Германия не будет лишать украинских мужчин статуса беженцев

Отказ в предоставлении консульских услуг не повлияет на статус украинских мужчин, которые находятся в Германии как беженцы.

Об этом заявил официальный представитель МВД Германии Максимилиан Калль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я уверен в том, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, которые нуждаются в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчинах", - сказал он.

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Калль добавил, что украинские беженцы имеют такую временную защиту во всех странах ЕС вследствие того, что были вынуждены покинуть Родину, спасаясь от российской агрессии.

В то же время ни он, ни пресс-секретарь немецкого министерства иностранных дел не захотели комментировать само решение Киева прекратить консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста.

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"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", - заявил представитель этого ведомства Кристиан Вагнер.

Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают возобновить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно воинского учета. При этом в МИД отмечают, что решение Кабмина по изменению порядка выдачи паспортов мужчинам касается только услуг ГП "Документ".

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности назвали распоряжение МИД "полузаконным" и заявили, что хотели бы получить от ведомства объяснения.

Еврокомиссия сообщила, что приняла решение МИД Украины "к сведению" и что не различает пола и призывного статуса украинцев, которым предоставлена временная защита.