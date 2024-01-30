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війна (56949) Чехія (1005) Павел Петр (90)

Україна має обмежити наступальні дії та перейти в оборону, для цього потрібна зброя, - президент Чехії Павел

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

павел,петр

Західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії та посилити оборону, оскільки Україна, на відміну від Росії, зараз має обмежені можливості на полі бою.

Про це в інтерв'ю польському мовнику TVN24 заявив президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, західні союзники вважають, що Україна наразі має обмежені можливості дій на полі бою, на відміну від Росії.

Павел наголосив, що Києву необхідна не лише суто оборонна зброя, а й така, яка перешкоджатиме постачанню російської армії, наприклад, артилерія чи крилаті ракети більшої дальності, а також західні винищувачі F-16.

"Лише баланс сил може дати обом сторонам зрозуміти, що подальших успіхів вони не досягнуть і що настав час для переговорів", - додав президент Чехії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не зможе вигнати Росію зі своєї території в осяжному майбутньому, - президент Чехії Павел
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Топ коментарі
+24
Україна має обмежені можливості , бо нам допомагає 50 країн . це просто ганьба цивілізованому світу !
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30.01.2024 15:39
+18
Кадровий генерал тверезо оцінює наші можливості, без прикрас та рожевих мрій диванних стратегів та зольдатів пенсіонерів.
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30.01.2024 15:48
+15
а шо НЄ, країна яка сама для оборони НЕ виробляє практично нікуя крім переможних відосів ПРИРЕЧЕНА на поразку.
Ну але так захотів мудрий наріт у 19 році. "Таков путь"
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30.01.2024 15:50
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денег нет ....но вы держитесь .......видимо в Праге забыли как то год 1968???
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30.01.2024 15:37 Відповісти
Може це тут і не недоречно, але згадався мені старий радянський анекдот.
Питають у одного:
- Чи зміг би він зі своєю дівчиною вступити в половий акт прямо на Хрещатику?
- Він відповідає НІ,
- Питають, чому?
- Тому, що радників забагато буде
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30.01.2024 15:55 Відповісти
***** не пиши-все він вірно говорить
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30.01.2024 15:56 Відповісти
В праге не забыли,они контракт на поставку Ф35 подписали.....Чехи себе на уме,они гитлеру до февраля 45 технику и бп делали.Это факт.И до сих пор,с кацапом,через казахов,армян и киргизов торгуют!!!Только один факт,Чехия лидер по продажам в кацапстан,оборудования и готовых комплексов под ключ КРЕМАТОРИЕВ!Много продают,запчастей и имужества для РЖД....факт!!!Себе на уме!!!Мы никому не нужны особо.....На жаль.
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30.01.2024 16:01 Відповісти
Остання САУ"Хетцер"для Вермахту вийшла з воріт чешскіх заводів ВММ...,аж 9 травня 1945р,а ще чехи нехіло зброєю оснащали Угорщину..А зараз пропонують ЗСУ тільки оборонятися що може привести до ганебних переговорів з рашею з втратою території півдня та східу
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30.01.2024 17:05 Відповісти
Україна має обмежені можливості , бо нам допомагає 50 країн . це просто ганьба цивілізованому світу !
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30.01.2024 15:39 Відповісти
Шкода , що нам допомагає 50 країн світу

