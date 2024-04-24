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Украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорта за границей

паспорт,громадянство

Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление, опубликованное на Правительственном портале.

В изменениях к постановлению, опубликованному на сайте, отмечается: "Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС".

Пересылка загранпаспортов в обособленное подразделение или заграничного дипломатического учреждения Украины для организации их выдачи не осуществляется.

Также читайте: Кулеба об остановке приема документов за границей: "Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной"

Однако такие требования не применяются к украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, на которых распространяются положения пунктов 2,1-2,3, 2,7 правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 27 января 1995 г. № 57.

Автор: 

загранпаспорт (199) постановление (123) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+39
А чому ви радієте? Ніхто не повернеться. Більше того в судах доведуть, що їм на минулій Батьківщині є загроза життю. Це ті,хто прострочені паспорти має. Інші будуть жити як і раніше.
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24.04.2024 20:39
+36
"Ухилянти в законі " намагаються примусити повернутися в країну "ухилянтів з-за кородону")))
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24.04.2024 20:33
+27
Країна мрії ***********!
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24.04.2024 20:38
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Як можна перемогти в бою, де судді махлюють? Вже тричі змахлювали
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25.04.2024 02:32 Ответить


🥀Валерій Прозапас:
"А претензії щодо обмеження консульских послуг - ось до цього парня і хто його призначав.
"Нє треба мобілізація! Не треба резерви! Кава в Ялтє!"
Лудший міністр!
В результаті втрата часу, бардак і демотивація - це називається "сломать сістєму".



Володимир Ар'єв:
Спочатку вони відкривають корупційний магазин, через який купа ухилянтів купує виїзд по системі «Шлях» або через дозволи інших державних органів і втікає за кордон. Десятками тисяч.
Далі вони починають звинувачувати втікачів у відсутності патріотизму і без законних підстав та без попередження закривають їм доступ до консульських послуг.
Потім вони будуть бідкатись через купу судових позовів, в тому числі в ЄСПЛ. Бо наразі закрили доступ до консульських послуг не тільки ухилянтам, а всім, включно з громадянами, які перебувають за кордоном на тривалому лікуванні, особами з інвалідністю та громадянами, що доглядають за особами з інвалідністю, батьками-одинаками неповнолітніх і так далі. Але ж влада у нас, як завжди, робить все правильно. І вобше, треба слухатись, бо так треба. А шо стало причиною, то, як писали на футболках - «Маю право на помилку». Особливо після підрахунку хабарів.
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24.04.2024 21:18 Ответить
У Рєзніка закінчились вкрадені у ЗСУ гроші? За кордоном життя не дуже солодке? Треба працювати? Яйця по 17 ніхто не купує? А жінка молода і хоче грошей? Хм. Може звернутись у лігу сексуальних реформ?
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24.04.2024 21:33 Ответить
Воля і Україна стали словами антагоністами .
ось і казочці кінець
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24.04.2024 21:20 Ответить
Ще не вечір.

Зєлю геть. Вибори
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24.04.2024 21:39 Ответить
Давайте скажемо простіше - зрадники у владі звільняють місце в країні від корінного населення для здачі України і заселення кацапів і китайців.
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24.04.2024 21:28 Ответить
Довбні зелені! Ви з україців робите вигнанців! Ви гадаєте що вам таке пробачать? Таке теж можна розцінити як геноцид! Таке вам зелені всім боком вилізе!
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24.04.2024 21:28 Ответить
Очікується різке зростання українських трансджендерів.
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24.04.2024 21:40 Ответить
А чи потрібні українцям паспорти взагалі? Скасувати всі оці непотрібні папірці, та й усе!
Україна послідовно йде до "держави без паперів", за словами Зеленського. )))

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24.04.2024 21:42 Ответить
Читаєш коменти багатьох дописувачів, то наче нормальні патріотичні люди. А як тільки заходять питання, пов'язані з обов'язком захищати Батьківщину, то пишуть гірше ворогів. Особливо верещать чоловіки призовного віку, які з легкістю змінили український прапор!
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24.04.2024 21:42 Ответить
Спитайте військових, якими прикриваються, чи треба їм маси обмежено придатних, перехрещених у придатні за новим законом, яких ще декілька місяців перенавчати треба після "навчальних" центрів (які ще від епілепсії під час тренування можуть померти).
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24.04.2024 21:45 Ответить
Більшість з вище коментаторів підтримували введення нового закону тому що потрібна ротація... і чути не хотіли що у нах занадто тилових частин і при 1.3 млн сил оборони та 200 тис на передовій ротацію давно можна було забезпечити і наявними силами..... більше того призив новобранців коли наявні частини ще не забезпечені буде проїданням бюджету

