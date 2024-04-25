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Німеччина не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженців

біженці,німеччина,чоловік

Відмова в наданні консульських послуг не вплине на статус українських чоловіків, які перебувають у Німеччині як біженці.

Про це заявив офіційний представник МВС Німеччини Максиміліан Калль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків", - сказав він.

Читайте: "Не розрізняємо українців за статтю і призовним статусом": У ЄС відреагували на призупинення консульських послуг для чоловіків (оновлено)

Калль додав, що українські біженці мають такий тимчасовий захист в усіх країнах ЄС внаслідок того, що були змушені покинути Батьківщину, рятуючись від російської агресії.

Водночас ані він, ані прессекретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку.

Також читайте: Розпорядження МЗС про припинення консульських послуг за кордоном - "напівзаконне". Хочемо роз’яснень, - комітет ВР з нацбезпеки

"Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН", - заявив представник цього відомства Крістіан Ваґнер.

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку. При цьому в МЗС зауважують, що рішення Кабміну щодо зміни порядку видачі паспортів чоловікам стосується тільки послуг ДП "Документ".

В Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки назвали розпорядження МЗС "напівзаконним" та заявили, що хотіли би отримати від відомства пояснення.

Єврокомісія повідомила, що взяла рішення МЗС України "до відома" та що не розрізняє статі та призовного статусу українців, яким надано тимчасовий захист.

Автор: 

біженці (1857) Німеччина (7318) українці (2536) чоловіки (156)


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Топ коментарі
+22
Ну от адекватним вже зрозуміло, що зелень знову шумно на****ла в калюжу. Шуму багато, а результат один лише сморід на увесь світ. Зате 73%, які стрімко вилізли з кущів, де самі ховаються від ТЦК, радо верещать, що тепер замість них на фронт поїдуть з-за кордону.
Користі 0, а от негативні наслідки для країни ще попереду. Але все як в 2019, голос розуму чути не хочуть, всі думки лише про шашлики.
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25.04.2024 11:19
+14
Государственный департамент США прокомментировал указ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который запрещает белорусам получать паспорта за рубежом.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

В заявлении Миллер называет указ Лукашенко "циничным нарушением режима своих основных обязательств перед собственным народом".

"Единственная цель указа - усложнить жизнь рядовых белорусов, проживающих за рубежом. Он является еще одним способом угнетения и мести тысячам белорусов, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от режима, который бросает в тюрьмы тех, кто осмеливается отстаивать свои права", - подчеркивает представитель американского внешнеполитического ведомства.
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25.04.2024 11:20
+10
Проблема в тому ,що більшість українського наріду і влада - кажуть ,що борються за незалежну Україну - хоча всі їхні зусилля направленні на те щоб зберегти СОВОК У ШАРОВАРАХ ТА ВИШИВАНЦІ ...
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25.04.2024 11:29
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Ну от адекватним вже зрозуміло, що зелень знову шумно на****ла в калюжу. Шуму багато, а результат один лише сморід на увесь світ. Зате 73%, які стрімко вилізли з кущів, де самі ховаються від ТЦК, радо верещать, що тепер замість них на фронт поїдуть з-за кордону.
Користі 0, а от негативні наслідки для країни ще попереду. Але все як в 2019, голос розуму чути не хочуть, всі думки лише про шашлики.
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25.04.2024 11:19 Відповісти
Карма в дії. Як країна ставилась (і ставиться) до своїх громадян, так і вони до неї
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25.04.2024 11:23 Відповісти
Тільки не країна, а держава. Це трохи різні поняття.
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25.04.2024 11:37 Відповісти
Виборців нинішньої влади треба всіх без виключення повернути назад до України.
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25.04.2024 11:47 Відповісти
1000%
це все "плата" за.... вибори 2019-го....
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25.04.2024 11:51 Відповісти
І не тільки чоловіків
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25.04.2024 13:08 Відповісти
Не ЗАМІСТЬ них, а РАЗОМ з ними. Разом з вами, вами які зараз чекають по європейських пивнушках закінчення війни.
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25.04.2024 12:13 Відповісти
Далеко не всі чекають закінчення війни, щоб повернутися. Думаю, що менше половини. Я, наприклад, з 2019 року планував малого вивезти із Зє-шапіто з дибільними глядачами(-виборцями) і повертатися не планую.
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25.04.2024 12:57 Відповісти
Не всі. Я цього не стверджував. Для когось ця війна навіть стала щасливим білетом у заморський рай. Бо інакше вони не мали б шансів десь затриматись. Зараз моляться на ***** за початок війни. А інше їм покуй. Але є й ті які просто щоб перечекати. Їм було і в Україні некисло. Але захищати цю свою некислість вони урочисто передали сусідам. Потім повернуться права качати.
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25.04.2024 13:11 Відповісти
Демографія. Усім адекватним зрозуміло, що ці люди не приїдуть на війну. Знайдуть спосіб. Але це рішення направлене на інше - на те, щоб вони не приїхали після війни. Ти готовий годувати не 2 як зараз, а 4,5,6.... пенсіонерів податками? Готовий до того, що сюди привезуть іншу робочу силу? І це будуть не європейці, Азія та Африка. Тобі це подобається більше? Або ти проти завезення робочої сили, та проти повернення ухилянтів одночасно. Готовий тоді, до того, що інваліди війни отримуватимуть соціальний мізер? Адже економіка "не тягнутиме"?
Вам як в 2019, зелень вивалила і продовжує вивалювати на голову чорт знає що, а ви і раді. Адже звучить красиво! Кінець епохи бідності! Повернення ухилянтів і відправка їх на фронт! Це одне і теж. Наслідки першого лозунгу Зеленського ще не осяйнули? Чекаєте на наслідки наступних красивих слів?
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25.04.2024 13:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)
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25.04.2024 14:58 Відповісти
Государственный департамент США прокомментировал указ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который запрещает белорусам получать паспорта за рубежом.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

В заявлении Миллер называет указ Лукашенко "циничным нарушением режима своих основных обязательств перед собственным народом".

