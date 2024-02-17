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боєприпаси (2212) Павел Петр (135)

Чехія знайшла спосіб дістати 800 тис. снарядів для України, - Павел

Президент Чехії Петер Павел

Президент Чехії Петер Павел стверджує, що його країна знайшла креативний спосіб дістати снаряди для України, але потребує фінансування для цього.

Про це він заявив у Мюнхені на "Українському ланчі", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Павел виступав на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС і прокоментував проблеми з постачанням зброї та боєприпасів для ЗСУ. Він заявив, що Прага знайшла спосіб для організації таких постачань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має обмежити наступальні дії та перейти в оборону, для цього потрібна зброя, - президент Чехії Павел

"Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди", – пояснив він.

Павел заявив, що Чехія "шукає військове постачання по світу, а потім працює з нашими партнерами по НАТО", та окремо відзначив Данію, Нідерланди, Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до Чехії. "А потім ми швидко переправляємо його в Україну", – пояснив він.

Петер Павел заявив, що Чехія досягла успіху в пошуку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 2025 року ЄС щорічно вироблятиме до 2 млн боєприпасів для України, - єврокомісар Ган

"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо", – заявив він.

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Топ коментарі
+60
ні, він просто пан Генерал і.....

грати на роялі не вміє
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17.02.2024 17:33
+26
якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США
Краще вже до українських волонтерів. Який там номер картки?
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17.02.2024 17:30
+26
Зеля под асфальтом деньги искал.
Павел явно найдёт их в другом месте.
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17.02.2024 17:34
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ні, він просто пан Генерал і.....

грати на роялі не вміє
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17.02.2024 17:33 Відповісти
Интересно, а что с их старым поцем президентом, сдохло что-ли?
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17.02.2024 18:01 Відповісти
Не, пока не сдох...доходит потихоньку.
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17.02.2024 18:12 Відповісти
Зеля под асфальтом деньги искал.
Павел явно найдёт их в другом месте.
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17.02.2024 17:34 Відповісти
Як прикро це чути, до чого тут зелені те, що молодці Чехи знайшли для нас **********? вони навіть не просять грошей в України, бо знають, що Зе і ОпЕрмака це дно і грошей там немає.
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17.02.2024 17:53 Відповісти
Відкриваємо монобанку
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17.02.2024 17:28 Відповісти
Там нема шо збирати. Всього навсього 150 лярдів гривень. За годину надонатим.
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17.02.2024 17:35 Відповісти
і Фьодорову отдамо ?
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17.02.2024 17:49 Відповісти
Лієву. Він у нас найкращий фахівець із закупівлі снарядів.
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17.02.2024 17:58 Відповісти
якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США
Краще вже до українських волонтерів. Який там номер картки?
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17.02.2024 17:30 Відповісти
Це не та тема яку треба озвучувати наперед. Павел-ти ж офіцер...Ну *** твою матір...тріпло.
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17.02.2024 17:30 Відповісти
Цю заразу він від наших перейняв.
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17.02.2024 18:12 Відповісти
Думаєте, він каже правду?
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17.02.2024 18:30 Відповісти
Сподіваюся, що ви знайдете фінансування. Бо зараз партнери стали трохи жадібні.
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17.02.2024 17:30 Відповісти
Dikui Pane Prizident zdravi Vam moc.
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17.02.2024 17:30 Відповісти
Давайте исходить из того, что президент Чехии все таки обещаниями не бросается. На самом деле снарядное производство есть и в Норвегии и в Южной Корее, которых почему то исключили из числа подрядчиков которые могли бы поставить снаряды. Если говорит что надо решить вопрос по доставке - этим должен заниматься МИД.
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17.02.2024 17:33 Відповісти
Давайте исходить из того, что весь мир за год может произвести пару-тройку миллиардов дронов, но у нас их почему-то нет
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17.02.2024 17:51 Відповісти
Чтобы они у вас появились, ВСЯ Украина должна перейти на военное время. Надо принимать жесткие и непопулярные шаги в виде урезания всех возможных непрофильных госрасходов и все средства пускать на фронт. Нужно внести изменения в уголовный кодекс о наказании связанной с коррупцией в военное время. За 2 года ЗЕ и его холуи это могли сделать троекратно. Они это не делают а только хапают деньги и заняты покупкой недвижимости и обновлением автопарка. Такая странная позиция ЗЕ ни для кого не секрет и оттого общая помощь от всех стран недостаточна. Они задаются справедливым вопросом, почем мы должны отрывать от себя приличное количество денег, когда ЗЕ не делает того что мог бы сделать.
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17.02.2024 17:54 Відповісти
На самом деле он делает всё, что может сделать. Сдаёт Украину Ху#лу.
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17.02.2024 18:00 Відповісти
тоість для появлєнія 3 міліардов дронов надо сдєлать такі шаги, а для получєнія того, шо пообіцяв Павел ващє це робить не обязатєльно ?