А власний уряд лише марадерить
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30.01.2024 15:50 Відповісти
а звільняти землю, як?
ми вісім років були в обороні, а з 2019, взагалі, відводили війська, та зазирали в очі.
нас постійно штовхають, до яких то всратих перемовин. а батько залужний та його генерали, категорично проти.
от зе!поца і калдирить.
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30.01.2024 15:41 Відповісти
А ось це питання треба задавати хлопцеві , що бачив мир в очах *****
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30.01.2024 15:51 Відповісти
Ми весь 2023 волали про мега-переможний наступ і потужно обісрались. Це кращий варіант?
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30.01.2024 15:54 Відповісти
"Волали" только прикорытные, которым нужна была очередная тема для пиара. Говоря "мы", вы причисляете себя к их числу?
Руководство ГШ ВСУ про "про мега-переможний" ничего не говорило.
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30.01.2024 16:00 Відповісти
Та да, не треба відмазуватись і на зелених все зкинути не вдасться.
Рукописи не горять, досатньо зайти в новини того періода на тому ж цензорі і почитати що суспільна думка думала про "контрнаступ" і його результати. Особливо коли хтось ставив під сумнів його результат.
Так що не треба робити вигляд, що то лише влада обісралась, а нарід виважено і скептично поводився.
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30.01.2024 16:05 Відповісти
в тому то і справа, що волати про таке не потрібно було на весь світ, а потрібно було об'єктивно оцінювати ворога.
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30.01.2024 18:35 Відповісти
хто просрав, той нехай і звільняє.
а ті, хто підстрікає, самі ніколи на штурм посадки не підуть.
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30.01.2024 15:56 Відповісти
Хто здав - так вірніше.
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30.01.2024 16:58 Відповісти
Каждный мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Павел, при всём уважении к вам, вы, что имеете полную информацию прямо из оперативного управления ГШ ВСУ?
Особенно мнит себя стратегом некой игрок пиписькой на рояле.
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30.01.2024 15:45 Відповісти
Кадровий генерал тверезо оцінює наші можливості, без прикрас та рожевих мрій диванних стратегів та зольдатів пенсіонерів.
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30.01.2024 15:48 Відповісти
Для того шоб ТВЕРЕЗО оцінювати, треба мати доступ до інформації ГШ ЗСУ, а не до писанини якісь бовдурів на кшталт Bogdan ********. Тому я запитав, має він такій доступ чі ні.
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30.01.2024 15:52 Відповісти
Щоб зрозуміти , що в ЗСУ брак *********** , техніки та навчених солдат - не потрібно працювати в генштабі .
Є в арсеналі спецслужб такий метод - аналітика на основі відкритих данних .
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30.01.2024 15:57 Відповісти
думаєте у Чехії немає розвідки ? Ага так так він же тупенький інфу з телеграмів чи марафету черпає
це ми з вами ніякої достовірної інфи не маємо, знаємо тільки те що нам дозволяють.
І так армія наловлених бусифікацією чмобів багато не навоює, це потрібно також брати до уваги.
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30.01.2024 15:58 Відповісти
Ага, агенти розвідки Чехії от прямо переповнено ГШ ЗСУ.
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30.01.2024 17:05 Відповісти
А інфу з телегі та від испердів на кшталт жданових со світанами та русланчиками левіними отримуєте ви. Так шо, пензюк, постіть фуйню десь там, у себе, за пАаребриком.
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30.01.2024 17:10 Відповісти
діду випийте таблетки і вечером подивіться марафет, там у нас всьо харашо а кацапи дурні алкаші які скоро закінчаться.
п.с. всі перелічені вами "експерти" пасуться на зелемарафоні, це так до слова.
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30.01.2024 18:49 Відповісти
На відміну від тебе, онучник, я не їм лайно та не дивлюсь лайно.
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30.01.2024 19:02 Відповісти
До речі, ви мабуть прихильник світана та жданова з фейгеним та піонтковськім?
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30.01.2024 15:53 Відповісти
Більше схоже на те, що кадровий генерал лише озвучує "мнєніє еліт", які від самого початку запланували та провадять "розчленування України" руками росії.
І де нашій "зелені", і навіть військовому керівництву - відведена лише роль- довести Україну до "героїчної поразки" безславної поразки.
Бо, коли, в найвідповідальніші моменти, нам перекривали постачання ***********, коли, кілька разів випускали росіян з котлів, коли наші війська кілька разів зупинялися- щойно в росіян валився фронт, на сході, на півдні, коли ми оголошували, що "не будемо допомагати пригржину" - кожного разу це викликало надто багато запитань.
Разом і з тим, коли вище військове керівництво пропихувало закон про посилення кримінальної відповідальності для військовослужбовців, або ж захищало міністра оборони рєзнікова з його мільярними розкраданнями, замість кричати про проблеми у війську, відсутність нормального забезпечення, мін, снарядів, замість кричати про відсутність побудови належних оборонних споруд і т.д.
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30.01.2024 16:21 Відповісти
Я так понимаю, что Павел пытается другим руководителям стран, которые "устали от войны", а потому давят на эти никчемные переговоры, хотя бы донести, что Украине необходимо оружие, так как без него ***** даже временно не остановится
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30.01.2024 15:58 Відповісти
Возможно и так.
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30.01.2024 17:11 Відповісти
Такі Кац прєдлагаєт сдацца?
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30.01.2024 15:46 Відповісти
а шо НЄ, країна яка сама для оборони НЕ виробляє практично нікуя крім переможних відосів ПРИРЕЧЕНА на поразку.
Ну але так захотів мудрий наріт у 19 році. "Таков путь"
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30.01.2024 15:50 Відповісти
Нічого, невдовзі у вас буде нова армія. Яка все виробляє і завжди приречена на побєду.
