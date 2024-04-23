Кулеба про зупинку прийому документів за кордоном: "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною"

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував інформацію щодо зупинення прийому документів для чоловіків призовного віку у закордонних консульствах.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", - наголосив міністр.

Кулеба нагадав, що обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

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"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - пояснив глава МЗС.

За словами міністра, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" та після набрання ним чинності.

Раніше повідомлялось, що ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "через технічні причини".

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