Украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорта за границей

Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление, опубликованное на Правительственном портале.

В изменениях к постановлению, опубликованному на сайте, отмечается: "Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС".

Пересылка загранпаспортов в обособленное подразделение или заграничного дипломатического учреждения Украины для организации их выдачи не осуществляется.

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Однако такие требования не применяются к украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, на которых распространяются положения пунктов 2,1-2,3, 2,7 правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 27 января 1995 г. № 57.