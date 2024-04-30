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Ограничений и принудительного возвращения украинцев из Евросоюза не будет, - Стефанишина

Стефанішина про повернення чоловіків з-за кордону

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По ее словам, предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять воинов на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это - первоочередная цель нашего решения", - отметила вице-премьер.

Также читайте: Возвращение в Украину мужчин призывного возраста должно обсуждаться на уровне Евросоюза, - премьер Литвы Шимоните

Она сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илва Йоханссон для обсуждения с украинской властью вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, поскольку действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений, и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - добавила Стефанишина.

Читайте также: Украина не обращалась к Польше за помощью по выдаче мужчин, - посол Зварич

Приостановление консульских услуг для мужчин призывного возраста

Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.

На фоне этого в Германии объявили, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.

В то же время в Литве допускают, что могут поспособствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши в этом вопросе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 650 тыс. мужчин призывного возраста уехали незаконно из Украины с начала полномасштабной войны, - Politico

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Он отметил, что поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста "в отелях и кафе".

В то же время Министерство внутренних дел Польши пообещало продлить временную защиту для украинских беженцев, которые не будут иметь паспортов.

В США заявили, что Вашингтон не имеет никакого решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных. Однако правительство страны уважает право Киева определять свою политику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала войны зарегистрировано более 10,7 тыс. уголовных производств относительно уклонистов, - прокуратура

Автор: 

Евросоюз (17060) мужчины (131) мобилизация (2735) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


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Топ комментарии
+31
Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону

Не може. Зетс олл!
А задля реаліації її хотєлок жодна нормальна країна не піде на порушення базових законів.
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30.04.2024 13:44
+26
Ви вже зробили так що практично ніхто не повернеться.
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30.04.2024 13:49
+25
Ухилянти - це мусора і мусора у відставці. Чому їх не призивають? Всі проблемі з мобілізацією вже були б зняті. Просто більше сраку владі за зраду прикривати немає кому.
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30.04.2024 14:11
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Ти не в мене питай,а у держави.Не я дозволяв людям виїзджати.
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30.04.2024 22:28 Ответить
То по вашому держава зараз винна в тому, шо здорові бугаї по закордонам ховаються ? В чомусь звісно винна. Є питання по забеспеченню й дерібану на закупівлях. Я маю на увазі в загальному сенсі. Держава винна шо лобуряки не хочуть державу захищати, а хочуть пересидіти десь подалі? Ще раз зі 650 +100 тис. Всі хворі?
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30.04.2024 23:01 Ответить
= В чомусь звісно винна =
У чому? Що дозволили виїхати у 2022? - 04.01.24 99% українців, які виїхали у 2023, повернулись до України, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3465573
15.03.24 Джерело: https://biz.censor.net/r3478834 Наразі за кордоном перебувають 4,9 млн українських біженців, включно із 1,3 млн тих, хто перебуває на території Росії та Білорусі.
Найбільше українців, що втекли від війни до Європи, живуть у Німеччині (1,3 млн), Польщі (951,6 тис.) та Чехії (381,2 тис.). Загалом статус тимчасового захисту у ЄС мають 4,3 млн українських біженців.

Цікаво, що за останні півтора року у Європі побільшала частка чоловіків - з 31% до 37%. Найбільший сплеск зафіксували у Нідерландах - аж на 22% (з 16% до 38%).

Очікувано, що більшість біженців - жінки - 65%. Водночас з травня минулого року суттєво зменшилася частка дітей за кордоном - з 51% до 38%.

