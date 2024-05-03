Кулеба и глава МИД Чехии Липавский обсудили прогресс в закупке снарядов для Украины

Министры иностранных дел Украины и Чехии Дмитрий Кулеба и Ян Липавский обсудили прогресс чешской инициативы по закупке боеприпасов и общие усилия по усилению военной помощи.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я разговаривал с Яном Липавским, чтобы оценить прогресс чешской инициативы и общие усилия по усилению военной помощи Украине", - отметил он.

Также министры скоординировали совместные шаги для успешного проведения Саммита мира.

"Я благодарен Чехии за дружескую и постоянную поддержку", - добавил Кулеба.

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Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины

Как сообщалось, чешскую инициативу по закупке боеприпасов в странах за пределами ЕС представил в начале февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала на саммите ЕС.

Позже чешский президент Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности сказал о возможности закупки для украинцев в третьих странах 800 тысяч единиц амуниции.

По данным правительства Чехии, сейчас около 20 стран присоединились к закупке.

Советник по вопросам национальной безопасности Чехии Томаш Пояр заявлял ранее, что первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, Украина должна получить не позднее июня.