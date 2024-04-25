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Новости мобилизации
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В Госдепартаменте США ответили, будут ли Украине помогать возвращать мужчин из-за границы

Черга чоловіків в ДП Документ в Варшаві для оформлення паспорта

Правительство США не имеет позиции относительно помощи Украине в возвращении из-за границы мужчин мобилизационного возраста.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США в Брюсселе Дэниел Сайзек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сложный вопрос, понятно, что делать особенно с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США - помогать или не помогать Украине в этой области", - ответил представитель Госдепартамента на вопрос, будут ли помогать Украине Соединенные Штаты с возвращением мужчин домой.

Сайзек также добавил, что судьба граждан Украины - прежде всего ее дело, и отметил, что украинскому правительству следует "внимательно действовать по этому вопросу".

"Понятно, что нужны люди для ВСУ, чтобы защищать страну... Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже, - приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы, например. В то же время правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. И ситуацию относительно людей для ВСУ - это естественно, и правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику", - резюмировал представитель Госдепартамента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы смогут оставаться в Германии с недействительным паспортом

Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.

24 апреля Кабинет Министров запретил пересылать паспорта мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. Их можно получить только в Украине. Как объяснили в МИД, это касается только услуг ГП "Документ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия о прекращении консульских услуг украинским мужчинам за рубежом: Принимаем это к сведению

Автор: 

Госдепартамент США (1818) загранпаспорт (199) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+24
Дипломатично послали нах.. зелену кримінальну групіровку
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25.04.2024 21:52
+21
Розкажи про захист Батьківщини Рєзнікову, який знаходиться на Батьківщині і підлеглі якого обікрадали українську армію.

Розкажи про захист Батьківщині непридатному Залужному, який непридатний працювати десь у штабному кабінет, зато послом він придатний працювати і так само сидіти в кабінеті посольства.

Розкажи це бувшим прем'єр міністрам України - Гройману, Яценюку...

Розкажи це бувшому раднику Зеленського - Арестовичу.

І таких прикладів десятки тисяч.

Напевно слабо тобі розказати, так само як і слабо працівникам ТЦК зупинити їх на автомобілі і мобілізувати. Зато працівникам ТЦК не слабо
витягувати з маршруток простих роботяг, бити морди цим роботягам на вулицях і затягувати їх в буси...
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25.04.2024 22:13
+16
Тобто, дипломатичною мовою відповіли: "Ідіть лісом зі своїми забаганками".
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25.04.2024 21:53
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Правила форума Совет форумчан
звідки така впевненість у вас? якщо уважно читати, то вони і перешкоджати не будуть і з розумінням ставляться до цієї позиції уряду. і в змі західних розганяють, що 650 тис українських чоловіків з початку великої війни виїхало з України. і в західних змі розганяють, що в Україні проблеми з мобілізацією.
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25.04.2024 21:50 Ответить
Товарищ не дружит с логикой.

Украли у мужика корову. Приходит он домой и говорит сыновьям:
- У нас корову украл какой-то *****. Старший брат: - Если ***** - значит маленький.
Средний брат: - Если маленький - значит из Малиновки.
Младший Брат: - Если из Малиновки - значит Васька Косой.
Все выдвигаются в Малиновку и там прессуют Ваську Косого.
Однако Васька корову не отдает. Его ведут к мировому судье.
Мировой судья:
- Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?
Старший брат: - Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.
Средний: - Если круглое, то оранжевое.
Младший: - Если круглое и оранжевое, то апельсин.
Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.
Судья - Ваське Косому:
- Косой, отдай корову.
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25.04.2024 21:58 Ответить
це до чого? )
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25.04.2024 22:09 Ответить
"Сказав, що не буду косить сіно, - значить, не буду!" )))