70% опитаних біженців мають вищу або незакінчену вищу освіту.
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01.05.2024 22:17 Ответить
І шо? Є статистичні данні скільки чоловіків 18-60 зараз за кордоном,і скільки нелегалів ?ось знайдете, і спитайте то всі хворі та багатодітні?
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02.05.2024 10:33 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/mobilizatsiya-zakon-choloviky-zakordonom/32920299.html 25 квітня 2024. Радіо Свобода : За даними Євростату, від початку повномасштабного вторгнення з України виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку.
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04.05.2024 20:47 Ответить
= ось знайдете, і спитайте то всі хворі та багатодітні =
я знайшов, що загалом 650 тис. (18-60), а скільки з них хворих чи багатодітних, не знайшов. Тільки гадати можна. Х/з... мабуть 50% ...
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04.05.2024 20:54 Ответить
Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в'їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них - 2,4 млн - є громадянами України, решта - іноземці.
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02.05.2024 10:36 Ответить
Для убедительности ручки сложила как монашка, я кроткая и покладистая, говорю всегда правду.
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30.04.2024 14:51 Ответить
як би вона ті руки не складала, але на її пиці крупним шрифтом написано, що - продажна
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30.04.2024 15:06 Ответить
ага, и ТЦК просто так хотят список всех кто за границей, из чистого любопытства)
Наивные те, кто думают что уехавших мужиков не достанут. За границей человек намертво привязан к арендованой квартире и работе (и связанным с ними статусом убежища/ВНЖ), и достать его даже легче чем того, кто в Украине. Начнут с штрафов и ограничений, а чем закончат, увидим.
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30.04.2024 15:07 Ответить
Сядуть в калюжу зелені як і завжди. Хіба їм вперше.
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30.04.2024 15:25 Ответить
а ти не чекай коли тебе дістануть бездушні воєнкоми! прояви патріотизм і синівську любов до України-візьми з собою запас свіжих трусів,памперси,прокладки,жуйку і вертайся,йди в ТЦК сам і просися на фронт! хворий на геморой ускладнений водянкою яєчка і плоскостопієм? можеш трудитися в тилу,будувати укріплення,робити снаряди тощо,робота знайдеться.
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30.04.2024 15:30 Ответить
юрчик... ти вже вояка? воюєш чи як? тільки тут поп****ти можеш? бо тут, в Німеччині багато хлопців, які вже встигли повоювати, отримати рани, каліцтва і контузії. я такий і тут багато знаю таких... А ти як? боєць, чи тріпло форумне? чи не для цього мамуся цю квіточку ростила? нехай інші йдуть на фронт, а я краще на форумах повоюю?
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30.04.2024 20:15 Ответить
пиво з тамтешньою руснею теж ********* пити,воїн анонімний? дивись,обережненько там герою!
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30.04.2024 22:38 Ответить
ти гімно, рот прикрий. я своє відвоював вже і чесно тут знаходжуся. а ти, мурло, тільки того і можеш, що на форумі срати. Отримаєш рвану рану руки, контузію і травму ноги, пройди 6 міс. реабілітації в Німеччині, топім тебе комісують, і тобі може тобі можна буде відкривати свій гнилий рот. А зараз, падло подляцько-єрмаковське здрисни звідси і не відсвічуй... рагуль
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30.04.2024 23:28 Ответить
я вже тут стільки закордонних воєнів бачив....щось мені підказує,що ти з тих богатирів,які Тису форсували....
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01.05.2024 00:13 Ответить
тир гімно малолєтнє пішов звідси ... козлина зелена... давай за зброю, а не пиз***кай тут...
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01.05.2024 00:40 Ответить
воно сміття подоляцьке на роботі, тупе і підле, навіть не підозрює, що більшість непридатних все одно якось тут працюють. Бо дарма ніхто не годує. Навіть не офіційно працювати приходииться. Знаю чоловічка, що ховається, але він міг би законно не йти і навіть виїхати, бо у нього батько інвалід. Був третьої групи а тоді паралізувало. Він то трішки відійшов, але скажімо упавши сам піднятися вже не може. Окрім сина і слабенької дружини яка теж більше відра носити не може у нього нікого немає. Ми з одним атовцем йому вже не раз радили оформити опікунство над батьком. Але підтвердження другої групи вимагає, ніде правди діти, грошей.
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01.05.2024 08:44 Ответить
Некомпетентність - теперішній девіз України.... Що Ви несете? Захист персональних даних, чули? А в нормальних країнах то не пустий звук
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30.04.2024 16:33 Ответить
при чому тут захист персональних даних? Україна подає запрос на екстрадицію і місцева поліція в дві секунди приходить додому або на роботу. Ну а поляки і прибалти відкрито вже обговорюють, як покультурніше вислати назад всіх чоловіків скопом, навіть без екстрадиції.
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30.04.2024 22:19 Ответить
Ви пишите дурниці, і ще й в них вірите, як дитина. Ще раз - немає жодного закону, по якому можна вислати людину з країни ЄС, по бажанню якогось клоуна. Навіть дізнатися його адресу. Обговорюють такі самі некомпетентні люди, як і ви, а ваша пресса висмикує і публікує саме такі коментарі щоб погріти вкраїнчиків. Вони всі в "обговоренні" говорять що немає механізму повернення, а я Вам скажу більше - і не буде....
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30.04.2024 22:27 Ответить
В США якщо ти виїхав більше ніж на пів року, то все. Назад вже не повернешся. А умови такі, що якщо є діти, то мають працювати всі дорослі, щоб вистачало на нормальне життя.

