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Новини
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Чехія не підтримує українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову, - голова МЗС Ліпавський

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прокоментував ухилянтів з України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував прагнення влади України повернути чоловіків, які виїхали за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Novinky.

"Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов'язку", - зазначив Ліпавський.

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії зауважили, що в країні перебуває 94 643 чоловіків у віці від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні.

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Однак можливості держави обмежені, коли справа стосується обов’язкового повернення, зазначає видання.

Чи можуть позбавити в Чехії тимчасового захисту?

"Чеська держава не має для цього правових підстав. Вона не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що вона так вирішила", - пояснила експерт з міжнародного права з юридичного факультету Карлового університету Вера Гонускова.

Теоретичний вихід вона бачить у тому, що Україна надсилає повістку, а за кордоном особа її не виконує. Тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину.

Шляхом може бути й обмеження у видачі паспортів, до якого нещодавно вдалася українська влада.

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Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що всі заявки, подані до 23 квітня, зокрема на отримання паспорта, опрацьовуються. Паспорти будуть видані. Видача оформлених паспортів не припинялася.

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Автор: 

Чехія (1607) чоловіки (156) мобілізація (3023) Ліпавський Ян (103) ухилянти (872)


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Топ коментарі
+9
І куди тепер ухилянту податься?
Тіки в расіюшку...
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03.05.2024 10:10
+5
Біднесенький ухилянт. Зате там точно перетвориться на м'ясо для фронту
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03.05.2024 10:14
+4
ЗЕзброд зрадників де мобілізація ваших грошей і рахунків, де військова промисловість? Чому країна не переведена на військові рейки і не введений стан війни? Сволота хабадська лиш хуцпою круттить, як побільше винищити україїнців..... Немає вже українсьтких гетманів, які б підняли військо і увесь цей ЗЕкагал розіхнали до чортівської матері...
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03.05.2024 10:11
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03.05.2024 09:57 Відповісти
Басни !
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03.05.2024 09:57 Відповісти
а і не треба когось підтримувати, чи не підтримувати!

виконуйте "Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод"
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03.05.2024 09:58 Відповісти
Чехія не підтримує Верховну Раду ,Кабмін і Гавнокомандуючого України ? Це шкандаль.
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03.05.2024 10:04 Відповісти
І куди тепер ухилянту податься?
Тіки в расіюшку...
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03.05.2024 10:10 Відповісти
Біднесенький ухилянт. Зате там точно перетвориться на м'ясо для фронту
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03.05.2024 10:14 Відповісти
чому б тобі не застосувати свою завзятість на фронті?
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03.05.2024 10:15 Відповісти
За вироком суду там вже покарання згідно ККУ взагалі-то. Чи ви думали, що суд виносить постанову "офіційно тепер можна називати ухилянтом"?
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03.05.2024 11:02 Відповісти
ухилянтом є кожний, хто скоює злочин за статтею 336 ККУ. А після вироку суду ухилянт має сісти на 3-5 років. Правда я хз як це працює, бо там щє моллюська відбуваючих покарання хоче теж мобілізувати.
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03.05.2024 11:07 Відповісти
ЗЕзброд зрадників де мобілізація ваших грошей і рахунків, де військова промисловість? Чому країна не переведена на військові рейки і не введений стан війни? Сволота хабадська лиш хуцпою круттить, як побільше винищити україїнців..... Немає вже українсьтких гетманів, які б підняли військо і увесь цей ЗЕкагал розіхнали до чортівської матері...
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03.05.2024 10:11 Відповісти
ГЕтьмани є , але українці вибирають свинопасів
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03.05.2024 10:14 Відповісти
Що значить не підтримує? Чоловіки в більшості там працюють на заводах і інших підприємствах.
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03.05.2024 10:34 Відповісти
О, як плющить сцикливих ухилянтів.
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03.05.2024 11:27 Відповісти
На цюцюрці я тебе бачив, мудило.
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03.05.2024 11:37 Відповісти
Та мені ти до сраки, грьобаний кацап.
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03.05.2024 11:40 Відповісти
А нахріна ви їм тимчасовий захист надаєте? Це ж не діточки з жінками?
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03.05.2024 10:44 Відповісти
Твій курс на "Мацкву", сцикло ухилянтське. Ці люди не громадяни ЄС. Заруби собі це на носі, вилупок.
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03.05.2024 11:26 Відповісти
Хай ще Монако, Англія тощо не підтримає
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03.05.2024 11:16 Відповісти
Бляха, БІЛЬШІСТЬ цих людей виїхала законно. Тобто мають право на відстрочку, мають 3-х дітей, або супроводжувачи інвалидів. Звісно є і підробки, але більшість виїхала законно. Навіщо іх повертати, якщо їх все рівно не мобілізують?? Це зелений цирк, який вони почали, щоб відволікти увагу від поразок на фронтах і корупції. Ці шулери і ларьочники з ОП просто намагаються переключити увагу українців, остаточно посварити всіх людей між собою, щоб вони не побачили справжнє зло.
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03.05.2024 12:41 Відповісти
повертати, щоб працювали за мінімалку.
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03.05.2024 12:56 Відповісти
Так в Конституції не прописано виключення про громадян, що законно виїхали за кордон. Там прописано, що всі громадяни будь-де.
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03.05.2024 12:57 Відповісти
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03.05.2024 13:14 Відповісти
Уверен, что в оригинале было сказано ИНАЧЕ, чем публикуют украинские СМИ !
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03.05.2024 15:30 Відповісти
 
 