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25.04.2024 22:15 Ответить
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25.04.2024 22:26 Ответить
Кацапська шваль
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26.04.2024 04:25 Ответить
100%
Американцы тонко намекнули
Берите УХИЛЯНТОВ за яйца - мы мешать не будем
Тех, кто бросает маму больную
Страну воюющую
Во всем мире презирают
И американцы тонко об этом и сказали....
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25.04.2024 23:16 Ответить
Это значит что 'ну как нибудь, наконец-то что нибудь сами, перестаньте уже ждать чужого дядю, который придет и сделает вам хорошо'.
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25.04.2024 22:18 Ответить
Відсутність позиції, це означає, що нікого не депортували на війну ні в Сирію, ні в якийсь гондурас. Якщо люди є біженці, до них так і відносяться, як до людей, а не до біглих рабів. Це демократія, а зеля і його банда, це просто банда нелегетимного президента і дєрьмака. Зелені довбні нічого не знають про демократію і свободу. В цьому наша трагедія.
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25.04.2024 22:32 Ответить
Сруськай міф прутіна, «чомусь забув», як його спасали Американці від голоду! Бо Українці, вдячні за допомогу США!!

Про окорочка Буша и масло Рама....

10 февраля 1992 года, спустя 1,5 месяца после распада СССР, началась операция по доставке гуманитарной помощи в СНГ. Назвали - "Provide Hope" - "Вселять надежду"!!

12 военно-транспортных самолётов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy и Lockheed C-141 Starlifter, базировавшихся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов СНГ: Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинёв, Ереван, Алма-Ату, Душанбе, Ашхабад, Баку, Ташкент, Бишкек.

В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов (22 в Россию, по 7 в Армению и Казахстан, 5 в Украину, по 4 в Туркмению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, по 3 в Киргизию и Молдавию, 2 в Белоруссию) и доставили 2 274 тонны гуманитарных грузов. К операции привлекались как самолёты C-5, C-130 и C-141 Военно-воздушных сил США, так и гражданские авиалайнеры, зафрахтованные Министерством обороны США.

До августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7 012 тонн грузов. В июне 1997 года был выполнен 500-й транспортный рейс в рамках операции Provide Hope.
Погано з пам'яттю на сруськам міфі….
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25.04.2024 21:51 Ответить
Дай лінк на пруф
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25.04.2024 22:04 Ответить
Картина Айвазовского, про корабль привезший помощь из США - полйдет как пруф?
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25.04.2024 22:29 Ответить
Дипломатично послали нах.. зелену кримінальну групіровку
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25.04.2024 21:52 Ответить
Мова йде про захист Батьківщини!!!, своєї Землі!, своєї Родини та Близьких!!, а як що у Гандонів такого Поняття немає, то можеш і далі кнопать,, поц проплачений!(,
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25.04.2024 21:59 Ответить
У него нет гражданства, он интернациональный мудак
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25.04.2024 22:01 Ответить
У безпородних двірняжок Батьківщини нема. Їхня батьківщина - таріль з помиями.
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25.04.2024 22:06 Ответить
Холоп, чьих будешь?
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25.04.2024 22:12 Ответить
Так чего конкретно они должны защищать? Понятие имеет четкое определение. Украина это территории или это люди или это что-то еще?
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25.04.2024 22:09 Ответить
Розкажи про захист Батьківщини Рєзнікову, який знаходиться на Батьківщині і підлеглі якого обікрадали українську армію.

Розкажи про захист Батьківщині непридатному Залужному, який непридатний працювати десь у штабному кабінет, зато послом він придатний працювати і так само сидіти в кабінеті посольства.

Розкажи це бувшим прем'єр міністрам України - Гройману, Яценюку...

Розкажи це бувшому раднику Зеленського - Арестовичу.

І таких прикладів десятки тисяч.

