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Чехия не поддерживает украинских мужчин, пытающихся избежать военного призыва, - глава МИД Липавский

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прокоментував ухилянтів з України

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал стремление властей Украины вернуть мужчин, выехавших за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Novinky.

"Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывного долга", - отметил Липавский.

В Министерстве внутренних дел Чехии отметили, что в стране находится 94 643 мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту в связи с войной в Украине.

Также читайте: Около 650 тыс. мужчин призывного возраста уехали незаконно из Украины с начала полномасштабной войны, - Politico

Однако возможности государства ограничены, когда дело касается обязательного возврата, отмечает издание.

Могут ли лишить в Чехии временной защиты?

"Чешское государство не имеет для этого правовых оснований. Оно не может лишить кого-то временной защиты только потому, что оно так решило", - объяснила эксперт международного права юридического факультета Карлова университета Вера Гонускова.

Теоретический выход она видит в том, что Украина направляет повестку, а за рубежом лицо ее не выполняет. Тогда Украина могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и требовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления.

Путем может быть и ограничение в выдаче паспортов, к которому недавно прибегла украинская власть.

Также читайте: Украинское консульство в Польше и генконсульство в Барселоне приостановили прием граждан призывного возраста (обновлено)

Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" приостановило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают возобновить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно воинского учета.

Посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что все заявки, поданные до 23 апреля, в частности на получение паспорта, прорабатываются. Паспорта будут выданы. Выдача оформленных паспортов не прекращалась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не будет лишать украинских мужчин статуса беженцев

Автор: 

Чехия (1701) мужчины (131) мобилизация (2735) Липавский Ян (85) уклонисты (804)


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Топ комментарии
+9
І куди тепер ухилянту податься?
Тіки в расіюшку...
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03.05.2024 10:10
+5
Біднесенький ухилянт. Зате там точно перетвориться на м'ясо для фронту
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03.05.2024 10:14
+4
ЗЕзброд зрадників де мобілізація ваших грошей і рахунків, де військова промисловість? Чому країна не переведена на військові рейки і не введений стан війни? Сволота хабадська лиш хуцпою круттить, як побільше винищити україїнців..... Немає вже українсьтких гетманів, які б підняли військо і увесь цей ЗЕкагал розіхнали до чортівської матері...
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03.05.2024 10:11
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03.05.2024 09:57 Ответить
Басни !
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03.05.2024 09:57 Ответить
а і не треба когось підтримувати, чи не підтримувати!

виконуйте "Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод"
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03.05.2024 09:58 Ответить
Чехія не підтримує Верховну Раду ,Кабмін і Гавнокомандуючого України ? Це шкандаль.
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03.05.2024 10:04 Ответить
І куди тепер ухилянту податься?
Тіки в расіюшку...
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03.05.2024 10:10 Ответить
Біднесенький ухилянт. Зате там точно перетвориться на м'ясо для фронту
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03.05.2024 10:14 Ответить
чому б тобі не застосувати свою завзятість на фронті?
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03.05.2024 10:15 Ответить
За вироком суду там вже покарання згідно ККУ взагалі-то. Чи ви думали, що суд виносить постанову "офіційно тепер можна називати ухилянтом"?
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03.05.2024 11:02 Ответить
ухилянтом є кожний, хто скоює злочин за статтею 336 ККУ. А після вироку суду ухилянт має сісти на 3-5 років. Правда я хз як це працює, бо там щє моллюська відбуваючих покарання хоче теж мобілізувати.
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03.05.2024 11:07 Ответить
ЗЕзброд зрадників де мобілізація ваших грошей і рахунків, де військова промисловість? Чому країна не переведена на військові рейки і не введений стан війни? Сволота хабадська лиш хуцпою круттить, як побільше винищити україїнців..... Немає вже українсьтких гетманів, які б підняли військо і увесь цей ЗЕкагал розіхнали до чортівської матері...
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03.05.2024 10:11 Ответить
ГЕтьмани є , але українці вибирають свинопасів
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03.05.2024 10:14 Ответить
Що значить не підтримує? Чоловіки в більшості там працюють на заводах і інших підприємствах.
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03.05.2024 10:34 Ответить
О, як плющить сцикливих ухилянтів.
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03.05.2024 11:27 Ответить
На цюцюрці я тебе бачив, мудило.
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03.05.2024 11:37 Ответить
Та мені ти до сраки, грьобаний кацап.
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03.05.2024 11:40 Ответить
А нахріна ви їм тимчасовий захист надаєте? Це ж не діточки з жінками?
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03.05.2024 10:44 Ответить
Твій курс на "Мацкву", сцикло ухилянтське. Ці люди не громадяни ЄС. Заруби собі це на носі, вилупок.
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03.05.2024 11:26 Ответить
Хай ще Монако, Англія тощо не підтримає
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03.05.2024 11:16 Ответить
Бляха, БІЛЬШІСТЬ цих людей виїхала законно. Тобто мають право на відстрочку, мають 3-х дітей, або супроводжувачи інвалидів. Звісно є і підробки, але більшість виїхала законно. Навіщо іх повертати, якщо їх все рівно не мобілізують?? Це зелений цирк, який вони почали, щоб відволікти увагу від поразок на фронтах і корупції. Ці шулери і ларьочники з ОП просто намагаються переключити увагу українців, остаточно посварити всіх людей між собою, щоб вони не побачили справжнє зло.
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03.05.2024 12:41 Ответить
повертати, щоб працювали за мінімалку.
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03.05.2024 12:56 Ответить
Так в Конституції не прописано виключення про громадян, що законно виїхали за кордон. Там прописано, що всі громадяни будь-де.
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03.05.2024 12:57 Ответить
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03.05.2024 13:14 Ответить
Уверен, что в оригинале было сказано ИНАЧЕ, чем публикуют украинские СМИ !
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03.05.2024 15:30 Ответить
 
 