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30.01.2024 16:01 Відповісти
Не буде, а знаєш чому? такі як ти, а вас легіон, знову проголосують за клоунів чи ригів.
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30.01.2024 16:04 Відповісти
Проголосувати ми, в разі поразки, зможемо лише за путіна.
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30.01.2024 16:06 Відповісти
Це якщо схочеш жити в комунізмі, а якщо ні то емігруєш, так було вже 100 років тому.
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30.01.2024 16:11 Відповісти
Чому ви ще тут? До комунізму захотілось?
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30.01.2024 16:11 Відповісти
Часто задаю собі це питання, потрібно було валити звідси ще в 19, чи весною 22.
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30.01.2024 16:23 Відповісти
У 1991. Всі розумні, особливо євреї, так і зробили.
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30.01.2024 16:24 Відповісти
Навіть починаючи з 1987 року, як тільки ОВІРи запрацювали.
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30.01.2024 19:51 Відповісти
Ай гоу ту Хайфа!
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31.01.2024 09:12 Відповісти
"Узагальнений образ нашого суспільства - це героїчний дебіл" (с)
Спочатку віддали ЯЗ за туалетний папірець, розпродали совкову зброю, розграбували країну, знищили наукові інститути, поприводили до влади як не яників то зелень, просрали усі надбання двох Майданів, перетворили Україну на корупційне болото, і героїчно бодаємося з ПаРашею. "Таков путь"
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30.01.2024 17:11 Відповісти
є ще варіант вийти на кордони 91-го, воюючи лопатами. Хочете спробувати?
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30.01.2024 15:59 Відповісти
как говорит одна избитая фраза о партийном собрании советского цирка --послушаем выступление клоунов... .. прошу товарищи
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30.01.2024 15:48 Відповісти
Щось на тлі зменшення підтримки забагато мови про ''переговори'' з кацапією. Тим більше що *уйло від своїх ультиматимумів не відмовився.
Напевне якісь підкилимні договорняки. Мутно це все. Та ще й влада крадійно-продажна, різні д'єрмаки керують!
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30.01.2024 15:52 Відповісти
Про переговори кажуть ледь не з середини 2022. Це тільки в нас пропаганда розказувала про капітуляцію росії, розпад і все таке інше.
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30.01.2024 15:57 Відповісти
Народу від самого початку зі всіх "прасок" вливали у вуха "неначасі' і т.п.
та показували "героїчного пса-патрона з арестовичем".
Найлегше і найпростіше в усьому звинувачувати саме народ, коли всі медіа, "експерти", блогери, "ломи", звичайна ботня - працювали й працюють на повну потужність з метою його, народ, хіба що в черговий раз ошукати. і мовчати, при тому, про те - хто замовляє та створює інформаційну првістку щодня. Плати тільки гроші за "розкрутку" чергового "темника".
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30.01.2024 17:53 Відповісти
Що ,Павлік,є унавений?(Хто тобі сказав,що хтось наступає?(А що ЗСУ зараз не в обороні?((Чи може удари по рашці тебе так турбують,і ти вирішив,що це наступ?((Не сер мнє просєм тє.
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30.01.2024 15:53 Відповісти
...циган, фіцо, павел... Хто наступний..?
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30.01.2024 15:53 Відповісти
Петр? *******? 3.14дарас? Йди за руським кораблем......
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30.01.2024 15:59 Відповісти
Наступати потрібно при надлишку ресурсів , а приїх нестачі діяти від оборони .Сунь цзи.
Всіх наступачів - велком в штурмові бригади ЗСУ .
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30.01.2024 15:59 Відповісти
краще любі перемовини, ніж сотні вбитих кожного дня. Мінськ 1 і 2 дали час Україні, який ми просрали.
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30.01.2024 16:02 Відповісти
Умови незмінні: дєнаціфікація, дємілітарізація, отказ от НАТО.
І нікакого прєкращєнія огня.
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30.01.2024 16:04 Відповісти
В мінських договорах також багато чого було. І що, щось хтось виконав? Дипломатія в умілих руках рятує життя людей. Але це нашій владі не потрібно.
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30.01.2024 16:07 Відповісти
якось же Порошенко зміг продати русні спочатку Мінськ 1, потім Мінськ 2, а потім виявилося, що ми нічого нікому і не винні?
питання в тому, хто цим займається і чи потрібно це йому. ця влада не вміє абсолютно нічого і продовження війни ім не просто вигідно, для них це єдиний інструмент утримання влади. Але навіщо це українцям? Невже не зрозуміло, що при такій війні ми закінчимось раніше?
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30.01.2024 16:19 Відповісти
Русню можна обманути і захопити зненацька тільки один раз.
Як з контрнаступом.
Вдруге вже нє прокатіт.
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30.01.2024 16:21 Відповісти
чому не запропонувати початок перемовин за умови припинення вогню? це може спрацювати. і усе одно це цим колись закінчиться. але зеленському це не треба, йому ця війна зараз більше потрібна, ніж путіну.
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30.01.2024 16:26 Відповісти
Лавров заявив, що Росія не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що країна-агресор Росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде.
Вам треба припинення вогню - ви і припиняйте. Нам - не треба, тому ми - не припинимо.
Логічно ж, ні?
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30.01.2024 16:28 Відповісти
шкода, я не чув про цю заяву.
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30.01.2024 16:34 Відповісти
Не віддасть (наказ на припинення вогню) ні за яких обставин. Просто посунеться далі і візьме голими руками. Як Приазов'я і Херсонщину.
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30.01.2024 16:23 Відповісти
Якщо кожна країна будет стояти до кінця,
Україні нададуть наступні 13.4млрд на PDA 2024, потім через рік ще менше, ще, ще...