Напевно слабо тобі розказати, так само як і слабо працівникам ТЦК зупинити їх на автомобілі і мобілізувати. Зато працівникам ТЦК не слабо
витягувати з маршруток простих роботяг, бити морди цим роботягам на вулицях і затягувати їх в буси...
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25.04.2024 22:13 Ответить
Потому что они холуи и рабы. У них нет родины. У них есть хозяин Ермак. Вот их бесит, что у кого-то там нет хозяина, который им приказывает.
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25.04.2024 22:16 Ответить
Це версiя "щоб совiсть не мучила"!!! Для самооправдання!
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25.04.2024 22:20 Ответить
Открываешь для себя истину, что мир не вертится вокруг тебя и твоих желаний. Сколько тебя открытий ждет чудных еще. Впрочем поклонники Зеленского тупые имбецилы думали что Путин не нападет, если они будут себя вести хорошо и разоружаться. Но оказывается у Путина есть свобода воли. Также она есть и у украинцев оказывается. Но каждый раз новое открытие.
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25.04.2024 22:23 Ответить
Сонечко, вже на нулі? Пі@дабол
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26.04.2024 04:29 Ответить
Те саме братюнь ))
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25.04.2024 22:23 Ответить
Тобто при комунякє Кравчуке, а потім проросійськом Кучме, не кажучи вже про Януковича - тобі ок було? Ти просто сцикун та шукаєш собі виправдання.
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25.04.2024 22:27 Ответить
Тогда как бы войны не было. Все таки не надо сравнивать. Та задница которая светила в 19 году не идет в сравнение ни с каким Кучмой.
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25.04.2024 22:29 Ответить
Так. Жіночі жопи, які були колись в 19 років, зовсім не ті, що тепер...
І світили вони тоді по-іншому.

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25.04.2024 22:50 Ответить
А що ж ви в тряпочку мовчали, коли вбили Чорновола? Борцун
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26.04.2024 04:30 Ответить
Недавно дивився як один"украïнець"жалiвся як "важко живеться ïм бiдолашним за кордоном". А за те як нашим дорогим воïнам живеться " це чмо"-не задумуеться!!!Зате паспорт Украïни не думае здавати!
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25.04.2024 22:18 Ответить
Как будто тебе не насрать как воинам живется.
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25.04.2024 22:20 Ответить
І ти б теж радо пішов на нуль, допомогти дорогим воїнам але...? Кішку не ма на кого залишити?

І ти напевно теж знаєш куди здавати паспорти? Ну не може ж бути, щоб хтось тут сидів і просто так ****** не маючи уявлення про що він говорить, так? То де те чарівне місце, де українець може "здати" паспорт?

