ГП "Документ" остановило выдачу документов за границей "по техническим причинам"

В зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановили выдачу документов. Это объяснили техническими причинами.

Об этом сообщил Центр обслуживания граждан "Паспортний сервіс", передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ", - говорится в сообщении.

При этом подать заявление-анкету на оформление паспортных документов можно в обычном режиме.

"Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации. Зарубежные филиалы уведомят всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ", - добавили там.

Также смотрите: В 2023 году украинцы оформили за границей 530 тыс. паспортных документов, - МВД. ИНФОГРАФИКА