Мало хто пожертвує сім'єю щоб поїхати на ВЛК.
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30.04.2024 18:31 Ответить
і навіть діючий паспорт не потрібен для продовження візи? просто в ЕС зазвичай вимагають діючий паспорт і пачку довідок і контрактів кожні пару років, поки не дотягнеш до ПМЖ.
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30.04.2024 22:14 Ответить
Що Ви придумали?)))) які довідки? Видають місцеве посвідчення особи, яке діє на території країни, навіть особам, які взагалі без документів, просто займає більше часу. Немає паспорта а хочеш поїхати за кордон? Немає проблем - отримуй "сірий паспорт"
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30.04.2024 22:31 Ответить
Це погуглив спеціально для вас, з держави яка щось "обговорює"
Польща продовжила тимчасовий захист українцям до вересня 2025 року, і чоловікам також, і з простроченими паспортом також
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30.04.2024 22:33 Ответить
Хочете вірте, хочете не вірте, але нам скоро заборонять інтернет!
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30.04.2024 15:20 Ответить
Ну,накінець то,форумних хатаскрайніків,бубочок-ухилянтів,знедолених біженців і просто експертів з усього на світі-трошки попустить,перестануть вибухати пердачки і можна буде і надалі мудро вчити нас тут в Україні,як жити,як бити москаля.як любити Україну....поздоровляю вас бубочки,шелесту дармових купюр євро,злотих та крон тепер злі воєнкоми ніяк не зможуть завадити!
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30.04.2024 15:26 Ответить
Бубочки повинні відповідати перед законом. За те, що загнали купу людей під хрести і зараз дивляться скільки ще можна загнати при цьому пиляючі західні кошти собі в кишені.
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30.04.2024 15:30 Ответить
"Дармовые купюры" я отримую поацкю
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01.05.2024 01:15 Ответить
Вкотре доведено, що найрозумніші ті, хто вчасно звідси з'їбалися. Більше таких помилок не зроблю.
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30.04.2024 15:28 Ответить
Уже зараз 10-й день брешуть про тенічні несправності в паспортних сервісах, не видаючи готові паспорти навіть жінкам і дітям після 12-ти років, порушуючи закон. А тут такі щирі та благі наміри
Довбні вже відвернули від себе переважну більшість українців закордоном...
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30.04.2024 15:29 Ответить
Пізно, без вас вже все зрозуміло.
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30.04.2024 15:36 Ответить
Це тобі зрозуміло, а диванні воєни-зебіли надіялись, що їх мобілізація омине, бо вернуть заробітчан, на яких до цього часу державі Україна було насрати
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30.04.2024 15:49 Ответить
Зелені гідроцефали думали, що буде як в Україні. Поляки почнуть нас пакувати в буси і випердаляти на кордон. путін вам за щоку, колаборанти!
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30.04.2024 15:45 Ответить
Якщо все так як кажуть зелені, то чому другий тиждень неможливо забрати готовий паспорт? Давайте набрешем про технічні неполадки, насремо всім українським чоловікам, а заодно і жінкам з дітьми, шоб не палитися? А тут так гарно говоримо і ручки складаємо?

