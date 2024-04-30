Ограничений и принудительного возвращения украинцев из Евросоюза не будет, - Стефанишина

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По ее словам, предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять воинов на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это - первоочередная цель нашего решения", - отметила вице-премьер.

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Она сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илва Йоханссон для обсуждения с украинской властью вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, поскольку действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений, и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - добавила Стефанишина.

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Приостановление консульских услуг для мужчин призывного возраста

Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.

На фоне этого в Германии объявили, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.

В то же время в Литве допускают, что могут поспособствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши в этом вопросе.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Он отметил, что поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста "в отелях и кафе".

В то же время Министерство внутренних дел Польши пообещало продлить временную защиту для украинских беженцев, которые не будут иметь паспортов.

В США заявили, что Вашингтон не имеет никакого решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных. Однако правительство страны уважает право Киева определять свою политику.

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