прикинь, як просто - 800 тисяч снарядів можна получить ***** не дєлая, а шоб получить 3 лярда дронів нада шось лєлать ))

прикольно
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17.02.2024 18:05 Відповісти
Нужна доставка этих боеприпасов, видимо они есть на складах. А дроны надо делать с нуля, это вообще новый вид вооружения.
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17.02.2024 18:08 Відповісти
мне кажется, что дронов на складах сейчас в 1000 раз больше, чем снарядов на складах
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17.02.2024 18:10 Відповісти
Крестись.
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17.02.2024 18:44 Відповісти
не всі віруючі на планеті хрестяться,

а здається шось не тільки віруючим
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17.02.2024 19:04 Відповісти
Крестился я в 1969 году в Благовещенском Соборе Харькова возле Центрального Рынка
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17.02.2024 19:05 Відповісти
Ті, що були хрещені в Благовіщенському Соборі (МП) - хрестяться. До речі, серед віруючих Благовіщенський вважається темним, може місце таке.
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17.02.2024 22:22 Відповісти
я тоді був голожопий і в мене бабуся особливої думки не питала )))
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17.02.2024 22:26 Відповісти
То, може, цим і не потрібно хвалитися.
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17.02.2024 23:21 Відповісти
а де ти хвальбу побачив ?

я тобі написав про свій період голожопості.

зараз я знаю приблизно 153 монотеїстичні релігії, близько 32 дуалістичних і десь 312 різновидів тотемізму.

то для тебе Мазда - то марка автомобіля, а для мене Мазда - то один з двох богів аріянства
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17.02.2024 23:49 Відповісти
Хвалитися - це не хвальба.
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18.02.2024 00:07 Відповісти
За те пару тройку лярдів долярів на ті дрони в наших жебраків опиниться миттєво.
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17.02.2024 18:15 Відповісти
Всему миру время от времени показывают переполненные кафе в Киеве. Может быть и поэтому?
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17.02.2024 18:33 Відповісти
не может быть, а именно поэтому.

показывали бы круглосуточно содержимое моргов с детскими телами - результат был бы другой.
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17.02.2024 18:38 Відповісти
В сирии показывали. Результат такой же был
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17.02.2024 21:47 Відповісти
переполненные кафе в Дамаске показывали или свадьбы алавитов ?
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17.02.2024 21:52 Відповісти
в Сирии у чуркобесов гражданская война. Никому не хочется влезть межды двух огней.
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17.02.2024 23:31 Відповісти
межды росией и Украиной тоже никому не хочется лезть
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18.02.2024 01:09 Відповісти
Пан Павел як той джин з лампи:
"Бабло давай!"
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17.02.2024 17:33 Відповісти
Пан Павел достойна людина , а ти , виходить так , що курва з під Подоляка . Навіть не виправдовуйся !
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17.02.2024 18:08 Відповісти
А у МО України знайшли спосіб проплатити чималі кошти за міни та снаряди, а в результаті залишитися без них і без грошей.
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17.02.2024 17:35 Відповісти
Де знайшли, таємниці ніякої немає - виміняли у Ина на рис. А то що гроші тільки шукають - то для відводу очей
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17.02.2024 17:36 Відповісти
У КНДР калібри під "совкові" гармати, тому це точно не їхні снаряди (не кажучи вже про те, що закупівлі у режиму Північної Кореї не дозволили б ЄС та США).
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17.02.2024 17:49 Відповісти
Все в них є. Не будьте наївними
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17.02.2024 18:39 Відповісти
Браво Цензор!Бо УП написала про три ляма!!!Видно що ви читали оригинал виступу!Правильно подали....Бо полудурки почали даже тут писати про три лями.....
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17.02.2024 17:37 Відповісти
так во всех новостях почему-то вбросили про 3 млн снарядов
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17.02.2024 17:44 Відповісти
Це є very good та зможе розмотати орків в Работино. під Куп'янськом і Авдіївкою, куди вони ринуться думаючи, що у нас снарядів немає.
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17.02.2024 17:37 Відповісти
Місця потрібно знати -- каже Павел - діло за малим - бабоси
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17.02.2024 17:38 Відповісти
до тих пір доки не посадять всіх тих, хто причетний розвалу ВПК (включно з освітою та наукою) України, годі й думати про його відновлення.

