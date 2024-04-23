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ГП "Документ" остановило выдачу документов за границей "по техническим причинам"

паспорт,громадянство

В зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановили выдачу документов. Это объяснили техническими причинами.

Об этом сообщил Центр обслуживания граждан "Паспортний сервіс", передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ", - говорится в сообщении.

При этом подать заявление-анкету на оформление паспортных документов можно в обычном режиме.

"Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации. Зарубежные филиалы уведомят всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ", - добавили там.

Также смотрите: В 2023 году украинцы оформили за границей 530 тыс. паспортных документов, - МВД. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

документ (398) паспорт (1178)


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Топ комментарии
+28
Чомусь смішно. Уявляєте як жалюгідно виглядає укр.влада за кордоном? А те, що допомагають так це тільки через жертовність тих, хто на передовій і тих, хто їм допомагає з тилу. І через небажання особисто битися з росіянами також.
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23.04.2024 12:24
+22
До вчора знав тільки одну країну котра відмовляє своїм громадянам в консульских послугах. І це був бульболенд.. Але від сьогодні в цьому дебільному списку поповнення.
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23.04.2024 12:29
+21
ось тільки закордонні ДП Документ зареєстовані як юридичні особи країн в яких вони перебувають. І не видача вже оплаченого паспорта чи іншого документа може тягнути на свідомий обман і відповідні наслідки. Тому і вигадали технічні причини
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23.04.2024 12:17
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Закон ще не вступив в дію, а техніка вже поламалася, може Порошенко зламав?
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23.04.2024 13:56 Ответить
Багаторінева комбінація, спочатку зібрали гроші за ці паспорти, а потім притримали, доки закон набере силу...
І скоріше за все ніхто ті паспорти вже не віддасть, без пред'явлення військового квитка
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23.04.2024 19:37 Ответить
А ось і відповідь на моє митання щодо ДП "Документ"... дблблд!
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23.04.2024 15:58 Ответить
Мудрі-премудрі,дуже патріотичні і укрнаціоналістичні,всезнаючі і всевміючі,під укрпрапорцями і прапорцями всіх країх їх екзилю,форумні аналітики ЦЕНЗОРА-просто в нестямі від гніву і вазмущєнія,підстрибують на своїх диванах від цієї теми....мовляв чому нас пресують,хай ідуть захищати неньку нікому не потрібні мужики з сіл та райцентрів,а такі квіточки,як ми будемо цілодобово приклинати на Цензорі москаля та знайомити світ зі своїми геніяльними рекомендаціями... . Тьху,117 років минуло,а боягузливе і тупе стадо квіточок так нічому не навчилося і не зрозуміло...Бідна Україна....
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23.04.2024 16:22 Ответить
Инвалид! И сборище своих инвалидов! Вас будут..., а в прочем, когда будут тогда и узнаете!
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23.04.2024 20:31 Ответить
бугагага!кацап,тобі нерміново потрібні прокладки,а то загадиш свій робочий диван
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23.04.2024 22:29 Ответить
Він не інвалід - він гнилобот, з зеленої ботоферми, гнида.
А про інвалідів, ви б обережніше, бо є справжні, і багато з них, оцьому непотрібу просто б перерізали глотку.
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25.04.2024 08:19 Ответить
Верим, как и нашему президенту ЗЕ!
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23.04.2024 16:23 Ответить
Яке тут волання і стогін стоїть....Бач як не хочиться тиловим аналітикам з нір вилазить на захист Батьківщини...Тьху!!! Язиками теліпати на диванах приємніше?
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23.04.2024 16:30 Ответить
Из за таких уродов лижущих жопу власти Украина в том месте, где сейчас находиться! Я виде лично этих уродов! Не тебя дешового **********! Ходите и оглядывайтесь!
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23.04.2024 20:41 Ответить
кацап,ти сьогодні ударно попрацювало,заслужило тульскій прянік,йди візьми з полки.
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23.04.2024 22:28 Ответить
BBC
Парламент Великобритании после долгих дебатов принял в понедельник закон об отправке иммигрантов-соискателей убежища в Руанду. Правительство консерваторов надеется, что перспектива оказаться в Центральной Африке отпугнет тысячи потенциальных нелегальных иммигрантов.
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23.04.2024 16:50 Ответить
Руанда кстати самая безопасная страна в Африке, с идеальным климатом.
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23.04.2024 17:30 Ответить
Про геноцид 1994 року ви мабуть і не чули...
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23.04.2024 19:06 Ответить
Не тільки чув, але й персонально знав принаймні двох африканців що мали обох батьків вбитими, і декілька по 1-2 родича. Що робити, таке в Африці трапляється раз на 20-30 років. Але , взагалі саме там, чудові люди. І кофе, чай чудово ростуть, ніколи ні пекельно , ні холодно.
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23.04.2024 21:06 Ответить