"Единственная цель указа - усложнить жизнь рядовых белорусов, проживающих за рубежом. Он является еще одним способом угнетения и мести тысячам белорусов, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от режима, который бросает в тюрьмы тех, кто осмеливается отстаивать свои права", - подчеркивает представитель американского внешнеполитического ведомства.
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25.04.2024 11:20 Відповісти
Все правильно. Копіюють луку. Навіть кацапи таке не робили.
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25.04.2024 11:28 Відповісти
Кацапи, доречі, робили навпаки і дуже розумно. Вони дозволили всім небажаючим втікти. І тепер ті, хто хочаб гіпотетично, могли мутити воду, зараз жужжать по грузіям-казахстанам. І відсоток тих, хто підтримує війну, всередині кацапстану, виходить, підвищився.
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25.04.2024 11:35 Відповісти
"Розумний вчиться на чужих помилках, а дурень - на власних."
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25.04.2024 11:29 Відповісти
"А зєбіл не вчиться зовсім"
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25.04.2024 11:39 Відповісти
Розумний вчиться на своїх помилках. Мудрий - на помилках інших. І тільки дурні не вчаться навіть на своїх помилках. Це, до речі, про мудрий нарід, який то за Кучму, то за Яника, то за Зє....
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25.04.2024 11:40 Відповісти
Досвід віків мовить про те ,

що гинуть, безумовно, царства

не тому ,що важкий побут

чи страшні митарства ....

Гинуть всі вони тому ,

(чи довше тим гірше )

Бо царство люди те, своє

Не поважають більше ...

Довільний переклад Булата Окуджави
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25.04.2024 11:27 Відповісти
Проблема в тому ,що більшість українського наріду і влада - кажуть ,що борються за незалежну Україну - хоча всі їхні зусилля направленні на те щоб зберегти СОВОК У ШАРОВАРАХ ТА ВИШИВАНЦІ ...
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25.04.2024 11:29 Відповісти
В цивілізованій країні, де діють закони і людське життя цінується однаково, незалежно від статі, національності, релігії і т.п. інакше й не могло бути. І тим паче, Німеччина у жодному разі не дозволила б собі такого людиноненависницького відношення до власних громадян, яке дозволяють собі ЗЕскоти, які явно вирішили йти шляхом Північної Кореї та паРаши.
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25.04.2024 11:33 Відповісти
Малюська отримав "по щам" від Європи.
Ганьбець.
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25.04.2024 11:34 Відповісти
Зачекайте, зараз нарід розчехлиться і на ДП "Документ" позов накатає. Бо вони не видають вже оплачені документи. А закон в дію не вступив тож підстав для цього нема. Тож вони взяли гроші а сервіс не надали. Тож вони шахраї.
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25.04.2024 11:38 Відповісти
гроші повернуть. Не переживайте)
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26.04.2024 02:27 Відповісти
Та з Зе ЄС не світить зрозуміли вже? І вони все для цього роблять, тільки бидло поки ще радіє але вже визначається Білорусь 2 все чіткіше.Колючі дроти на Тисі щоб бидло не тікало.Навіщо їм той безвіз дійсно був?
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25.04.2024 11:39 Відповісти
Про можливу видачу чоловіків заявив лише польський військовий міністр, який напевне не порадився з сільськогосподарським. От зараз настає сезон збирання полуниці. А збирати не буде аому, хіба що поляків повертати з тох ж Німеччини, Британії, чи США. 😊 А потім настануть інші сезони - збирання яблук, оьрізки дерев, тощо.
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25.04.2024 11:40 Відповісти
Ті поляки, стабільне функціонування бізнесу котрих зав'язано на українських робітників, вже запропонували видати пана міністра замість українських "ухилянтів".
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25.04.2024 11:51 Відповісти
Все это - херня, рассчитанная на внутреннюю аудиторию.. Типа мы все в одной лодке по обе стороны границы. Что б не так обидно было тем кто в Украине.. И трёх лет не прошло.. Миллион мужиков выехал , а теперь можна и показывать бурную деятельность. Все как всегда - через жопу.. Ни к чему это не приведет..
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25.04.2024 11:53 Відповісти
А в действительности разве не обидно тем кто в бронике сейчас в окопе, а его хитровжареный сосед Мыкола хутко знык из страны. А сейчас верещит из-за бугра об украиской ,,хунте,, которая его конституционные права попирает?
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25.04.2024 12:19 Відповісти
більш того, коли його вбють чи поранять, після перемоги хитровжареный сосед Мыкола хутко повернеться. Займе сусідську хату, або посаду, або піде в депутати. І все на чиїй крові? на тих, кому він нєчего не должен.
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26.04.2024 02:29 Відповісти
Но пар с людей выпустит !
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25.04.2024 13:29 Відповісти
В Німеччині дурниць не роблять !
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25.04.2024 13:28 Відповісти
Німеччині приготуватись до штурму з боку маминих бубочок і просто гівнюків
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25.04.2024 14:17 Відповісти
Коротше, німці заважатимуть мобілізації, а поляки допомагатимуть. Німцям потрібна робоча сила.
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25.04.2024 14:26 Відповісти
Хтось же має бути в реальному часі.
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25.04.2024 15:59 Відповісти
 
 