років. Тому вони й талдичать постійно про загниваючий Захід, бо добре знають скільки там їхнього гівна. І в цьому вони праві. Ми то асоціювали те загнивання з рівнем технічного розвитку та благополуччям народу і сміялись з рашки. А вони мали на увазі зовсім інше "загнивання".
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05.03.2024 09:50 Ответить
А можна, їх депортувати, через Україну... елітний, обмінний фонд!, як не як...
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05.03.2024 10:46 Ответить
Зеленский обратился с ежегодным посланием президента к парламенту.

Одно из ключевых заявлений -

Киев готов к прямому диалогу с Москвой.
Глава государства убежден, без таких переговоров не удастся завершить войну.



https://www.5.ua/ru/polytyka/sluhy-aplodyruiut-oppozytsyia-v-shoke-chem-pokhvastalsia-y-chto-poobeshchal-zelenskyi-vo-vremia-svoeho-obrashchenyia-262166.html

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05.03.2024 10:46 Ответить
А вы про какую-то депутантку. Она уже поняла, что ЗЄ договорится с Москвой и начала воплощать
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05.03.2024 10:50 Ответить
их надо не департировать, а отстреливать и прикапывать
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05.03.2024 11:11 Ответить
вся европа окутана плотной сетью рашистских спецслужб!да и в Украине их хватает!
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05.03.2024 12:12 Ответить
Аргументи канцлера Німеччини були розірвані на шматки його власними військовими. Розмова офіцерів ВПС Німеччини, яку перехопили та опублікували російські ЗМІ наприкінці минулого тижня, показала, що українські солдати зможуть керувати ракетами Taurus без присутності німецьких фахівців, якщо пройдуть відповідну підготовку.
"Цей витік є офіційним підтвердженням того, що канцлер говорив неправду", - заявив опозиційний депутат від ХДС.
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05.03.2024 12:48 Ответить
 
 