УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4824 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 904 18

Боєприпаси, зібрані за чеською ініціативою, надійдуть в Україну наприкінці травня, - Боррель

боєприпаси

Наприкінці травня - на початку червня поточного року очікуються перші поставки артилерійських боєприпасів в Україну за ініціативою уряду Чеської Республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні у Люксембурзі за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, за участі керівників МЗС та міністрів оборони країн-членів, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, поставка цих боєприпасів є складовою двоєдиного завдання ЄС у прискоренні поставок в Україну артилерійських боєприпасів та спроможностей протиповітряної оборони.

"Ми не маємо забувати про нестачу боєприпасів калібру 155 мм для ведення бойових дій. Багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси по усьому світові. Перші доставки надійдуть наприкінці травня і до перших (чисел) червня. Інші країни продемонстрували готовність брати участь у німецькій ініціативі з координації у поставках (в Україну) протиповітряних спроможностей та боєприпасів", - сказав Боррель.

Читайте також: Словаки, всупереч уряду Фіцо, зібрали вже понад 3 млн євро на снаряди для України

Нагадаємо, союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів.

У межах чеської ініціативи близько 20 країн виділили кошти, щоб придбати для української армії 500 000 артилерійських снарядів.

Автор: 

боєприпаси (2261) Чехія (1606) допомога і підтримка (1156) Боррель (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
А ЧТО ТАМ по СНАРЯДАМ на польских фирмах ,на которые были ТРИ МИЛЛИАРДА перечислены? Чи то другое ? АЛЛЕ ДБР ,что там с Резниковым? Ничего тишь да гладь. Украл ,выпил в АНГЛИЮ или НА ОСТРОВА, главное что не в тюрьму. Вот ЭТО РЕФОРМЫ понимаю. Ради этого погибали на майдане? Угу.Ааа ,забыл за евроинтеграцию люди гибли
показати весь коментар
22.04.2024 19:11
+5
А хіба такі речі не повинні триматись в таємниці ...?
показати весь коментар
22.04.2024 19:03
+4
Не дуже то й поспішаєте, "стурбованість" та "занепокоєння" в вас значно скоріша.
показати весь коментар
22.04.2024 19:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хіба такі речі не повинні триматись в таємниці ...?
показати весь коментар
22.04.2024 19:03 Відповісти
А хіба під час війни деза - не зброя?
показати весь коментар
22.04.2024 19:07 Відповісти
А в чому деза ?
показати весь коментар
22.04.2024 20:02 Відповісти
,,Наприкінці травня"!..... Слів нема!
показати весь коментар
22.04.2024 19:04 Відповісти
Наприкінці травня - на початку червня ... можливо ... скоріш за все ... але це не точно !
показати весь коментар
22.04.2024 19:07 Відповісти
не переймайся,зеленський з єрмаком доповіді зроблять вчасно.
показати весь коментар
22.04.2024 19:16 Відповісти
генштабу оленевода смс в єфір кинули
показати весь коментар
22.04.2024 19:08 Відповісти
А ЧТО ТАМ по СНАРЯДАМ на польских фирмах ,на которые были ТРИ МИЛЛИАРДА перечислены? Чи то другое ? АЛЛЕ ДБР ,что там с Резниковым? Ничего тишь да гладь. Украл ,выпил в АНГЛИЮ или НА ОСТРОВА, главное что не в тюрьму. Вот ЭТО РЕФОРМЫ понимаю. Ради этого погибали на майдане? Угу.Ааа ,забыл за евроинтеграцию люди гибли
показати весь коментар
22.04.2024 19:11 Відповісти
Тобто,спокійно не спішучи,ви там тримайтеся.
показати весь коментар
22.04.2024 19:14 Відповісти
Не дуже то й поспішаєте, "стурбованість" та "занепокоєння" в вас значно скоріша.
показати весь коментар
22.04.2024 19:17 Відповісти
А до чого тут цей бордель?
показати весь коментар
22.04.2024 19:23 Відповісти
Не розумію,якщо вони вже зібрані,чому так довго чекати? Вони в Чехії чи на Марсі? Руками їх будуть переносити?
показати весь коментар
22.04.2024 19:50 Відповісти
Наскільки пам'ятаю Павел говорив що потрібно було зібрати кошти лише на логістику, зараз вже дійшло, до того що потрібно ще й купити, пів року розмов, і можливо через два місяці вони будуть, вони їх що волами везуть....
показати весь коментар
22.04.2024 20:09 Відповісти
Пам'ятаєте, нещодавно Байден телефонував до Павела? Я тоді ще напрягся...
показати весь коментар
22.04.2024 20:26 Відповісти
Ну ось, шо і треба було довести, бо хтось тут мені перечив - до 20-го травня нічого не дадуть, а з 21-го все буде залежати, як народ зреагує на нелегітимного узурпатора. Цьому кодлу не дадуть нічого, поки рашистські бомби не виб'ють неначасі з зебільних мізків.
показати весь коментар
22.04.2024 20:40 Відповісти
Чехи збирають, а наш пАтужний артист їх ховає, що зробити великий БАХ ! Львівський арсенал забрав снаряди у виробників, чи дЄрмак не дозволяє ?
показати весь коментар
22.04.2024 20:41 Відповісти
вони пішки йтимуть чи шо?? Півтора місяця!!!!
показати весь коментар
22.04.2024 22:28 Відповісти
С учётом срока доставки, видать с Новой Зеландии снаряды. Сначала Тихим океаном через панамский канал, потом Атлантика. Ну спасибки сукины детки!
показати весь коментар
23.04.2024 07:09 Відповісти
 
 