Який прогнозується результат?
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30.01.2024 16:58 Відповісти
Не абдристович, прогнозами не займаюсь.
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30.01.2024 17:01 Відповісти
В Україну прибула батарея найновіших німецьких систем протиповітряної оборони Skynex.
В Інтернеті комплекс уже прозвали "вбивцею Шахедів" - іранських безпілотників, які росія масово закуповує в ірані та атакує територію України.
Зенітний комплекс Skynex є високотехнологічною системою ППО, що має радар із дальністю дії 50 км, командний пункт та гармати, кожна з яких оснащена електрооптичними датчиками та радаром стеження.
Фрагмент відео публікує телеграм-канал "Україна 365": при наближенні до цілі ********** системи "розкриваються", викидаючи сотні дрібних вольфрамових циліндрів, які утворюють руйнівну хмару.
За словами військових експертів, система Skynex значно посилить протиповітряну оборону України та дозволить ефективно протистояти російським безпілотникам та крилатим ракетам, які вона також може збивати.
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30.01.2024 16:02 Відповісти
Цяцька дуже гарна, але уявляю собі ціну.
Скільки таких треба, щоб кордон надійно закрити? Десь з тисячу чи більше.
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30.01.2024 16:15 Відповісти
Вольфрам. Недешево. А хіба для шахедів недостатньо іскристих піротехнічних сумішей, як у феєрверку?
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30.01.2024 16:28 Відповісти
Знову німці.
Навіть петріотів більше надали, чим США
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30.01.2024 17:00 Відповісти
Союзники скажіть будь ласка чому після того як генерал Залужний просив вас про перелік необхідної зброї вже майже рік тому ви зараз констатуєте що "Україна, на відміну від Росії, зараз має обмежені можливості на полі бою." Цинічні гн*ди і схоже що США в цій справі намба ван а евросоюз на їхній дудкі вертитс...
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30.01.2024 16:05 Відповісти
"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць - Залужний" - 15.12.2022
дуже багато попросив, це не один рік потрібен, щоб надати

