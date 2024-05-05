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Чехия официально отозвала своего посла из РФ

Чехія відкликала посла з РФ

Чехия отозвала своего посла из России, при этом с 2022 года он, фактически, находился в Праге.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в эфире телеканала TV NOVA, передает Цензор.НЕТ.

Липавский подтвердил, что правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивоньку.

Официально, Пивонька будет занимать должность посла до конца мая. В Москве он работал с 2018 года, но последние более 2 лет фактически находился в Праге.

Кроме того, Чехия не намерена отправлять своего представителя на "инаугурацию" Владимира Путина.

"Нынешние отношения Чехии с Россией не соответствуют тому, чтобы наш временный поверенный Ян Ондржейка участвовал в такой церемонии", - подчеркнул глава МИД.

Также читайте: Кулеба и глава МИД Чехии Липавский обсудили прогресс в закупке снарядов для Украины

Взрывы на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году

Напомним, власти Чехии в апреле 2021 года объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014-м.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрыпалей в Солсбери в Великобритании.

Также читайте: Российские шпионы-нелегалы Шапошниковы помогли ГРУ подорвать склады боеприпасов во Врбетице, - СМИ

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. В частности, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

25 апреля 2021 года президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасами во Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

Автор: 

посол (1793) россия (95381) Чехия (1701) Липавский Ян (85)


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Топ комментарии
+20
ОТ ШО ЗНАЧИТЬ ПРЕЗИДЕНТ ГНГЕРАЛ, А НЕ ШУТ - ПЯСЮАНИСТ.
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05.05.2024 19:18
+10
В неї рот вже повний - туди лавров по-великому сходив ...
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05.05.2024 19:33
+10
т.зв. "інавгурація" буйла буде в стилі тропічєской вечірки з деякими представниками "глобального юга"

форма одягу - набєдрєнні пов'язки
😂
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05.05.2024 20:00
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Правила форума Совет форумчан
, хто наступний?
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05.05.2024 19:05 Ответить
т.зв. "інавгурація" буйла буде в стилі тропічєской вечірки з деякими представниками "глобального юга"

форма одягу - набєдрєнні пов'язки
😂
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05.05.2024 20:00 Ответить
їстимуть чиїсь пальці?
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05.05.2024 20:42 Ответить
Івнагурація ще нашого бйла...
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05.05.2024 20:57 Ответить
Западные спецслужбы предупреждают: Россия планирует диверсии в Европе

Редакция

16:33

Европейские спецслужбы предупредили свои правительства о том, что Россия взяла курс на постоянный конфликт с Западом и потому готовит диверсионные акты по всей Европе, сообщает Financial Times.

По мнению представителей разведки, Россия уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и другие акции по нанесению ущерба инфраструктуре на европейской земле напрямую и через своих агентов, практически не беспокоясь о гибели гражданского населения.

Согласно оценкам аналитических центров трех разных европейских стран, в последнее время появились свидетельства более агрессивных и согласованных усилий по организации диверсий со стороны Кремля. «Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает», - заявил Томас Хальденванг, глава внутренней разведки Германии. Сейчас Россия, кажется, чувствует себя комфортно, проводя операции на европейской земле «с высоким потенциалом ущерба», заявил он на конференции по безопасности, организованной в прошлом месяце Федеральным ведомством по защите Конституции.

Один из представителей разведки заявил, что диверсионные усилия Москвы не следует рассматривать отдельно от других операций, заявив, что усиление активности отражает стремление России оказать максимальное давление «по всем направлениям».

За последние месяцы в Европе произошло несколько инцидентов, которые трудно назвать случайностями. Так, в прошлую пятницу на заводе в Берлине, принадлежащем оружейной компании Diehl, снабжающей своей продукцией в том числе и Украину, произошел сильный пожар.

В конце апреля в Великобритании двум мужчинам были предъявлены обвинения в поджоге склада с грузами гуманитарной помощи для Украины. Английские прокуроры обвиняют их в работе на российское правительство, https://www.afr.com/world/europe/russia-plotting-sabotage-across-europe-intelligence-agencies-warn-20240505-p5fp1k пишет Financial Review. Перечисляются и другие акты сабботажа, виновником которых считают Россию.

