Германия не будет лишать украинских мужчин статуса беженцев
Отказ в предоставлении консульских услуг не повлияет на статус украинских мужчин, которые находятся в Германии как беженцы.
Об этом заявил официальный представитель МВД Германии Максимилиан Калль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Я уверен в том, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, которые нуждаются в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчинах", - сказал он.
Калль добавил, что украинские беженцы имеют такую временную защиту во всех странах ЕС вследствие того, что были вынуждены покинуть Родину, спасаясь от российской агрессии.
В то же время ни он, ни пресс-секретарь немецкого министерства иностранных дел не захотели комментировать само решение Киева прекратить консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста.
"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", - заявил представитель этого ведомства Кристиан Вагнер.
Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом
23 апреля ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.
В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают возобновить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно воинского учета. При этом в МИД отмечают, что решение Кабмина по изменению порядка выдачи паспортов мужчинам касается только услуг ГП "Документ".
В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности назвали распоряжение МИД "полузаконным" и заявили, что хотели бы получить от ведомства объяснения.
Еврокомиссия сообщила, что приняла решение МИД Украины "к сведению" и что не различает пола и призывного статуса украинцев, которым предоставлена временная защита.
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Користі 0, а от негативні наслідки для країни ще попереду. Але все як в 2019, голос розуму чути не хочуть, всі думки лише про шашлики.
це все "плата" за.... вибори 2019-го....
Вам як в 2019, зелень вивалила і продовжує вивалювати на голову чорт знає що, а ви і раді. Адже звучить красиво! Кінець епохи бідності! Повернення ухилянтів і відправка їх на фронт! Це одне і теж. Наслідки першого лозунгу Зеленського ще не осяйнули? Чекаєте на наслідки наступних красивих слів?
Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".
В заявлении Миллер называет указ Лукашенко "циничным нарушением режима своих основных обязательств перед собственным народом".
"Единственная цель указа - усложнить жизнь рядовых белорусов, проживающих за рубежом. Он является еще одним способом угнетения и мести тысячам белорусов, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от режима, который бросает в тюрьмы тех, кто осмеливается отстаивать свои права", - подчеркивает представитель американского внешнеполитического ведомства.
що гинуть, безумовно, царства
не тому ,що важкий побут
чи страшні митарства ....
Гинуть всі вони тому ,
(чи довше тим гірше )
Бо царство люди те, своє
Не поважають більше ...
Довільний переклад Булата Окуджави
Ганьбець.