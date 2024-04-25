В Госдепартаменте США ответили, будут ли Украине помогать возвращать мужчин из-за границы
Правительство США не имеет позиции относительно помощи Украине в возвращении из-за границы мужчин мобилизационного возраста.
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США в Брюсселе Дэниел Сайзек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Сложный вопрос, понятно, что делать особенно с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США - помогать или не помогать Украине в этой области", - ответил представитель Госдепартамента на вопрос, будут ли помогать Украине Соединенные Штаты с возвращением мужчин домой.
Сайзек также добавил, что судьба граждан Украины - прежде всего ее дело, и отметил, что украинскому правительству следует "внимательно действовать по этому вопросу".
"Понятно, что нужны люди для ВСУ, чтобы защищать страну... Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже, - приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы, например. В то же время правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. И ситуацию относительно людей для ВСУ - это естественно, и правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику", - резюмировал представитель Госдепартамента.
Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом
23 апреля ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.
В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.
24 апреля Кабинет Министров запретил пересылать паспорта мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. Их можно получить только в Украине. Как объяснили в МИД, это касается только услуг ГП "Документ".
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Украли у мужика корову. Приходит он домой и говорит сыновьям:
- У нас корову украл какой-то *****. Старший брат: - Если ***** - значит маленький.
Средний брат: - Если маленький - значит из Малиновки.
Младший Брат: - Если из Малиновки - значит Васька Косой.
Все выдвигаются в Малиновку и там прессуют Ваську Косого.
Однако Васька корову не отдает. Его ведут к мировому судье.
Мировой судья:
- Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?
Старший брат: - Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.
Средний: - Если круглое, то оранжевое.
Младший: - Если круглое и оранжевое, то апельсин.
Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.
Судья - Ваське Косому:
- Косой, отдай корову.
Американцы тонко намекнули
Берите УХИЛЯНТОВ за яйца - мы мешать не будем
Тех, кто бросает маму больную
Страну воюющую
Во всем мире презирают
И американцы тонко об этом и сказали....
Про окорочка Буша и масло Рама....
10 февраля 1992 года, спустя 1,5 месяца после распада СССР, началась операция по доставке гуманитарной помощи в СНГ. Назвали - "Provide Hope" - "Вселять надежду"!!
12 военно-транспортных самолётов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy и Lockheed C-141 Starlifter, базировавшихся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов СНГ: Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинёв, Ереван, Алма-Ату, Душанбе, Ашхабад, Баку, Ташкент, Бишкек.
В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов (22 в Россию, по 7 в Армению и Казахстан, 5 в Украину, по 4 в Туркмению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, по 3 в Киргизию и Молдавию, 2 в Белоруссию) и доставили 2 274 тонны гуманитарных грузов. К операции привлекались как самолёты C-5, C-130 и C-141 Военно-воздушных сил США, так и гражданские авиалайнеры, зафрахтованные Министерством обороны США.
До августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7 012 тонн грузов. В июне 1997 года был выполнен 500-й транспортный рейс в рамках операции Provide Hope.
Погано з пам'яттю на сруськам міфі….
Розкажи про захист Батьківщині непридатному Залужному, який непридатний працювати десь у штабному кабінет, зато послом він придатний працювати і так само сидіти в кабінеті посольства.
Розкажи це бувшим прем'єр міністрам України - Гройману, Яценюку...
Розкажи це бувшому раднику Зеленського - Арестовичу.
І таких прикладів десятки тисяч.
Напевно слабо тобі розказати, так само як і слабо працівникам ТЦК зупинити їх на автомобілі і мобілізувати. Зато працівникам ТЦК не слабо
витягувати з маршруток простих роботяг, бити морди цим роботягам на вулицях і затягувати їх в буси...
І світили вони тоді по-іншому.
І ти напевно теж знаєш куди здавати паспорти? Ну не може ж бути, щоб хтось тут сидів і просто так ****** не маючи уявлення про що він говорить, так? То де те чарівне місце, де українець може "здати" паспорт?
Але ж ти зараз на гівно зійдеш, але не відповіси ані на перше питання, ані на друге.
Я розумію що потрібно захищати будинок чи місто у якому ти народився та виріс, можно захищати родину та близьких.
Але у моєму випадку. По команді ЗЕ зрадників, вся прокуратура, СБУ та спецпризначенці звалили з за три дні до початку війни з мого міста. Ті андони заховали зброю та замкнули у воєнкоматах для кацапів, зробили для кацапів дороги та лишили пальне для кацапської техніки. ЗЕ виродки лишили людей мого міста на самовиховання не розклавши перед цим ніякої зброї чи засобів для самозахисту.
Що я повинен захищати вкладені гроші шапіто. Про яку батьківщину чи мотивацію йде мова?!
And fight for us they must,
And win! But, no, thanks,
We'll never join their ranks!
We don't have the skills,
And fighting really kills.
We don't want to die,
There's just one life, that's why.
We're full of righteous hate,
Do not negotiate!
And liberate Donbas! -
But don't you count on us.
We're hiding from the draft
For combat is a craft.
We'll watch it as a sport
And cheer in support.
We're all unfit and old,
And scared, truth be told.
We stood on the Maidan -
But now we are done.
Our dear ZSU,
We so believe in you!
But if you ever ask
To join you in your task
We'll fight you tooth and nail,
We'd rather go to jail,
We have no sense of shame -
Zelensky is to blame!
Хлопці, ви ж зауважили, що дебільна постанова Кабміну про зупинення консульських послуг стосується і процедури виходу з громадянства України?
Старий просто хєрню меле, не знає, про що говорить
Делается это якобы для того чтобы мобилизовать ту часть мужчин, которые выехали незаконно, НО в Украине моб потенциал 18-60 несколько миллионов ещё, и не смотря на это власть сорвала мобилизацию, потомучто дрочила на рейтинг. То же самое происходит и сейчас, это делается ради рейтинга, они прекрасно понимают что никого таким законом не вернут, единственная страна в мире которая не выдает документы за границей это Беларусь и теперь Украина🤷.
почніть з ситопикої мусорні… участкових… у містах мільйонниках…
От і вся вам відповідь
Гидко. Гидко від української влади і глибоке розчарування заходом.
Більше того, ситуація викликає дежавю. Таке вже було, в 2006-2010 році, коли Яник зі своїми ригами запустили вигадку політтехнолога Манафорта про Схід-Захід. Чим це скінчилось всі знають?
А тепер зелені, як вірні спадкоємці ригів, знову ділять народ на різні групи. І все, проблеми, зради, корупцію забуто, всі радо накинулись на тих хто за кордоном. Наголошую, не просто на утікачів, на усіх хто за кордоном загалом. І поки киплять баталії в Інтернті, Єрмак весело сміється з ідіотів. Але наслідки будуть не такі веселі як про це думають. І не менш довготривалі, як і в попередньому разі.
А от зелупіки все роблять свідомо - намагаються стравити/відволікти людей, тим часом опускаючи рейтиниг України як держави + виконуючи Вованьські угоди, головне потім ще раз показати в бік Західного світу "ета ані нам нє дают оружіє, ета ані плахіє, а ми нікакіє нє зраднєкі! Ми любім сваю родіну!"