станом на сьогодні вже передано
293 гаубиці включая рсзо
235 танк
520 бмп

ще півроку-рік, і виконають
головне вже надані, десь зберегти 1-2 роки, поки не накопиться запрошений ударний кулак
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30.01.2024 17:07 Відповісти
Такий кулак спрацював би (можливо) влітку 23-го. Якби окупанти замість будувати укріплення клали б тротуарну плитку. Кожен день побудови укріплень вимагає відповідного збільшення кулака, і ця пргрессія ближча до геометричної, ніж до арифметичної.
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30.01.2024 18:25 Відповісти
Це зрозуміло, що потрібно був масштаб поставок, та швидкість поставок
Лендліз це масштаб - провалили
Швидкість теж провалили, більше 50 поставок по PDA за 2 роки

Наприклад поставили 20 гармат - що потрібно ждати, поки поставлять ще 400?
чи може почати використовувати...
а за цей час, щось буде знищено, або вийде з ладу...
і через рік, добре якщо залишиться половина з поставленного в робочому стані.
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30.01.2024 18:36 Відповісти
Для оборони потріба зброя. Оце так видав! А наступати можна без зброї?
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30.01.2024 16:08 Відповісти
Наступати вже ніхто не пропонує.
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30.01.2024 16:18 Відповісти
Зеля та наступ ! Це не сумісно !
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30.01.2024 16:47 Відповісти
Так ми в обороні - зараз би відбитися -- переговорник
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30.01.2024 16:12 Відповісти
Та все правильно каже Павел, він генерал, але він не дивиться марафон, там все нормально і ми ось-ось будемо пити каву в Ялті. Хорошій мальчік не тільки може бути нарним на сцені. а і замінити плани в Генштабі, замінити найкрашого гравця в футбольній команді... десь так!
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30.01.2024 16:12 Відповісти
Знов за рибу гроші,
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30.01.2024 16:16 Відповісти
Только на те миллионы украденных денег, которые были озвучены, можно было два танковых завода под землей построить, и еще один ракетный. Но нахер оно нужно зе- владе, те ракеты и танки ? Бабло можно ******** в карман на закупках, а ТЦК еще трактористов в окопы наловят, которые будут воевать и без всяких танков и ракет. Опять же, обеспокоенность западных "партнеров" будет меньше, если у нас не будет ракет чтоб утюжить маскву. К переговорам нас проще склонять будет, опять же.
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30.01.2024 16:23 Відповісти
*** твою мать Павел,ти шо не розумієш що рашка не хоче переговорів а якщо хоче то тільки на своїх умовах.Як ти можеш з маньяком домовитись як,дурню!!!?Вони хочуть тупо знищити людей і країну,і потім черга прийде до вас.Реально заграли ті диванні європейські чиновники,які дупля не ріжуть що з рашкою не можливо домовитись!!!
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30.01.2024 16:25 Відповісти
Чешський прихильник зеленого "зійтись по середині"за рахунок окупованих українських територій....Гівнюк....
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30.01.2024 16:58 Відповісти
Як ви вже за-ли срані паперові нострадамуси приїдь та побудь 1 день на 0 тоді і побачимо.
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30.01.2024 17:36 Відповісти
Генерал володіє інформацією, знає набагато більше ніж ми, пригадайте його виступи перед наступом.
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30.01.2024 20:20 Відповісти
всё верно сказал. касапов там 500 тыщ, двойное преимущество в вооружениях технике, многократное преимущство в воздухе. Чтоб их гарантировано раздушить нужна армия в 1,5 миллиона, как в Китае.
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31.01.2024 03:41 Відповісти
 
 