а коли норми закону зачепили і їх виявляється весь їх патріотизм завершився на клавіатурі...
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24.04.2024 21:47 Ответить
300 паспартанців
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24.04.2024 21:49 Ответить
Вони вже все намагаються пропихати закони з забороною критики влади та цензурою в соцмережах. Хоча дивно... Хто ж буде критикувати таку прекрасну, чудову, мудру, найчеснішу, найпрозорішу, найпрофесійнішу, найдієвішу, найвідповідальнішу, найшляхетнішу, найсумліннішу, найправдивішу, найдемократичнішу, найзбалансованішу, найпатріотичнішу, найвідданішу, най-най-най у всенькому світі владу ( а можливо і на інших планетах) ?
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24.04.2024 21:50 Ответить
Така собі дискусія...
30 років Українська Держава не намагалась забезпечити громадян гідним працевлаштуванням: при Кучмані колишні "червоні директори" наіпали піпл з приватизацією, попилили на метолобрухт заводи, фабрики і пароходи. Люди були вимушені йти торгувати на ринки, стадіонах і в переходах метро.
Потім піпл почав малий бізнес - їх доїла податкові, пожежники і санінспекція при всіх урядах і презах. Ще за Кучмана все законодавство було заточено під великий бізнес (олігархів) - субсидії, дотації, преференції. Чиновники жиріли на розпродажі залишків державного майна і розпилі держбюджету. Піпл валив на заробітки за кордон.
У лютому 2022 держава не змогла захістити піпл - кацапи за 24 години прошили колонами Київську, Чернігівську, Сумську, Херсонську, Запорізьку області - держава закрила склади зі зброєю і з'іпалась (згадаємо воєнкомат в Херсоні, закритий з 24.02.2022). Буча, Ягідне, Ізюм - масові могили цивільних. Піпл злякався і звалив за кордон.
Тепер держава згадала про піпл...
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24.04.2024 21:52 Ответить
Це все зєля. Вибори
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24.04.2024 21:56 Ответить
А ви чи ваші батьки не голосували за Кучму... ?

Держава повернула не туди коли люди не вибрала Чорновола та довзолила проросійським комунякам захватити всю промисловість... Знаю багато заводів які за Кучми були продані орківським бізнесменам і ті просто їх знищили як конкурентів...

4 роки назад в одному цехів такого заводу допомагав розвертати ******* виробництво.... чесно як у фільмах постапокаліптичних... орки все вивезли та порізали тільки цехи лишились розвалюватись...
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24.04.2024 22:11 Ответить
А Ви пам'ятаєте - кого виставили кучмі опонентом? симоненка, котрий би вдесятеро швидше здав Україну раші ще тоді. он біллоруси не дадуть збрехати.
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24.04.2024 22:46 Ответить
Більше не було кандидатів?))) Просто всі жили телевізором а там тільки дали двох комуняк на вибір...

