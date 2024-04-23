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Кулеба про зупинку прийому документів за кордоном: "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною"

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував інформацію щодо зупинення прийому документів для чоловіків призовного віку у закордонних консульствах.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", - наголосив міністр.

Кулеба нагадав, що обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

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"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - пояснив глава МЗС.

За словами міністра, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" та після набрання ним чинності.

Раніше повідомлялось, що ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "через технічні причини".

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Автор: 

закордонний паспорт (185) паспорт (1151) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+33
Перебування на теплій посаді та щоденне патякання в ЗМІ не звільняють громадянина від обов'язків перед Батьківщиною. Тому, пане Кулеба - лопату в руки та в окопи, там такі вмотивовані та щирі патріоти дуже потрібні.
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23.04.2024 12:26
+26
Так один бородатий мущіна казав "я вам нічєво нє должен", чому ж йому можна так, а іншим ні?
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23.04.2024 12:26
+19
Угу, ************ до неповернення та отримання іноземного громадянства. Потім індусів завеземо.
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23.04.2024 12:25
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Більшість нас за кордоном, ніхто нікуди не тікав, тепер скажи мені одне, ми тут вже не один рік, наші сім'ї, і тд...
Що нам пропонує держава, можливо з цього потрібно починати, якщо я не можу навіть завести свій автомобіль, з яким мені доведеться завтра поїхати на фронт, про що Ви взагалі торочите....
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24.04.2024 07:46 Відповісти
Як і твоя можливість пи.... від того що ти з Арестовічом одна банда, стоп, зе банда. Але всім по, адже як так може бути щоб в тилу тцк/поліція була озброєна краще аніж хлопці на фронті.... 73% локшини...
Подумайте про асиміляцію... І про то скільки подвинулось в середену країни вихідців з теперешніх московських помийних ям як Л і Д. Потім посунули ще трішки, а гребуть кого?
Поки не буде алеї повішених зрадників та викорінення їх сімей - нічого не буде. 3еВолодькі вже підтираються конституцією, бо, зробили їх разом. Доречі, на алеї повинна бути паралельна вулиця, імені олігархів. Медведчук не дасть збрехати, Коломок підтвердить.
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24.04.2024 12:19 Відповісти
Гарри Потер Пиночет
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24.04.2024 16:03 Відповісти
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