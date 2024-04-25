Німеччина не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженців

Відмова в наданні консульських послуг не вплине на статус українських чоловіків, які перебувають у Німеччині як біженці.

Про це заявив офіційний представник МВС Німеччини Максиміліан Калль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків", - сказав він.

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Калль додав, що українські біженці мають такий тимчасовий захист в усіх країнах ЄС внаслідок того, що були змушені покинути Батьківщину, рятуючись від російської агресії.

Водночас ані він, ані прессекретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку.

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"Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН", - заявив представник цього відомства Крістіан Ваґнер.

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку. При цьому в МЗС зауважують, що рішення Кабміну щодо зміни порядку видачі паспортів чоловікам стосується тільки послуг ДП "Документ".

В Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки назвали розпорядження МЗС "напівзаконним" та заявили, що хотіли би отримати від відомства пояснення.

Єврокомісія повідомила, що взяла рішення МЗС України "до відома" та що не розрізняє статі та призовного статусу українців, яким надано тимчасовий захист.