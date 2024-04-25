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Германия не будет лишать украинских мужчин статуса беженцев

біженці,німеччина,чоловік

Отказ в предоставлении консульских услуг не повлияет на статус украинских мужчин, которые находятся в Германии как беженцы.

Об этом заявил официальный представитель МВД Германии Максимилиан Калль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я уверен в том, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, которые нуждаются в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчинах", - сказал он.

Читайте: "Не различаем украинцев по полу и призывному статусу": В ЕС отреагировали на приостановление консульских услуг для мужчин (обновлено)

Калль добавил, что украинские беженцы имеют такую временную защиту во всех странах ЕС вследствие того, что были вынуждены покинуть Родину, спасаясь от российской агрессии.

В то же время ни он, ни пресс-секретарь немецкого министерства иностранных дел не захотели комментировать само решение Киева прекратить консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста.

Также читайте: Распоряжение МИД о прекращении консульских услуг за рубежом - "полузаконное". Хотим разъяснений, - комитет ВР по нацбезопасности

"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", - заявил представитель этого ведомства Кристиан Вагнер.

Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают возобновить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно воинского учета. При этом в МИД отмечают, что решение Кабмина по изменению порядка выдачи паспортов мужчинам касается только услуг ГП "Документ".

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности назвали распоряжение МИД "полузаконным" и заявили, что хотели бы получить от ведомства объяснения.

Еврокомиссия сообщила, что приняла решение МИД Украины "к сведению" и что не различает пола и призывного статуса украинцев, которым предоставлена временная защита.

Автор: 

беженцы (1637) Германия (6926) украинцы (3860) мужчины (131)


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Топ комментарии
+22
Ну от адекватним вже зрозуміло, що зелень знову шумно на****ла в калюжу. Шуму багато, а результат один лише сморід на увесь світ. Зате 73%, які стрімко вилізли з кущів, де самі ховаються від ТЦК, радо верещать, що тепер замість них на фронт поїдуть з-за кордону.
Користі 0, а от негативні наслідки для країни ще попереду. Але все як в 2019, голос розуму чути не хочуть, всі думки лише про шашлики.
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25.04.2024 11:19
+14
Государственный департамент США прокомментировал указ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который запрещает белорусам получать паспорта за рубежом.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

В заявлении Миллер называет указ Лукашенко "циничным нарушением режима своих основных обязательств перед собственным народом".

"Единственная цель указа - усложнить жизнь рядовых белорусов, проживающих за рубежом. Он является еще одним способом угнетения и мести тысячам белорусов, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от режима, который бросает в тюрьмы тех, кто осмеливается отстаивать свои права", - подчеркивает представитель американского внешнеполитического ведомства.
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25.04.2024 11:20
+10
Проблема в тому ,що більшість українського наріду і влада - кажуть ,що борються за незалежну Україну - хоча всі їхні зусилля направленні на те щоб зберегти СОВОК У ШАРОВАРАХ ТА ВИШИВАНЦІ ...
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25.04.2024 11:29
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Правила форума Совет форумчан
Ну от адекватним вже зрозуміло, що зелень знову шумно на****ла в калюжу. Шуму багато, а результат один лише сморід на увесь світ. Зате 73%, які стрімко вилізли з кущів, де самі ховаються від ТЦК, радо верещать, що тепер замість них на фронт поїдуть з-за кордону.
Користі 0, а от негативні наслідки для країни ще попереду. Але все як в 2019, голос розуму чути не хочуть, всі думки лише про шашлики.
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25.04.2024 11:19 Ответить
Карма в дії. Як країна ставилась (і ставиться) до своїх громадян, так і вони до неї
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25.04.2024 11:23 Ответить
Тільки не країна, а держава. Це трохи різні поняття.
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25.04.2024 11:37 Ответить
Виборців нинішньої влади треба всіх без виключення повернути назад до України.
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25.04.2024 11:47 Ответить
1000%
це все "плата" за.... вибори 2019-го....
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25.04.2024 11:51 Ответить
І не тільки чоловіків
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25.04.2024 13:08 Ответить
Не ЗАМІСТЬ них, а РАЗОМ з ними. Разом з вами, вами які зараз чекають по європейських пивнушках закінчення війни.
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25.04.2024 12:13 Ответить
Далеко не всі чекають закінчення війни, щоб повернутися. Думаю, що менше половини. Я, наприклад, з 2019 року планував малого вивезти із Зє-шапіто з дибільними глядачами(-виборцями) і повертатися не планую.
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25.04.2024 12:57 Ответить
Не всі. Я цього не стверджував. Для когось ця війна навіть стала щасливим білетом у заморський рай. Бо інакше вони не мали б шансів десь затриматись. Зараз моляться на ***** за початок війни. А інше їм покуй. Але є й ті які просто щоб перечекати. Їм було і в Україні некисло. Але захищати цю свою некислість вони урочисто передали сусідам. Потім повернуться права качати.
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25.04.2024 13:11 Ответить
Демографія. Усім адекватним зрозуміло, що ці люди не приїдуть на війну. Знайдуть спосіб. Але це рішення направлене на інше - на те, щоб вони не приїхали після війни. Ти готовий годувати не 2 як зараз, а 4,5,6.... пенсіонерів податками? Готовий до того, що сюди привезуть іншу робочу силу? І це будуть не європейці, Азія та Африка. Тобі це подобається більше? Або ти проти завезення робочої сили, та проти повернення ухилянтів одночасно. Готовий тоді, до того, що інваліди війни отримуватимуть соціальний мізер? Адже економіка "не тягнутиме"?
Вам як в 2019, зелень вивалила і продовжує вивалювати на голову чорт знає що, а ви і раді. Адже звучить красиво! Кінець епохи бідності! Повернення ухилянтів і відправка їх на фронт! Це одне і теж. Наслідки першого лозунгу Зеленського ще не осяйнули? Чекаєте на наслідки наступних красивих слів?
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25.04.2024 13:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)
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25.04.2024 14:58 Ответить
Государственный департамент США прокомментировал указ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который запрещает белорусам получать паспорта за рубежом.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

В заявлении Миллер называет указ Лукашенко "циничным нарушением режима своих основных обязательств перед собственным народом".

