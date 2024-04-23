ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "через технічні причини"
У закордонних підрозділах ДП "Документ" припинили видачу документів. Це пояснили технічними причинами.
Про це повідомив Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс", передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ", - йдеться в повідомленні.
Водночас подати заяву-анкету на оформлення паспортних документів можна у звичайному режимі.
"Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП Документ", - додали там.
Топ коментарі
+28 Людмила Полякова #573716
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+22 chukinson
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+21 chukinson
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І скоріше за все ніхто ті паспорти вже не віддасть, без пред'явлення військового квитка
А про інвалідів, ви б обережніше, бо є справжні, і багато з них, оцьому непотрібу просто б перерізали глотку.
Парламент Великобритании после долгих дебатов принял в понедельник закон об отправке иммигрантов-соискателей убежища в Руанду. Правительство консерваторов надеется, что перспектива оказаться в Центральной Африке отпугнет тысячи потенциальных нелегальных иммигрантов.