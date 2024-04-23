ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "через технічні причини"

У закордонних підрозділах ДП "Документ" припинили видачу документів. Це пояснили технічними причинами.

Про це повідомив Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс", передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ", - йдеться в повідомленні.

Водночас подати заяву-анкету на оформлення паспортних документів можна у звичайному режимі.

"Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП Документ", - додали там.

Також читайте: В Україні з 1 квітня подорожчає оформлення закордонного паспорта