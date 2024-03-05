Бельгія упродовж останніх місяців депортувала десятки російських шпигунів, - Де Кроо
Бельгія фіксує спроби РФ втручатися у внутрішні процеси країни та за останні місяці депортувала десятки російських шпигунів, які перебували в країні під дипломатичним прикриттям.
Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо в ефірі телеканалу RTL, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Бельгія протягом минулих місяців вислала з країни десятки так званих російських дипломатів, які очевидно були шпигунами", - зазначив прем’єр-міністр.
На запитання, чи слід Бельгії остерігатися спроб Росії розхитати демократію, Де Кроо заявив, що це вже відбувається. За його словами, Росія атакує Бельгію у різний спосіб.
"Якщо ми займаємо позицію проти Росії, ми знаємо, що наші сайти перетворюються на ціль для кібератак вже протягом кількох наступних годин", - зауважив урядовець.
Він зазначив також, що Росія також здійснювала спроби проводити на території Бельгії кампанії з дезінформації. Одна з них була здійснена під час пандемії у 2021 році, коли поліція розшукувала дезертира, який погрожував розправою провідному вірусологу країни та уряду. Тоді спецслужби Бельгії виявили ознаки організованої ззовні кампанії дезінформації проти країни.
Крім того, за інформацією видання De Tijd та його європейських партнерів, на даху російського посольства у Бельгії в Уклі виявлено не менш як 17 супутникових "тарілок" та інше комунікаційне обладнання, що може використовуватися як для зв’язку, так і у шпигунській діяльності, йдеться у публікації.
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