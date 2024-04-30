Обмежень і примусового повернення українців із Євросоюзу не буде, - Стефанішина
Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За її словами, надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.
"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - зазначила віцепрем'єрка.
Вона повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.
"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", - додала Стефанішина.
Призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку
Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.
На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.
Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Він зазначив, що поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе".
Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.
У США заявили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.
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У чому? Що дозволили виїхати у 2022? - 04.01.24 99% українців, які виїхали у 2023, повернулись до України, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3465573
15.03.24 Джерело: https://biz.censor.net/r3478834 Наразі за кордоном перебувають 4,9 млн українських біженців, включно із 1,3 млн тих, хто перебуває на території Росії та Білорусі.
Найбільше українців, що втекли від війни до Європи, живуть у Німеччині (1,3 млн), Польщі (951,6 тис.) та Чехії (381,2 тис.). Загалом статус тимчасового захисту у ЄС мають 4,3 млн українських біженців.
Цікаво, що за останні півтора року у Європі побільшала частка чоловіків - з 31% до 37%. Найбільший сплеск зафіксували у Нідерландах - аж на 22% (з 16% до 38%).
Очікувано, що більшість біженців - жінки - 65%. Водночас з травня минулого року суттєво зменшилася частка дітей за кордоном - з 51% до 38%.
70% опитаних біженців мають вищу або незакінчену вищу освіту.
я знайшов, що загалом 650 тис. (18-60), а скільки з них хворих чи багатодітних, не знайшов. Тільки гадати можна. Х/з... мабуть 50% ...
Наивные те, кто думают что уехавших мужиков не достанут. За границей человек намертво привязан к арендованой квартире и работе (и связанным с ними статусом убежища/ВНЖ), и достать его даже легче чем того, кто в Украине. Начнут с штрафов и ограничений, а чем закончат, увидим.
Мало хто пожертвує сім'єю щоб поїхати на ВЛК.
Польща продовжила тимчасовий захист українцям до вересня 2025 року, і чоловікам також, і з простроченими паспортом також
Довбні вже відвернули від себе переважну більшість українців закордоном...
Яка гидота!
Зараз миметизується під демократа і поборника прав людини.
Якось безкутну не чути давно. Аж дивно що вона нічого не промовила.
"Я не знаю, хто що говорить, але активи на території не змінюються. Ми не торгуємо своєю батьківщиною. А російські активи мають залишатися недоторканними, інакше крадіжки Заходу зустрінуть жорстку відповідь. І багато хто на Заході це вже зрозумів
Регіонали ляскають у долоні.
Ну, блін. Ніхто вже цій владі не вірить. Кажуть одне. Роблять інше. В законах приймають взагалі щось третє.
Це наче псих з бейсбольною битою за пазухою. Вона тобі посміхається, каже все ок. А наступної секунди мовчки холоднокровно розфігачує тобі голову, наче так і треба було.
Навіть персонал в консульствах з них в шоці. Кажуть, дуже прифігіли з листа про припинення всіх консульских послуг. Вони морально не були готові до такого повороту. Кажуть - у них лежить купа паспортів і ще купа в дорозі. А чуваки кажуть - просто морозьтеся від людей, які приїжають за паспортами.
А люди приїжають на нервах, з усіх кінців Штатів. І ніхто нічого не розуміє, що відбувається. Всім страшно. Всі налякані. І всі в паніці.
Навіть ті, хто у нас активно волонтерили, поробили собі паспорти і бояться тепер оновлювати дані. Бо також не вірять, що влада не влаштує якусь наступну западлянку.
Несправедливість і неправедність всієї ситуації очевидна.
Нюанси не мають жодного значення.
Засукуємо рукава і стаємо за верстат точити снаряди. А не чекаємо, що хтось інший за вас буде клепати перемогу.
Нет таких механизмов, единственное могут создать трудности.
А так смело минус один миллион Ухиллесов сынов Тисея.
Впрочем после окончания войны и выборов - вернутся многие.
Интересно за кого будут голосовать...
Який лох, вам - гнідам( яки при владі) буде довіряти щось, тим більше своє життя??
Щас вони поїдуть в тцк(((: