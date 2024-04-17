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Майже 20 країн разом придбають 500 тисяч снарядів для України, - прем’єр Чехії Фіала

боєприпаси

У межах чеської ініціативи близько 20 країн виділили кошти, щоб придбати для української армії 500 000 артилерійських снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час виступу в аналітичному центрі Інститут Гудзона у Вашингтоні.

"Я радий, що до нашої ініціативи вже приєдналося близько двадцяти країн – від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі. Завдяки їм тепер можемо придбати 500 тисяч артилерійських боєприпасів. Ми віримо, що подальших поставок буде більше. Немає причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців", - сказав він.

Також читайте: Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну, це неприйнятно, - прем’єр Чехії Фіала

За словами Фіали, чеська ініціатива щодо боєприпасів для України не є одноразовим проєктом.

"Наша мета – створити довгострокову систему постачання боєприпасів для важкого озброєння. Це напряму допоможе змінити ситуацію на передовій. Західні країни повинні знову мати достатній потенціал оборонної промисловості. Ми повинні прийняти той факт, що більш відповідальна політика безпеки також передбачає значне збільшення кількості озброєнь", - додав він.

Як повідомлялося, чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів у країнах за межами ЄС представив на початку лютого прем’єр-міністр республіки Петр Фіала на саміті ЄС, пізніше чеський президент Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки сказав про можливість закупівлі для українців у третіх країнах 800 тисяч одиниць амуніції.

Також читайте: Ініціативи щодо боєприпасів для України, подібні чеській, готують Естонія і Британія, - Павел

Згідно з даними уряду Чехії, наразі близько двадцяти країн приєдналися до закупівлі.

Радник з питань національної безпеки Чехії Томаш Пояр заявляв раніше, що перші поставки боєприпасів, закуплених у рамках чеської ініціативи, Україна повинна отримати не пізніше червня.

Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України і працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Автор: 

боєприпаси (2261) Чехія (1606) Фіала Петр (95)


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Топ коментарі
+6
було ж 1 000 000, це нові чи половина
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17.04.2024 18:13
+5
Сенс допомоги у своєчасноті бо інакше вона втрачає той самий сенс...
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17.04.2024 18:12
+4
Дякуємо, друзі.
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17.04.2024 18:15
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Сенс допомоги у своєчасноті бо інакше вона втрачає той самий сенс...
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17.04.2024 18:12 Відповісти
Захібали писати про постачання у майбутньому часі, пишіть у минулому...
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17.04.2024 20:01 Відповісти
було ж 1 000 000, це нові чи половина
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17.04.2024 18:13 Відповісти
Теж не можу зрозуміти... З такою помпою розповідали скрізь про це кілька місяців поспіль.

Петр Павел повідомив, що країна знайшла за межами Євросоюзу 800 тисяч артилерійських снарядів - 500 тисяч калібру 155 мм та 300 тисяч калібру 122 мм. Крім того, за інформацією ЗМІ, «полюючи» за снарядами по всьому світу, Чехія знайшла ще додаткові 700 тисяч.
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17.04.2024 18:45 Відповісти
очікувано..ніяких ******** не видно
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17.04.2024 20:18 Відповісти
А тукт пишуть про півтора мільйони до кінця року

https://www.rbc.ua/rus/news/chehiya-planue-peredati-********-pivtora-1713365429.html

А тут пишуть, що всю необхідну суму на ці 1,5 мільйони - приблизно 2 мільярди доларів - вже зібрали:

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/snaryadi-dlya-ukrajini-vid-chehiji-iniciativa-nabiraye-obertiv-zayaviv-petr-pavel-50410625.html
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17.04.2024 18:50 Відповісти
Гадити у зовнішній політиці України та наносити максимальну шкоду Національним інтересам України, це ж і є, головним завданням, приблуд95 з 2019 року!!
Тому і не дотримуються та порушується зеленським, численні прямі норми Конституції України!! Співпадіння чи цілеспрямоване нищення державних інституцій в Україні особами з перепустками до ВРУ, від міфічного, одноденного утворення, - служок…
Резніков, з богданом та рябошапкою, можуть пояснити…
Але Україна вистоїть, перемеле та покарає своїх ворогів, як унутрішніх, так і зовнішніх!!
Симоненко, вітренчиха, сівкович, литвини, мертвечук …. Можуть це підтвердити!
Люстрація, після агресії московії проти України з 2022 року, зобов'язує бути чіткою, і не довшою 3 м вірьовки, та не більше ліхтарного стовпа! Усе інше, то від лукавого словоблуддя, заробітчан на політиці!! Жоден з них, ОСОБИСТО, так і не пішов, захищати Україну!!
Слава Україні!
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17.04.2024 18:13 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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17.04.2024 18:15 Відповісти
Ото чехи та інші добрі люди по всьому світі мають робити за того нікчемного Вовачку всю "домашку".
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17.04.2024 18:20 Відповісти
А ті 2000 снарядів на добу - де беруться?
Квартальне шапіто наробило більше?
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17.04.2024 20:09 Відповісти
Обіцяють,обіцяють... А нам все мало...
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17.04.2024 18:29 Відповісти
сміятися чи плакати
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17.04.2024 18:33 Відповісти
безбожно бухати!
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17.04.2024 18:39 Відповісти
Видимо к новому году поспеют.
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17.04.2024 18:59 Відповісти
Немає уже куди складати ті снаряди.
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17.04.2024 20:10 Відповісти
20 країн - 500тисяч

одна країна - https://www.slovoidilo.ua/2024/02/28/novyna/suspilstvo/pivdennij-koreyi-zayavyly-kndr-peredala-rosiyi-kilka-tysyach-kontejneriv-************* 3млн
"Як зазначається у 6 700 контейнерах, які Північна Корея відправила до росії, можуть бути понад 3 мільйони 152-міліметрових снарядів та 500 тисяч 122-міліметрових снарядів"
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17.04.2024 20:27 Відповісти
Они, по-моему, их нашли и пока собирали бабки, та п*здели, то забыли где нашли.
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17.04.2024 21:08 Відповісти
Снаряды поставляются ,иначе орки уже бы до Днепра докатились...Графики поставок и к-во б/пр под секретом..
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18.04.2024 12:19 Відповісти
Вот есть люди, которые все воспринимают буквально)))
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18.04.2024 17:28 Відповісти
 
 