Яка гидота!
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30.04.2024 15:46 Ответить
Все меньше желания возращятся в Украину.
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30.04.2024 15:53 Ответить
Зєлік тицькав тицькав, а з того боку отримав суху НІ!
Зараз миметизується під демократа і поборника прав людини.
Якось безкутну не чути давно. Аж дивно що вона нічого не промовила.
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30.04.2024 15:58 Ответить
бажаючі безкоштовно відвідати родичів можуть видихнути
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30.04.2024 16:36 Ответить
Представниця МЗС Кацапстану, алкоголічка і подстилка Лаврова Марія Захарова прокоментувала пропозицію поступитися територіями нових регіонів в обмін на повернення заблокованих активів Банку Росії. Вона заявила, що російська влада не торгує на батьківщині.

"Я не знаю, хто що говорить, але активи на території не змінюються. Ми не торгуємо своєю батьківщиною. А російські активи мають залишатися недоторканними, інакше крадіжки Заходу зустрінуть жорстку відповідь. І багато хто на Заході це вже зрозумів
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30.04.2024 16:48 Ответить
Що патякає Захарова байдуже наразі, головне, що воно в Гаазі розповідатиме.
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30.04.2024 22:39 Ответить
Через штрафы продать их жилье и передать ДОСТОЙНЫМ защитникам Украины-это будет и по-совести и согласно Запалным законам. Сцикуны и ждуны не должны возвращатся в Украинухздесь их должен ждать позор и нищета
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30.04.2024 16:52 Ответить
Це ви про дітей Данілова, Порошенка, чі кого ? Весь Майамі, Монако, Лондон повнехонькі ціх хлопців.
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30.04.2024 17:35 Ответить
а вони рагулі. вони можуть тільки чуже ділити... хоч і молоді, а вже в душі комуняки, бо ліниві і дурні.
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30.04.2024 20:18 Ответить
Иван, ты для начала хоть писать без ошибок научись.
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30.04.2024 20:20 Ответить
Було б справедливо.
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30.04.2024 22:24 Ответить
Яка свята дама,с лицом бл@gu
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30.04.2024 17:22 Ответить
Ольга Стефанішина працювала помічницею у Лукаша, міністра юстиції за януковича.
Регіонали ляскають у долоні.
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30.04.2024 17:32 Ответить
Для нашої влади ухилянти ті що річку перепливають. А ті що виїжджали по узгодженню з прикордонниками, чи по шляху, чи по узгодженню з ГУР, вони не ухилянти а завдання партіі зелених виконують.
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30.04.2024 17:32 Ответить
закон о мобилизации с 18 мая, чтобы народ случайно 20 мая не вышел.
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30.04.2024 17:37 Ответить
Тільки по одній причині. В ЄС на таке ніхто не погодиться.
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30.04.2024 18:00 Ответить
і отак лапки на пузику склала, оченятками кліп-кліп, свисток вуточкою. як жеж легко п...издіти, коли знаєш, що жодної відповідальності за сказане
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30.04.2024 18:20 Ответить
Ага. А оченята на фотці такі брехливі-брехливі

Ну, блін. Ніхто вже цій владі не вірить. Кажуть одне. Роблять інше. В законах приймають взагалі щось третє.

Це наче псих з бейсбольною битою за пазухою. Вона тобі посміхається, каже все ок. А наступної секунди мовчки холоднокровно розфігачує тобі голову, наче так і треба було.

Навіть персонал в консульствах з них в шоці. Кажуть, дуже прифігіли з листа про припинення всіх консульских послуг. Вони морально не були готові до такого повороту. Кажуть - у них лежить купа паспортів і ще купа в дорозі. А чуваки кажуть - просто морозьтеся від людей, які приїжають за паспортами.

А люди приїжають на нервах, з усіх кінців Штатів. І ніхто нічого не розуміє, що відбувається. Всім страшно. Всі налякані. І всі в паніці.