"Единственная цель указа - усложнить жизнь рядовых белорусов, проживающих за рубежом. Он является еще одним способом угнетения и мести тысячам белорусов, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от режима, который бросает в тюрьмы тех, кто осмеливается отстаивать свои права", - подчеркивает представитель американского внешнеполитического ведомства.
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25.04.2024 11:20 Ответить
Все правильно. Копіюють луку. Навіть кацапи таке не робили.
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25.04.2024 11:28 Ответить
Кацапи, доречі, робили навпаки і дуже розумно. Вони дозволили всім небажаючим втікти. І тепер ті, хто хочаб гіпотетично, могли мутити воду, зараз жужжать по грузіям-казахстанам. І відсоток тих, хто підтримує війну, всередині кацапстану, виходить, підвищився.
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25.04.2024 11:35 Ответить
"Розумний вчиться на чужих помилках, а дурень - на власних."
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25.04.2024 11:29 Ответить
"А зєбіл не вчиться зовсім"
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25.04.2024 11:39 Ответить
Розумний вчиться на своїх помилках. Мудрий - на помилках інших. І тільки дурні не вчаться навіть на своїх помилках. Це, до речі, про мудрий нарід, який то за Кучму, то за Яника, то за Зє....
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25.04.2024 11:40 Ответить
Досвід віків мовить про те ,

що гинуть, безумовно, царства

не тому ,що важкий побут

чи страшні митарства ....

Гинуть всі вони тому ,

(чи довше тим гірше )

Бо царство люди те, своє

Не поважають більше ...

Довільний переклад Булата Окуджави
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25.04.2024 11:27 Ответить
Проблема в тому ,що більшість українського наріду і влада - кажуть ,що борються за незалежну Україну - хоча всі їхні зусилля направленні на те щоб зберегти СОВОК У ШАРОВАРАХ ТА ВИШИВАНЦІ ...
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25.04.2024 11:29 Ответить
В цивілізованій країні, де діють закони і людське життя цінується однаково, незалежно від статі, національності, релігії і т.п. інакше й не могло бути. І тим паче, Німеччина у жодному разі не дозволила б собі такого людиноненависницького відношення до власних громадян, яке дозволяють собі ЗЕскоти, які явно вирішили йти шляхом Північної Кореї та паРаши.
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25.04.2024 11:33 Ответить
Малюська отримав "по щам" від Європи.
Ганьбець.
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25.04.2024 11:34 Ответить
Зачекайте, зараз нарід розчехлиться і на ДП "Документ" позов накатає. Бо вони не видають вже оплачені документи. А закон в дію не вступив тож підстав для цього нема. Тож вони взяли гроші а сервіс не надали. Тож вони шахраї.
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25.04.2024 11:38 Ответить
гроші повернуть. Не переживайте)
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26.04.2024 02:27 Ответить
Та з Зе ЄС не світить зрозуміли вже? І вони все для цього роблять, тільки бидло поки ще радіє але вже визначається Білорусь 2 все чіткіше.Колючі дроти на Тисі щоб бидло не тікало.Навіщо їм той безвіз дійсно був?
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25.04.2024 11:39 Ответить
Про можливу видачу чоловіків заявив лише польський військовий міністр, який напевне не порадився з сільськогосподарським. От зараз настає сезон збирання полуниці. А збирати не буде аому, хіба що поляків повертати з тох ж Німеччини, Британії, чи США. 😊 А потім настануть інші сезони - збирання яблук, оьрізки дерев, тощо.
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25.04.2024 11:40 Ответить
Ті поляки, стабільне функціонування бізнесу котрих зав'язано на українських робітників, вже запропонували видати пана міністра замість українських "ухилянтів".
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25.04.2024 11:51 Ответить
Все это - херня, рассчитанная на внутреннюю аудиторию.. Типа мы все в одной лодке по обе стороны границы. Что б не так обидно было тем кто в Украине.. И трёх лет не прошло.. Миллион мужиков выехал , а теперь можна и показывать бурную деятельность. Все как всегда - через жопу.. Ни к чему это не приведет..
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25.04.2024 11:53 Ответить
А в действительности разве не обидно тем кто в бронике сейчас в окопе, а его хитровжареный сосед Мыкола хутко знык из страны. А сейчас верещит из-за бугра об украиской ,,хунте,, которая его конституционные права попирает?
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25.04.2024 12:19 Ответить
більш того, коли його вбють чи поранять, після перемоги хитровжареный сосед Мыкола хутко повернеться. Займе сусідську хату, або посаду, або піде в депутати. І все на чиїй крові? на тих, кому він нєчего не должен.
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26.04.2024 02:29 Ответить
Но пар с людей выпустит !
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25.04.2024 13:29 Ответить
В Німеччині дурниць не роблять !
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25.04.2024 13:28 Ответить
Німеччині приготуватись до штурму з боку маминих бубочок і просто гівнюків
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25.04.2024 14:17 Ответить
Коротше, німці заважатимуть мобілізації, а поляки допомагатимуть. Німцям потрібна робоча сила.
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25.04.2024 14:26 Ответить
Хтось же має бути в реальному часі.
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25.04.2024 15:59 Ответить
 
 