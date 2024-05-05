Чехия официально отозвала своего посла из РФ

Чехия отозвала своего посла из России, при этом с 2022 года он, фактически, находился в Праге.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в эфире телеканала TV NOVA, передает Цензор.НЕТ.

Липавский подтвердил, что правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивоньку.

Официально, Пивонька будет занимать должность посла до конца мая. В Москве он работал с 2018 года, но последние более 2 лет фактически находился в Праге.

Кроме того, Чехия не намерена отправлять своего представителя на "инаугурацию" Владимира Путина.

"Нынешние отношения Чехии с Россией не соответствуют тому, чтобы наш временный поверенный Ян Ондржейка участвовал в такой церемонии", - подчеркнул глава МИД.

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Взрывы на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году

Напомним, власти Чехии в апреле 2021 года объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014-м.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрыпалей в Солсбери в Великобритании.

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В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. В частности, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

25 апреля 2021 года президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасами во Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".