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Бельгія упродовж останніх місяців депортувала десятки російських шпигунів, - Де Кроо

шпигун,шпіонаж

Бельгія фіксує спроби РФ втручатися у внутрішні процеси країни та за останні місяці депортувала десятки російських шпигунів, які перебували в країні під дипломатичним прикриттям.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо в ефірі телеканалу RTL, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бельгія протягом минулих місяців вислала з країни десятки так званих російських дипломатів, які очевидно були шпигунами", - зазначив прем’єр-міністр.

На запитання, чи слід Бельгії остерігатися спроб Росії розхитати демократію, Де Кроо заявив, що це вже відбувається. За його словами, Росія атакує Бельгію у різний спосіб.

"Якщо ми займаємо позицію проти Росії, ми знаємо, що наші сайти перетворюються на ціль для кібератак вже протягом кількох наступних годин", - зауважив урядовець.

Він зазначив також, що Росія також здійснювала спроби проводити на території Бельгії кампанії з дезінформації. Одна з них була здійснена під час пандемії у 2021 році, коли поліція розшукувала дезертира, який погрожував розправою провідному вірусологу країни та уряду. Тоді спецслужби Бельгії виявили ознаки організованої ззовні кампанії дезінформації проти країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін під виглядом втікачів від мобілізації заслав на Захід своїх шпигунів, - The Wall Street Journal

Крім того, за інформацією видання De Tijd та його європейських партнерів, на даху російського посольства у Бельгії в Уклі виявлено не менш як 17 супутникових "тарілок" та інше комунікаційне обладнання, що може використовуватися як для зв’язку, так і у шпигунській діяльності, йдеться у публікації.

Автор: 

Бельгія (414) росія (65442) шпигунство (999)


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Топ коментарі
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05.03.2024 08:43
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05.03.2024 08:43 Відповісти
А как хвамилие этой депутанки?
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05.03.2024 09:37 Відповісти
https://inforesist.org/ua/deputatka-vid-slugi-narodu-zareestruvala-biznes-u-rf/ Депутатка від «Слуги Народу» зареєструвала бізнес у РФ

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05.03.2024 09:41 Відповісти
Бізнес ас южлі..
Сісти сракою в калюжу..
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05.03.2024 09:53 Відповісти
Рашистська пʼята колона і таємні кроти є в кожній демократичній країні, вони їх плодили ще починаючи з післявоєнних років. Тому вони й талдичать постійно про загниваючий Захід, бо добре знають скільки там їхнього гівна. І в цьому вони праві. Ми то асоціювали те загнивання з рівнем технічного розвитку та благополуччям народу і сміялись з рашки. А вони мали на увазі зовсім інше "загнивання".
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05.03.2024 09:50 Відповісти
А можна, їх депортувати, через Україну... елітний, обмінний фонд!, як не як...
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05.03.2024 10:46 Відповісти
Зеленский обратился с ежегодным посланием президента к парламенту.

Одно из ключевых заявлений -

Киев готов к прямому диалогу с Москвой.
Глава государства убежден, без таких переговоров не удастся завершить войну.



https://www.5.ua/ru/polytyka/sluhy-aplodyruiut-oppozytsyia-v-shoke-chem-pokhvastalsia-y-chto-poobeshchal-zelenskyi-vo-vremia-svoeho-obrashchenyia-262166.html

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05.03.2024 10:46 Відповісти
А вы про какую-то депутантку. Она уже поняла, что ЗЄ договорится с Москвой и начала воплощать
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05.03.2024 10:50 Відповісти
их надо не департировать, а отстреливать и прикапывать
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05.03.2024 11:11 Відповісти
вся европа окутана плотной сетью рашистских спецслужб!да и в Украине их хватает!
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05.03.2024 12:12 Відповісти
Аргументи канцлера Німеччини були розірвані на шматки його власними військовими. Розмова офіцерів ВПС Німеччини, яку перехопили та опублікували російські ЗМІ наприкінці минулого тижня, показала, що українські солдати зможуть керувати ракетами Taurus без присутності німецьких фахівців, якщо пройдуть відповідну підготовку.
"Цей витік є офіційним підтвердженням того, що канцлер говорив неправду", - заявив опозиційний депутат від ХДС.
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05.03.2024 12:48 Відповісти
 
 