Але ж ти зараз на гівно зійдеш, але не відповіси ані на перше питання, ані на друге.
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25.04.2024 22:41 Ответить
Кові 17 - 63-річний пенсіонер-дармоїд, намагається глузувати з мене, що я 33-річний чоловік з двома вищими освітами, важко працюю в США і пересилаю гроші в Україну. А цей безробітний старий лицемір живе на мої гроші (бо пенсії українським пенсіонерам сьогодні платять американські платники податків) і ще пробує мене полоскати
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25.04.2024 23:21 Ответить
Максимiлiан-це уже не Максим.Звучить гордо."АМЕРИКАНЕЦЬ!!!!"Кормiлець ти мiй.Щоб б я без тебе робив(без твого таксування в америцi та американських податкiв)
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26.04.2024 00:22 Ответить
Ти галіме чмо, яке з двома вищими освітами на дні американського суспільства.
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26.04.2024 06:42 Ответить
Пішло, галіме чмо. Ти прос@рав наше життя
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26.04.2024 04:33 Ответить
Не зовсім розумію поняття Батьківщина... На мою думку це поняття яке видумали богатії для того щоб спонукати бідних захищати їхні гроші...
Я розумію що потрібно захищати будинок чи місто у якому ти народився та виріс, можно захищати родину та близьких.
Але у моєму випадку. По команді ЗЕ зрадників, вся прокуратура, СБУ та спецпризначенці звалили з за три дні до початку війни з мого міста. Ті андони заховали зброю та замкнули у воєнкоматах для кацапів, зробили для кацапів дороги та лишили пальне для кацапської техніки. ЗЕ виродки лишили людей мого міста на самовиховання не розклавши перед цим ніякої зброї чи засобів для самозахисту.
Що я повинен захищати вкладені гроші шапіто. Про яку батьківщину чи мотивацію йде мова?!
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25.04.2024 22:57 Ответить
На мою думку це поняття яке видумали богатії для того щоб спонукати бідних захищати їхні гроші... ----- а про Що ви ще думаєте, окрім грошей??? чи взагалі, більш ні про що??(
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26.04.2024 14:08 Ответить
Хіба я щось казав про гроші? Чи так просто перднув в калюжу, аби щось сказати
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26.04.2024 16:34 Ответить
При тому американці добре знають кількість "дипломованих ухилянтів" .котрі в Україні ведуть "непримериму війну " із громадянами України де завгодно, тільки не на фронті, як і в даному випадку США стають прикладом для всієї демократичної спільноти,як в цьому питанні мають поступати всі інші країни ,котрі допомагаютьУкраїні і фінансами і зброєю...
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25.04.2024 22:00 Ответить
ну да, якщо українцям не потрібна Україна, то нащо тоді вона американцям, поки є Україна, співпрацюють у своїх інтересах, а не буде, то будуть жити як колись. Американців цікавить більше доля тих держав, що мають ядерну зброю, бо то загроза для них.
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25.04.2024 22:32 Ответить
Хто ти воїн? Ухілєс, син ******!
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25.04.2024 23:09 Ответить
Тобто, дипломатичною мовою відповіли: "Ідіть лісом зі своїми забаганками".
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25.04.2024 21:53 Ответить
Дипломатично сказали, що клепати дуррю - то справп української влади. Але щодо цієї дурні, то позиції у них нема. І це правда. Яка може бути позиція стосовно дурні? Вангую - повертати тих, хто легально виїхав, не будуть.
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25.04.2024 22:03 Ответить
Я бачу баґато молодих хлопців з Украіни, і усі патріоти ********'. Незнаю шоб я особисто робив зараз коли б мені було 20-25 років, але ті 2 роки в СА, '84 -'86, то було не дарма, а потрібно і корисно, цє я вже зараз розумію.
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25.04.2024 21:57 Ответить
Ось і відповідь. По суті. 😊
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25.04.2024 22:04 Ответить
Тоґо Лазаренка я в Ґрецію проводжав з Дніпра, там Юля ще була. Ото були часи, йоґо Кучма не хтів бачити в Украіні, до чоґо тут Америка. Доречі, ви пан Додік, шо цє за кацапізм - амерікоси?
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25.04.2024 22:15 Ответить
In ZSU we trust,
And fight for us they must,
And win! But, no, thanks,
We'll never join their ranks!

We don't have the skills,
And fighting really kills.
We don't want to die,
There's just one life, that's why.

We're full of righteous hate,
Do not negotiate!
And liberate Donbas! -
But don't you count on us.

We're hiding from the draft
For combat is a craft.
We'll watch it as a sport
And cheer in support.

We're all unfit and old,
And scared, truth be told.
We stood on the Maidan -
But now we are done.