Сообщается, что службы безопасности Швеции расследуют серию недавних железнодорожных крушений, которые, как они подозревают, могли быть устроены другим государством. В прошлом месяце СМИ цитировали заявление министра транспорта Чехии о том, что Россия попыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах. Служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что нападение на машину министра внутренних дел и журналистов в феврале совершили сотрудники российской разведки. Министерство обороны Франции также предупредило в этом году о возможных диверсионных атаках России на военные объекты.
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05.05.2024 19:13 Ответить
ОТ ШО ЗНАЧИТЬ ПРЕЗИДЕНТ ГНГЕРАЛ, А НЕ ШУТ - ПЯСЮАНИСТ.
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05.05.2024 19:18 Ответить
ба більш з бойовим досвідом і це немаловажно бо в нас хенералів за часів овоча та леонидича плодили як тарганів роздаючи за бабки ті звання
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05.05.2024 20:41 Ответить
Нє прошло і трі года..
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05.05.2024 19:22 Ответить
на мацковії посла Чехії немає з початку відкритої агресії капів проти України !!! читайте трохи статтю, а не лише заголовки ...
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05.05.2024 19:56 Ответить
Читала. І що?
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05.05.2024 21:00 Ответить
... і дура
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05.05.2024 21:27 Ответить
Самокритично.
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05.05.2024 21:33 Ответить
Нехай наостанок насцить в рота захаровій.
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05.05.2024 19:25 Ответить
В неї рот вже повний - туди лавров по-великому сходив ...
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05.05.2024 19:33 Ответить
Конячою дозою на пару відер.
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05.05.2024 21:17 Ответить
ну, нарешті! почалося.
петр павел найкращій!
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05.05.2024 19:33 Ответить
До московитів дійде коли зникне чеське пиво.
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05.05.2024 19:59 Ответить
Хтось мені в уха заливав що воєнний при владі це дуже погано. Мова йшла за можливе президентство Залужного. Так от ще раз нагадую що - імператор Наполеон, генерали Шарль де Голль, Чан Кай Ші, Піночет, єфрейтор адольф шіккельгрубер, генерал Франко, генерал Зія уль Хак, Петр Павел та багато інших були кадровими воєнними. І хто зі мною буде сперечатися що їх керівництво своїми країнами було неефективним???
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05.05.2024 20:00 Ответить
Справжні військові - найперші державники.
А не популісти.
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05.05.2024 20:35 Ответить
це . Йому більше подобається .
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05.05.2024 20:40 Ответить
Можна клована на військового змінити?

Доречі, моя думка така- при воєнному стані - керувати повинні військові.
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05.05.2024 21:03 Ответить
Я тільки «ЗА», і чим скоріше тім краще. Тільки армійський військовий (тільки не кгбешнік як куйло) який не повʼязаний с олігархатом, так званими бізнесменами-олігархами, маланськими коррупціонерами, крадіями та дуполізами-політиками і всякими іншими партійцями, буде у змозі навести хоча б якийсь порядок у країні. Слава ЗСУ!!!
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05.05.2024 21:52 Ответить
Аплодую. Ви озвучили те, про що я мрію.
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05.05.2024 21:59 Ответить
You welcome!
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05.05.2024 22:01 Ответить
Чехія відкликала свого посла з Росії, при цьому з 2022 року він фактично перебував у Празі

Звичайний просторовий парадокс, жоден фізик не здивується.
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05.05.2024 20:08 Ответить
Ну, чехи думали, що за 3 днi. А тут воно як...
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05.05.2024 20:15 Ответить
Парадокса зовсім нема.Вчинок схожий на природні науки.
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05.05.2024 22:16 Ответить
Ну що ж, може чеху започаткували добру традицію. Хто зна...
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05.05.2024 20:37 Ответить
Лучше бы еще и устроили эвакуацию посольств что бы московская элита немного очканула.
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05.05.2024 21:05 Ответить
Пощастило послу - нарешті повернеться до цивілізації з заслання у те жалюгідне болото.
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05.05.2024 21:05 Ответить
Чехии респект!
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05.05.2024 22:07 Ответить
У деяких країн є вироби майстра Фаберже)
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05.05.2024 23:42 Ответить
 
 