Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорти за кордоном

Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову, опубліковану на Урядовому порталі.

У змінах до постанови, опублікованої на сайті, зазначається: "Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС".

Пересилання закордонних паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

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Однак такі вимоги не застосовуються до українських чоловіків віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2,1-2,3, 2,7 правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57.