Our dear ZSU,
We so believe in you!
But if you ever ask
To join you in your task

We'll fight you tooth and nail,
We'd rather go to jail,
We have no sense of shame -
Zelensky is to blame!
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25.04.2024 22:11 Ответить
yo ruskie slut, your tax money are US weapons and ammunition supplied to ZSU to kill your compatriots, relatives & all, bitch
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25.04.2024 22:20 Ответить
Isn't it, essentially, the attitude of everyone on this site? We firmly believe in victory, but achieving is someone else's business. It is your own position too, and you know that.
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25.04.2024 22:27 Ответить
Yo ruskie bitch, no discussions.
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25.04.2024 22:40 Ответить
I am not 'ruskie' at all, and I do sympathize with Ukraine. That said, there is hardly anything more despicable than being 'brave' at somebody else's expense. You know that too, deep down, hence your rage.
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25.04.2024 22:49 Ответить
Виïхали за взятки,а дурнi-нехай захищають Батькiвщину!!Для таких-нема у вас Украïни!!Здавайте паспорти Украïни i нiчого не вимагайте вiд "консульства" Украïни!На всi чотири сторони!
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25.04.2024 22:12 Ответить
Их предки жили веками в Украине. Какого ты вдруг решил за них решать что им делать.
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25.04.2024 22:14 Ответить
Старий, я здам український паспорт щойно отримаю Грін карту в США. От тільки за дебільними совковими законами Україна все одно продовжить вважати мене своїм кріпаком, допоки президент не підпише указ про мій вихід з громадянства.
Хлопці, ви ж зауважили, що дебільна постанова Кабміну про зупинення консульських послуг стосується і процедури виходу з громадянства України?
Старий просто хєрню меле, не знає, про що говорить
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25.04.2024 23:07 Ответить
звідки впевненість що сша вам її дасть? домовляться що укрів на х*, і виженуть вас звідти дуже швидко
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26.04.2024 01:04 Ответить
ну то чого ти тоді від страху тут дупу рвеш?
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26.04.2024 01:19 Ответить
Nikoko.,Не тобi,а Вам.Менi уже 63 роки,i маю гiднiсть людську.А таких як ти -я би не впускав назад в Украïну.Допомагаю воïнам посильно зi своеï пенсiï.
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25.04.2024 22:26 Ответить
Ну все равно не понимаешь что другие люди это не ты. У них другие мотивации и жизненный опыт.
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25.04.2024 22:26 Ответить
Ти бик, роґі в землю, пенсіонер з Украіни на свою пенсію допомаґае ЗСУ. А ти бичара ховаеш свою дупу в ЮС оф Ей.
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25.04.2024 23:45 Ответить
бейбі, ти молодий вґодований бик, сцикло і ухілянт, і не треба отіх понтов за таксес & донейшнс
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26.04.2024 00:54 Ответить
ок ок, нема питан', all the the best to you, але пам'ятай шо ти сцикло і ухілянт
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26.04.2024 01:23 Ответить
kovi 17 - Дяд'ку, ну ви не примуйтеся бо жлободром він е і буде, доброґо вам здороввя.
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26.04.2024 00:33 Ответить
XYZ ABC axis HELP ME! SOS!
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25.04.2024 22:32 Ответить
Из тех кто выехал процентов 70 это сделали законно, ктото выехал до 18, кто-то по настоящей инвалидности, кто-то имея 3-де ей, кто-то выехал за много лет до войны но оставил паспорт Украины, теперь, положив болт на Конституцию, моно власть усложняет сильно жизнь всем, в т.ч. кто не нарушал никаких законов Украины.
Делается это якобы для того чтобы мобилизовать ту часть мужчин, которые выехали незаконно, НО в Украине моб потенциал 18-60 несколько миллионов ещё, и не смотря на это власть сорвала мобилизацию, потомучто дрочила на рейтинг. То же самое происходит и сейчас, это делается ради рейтинга, они прекрасно понимают что никого таким законом не вернут, единственная страна в мире которая не выдает документы за границей это Беларусь и теперь Украина🤷.
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25.04.2024 22:38 Ответить
Я цікавився у знаймого працівника одного з європейстьких консульств. Від довго реготав з ідею розшуку консулаи ухилянтів. Це щонайменше порушення екстериторіальності.
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26.04.2024 14:04 Ответить
G01 X10; Y20; F50; S800; M04; ......
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25.04.2024 22:40 Ответить
А якi мотивацiï у тих хто зараз в окопах,щоб ти сьогоднi не був переселений щоб "Дальний Восток поднимать".А в твiй будинок заселеться " по обмiну" якут!!
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25.04.2024 22:50 Ответить
Іншими словами - відправляйте своїх броньованих ухилянтів на фронт… а не жибракуйте шукаючи біженців….