Не только британцы, но и страны ЕС пытаются договориться с третьими «безопасными» странами о том, чтобы переправлять туда просителей убежища и платить за это.
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23.04.2024 18:49 Ответить
Руанда прийматиме нелегалів, які прибувають у Великобританію, в обмін на мільйонні інвестиції з боку британського уряду.
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23.04.2024 18:53 Ответить
по ходу Юра Малко строчить з того самого патріотично оплаченого дивану що і Михаил Джусик.
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23.04.2024 18:39 Ответить
Да....Схоже у вашого брата-щура втікача зараз починаються критичні дні....В країнах де ви ютитесь ви нікому й даром не потрібні, а Україна вирішила трохи притиснути фаберже своїм боягузливим і гнилим синкам-гастарбайтерам та втікачам... На могилі Паніковського з відомого роману було написано"Людина без паспорта",от і ви такими станете:без паспорта,без Батьківщини,без честі,совісті,без чоловічого характеру...Безпаспортні мийники унітазів та вантажники,яких зневажає,як рідна країна так і ті країни,які здуру приютили таку наволоч....
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23.04.2024 23:16 Ответить
ти не переживай за мій паспорт, він дійсний до 32-го року, а от ти можеш закінчитися значно швидше, коли по твою душу прийдуть жлоби з ТЦК. Десь там, на полях під Бахмутом чи ще в якихось полях. Тебе можливо навіть не будуть намагатися забрати з тих полів. Бо якщо нема тіла, значить і немає виплат. З'їли пси чи лисиці і справа зроблена. (так практикують в Україні військові бізнесмени, котрі завдяки твоїм посмертним виплатам поповнять власну кишеню) А через 1,5- 2 роки я отримаю громадянство іншої країни. Тому що я не вчорашній "утікач", а прожив в ній вже майже 20 років, і твоє судження, що я нікому тут не потрібен, теж хибне. Твій маленький мозок здатний тільки до мислення про миття унітазів, або вантажників, оскільки ти сам не дуже обтяжений інтелектом. Це твоя справа, але не значить, що вона правдива.
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26.04.2024 03:34 Ответить
Судя по вою ухилянтов для которых Украина ничего не стоит и не нужно защищать родину-в этом случае Зеленые делают все правильно. А они очень редко когда делают все правильно.
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23.04.2024 19:40 Ответить
Для многих из них Украина никогда и ничего не делала
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23.04.2024 20:24 Ответить
а ти,що для України зробило? ощасливило її тим,що вилупилося після п"яного траху батьків?
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23.04.2024 23:17 Ответить
Без украинской государственной медицыны ты будучи дитем не дожил-бы до 1 года,не получил-бы образования достаточно для того чтобы в ЕС получить работу. Украина создала тебя как личность-путь и неблагодарную и я тебя не уважаю раз ты не уважаешь свою Родину. Ты наверное и мать свою не уважаешь
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24.04.2024 00:34 Ответить
для початку, поцріот, вивчи мову солов'їну, а потім вже патякай.
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26.04.2024 04:28 Ответить
совпаденИє
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23.04.2024 19:49 Ответить
Пока, в очередной раз не заблокировали! Не шутите с законодательством стран вашей регистрации ( для ДП документ) там не Украина!
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23.04.2024 20:47 Ответить
Може пора вже бути чесними і називати речі своїми іменами? Всіх без винятку призвати не можливо. Завжди є процент людей, яких призвати просто не можливо. І це факт з яким треба жити. Наприклад, в даному випадку, вирвати людей що виїхали ще в 90х - 2000х роках з України і побудували собі життя за кордоном, створили сім'ї, в них там народились діти, мають кредити, фірми і інші фінансові і не фінансові обов'язки але не не хотіли міняти громадянства... І всі ці роки перераховували своїм родичам валюту, з якої Держава теж мала свій зиск і навіть декларувала статистику. Яким чином ви хочете змусити їх полишити все і поїхати за копійки в порівнянні з їхніми теперішніми доходами, без військового досвіду, на фронт? І це без розмов про моральне право взагалі Державі чіпати цих людей. Вам закордон надав вже стільки допомоги і надасть іще, що якби Ви її ще навчились використовувати її за призначенням... Раніше ці люди ототожнювали себе з Народом а не з Державою, що їх кидала останні 30 років, при тому всьому і не хотіли міняти паспорт та ще й купу грошей пересилали. Бо була надія.. Всі Українці за кордоном що просували ідею України в маси західного світу, всі ким Ви колись годились і хто на посадах допомагав чим міг і просував Український інтерес, - Ви тепер відмовляєте в простому підтвердженні факту громадянства? То я Вам відкрию просту істину, вся допомога що надійшла і ще надійде - завдяки закордонним Українцям яких знали і в яких повірили цілій Державі. Вас би вже давно кинули, варились би самі в своїх проблемах. Той прецедент, що створює це рішення виллється лише на голови тих, хто від того і постраждає і замість очікуваного ефекту лише кардинально зменшить і без того обмежені права найменше захищених громадян.
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23.04.2024 21:01 Ответить
Ха-ха-ха! вірим
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23.04.2024 21:13 Ответить
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