Найбільша проблема України що не ввела люстрацію тоді в 91 році на комуняк і не провели вибори
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24.04.2024 23:08 Ответить
Це марення ніколи не здійсниться, тому що країни Європи будуть проти, або почнуть видавати призовникам свої паспорти.
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24.04.2024 21:54 Ответить
Це робиться простіше. Зветься паспорт іноземця. Дає право на проживання в країні. А якщо додати статус біженця, то ще краще: дійсні документи для його отримання і не потрібні. Бо біженець. Який, звісно, не може отримати документи своєї країни. На те він і біженець.
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24.04.2024 22:21 Ответить
Мобілізація у вигляді голодних ігор, повне знищення маленьких сіл та селищ шляхом закриття шкіл та дитсадків, будинків культури, несправедлива цінова політика на сільськогосподарську продукцію, звідси знищення поголів'я худоби, свиней, а як наслідок відтік населення (по крайній мірі) молодого населення в міста у зв'язку з відсутністю роботи на селі. А далі закупівля земельних паїв за безцінь у тих самих люмпенів. І ви мені будете казати , що це не цілеспрямована програма на знищення українців як нації? І далі виникає риторичне питання : для кого готують територію ? Чи ви думаєте це випадково.?Крім того випускали мільйони за кордон теж не випадково. Це спрощуватиме їх плани по заміні населення України. А повернутися не дадуть погрожуючи тюрмою чи штрафами. Проблема лише в одному - земля на якій ми живем є раєм на землі, який хочуть зайняти усі.
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24.04.2024 21:56 Ответить
Позбавлення українських громадян консульського захисту і права підтвердження особи , що є базовими правами громадян України ,є не що інше,як узаконена владою дискримінація українців
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24.04.2024 22:21 Ответить
Оскільки життя є життя, то не виключно що хтось в безвихідній ситуації просто піде в рф консульство і запитає РФ паспорт. А там дадуть! І навіть зрадіють і навіть в новинах покажуть як режим просроченого Зеленського силою заставляє людей йти на війну!
Зеленський і Кулеба! Ви дурні! Ви створили ще один козир Путіну для його виправдовування що до "звільнення" українців від диктаторського режиму!!!
так воно виглядає в сухому статку!
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24.04.2024 22:43 Ответить
Это самый адекватный и точный коментарий...Читайте зедебилы внимательно и бейтесь в припадках,что нужно всем идти и долги родине отдавать...Скоро у вас не то что прав и законов-вообще никуя не останется
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24.04.2024 23:26 Ответить
Я вважаю, що так і буде проходити, тим паче, при отриманні громадянства рф, автоматично позбавлення громадянства України, а надалі отримання всіх послуг від їхнього консульства та отримання громадянства іншої держави.
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25.04.2024 02:32 Ответить
Кацапы, снимите номер на троих!
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25.04.2024 11:07 Ответить
Мені нравиця як йолопи роздувають проблему євнухів, що повтікали за кордон )))
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24.04.2024 23:19 Ответить
Батальон Варшава опинився в повній сраці! Терміновий збір для наших хлопців!
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24.04.2024 23:22 Ответить
Цікаво, де були ці титани, які героїчно блокують консульство, під час блокади кордону польськими фідарами?
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24.04.2024 23:24 Ответить
Може на роботі?
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25.04.2024 11:05 Ответить
Поки одні радісно цілують в ж**у зелених, з думкою, що тепер не їх заберуть на фронт, а закордонних утікачів, а інші в розпачі, адже "як же прожити без українського паспорту", насправді буде ряд далеких наслідків і зовсім не хороших.
- масштабних виборів за кордоном не буде. І на фронті не буде. Адже і там і там, Зелю м'яко кажучи тепер не **********. Отаке от народне волевиявлення буде попереду.
- українська влада вчергове пробила дно, адже в постанові Кабміну, котра не стосується війни та мобілізації (прочитайте її назву), провела розподіл на громадян України та громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Причому з меншими правами в іншої частини. Це дно, навіть ДНО панове. Тобто в бійця ЗСУ, буде по факту менше права ніж в Лєнки-скумбрії, менше ніж в Верещучки, та навіть менше, ніж в 90-річної бабки з Донецька яка любить руський мір, але тримає український паспорт для другої пенсії.
- який наслідок для євроінтеграції, матиме офіційна сегрегація українців, важко навіть передбачити. Але точно не позитивний.
- зелень вчергове порушила закони та Конституцію і мало того - цьому аплодують! Тому проходьте мимо новин про того ж Червінського, це наслідок таких же дій.
- країна фактично втратила декілька мільйонів громадян. Працездатних громадян. Вітайте після війни завезених африканців.
- вал, просто ВАЛ позовів в ЄСПЛ. За якими заплатять ті хто зараз радісно репетує.
- Україну будуть постійно згадувати в "приємній" компанії з Бл*дорусією, рашисти радісно волатимуть від цього. Все як хотів Яник.
P.S. А закордоном все буде спокійно. Хтось знайде "рішалу", хтось оформить біженство/громадянство, і т.п. Ніхто не буде пакувати в бусіки і відправляти в Україну людей. Так чи інакше за місяць-два на Заході щось вигадають, як це було і до цього.
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25.04.2024 00:45 Ответить
пошли вы нах.й я не вернусь с таким отношением
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25.04.2024 02:21 Ответить
Зеоень в цьому і не зацікавлена ...іде зачистка
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25.04.2024 04:18 Ответить
Все, тепер у помсту тероборона Варшави перестане розганяти польских фермерів на кордоні щоб деблокувати кордон з Україною
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25.04.2024 07:30 Ответить
А для чого це зроблено? Зелені мародери таким чином бажають повернути "ухилянтів" до України? Є якісь прогнози, який відсоток скаже - ну всьо... поїхав я назад ?? ))
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25.04.2024 08:17 Ответить
Ситуация с воинами примерно такая же как и с налогами.
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25.04.2024 09:35 Ответить
Наверное потому что воинов убивают а налоги разворовывают?
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25.04.2024 11:08 Ответить
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