Навіть ті, хто у нас активно волонтерили, поробили собі паспорти і бояться тепер оновлювати дані. Бо також не вірять, що влада не влаштує якусь наступну западлянку.
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30.04.2024 18:27 Ответить
Я завжди підтримував Україну, але після систематичних знущань більше не буду Україні допомагати. Ну його все на хєр. Я вже одружився в США, тож моя Батьківщина тепер тут
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30.04.2024 21:04 Ответить
Адвокаты даже рассказали, какой финт будет дальше для выехавших, которые обновят данные в е-кабинете. Тула пришлют повестку на влк, т.к без заключения влк обновленная инфо не полная. И в Раде лежит законопроект, где предусмотрена уголовная ответственность за неявку на влк. Наперсточники. А деток своих при этом повывозили, коррупция зашкаливает, но людям рассказывают про какую-то справедливость, чтобы больше мяса насобирать
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30.04.2024 22:06 Ответить
Половина країни війну не витягне ...
Несправедливість і неправедність всієї ситуації очевидна.
Нюанси не мають жодного значення.
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30.04.2024 19:36 Ответить
ВСЕ має значення. завжди і у всі часи.
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30.04.2024 20:20 Ответить
У ******** війні дуже велике значення має ********** зброї та її кількість, а НЕ кількість задля м'ясних штурмів. Стратегія дуже проста: спочатку атакамси розбивають логістику ворога, потім ******* літаки випалюють м'ясо (будь якої кількості) та технику, а потім йдуть танки, піхота та зачищає залишки. Головне - якісна й потужна зброя.
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30.04.2024 22:20 Ответить
половина країни? А що - виїхала вже половина? І ті люди, що перебувають за кордоном не платять податки працюючи? З яких частина йде на допомогу нашій країні. За 2 роки війни повномасштабної ця влада не створила жодного спільного підприємства за кордоном. А чому? - а тому що ніхто не працює з непорядними компаньойнами.
Засукуємо рукава і стаємо за верстат точити снаряди. А не чекаємо, що хтось інший за вас буде клепати перемогу.
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01.05.2024 09:04 Ответить
Это так демократично... Тож евроукранцы... Вот украинских украинцев, в Украине, и в тюрьму можно посадить за отказ воевать, даже если этот украинец в суде говорит что у него ничего нет, и ему не за что воевать.
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30.04.2024 20:21 Ответить
Ще німб над головою намалювати-і буде ''святая стефанія''. ***!
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30.04.2024 21:37 Ответить
Розумію , коли поляки обурені такими українцями в тамтешніх розважальних закладах. Я , теоретично, теж обурений, але таких не знаю,... хоч знаю лише таких , яким не до розваг, часу не мають вгору глянуть.
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30.04.2024 22:21 Ответить
Саме так, бо ті, хто виїхали і мають бабла купу, сидять по кафешках не в Варшаві, а у Відні, Монако чи Ніцці. У Варшаві українці переважно вкалують! Ну може вузький прошарок виїхавших ІТ-шників після роботи і сидить у кабаках, але навряд чи в Польщу виїхали сотні тисяч ІТ-шників...
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30.04.2024 22:45 Ответить
Заява пана Косіняка-Камиша , очевидно, дещо маніпулятивна.
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30.04.2024 22:52 Ответить
А сколько нервових клєток було знищено в маминих "горобчиків",поки вони почули цю прекрасну новину... Нєлюді! Так ,як знущалися з мордатих бєжєнцев(в країни ЕСя) ЗЄльониє кати,так ніхто в світі ні над ким не знущався...)))
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01.05.2024 07:08 Ответить
Так это изначально всем было ясно...
Нет таких механизмов, единственное могут создать трудности.
А так смело минус один миллион Ухиллесов сынов Тисея.
Впрочем после окончания войны и выборов - вернутся многие.
Интересно за кого будут голосовать...
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01.05.2024 08:23 Ответить
Да х*й вони поклали на ваши териториальні центри((:
Який лох, вам - гнідам( яки при владі) буде довіряти щось, тим більше своє життя??
Щас вони поїдуть в тцк(((:
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01.05.2024 08:32 Ответить
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