почніть з ситопикої мусорні… участкових… у містах мільйонниках…
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25.04.2024 22:51 Ответить
а ти поки будеш відсижуватись під мамкиною спідницею...
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25.04.2024 23:05 Ответить
Так ти ж там вже все місце зайняв. Інакше ти би всім показав, ого-го. Але ж цілодобово срати тупі коменти набагато простіше і безпечніше. Правильно, ухилянт?
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25.04.2024 23:31 Ответить
Приходь разом посидимо… головне прихопи змінку… брудним будеш з середини..
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25.04.2024 23:40 Ответить
Візове законодавство США справді забороняє видачу віз тим, хто хоче приїхати у США для уникнення служби в армії. Але українські біженці у США не за візами здебільшого, а за гуманітарним паролем (програма Uniting for Ukraine). У лютому 2024 року уряд США схвалив можливість репаролю для українців, а у серпні 2023 року погодив можливість для них отримувати Temporary Protected Status.
От і вся вам відповідь
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25.04.2024 23:15 Ответить
Складне питання!!! Моя думка, що МЗС робить велику помилку що до чоловіків за кордоном, яким не будуть видавати або продовжувати терміни паспортів і різних документів!!! Насправді, ці чоловіки а разом з ними і їхні родини можуть не повернутися в Україну після війни, і таких буде з родинами мільйони!!! І хто виграє??? Зараз зЄлєпукін і ко., роблять одну з найгірших помилок що до українців!!!
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25.04.2024 23:33 Ответить
Рабинович что вы петляете, у вас есть своё мнение? Да, есть! Но я с ним не согласен.
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25.04.2024 23:41 Ответить
Хто каже, що "зєлю послали" - я не був би такий впевнений, бо саме під закон про мобілізацію, америкоси 60 ярдів від дали. Іншими словами, Зеленський торгує тушками українців. Ще рік назад, я б не повірив, а зараз запросто "світова демократія з правами людей", можуть вкинути назад українців в котел війни, або життями українців виграти для себе час.
Гидко. Гидко від української влади і глибоке розчарування заходом.
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26.04.2024 00:59 Ответить
Извините, я этот ваш бред не совсем понял. Вы хотите сказать, что американцы решили дать 60 млрд в обмен то, что Украина приняла закон о мобилизации? А если б не приняли (а его вроде ж так и не приняли), то не дали б? Или какая-то еще здесь мысля должна просмотреться?
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26.04.2024 02:05 Ответить
А головне в цій паспортній історії - усі вже забули в суперечках і бусіки, і інвалідів визнаних придатними, і корупцію, і Червінського, і вимоги відправити на фронт поліцію з синами Данілова та Кошовим.
Більше того, ситуація викликає дежавю. Таке вже було, в 2006-2010 році, коли Яник зі своїми ригами запустили вигадку політтехнолога Манафорта про Схід-Захід. Чим це скінчилось всі знають?
А тепер зелені, як вірні спадкоємці ригів, знову ділять народ на різні групи. І все, проблеми, зради, корупцію забуто, всі радо накинулись на тих хто за кордоном. Наголошую, не просто на утікачів, на усіх хто за кордоном загалом. І поки киплять баталії в Інтернті, Єрмак весело сміється з ідіотів. Але наслідки будуть не такі веселі як про це думають. І не менш довготривалі, як і в попередньому разі.
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26.04.2024 01:02 Ответить
Потому что как по телевизору сказали так оно и есть. Они как Зеленского выбрали.
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26.04.2024 01:31 Ответить
Скоро "бойовых" пенсионеров, которые за войну до победного конца, но сами уже "не могут" попустит. Появилась новость, что разрешили с пенсии удерживать 50% за долги! Влупят коммуналку в 2 -3 раза ( олигархи оголодали) снимут субсидии ( денег нет) и "холодильник" сразу же победит телевизор! Будет не до маразматических "срачей" в интернете.
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26.04.2024 06:40 Ответить
Нехай почнуть повертати своїх арістовічів, баканових, партнових, наумових, мертвечуків, рєзнікав, квартальних героїв та інших агентів, мажорів яких вони повипускали з країни, відправлять їх на передову. За цією зебратією решта народу підтягнуться
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26.04.2024 12:44 Ответить
Про що мова? Це ж порушення прав людини + витрата власних людей/ресурсів/коштів для Америки чи будь-якої цивілізованої держави + а для ЗЕКоманди репутаційні втрати.
А от зелупіки все роблять свідомо - намагаються стравити/відволікти людей, тим часом опускаючи рейтиниг України як держави + виконуючи Вованьські угоди, головне потім ще раз показати в бік Західного світу "ета ані нам нє дают оружіє, ета ані плахіє, а ми нікакіє нє зраднєкі! Ми любім сваю родіну!"
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26.04.2024 14:16 Ответить
 
 