Бельгія упродовж останніх місяців депортувала десятки російських шпигунів, - Де Кроо

Бельгія фіксує спроби РФ втручатися у внутрішні процеси країни та за останні місяці депортувала десятки російських шпигунів, які перебували в країні під дипломатичним прикриттям.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо в ефірі телеканалу RTL, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бельгія протягом минулих місяців вислала з країни десятки так званих російських дипломатів, які очевидно були шпигунами", - зазначив прем’єр-міністр.

На запитання, чи слід Бельгії остерігатися спроб Росії розхитати демократію, Де Кроо заявив, що це вже відбувається. За його словами, Росія атакує Бельгію у різний спосіб.

"Якщо ми займаємо позицію проти Росії, ми знаємо, що наші сайти перетворюються на ціль для кібератак вже протягом кількох наступних годин", - зауважив урядовець.

Він зазначив також, що Росія також здійснювала спроби проводити на території Бельгії кампанії з дезінформації. Одна з них була здійснена під час пандемії у 2021 році, коли поліція розшукувала дезертира, який погрожував розправою провідному вірусологу країни та уряду. Тоді спецслужби Бельгії виявили ознаки організованої ззовні кампанії дезінформації проти країни.

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Крім того, за інформацією видання De Tijd та його європейських партнерів, на даху російського посольства у Бельгії в Уклі виявлено не менш як 17 супутникових "тарілок" та інше комунікаційне обладнання, що може використовуватися як для зв’язку, так і у шпигунській діяльності, йдеться у публікації.