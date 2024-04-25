В Госдепартаменте США ответили, будут ли Украине помогать возвращать мужчин из-за границы

Правительство США не имеет позиции относительно помощи Украине в возвращении из-за границы мужчин мобилизационного возраста.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США в Брюсселе Дэниел Сайзек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сложный вопрос, понятно, что делать особенно с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США - помогать или не помогать Украине в этой области", - ответил представитель Госдепартамента на вопрос, будут ли помогать Украине Соединенные Штаты с возвращением мужчин домой.

Сайзек также добавил, что судьба граждан Украины - прежде всего ее дело, и отметил, что украинскому правительству следует "внимательно действовать по этому вопросу".

"Понятно, что нужны люди для ВСУ, чтобы защищать страну... Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже, - приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы, например. В то же время правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. И ситуацию относительно людей для ВСУ - это естественно, и правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику", - резюмировал представитель Госдепартамента.

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Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.

24 апреля Кабинет Министров запретил пересылать паспорта мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. Их можно получить только в Украине. Как объяснили в МИД, это касается только услуг ГП "Документ".

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