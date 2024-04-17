Майже 20 країн разом придбають 500 тисяч снарядів для України, - прем’єр Чехії Фіала
У межах чеської ініціативи близько 20 країн виділили кошти, щоб придбати для української армії 500 000 артилерійських снарядів.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час виступу в аналітичному центрі Інститут Гудзона у Вашингтоні.
"Я радий, що до нашої ініціативи вже приєдналося близько двадцяти країн – від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі. Завдяки їм тепер можемо придбати 500 тисяч артилерійських боєприпасів. Ми віримо, що подальших поставок буде більше. Немає причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців", - сказав він.
За словами Фіали, чеська ініціатива щодо боєприпасів для України не є одноразовим проєктом.
"Наша мета – створити довгострокову систему постачання боєприпасів для важкого озброєння. Це напряму допоможе змінити ситуацію на передовій. Західні країни повинні знову мати достатній потенціал оборонної промисловості. Ми повинні прийняти той факт, що більш відповідальна політика безпеки також передбачає значне збільшення кількості озброєнь", - додав він.
Як повідомлялося, чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів у країнах за межами ЄС представив на початку лютого прем’єр-міністр республіки Петр Фіала на саміті ЄС, пізніше чеський президент Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки сказав про можливість закупівлі для українців у третіх країнах 800 тисяч одиниць амуніції.
Згідно з даними уряду Чехії, наразі близько двадцяти країн приєдналися до закупівлі.
Радник з питань національної безпеки Чехії Томаш Пояр заявляв раніше, що перші поставки боєприпасів, закуплених у рамках чеської ініціативи, Україна повинна отримати не пізніше червня.
Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України і працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.
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Петр Павел повідомив, що країна знайшла за межами Євросоюзу 800 тисяч артилерійських снарядів - 500 тисяч калібру 155 мм та 300 тисяч калібру 122 мм. Крім того, за інформацією ЗМІ, «полюючи» за снарядами по всьому світу, Чехія знайшла ще додаткові 700 тисяч.
https://www.rbc.ua/rus/news/chehiya-planue-peredati-********-pivtora-1713365429.html
А тут пишуть, що всю необхідну суму на ці 1,5 мільйони - приблизно 2 мільярди доларів - вже зібрали:
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/snaryadi-dlya-ukrajini-vid-chehiji-iniciativa-nabiraye-obertiv-zayaviv-petr-pavel-50410625.html
Тому і не дотримуються та порушується зеленським, численні прямі норми Конституції України!! Співпадіння чи цілеспрямоване нищення державних інституцій в Україні особами з перепустками до ВРУ, від міфічного, одноденного утворення, - служок…
Резніков, з богданом та рябошапкою, можуть пояснити…
Але Україна вистоїть, перемеле та покарає своїх ворогів, як унутрішніх, так і зовнішніх!!
Симоненко, вітренчиха, сівкович, литвини, мертвечук …. Можуть це підтвердити!
Люстрація, після агресії московії проти України з 2022 року, зобов'язує бути чіткою, і не довшою 3 м вірьовки, та не більше ліхтарного стовпа! Усе інше, то від лукавого словоблуддя, заробітчан на політиці!! Жоден з них, ОСОБИСТО, так і не пішов, захищати Україну!!
Слава Україні!
Квартальне шапіто наробило більше?
одна країна - https://www.slovoidilo.ua/2024/02/28/novyna/suspilstvo/pivdennij-koreyi-zayavyly-kndr-peredala-rosiyi-kilka-tysyach-kontejneriv-************* 3млн
"Як зазначається у 6 700 контейнерах, які Північна Корея відправила до росії, можуть бути понад 3 мільйони 152-міліметрових снарядів та 500 тисяч 122-міліметрових снарядів"