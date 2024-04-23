ГП "Документ" остановило выдачу документов за границей "по техническим причинам"
В зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановили выдачу документов. Это объяснили техническими причинами.
Об этом сообщил Центр обслуживания граждан "Паспортний сервіс", передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ", - говорится в сообщении.
При этом подать заявление-анкету на оформление паспортных документов можно в обычном режиме.
"Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации. Зарубежные филиалы уведомят всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ", - добавили там.
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+28 Людмила Полякова #573716
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+22 chukinson
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+21 chukinson
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І скоріше за все ніхто ті паспорти вже не віддасть, без пред'явлення військового квитка
А про інвалідів, ви б обережніше, бо є справжні, і багато з них, оцьому непотрібу просто б перерізали глотку.
Парламент Великобритании после долгих дебатов принял в понедельник закон об отправке иммигрантов-соискателей убежища в Руанду. Правительство консерваторов надеется, что перспектива оказаться в Центральной Африке отпугнет тысячи потенциальных нелегальных иммигрантов.