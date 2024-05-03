Чехия не поддерживает украинских мужчин, пытающихся избежать военного призыва, - глава МИД Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал стремление властей Украины вернуть мужчин, выехавших за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Novinky.

"Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывного долга", - отметил Липавский.

В Министерстве внутренних дел Чехии отметили, что в стране находится 94 643 мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту в связи с войной в Украине.

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Однако возможности государства ограничены, когда дело касается обязательного возврата, отмечает издание.

Могут ли лишить в Чехии временной защиты?

"Чешское государство не имеет для этого правовых оснований. Оно не может лишить кого-то временной защиты только потому, что оно так решило", - объяснила эксперт международного права юридического факультета Карлова университета Вера Гонускова.

Теоретический выход она видит в том, что Украина направляет повестку, а за рубежом лицо ее не выполняет. Тогда Украина могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и требовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления.

Путем может быть и ограничение в выдаче паспортов, к которому недавно прибегла украинская власть.

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Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" приостановило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают возобновить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно воинского учета.

Посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что все заявки, поданные до 23 апреля, в частности на получение паспорта, прорабатываются. Паспорта будут выданы. Выдача оформленных паспортов не прекращалась.

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