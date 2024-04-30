Ограничений и принудительного возвращения украинцев из Евросоюза не будет, - Стефанишина
Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По ее словам, предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.
"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять воинов на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это - первоочередная цель нашего решения", - отметила вице-премьер.
Она сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илва Йоханссон для обсуждения с украинской властью вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, поскольку действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.
"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений, и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - добавила Стефанишина.
Приостановление консульских услуг для мужчин призывного возраста
Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.
На фоне этого в Германии объявили, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.
В то же время в Литве допускают, что могут поспособствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши в этом вопросе.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Он отметил, что поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста "в отелях и кафе".
В то же время Министерство внутренних дел Польши пообещало продлить временную защиту для украинских беженцев, которые не будут иметь паспортов.
В США заявили, что Вашингтон не имеет никакого решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных. Однако правительство страны уважает право Киева определять свою политику.
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У чому? Що дозволили виїхати у 2022? - 04.01.24 99% українців, які виїхали у 2023, повернулись до України, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3465573
15.03.24 Джерело: https://biz.censor.net/r3478834 Наразі за кордоном перебувають 4,9 млн українських біженців, включно із 1,3 млн тих, хто перебуває на території Росії та Білорусі.
Найбільше українців, що втекли від війни до Європи, живуть у Німеччині (1,3 млн), Польщі (951,6 тис.) та Чехії (381,2 тис.). Загалом статус тимчасового захисту у ЄС мають 4,3 млн українських біженців.
Цікаво, що за останні півтора року у Європі побільшала частка чоловіків - з 31% до 37%. Найбільший сплеск зафіксували у Нідерландах - аж на 22% (з 16% до 38%).
Очікувано, що більшість біженців - жінки - 65%. Водночас з травня минулого року суттєво зменшилася частка дітей за кордоном - з 51% до 38%.
70% опитаних біженців мають вищу або незакінчену вищу освіту.
я знайшов, що загалом 650 тис. (18-60), а скільки з них хворих чи багатодітних, не знайшов. Тільки гадати можна. Х/з... мабуть 50% ...
Наивные те, кто думают что уехавших мужиков не достанут. За границей человек намертво привязан к арендованой квартире и работе (и связанным с ними статусом убежища/ВНЖ), и достать его даже легче чем того, кто в Украине. Начнут с штрафов и ограничений, а чем закончат, увидим.
Мало хто пожертвує сім'єю щоб поїхати на ВЛК.
Польща продовжила тимчасовий захист українцям до вересня 2025 року, і чоловікам також, і з простроченими паспортом також
Довбні вже відвернули від себе переважну більшість українців закордоном...
Яка гидота!
Зараз миметизується під демократа і поборника прав людини.
Якось безкутну не чути давно. Аж дивно що вона нічого не промовила.
"Я не знаю, хто що говорить, але активи на території не змінюються. Ми не торгуємо своєю батьківщиною. А російські активи мають залишатися недоторканними, інакше крадіжки Заходу зустрінуть жорстку відповідь. І багато хто на Заході це вже зрозумів
Регіонали ляскають у долоні.
Ну, блін. Ніхто вже цій владі не вірить. Кажуть одне. Роблять інше. В законах приймають взагалі щось третє.
Це наче псих з бейсбольною битою за пазухою. Вона тобі посміхається, каже все ок. А наступної секунди мовчки холоднокровно розфігачує тобі голову, наче так і треба було.
Навіть персонал в консульствах з них в шоці. Кажуть, дуже прифігіли з листа про припинення всіх консульских послуг. Вони морально не були готові до такого повороту. Кажуть - у них лежить купа паспортів і ще купа в дорозі. А чуваки кажуть - просто морозьтеся від людей, які приїжають за паспортами.
А люди приїжають на нервах, з усіх кінців Штатів. І ніхто нічого не розуміє, що відбувається. Всім страшно. Всі налякані. І всі в паніці.
Навіть ті, хто у нас активно волонтерили, поробили собі паспорти і бояться тепер оновлювати дані. Бо також не вірять, що влада не влаштує якусь наступну западлянку.
Несправедливість і неправедність всієї ситуації очевидна.
Нюанси не мають жодного значення.
Засукуємо рукава і стаємо за верстат точити снаряди. А не чекаємо, що хтось інший за вас буде клепати перемогу.
Нет таких механизмов, единственное могут создать трудности.
А так смело минус один миллион Ухиллесов сынов Тисея.
Впрочем после окончания войны и выборов - вернутся многие.
Интересно за кого будут голосовать...
Який лох, вам - гнідам( яки при владі) буде довіряти щось, тим більше своє життя??
Щас вони поїдуть в тцк(((: