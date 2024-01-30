Україна має обмежити наступальні дії та перейти в оборону, для цього потрібна зброя, - президент Чехії Павел
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії та посилити оборону, оскільки Україна, на відміну від Росії, зараз має обмежені можливості на полі бою.
Про це в інтерв'ю польському мовнику TVN24 заявив президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, західні союзники вважають, що Україна наразі має обмежені можливості дій на полі бою, на відміну від Росії.
Павел наголосив, що Києву необхідна не лише суто оборонна зброя, а й така, яка перешкоджатиме постачанню російської армії, наприклад, артилерія чи крилаті ракети більшої дальності, а також західні винищувачі F-16.
"Лише баланс сил може дати обом сторонам зрозуміти, що подальших успіхів вони не досягнуть і що настав час для переговорів", - додав президент Чехії.
Будь ласка, зачекайте...
Питають у одного:
- Чи зміг би він зі своєю дівчиною вступити в половий акт прямо на Хрещатику?
- Він відповідає НІ,
- Питають, чому?
- Тому, що радників забагато буде
А власний уряд лише марадерить
ми вісім років були в обороні, а з 2019, взагалі, відводили війська, та зазирали в очі.
нас постійно штовхають, до яких то всратих перемовин. а батько залужний та його генерали, категорично проти.
от зе!поца і калдирить.
Руководство ГШ ВСУ про "про мега-переможний" ничего не говорило.
Рукописи не горять, досатньо зайти в новини того періода на тому ж цензорі і почитати що суспільна думка думала про "контрнаступ" і його результати. Особливо коли хтось ставив під сумнів його результат.
Так що не треба робити вигляд, що то лише влада обісралась, а нарід виважено і скептично поводився.
а ті, хто підстрікає, самі ніколи на штурм посадки не підуть.
Особенно мнит себя стратегом некой игрок пиписькой на рояле.
Є в арсеналі спецслужб такий метод - аналітика на основі відкритих данних .
це ми з вами ніякої достовірної інфи не маємо, знаємо тільки те що нам дозволяють.
І так армія наловлених бусифікацією чмобів багато не навоює, це потрібно також брати до уваги.
п.с. всі перелічені вами "експерти" пасуться на зелемарафоні, це так до слова.
І де нашій "зелені", і навіть військовому керівництву - відведена лише роль- довести Україну до
"героїчної поразки"безславної поразки.
Бо, коли, в найвідповідальніші моменти, нам перекривали постачання ***********, коли, кілька разів випускали росіян з котлів, коли наші війська кілька разів зупинялися- щойно в росіян валився фронт, на сході, на півдні, коли ми оголошували, що "не будемо допомагати пригржину" - кожного разу це викликало надто багато запитань.
Разом і з тим, коли вище військове керівництво пропихувало закон про посилення кримінальної відповідальності для військовослужбовців, або ж захищало міністра оборони рєзнікова з його мільярними розкраданнями, замість кричати про проблеми у війську, відсутність нормального забезпечення, мін, снарядів, замість кричати про відсутність побудови належних оборонних споруд і т.д.
Ну але так захотів мудрий наріт у 19 році. "Таков путь"
Спочатку віддали ЯЗ за туалетний папірець, розпродали совкову зброю, розграбували країну, знищили наукові інститути, поприводили до влади як не яників то зелень, просрали усі надбання двох Майданів, перетворили Україну на корупційне болото, і героїчно бодаємося з ПаРашею. "Таков путь"
Напевне якісь підкилимні договорняки. Мутно це все. Та ще й влада крадійно-продажна, різні д'єрмаки керують!
та показували "героїчного пса-патрона з арестовичем".
Найлегше і найпростіше в усьому звинувачувати саме народ, коли всі медіа, "експерти", блогери, "ломи", звичайна ботня - працювали й працюють на повну потужність з метою його, народ, хіба що в черговий раз ошукати. і мовчати, при тому, про те - хто замовляє та створює інформаційну првістку щодня. Плати тільки гроші за "розкрутку" чергового "темника".
Всіх наступачів - велком в штурмові бригади ЗСУ .
І нікакого прєкращєнія огня.
питання в тому, хто цим займається і чи потрібно це йому. ця влада не вміє абсолютно нічого і продовження війни ім не просто вигідно, для них це єдиний інструмент утримання влади. Але навіщо це українцям? Невже не зрозуміло, що при такій війні ми закінчимось раніше?
Як з контрнаступом.
Вдруге вже нє прокатіт.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що країна-агресор Росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде.
Вам треба припинення вогню - ви і припиняйте. Нам - не треба, тому ми - не припинимо.
Логічно ж, ні?
Україні нададуть наступні 13.4млрд на PDA 2024, потім через рік ще менше, ще, ще...
Який прогнозується результат?
В Інтернеті комплекс уже прозвали "вбивцею Шахедів" - іранських безпілотників, які росія масово закуповує в ірані та атакує територію України.
Зенітний комплекс Skynex є високотехнологічною системою ППО, що має радар із дальністю дії 50 км, командний пункт та гармати, кожна з яких оснащена електрооптичними датчиками та радаром стеження.
Фрагмент відео публікує телеграм-канал "Україна 365": при наближенні до цілі ********** системи "розкриваються", викидаючи сотні дрібних вольфрамових циліндрів, які утворюють руйнівну хмару.
За словами військових експертів, система Skynex значно посилить протиповітряну оборону України та дозволить ефективно протистояти російським безпілотникам та крилатим ракетам, які вона також може збивати.
Скільки таких треба, щоб кордон надійно закрити? Десь з тисячу чи більше.
Навіть петріотів більше надали, чим США
дуже багато попросив, це не один рік потрібен, щоб надати
станом на сьогодні вже передано
293 гаубиці включая рсзо
235 танк
520 бмп
ще півроку-рік, і виконають
головне вже надані, десь зберегти 1-2 роки, поки не накопиться запрошений ударний кулак
Лендліз це масштаб - провалили
Швидкість теж провалили, більше 50 поставок по PDA за 2 роки
Наприклад поставили 20 гармат - що потрібно ждати, поки поставлять ще 400?
чи може почати використовувати...
а за цей час, щось буде знищено, або вийде з ладу...
і через рік, добре якщо залишиться половина з поставленного в робочому стані.