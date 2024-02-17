Чехия нашла способ достать 800 тыс. снарядов для Украины, - Павел
Президент Чехии Петер Павел утверждает, что его страна нашла креативный способ достать снаряды для Украины, но нуждается в финансировании для этого.
Об этом он заявил в Мюнхене на "Украинском ланче", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Павел выступал на панельной дискуссии с участием руководителей 5 государств-членов ЕС и прокомментировал проблемы со снабжением оружием и боеприпасами для ВСУ. Он заявил, что Прага нашла способ организации таких поставок.
"Нам нужно поддерживать Украину в поставках боеприпасов из всех возможных источников. Нам нужно быть такими же инновативными и гибкими, как украинские солдаты, и искать военное оборудование везде", – пояснил он.
Павел заявил, что Чехия "ищет военные поставки по всему миру, а затем работает с нашими партнерами по НАТО", и отметил Данию, Нидерланды, Канаду, которые обеспечили ресурсы для того, чтобы поставлять военное оборудование в Чехию. "А потом мы быстро переправляем его в Украину", – объяснил он.
Петер Павел заявил, что Чехия добилась успехов в поиске.
"На данный момент мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 мм, и еще 300 тысяч снарядов - калибра 122 мм, которые мы сможем переправить (в Украину) через несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и другим странам", – заявил он.
Пожалуйста, подождите...
грати на роялі не вміє
Павел явно найдёт их в другом месте.
Краще вже до українських волонтерів. Який там номер картки?
прикинь, як просто - 800 тисяч снарядів можна получить ***** не дєлая, а шоб получить 3 лярда дронів нада шось лєлать ))
прикольно
а здається шось не тільки віруючим
я тобі написав про свій період голожопості.
зараз я знаю приблизно 153 монотеїстичні релігії, близько 32 дуалістичних і десь 312 різновидів тотемізму.
то для тебе Мазда - то марка автомобіля, а для мене Мазда - то один з двох богів аріянства
показывали бы круглосуточно содержимое моргов с детскими телами - результат был бы другой.
"Бабло давай!"
Прізвища ген всі відомі і всі наразі прі дєлах.
по факту потенційно 300 тис калібром 122 мм.
Я так зрозумів, що Чехія має лишні снаряди чи договір на закупівлю тих снарядів. І не хоче втрачати власні кошти бо бюджет у них цього не передбачає.
отдавайте все что у вас есть.
если кацапы нас захватят, то погонят всех выживших на вас и эти снаряды вам уже особо не помогут.
и вам же лучше, чтоб уничтожить козлин на нашей территории.
Петер Павел красава...я был в Чехии почти 2 года... все видел своими глазами...🇨🇿🇨🇿🇨🇿🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱
▪️500 тис снарядів -155мм;
▪️300 тис снарядів - 122мм.
"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.
Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій.
Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також - союзників і партнерів.
Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО https://segodnya.novyny.live/postpred-kitaiu-v-oon-zaklikav-pripiniti-viiskovu-dopomogu-********-zmi-152730.html повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру."
КНР це бездонна яма з снарядами та ракетами ідентичних кацапському озброєнню.
Дякуємо Чехія!!!
Вопрос, почему чехи нашли, на наши опять НЕ нашли?