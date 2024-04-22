Боєприпаси, зібрані за чеською ініціативою, надійдуть в Україну наприкінці травня, - Боррель

Наприкінці травня - на початку червня поточного року очікуються перші поставки артилерійських боєприпасів в Україну за ініціативою уряду Чеської Республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні у Люксембурзі за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, за участі керівників МЗС та міністрів оборони країн-членів, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, поставка цих боєприпасів є складовою двоєдиного завдання ЄС у прискоренні поставок в Україну артилерійських боєприпасів та спроможностей протиповітряної оборони.

"Ми не маємо забувати про нестачу боєприпасів калібру 155 мм для ведення бойових дій. Багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси по усьому світові. Перші доставки надійдуть наприкінці травня і до перших (чисел) червня. Інші країни продемонстрували готовність брати участь у німецькій ініціативі з координації у поставках (в Україну) протиповітряних спроможностей та боєприпасів", - сказав Боррель.

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Нагадаємо, союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів.

У межах чеської ініціативи близько 20 країн виділили кошти, щоб придбати для української армії 500 000 артилерійських снарядів.