Прізвища ген всі відомі і всі наразі прі дєлах.
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17.02.2024 17:39 Відповісти
чуутки про 3 млн, 800 тис....
по факту потенційно 300 тис калібром 122 мм.
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17.02.2024 17:43 Відповісти
Теж непоганий калібр,і теж дефіцитний.
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17.02.2024 18:22 Відповісти
Петропавловськ добре знає, що коли говорити про гроші до наших, вони одразу пісніють пиками та стають колупати піч.
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17.02.2024 17:46 Відповісти
Дуже сумніваюсь, що так довго десь лежали мільйон снарядів і ніхто досі їх не знайшов. Мабуть остаточна цифра буде набагааааато нижче.
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17.02.2024 17:49 Відповісти
І це не дивно, так як у Чехії президентом Генерал а не ігрун піпіською на роялі та крадущий міліардами у Армії.
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17.02.2024 17:53 Відповісти
я лайкнув. Але краще було б завезти а потім так скромно сказати: ось ми найшли.
Я так зрозумів, що Чехія має лишні снаряди чи договір на закупівлю тих снарядів. І не хоче втрачати власні кошти бо бюджет у них цього не передбачає.
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17.02.2024 17:59 Відповісти
Чехія має, але навряд чи віддасть свої, зайвих у них нема. Можемо погадати. Навряд чи снаряди в ЄС, бо смисл тоді в послугах Чехії. Та й в ЄС навряд чи хтось нам отак дасть щось зі складів. Тільки з конвеєра. Снаряди явно в наявності, адже таку кількість за кілька тижнів ніхто не виготовить. Знову ж, плече доставки - кілька тижнів. Тобто трохи далеко везти. Прикинувши різні варіанти з найбільшою ймовірністю снаряди в країні, назва яко починається на П, а закінчується на Н.
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17.02.2024 18:20 Відповісти
В ВСУ снаряды из Пакистана уже давно.
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17.02.2024 18:25 Відповісти
Правда. Ще з 2022. І у них точно є ще. І раз вони продавали раніше, то що заважає їм знову продати?
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17.02.2024 18:31 Відповісти
Ничего им не мешает. И они охотно продают. Но за деньги. О чем Павел и говорит.
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17.02.2024 18:35 Відповісти
Саме так. І 4 мільярди доларів для Чехії то велика сума. Наскільки я розумію, Павел не хоче шукати ці гроші через інституції ЄС, бо там орбани затягнуть все надовго, і хоче зібрати гроші у окремих країн.
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17.02.2024 18:40 Відповісти
8иро дякуємо,шановні панове!!!В той час,яки5аші"закляті друзі" поляки блокують вся і все,ви прийшли нам на поміч.Ви викликає глибоку повагу,навіть від моєї бабусі,що народилася в Чехословаччині.
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17.02.2024 18:06 Відповісти
Страна происхождения будет "креативной". Египет,Вьетнам,Бангладеш... Для ВСУ важны только сами снаряды.
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17.02.2024 18:08 Відповісти
это общая война.
отдавайте все что у вас есть.
если кацапы нас захватят, то погонят всех выживших на вас и эти снаряды вам уже особо не помогут.
и вам же лучше, чтоб уничтожить козлин на нашей территории.
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17.02.2024 18:14 Відповісти
В Індії є все, всі калібри і дешевше, ніж в інших країнах. Гроші давай!
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17.02.2024 18:14 Відповісти
Это он спалил что бы кацапы предприняли меры.
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17.02.2024 18:17 Відповісти
В нас є віртуозні логісти, доручіть їм ці поставки, і не буде ні грошей ні снарядів.
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17.02.2024 18:20 Відповісти
ты про Паниковского ?
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17.02.2024 18:22 Відповісти
ОПа руського Єрмака зробить все можливе,щоб закрити ці канали постачання.
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17.02.2024 18:20 Відповісти
