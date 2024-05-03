Чехія не підтримує українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову, - голова МЗС Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував прагнення влади України повернути чоловіків, які виїхали за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Novinky.

"Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов'язку", - зазначив Ліпавський.

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії зауважили, що в країні перебуває 94 643 чоловіків у віці від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні.

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Однак можливості держави обмежені, коли справа стосується обов’язкового повернення, зазначає видання.

Чи можуть позбавити в Чехії тимчасового захисту?

"Чеська держава не має для цього правових підстав. Вона не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що вона так вирішила", - пояснила експерт з міжнародного права з юридичного факультету Карлового університету Вера Гонускова.

Теоретичний вихід вона бачить у тому, що Україна надсилає повістку, а за кордоном особа її не виконує. Тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину.

Шляхом може бути й обмеження у видачі паспортів, до якого нещодавно вдалася українська влада.

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Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що всі заявки, подані до 23 квітня, зокрема на отримання паспорта, опрацьовуються. Паспорти будуть видані. Видача оформлених паспортів не припинялася.

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