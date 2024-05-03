Кулеба та глава МЗС Чехії Ліпавський обговорили прогрес у закупівлі снарядів для України

Міністри закордонних справ України та Чехії Дмитро Кулеба та Ян Ліпавський обговорили прогрес чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів та загальні зусилля щодо посилення військової допомоги.

Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я розмовляв з Яном Ліпавським, щоб оцінити прогрес чеської ініціативи та загальні зусилля щодо посилення військової допомоги Україні", - зазначив він.

Також міністри скоординували спільні кроки для успішного проведення Саміту миру.

"Я вдячний Чехії за дружню і постійну підтримку", - додав Кулеба.

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Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України

Як повідомлялося, чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів у країнах за межами ЄС представив на початку лютого прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на саміті ЄС.

Пізніше чеський президент Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки сказав про можливість закупівлі для українців у третіх країнах 800 тисяч одиниць амуніції.

За даними уряду Чехії, наразі близько 20 країн приєдналися до закупівлі.

Радник з питань національної безпеки Чехії Томаш Пояр заявляв раніше, що перші поставки боєприпасів, закуплених у рамках чеської ініціативи, Україна повинна отримати не пізніше червня.