так , быстро скидываемся ! Куда кидать ?
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17.02.2024 18:21 Відповісти
дЕрмак паришаить..без него даже кошки и собаки не рожаютЬ...
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17.02.2024 18:26 Відповісти
ЗеКодломойские Кучмисты строят новороссию ... Османскую. .. если кому не дошло...🥳
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17.02.2024 18:28 Відповісти
Османскую?? Не Кацапскую,Ізраільскую,Оманскую,а саме османскую?? Дружище,закінчуй свої небезпечні експерименти з порошками і розчинами1 Чи ти кацапський тролик? Тоді йдеш на ЙУХ !
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17.02.2024 20:55 Відповісти
"Кто хочет, тот ищет способы. А тот кто не хочет - ищет оправдания"
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17.02.2024 18:34 Відповісти
подляки хлебальники разинули
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17.02.2024 18:43 Відповісти
так,як ти тут хлєбало ніхто не може разінуть! ти що тут цілодобово сидиш? на тебе ціла контора працює,готує тобі матеріали? скільки платять? нормально?
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17.02.2024 20:58 Відповісти
Як казав профессор Голобородько..я вам ничего не должен..готовим шашлыки на 9 мая ...73%. Вы выбрали этого шута 🥳
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17.02.2024 18:46 Відповісти
Чехия с 2014 года была круче Польши.. восстановила и поменяла кучу танков БТР на своих заводах,снабдила новейшими приборами находки и прицела ...
Петер Павел красава...я был в Чехии почти 2 года... все видел своими глазами...🇨🇿🇨🇿🇨🇿🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱
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17.02.2024 18:53 Відповісти
Коли Павел говорить щось що не подобається зрадодрочерам то його тут з гівном мішають і проклинають,коли про 800 тисяч снарядів заговорив то уже оди співають
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17.02.2024 18:57 Відповісти
Не оди, а висловлюємо подяку. А за помилки треба й ... батога ! Чи в житті не так ? То як ?
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17.02.2024 19:06 Відповісти
То що у нього є власна думка це не відразу ж обовязково помилка,окрім того він має компетенцію в тому що говорить,він колишній генерал,а обсирають його ті хто взагалі в цьому не тямить,а роблять це тількти тому що їм його слова не до вподоби
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17.02.2024 19:15 Відповісти
Якщо так, то Павел - ГЕРОЙ УКРАЇНИ !!!
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17.02.2024 19:04 Відповісти
Фишка в том что в Чехии в 2014 году были взорваны 2 склада боеприпасов для Украины... Порошенко тогда сразу сказал це ФСБ Боширов и Петров... Партизаны краснопузые Путлера.. потом были... склады боеприпасов в Украине.. но это совсем другая история.. Сивковича Медведчука и Шуфрича... ПОЦтриотов Украины ..
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17.02.2024 19:05 Відповісти
Крысы Мавзолейные..вы шакалы краснопузые обезьяны Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки путлера батраки Бурлаки Холопы Опричники Моцкали бездарные...🦍👺🐒👹🦍
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17.02.2024 19:10 Відповісти
Дивною виглядає,після здачі Авдіївки ,"знахідка Павела" .яка нараховує 800000 тис *********** .Мабуть він не знав пів-року тому,де-саме ці ********** знаходяться і як бувший генерал ,не розумів наскільки Україні ці ********** потрібні ???
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17.02.2024 19:11 Відповісти
Чеські ЗМІ https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-cesko-podle-prezidenta-pavla-naslo-delostreleckou-munici-pro-ukrajinu-246017#dop_ab_variant=0&amp;dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&amp;source=hp&amp;seq_no=1&amp;utm_campaign=abtest240_dop_cizich_clanku_varCC&amp;utm_medium=z-boxiku&amp;utm_source=www.seznam.cz пишуть , що мова йде про 800 тис ***********, а не про 3,5 млн, як повідомила ЄП (UPD вже на сайті). Отож чекаємо:

