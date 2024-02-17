Чехія знайшла спосіб дістати 800 тис. снарядів для України, - Павел
Президент Чехії Петер Павел стверджує, що його країна знайшла креативний спосіб дістати снаряди для України, але потребує фінансування для цього.
Про це він заявив у Мюнхені на "Українському ланчі", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Павел виступав на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС і прокоментував проблеми з постачанням зброї та боєприпасів для ЗСУ. Він заявив, що Прага знайшла спосіб для організації таких постачань.
"Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди", – пояснив він.
Павел заявив, що Чехія "шукає військове постачання по світу, а потім працює з нашими партнерами по НАТО", та окремо відзначив Данію, Нідерланди, Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до Чехії. "А потім ми швидко переправляємо його в Україну", – пояснив він.
Петер Павел заявив, що Чехія досягла успіху в пошуку.
"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо", – заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
грати на роялі не вміє
Павел явно найдёт их в другом месте.
Краще вже до українських волонтерів. Який там номер картки?
прикинь, як просто - 800 тисяч снарядів можна получить ***** не дєлая, а шоб получить 3 лярда дронів нада шось лєлать ))
прикольно
а здається шось не тільки віруючим
я тобі написав про свій період голожопості.
зараз я знаю приблизно 153 монотеїстичні релігії, близько 32 дуалістичних і десь 312 різновидів тотемізму.
то для тебе Мазда - то марка автомобіля, а для мене Мазда - то один з двох богів аріянства
показывали бы круглосуточно содержимое моргов с детскими телами - результат был бы другой.
"Бабло давай!"
Прізвища ген всі відомі і всі наразі прі дєлах.
по факту потенційно 300 тис калібром 122 мм.
Я так зрозумів, що Чехія має лишні снаряди чи договір на закупівлю тих снарядів. І не хоче втрачати власні кошти бо бюджет у них цього не передбачає.
отдавайте все что у вас есть.
если кацапы нас захватят, то погонят всех выживших на вас и эти снаряды вам уже особо не помогут.
и вам же лучше, чтоб уничтожить козлин на нашей территории.
Петер Павел красава...я был в Чехии почти 2 года... все видел своими глазами...🇨🇿🇨🇿🇨🇿🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱
▪️500 тис снарядів -155мм;
▪️300 тис снарядів - 122мм.
"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.
Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій.
Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також - союзників і партнерів.
Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО https://segodnya.novyny.live/postpred-kitaiu-v-oon-zaklikav-pripiniti-viiskovu-dopomogu-********-zmi-152730.html повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру."
КНР це бездонна яма з снарядами та ракетами ідентичних кацапському озброєнню.
Дякуємо Чехія!!!
Вопрос, почему чехи нашли, на наши опять НЕ нашли?