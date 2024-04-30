Обмежень і примусового повернення українців із Євросоюзу не буде, - Стефанішина

Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За її словами, надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - зазначила віцепрем'єрка.

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Вона повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", - додала Стефанішина.

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Призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку

Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.

На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.

Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Він зазначив, що поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе".

Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

У США заявили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.

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