▪️500 тис снарядів -155мм;
▪️300 тис снарядів - 122мм.
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17.02.2024 19:12 Відповісти
І чим швидше,тим краще, бо в Китаї пообіцяли підтримку https://segodnya.novyny.live/rosiia-ne-nalagodila-virobnitstvo-chipiv-ale-kupuie-yikh-v-obkhid-sanktsii-zmi-151862.html Росії в "українському питанні". "Натомість державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю Ван Ї.Про це повідомив речник Держдепартаменту США https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-director-of-the-chinese-communist-party-ccp-central-foreign-affairs-commission-and-foreign-minister-wang-yi-3/ Метью Міллер . Відомо, що Блінкен зустрівся з Ван Ї в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.

Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій.

Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також - союзників і партнерів.

Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО https://segodnya.novyny.live/postpred-kitaiu-v-oon-zaklikav-pripiniti-viiskovu-dopomogu-********-zmi-152730.html повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру."
КНР це бездонна яма з снарядами та ракетами ідентичних кацапському озброєнню.
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17.02.2024 19:16 Відповісти
Недавно полковник ФСБ рабZeи Сивкович стал генерал-майором и получил орден за заслуги перед отечеством...👺💥 Мразь позорная
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17.02.2024 19:18 Відповісти
Суперрозвідник і спецназовець всіх часів Буданов вже про це знає? Чи він з Гогілашвілі вирішує де вони в Ялті будуть пити каву в 24 році??
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17.02.2024 20:49 Відповісти
Главная проблема Голобородько.. ЗСУ и генерал Залужный... остальное быдло дЕрмак давно взял...НАБУ ДБР ВМД и прокуратура...когда ж вы научитесь думать 73%>>>🐒 обезьян
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17.02.2024 19:21 Відповісти
Дякуємо президенте Павел!
Дякуємо Чехія!!!
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17.02.2024 19:23 Відповісти
А що нашому МОУ заважало встановити негласний контакт із прапорами артскладів Ковбасної (ПМР).Ті за гроші на все підуть. І вивозили б контрабасом помаленьку пікапами б/п.
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17.02.2024 19:28 Відповісти
І вам особисто доповідали б про ці поставки, чи на Цензорі публікували звіти?
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17.02.2024 19:38 Відповісти
Отлично - везите...
Вопрос, почему чехи нашли, на наши опять НЕ нашли?
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17.02.2024 20:51 Відповісти
Президент другой страны за месть нашего СОЛНЦЕЛИКОГО ВЕЛИКОГО шашлычника ищет снаряды...., и находит их, в отличии от нашего, который ни снарядов найти не может, ни мародеров посадить которые нажились на закупках для МО, зато свои виссеры видосы от которых всех тошнит клепает как на конвейере в три смены по расписанию
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17.02.2024 21:12 Відповісти
Только не давайте денег квартальным и слугам. Это гарантия, что разворуют и армия не получит ничего. Дайте деньги прямо чехам. Пусть они покупают.
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17.02.2024 21:13 Відповісти
А чому цього не зробив тупорилий ішак, який також, здається, рахується президентом? А тому, що це чмо ні нащо не здатне, окрім як "грати на роялі" та продукувати тупі відосіки.
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17.02.2024 21:21 Відповісти
Люблю Чехію.
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18.02.2024 03:28 Відповісти
 
 