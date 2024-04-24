Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорти за кордоном
Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову, опубліковану на Урядовому порталі.
У змінах до постанови, опублікованої на сайті, зазначається: "Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС".
Пересилання закордонних паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.
Однак такі вимоги не застосовуються до українських чоловіків віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2,1-2,3, 2,7 правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57.
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🥀Валерій Прозапас:
"А претензії щодо обмеження консульских послуг - ось до цього парня і хто його призначав.
"Нє треба мобілізація! Не треба резерви! Кава в Ялтє!"
Лудший міністр!
В результаті втрата часу, бардак і демотивація - це називається "сломать сістєму".
Володимир Ар'єв:
Спочатку вони відкривають корупційний магазин, через який купа ухилянтів купує виїзд по системі «Шлях» або через дозволи інших державних органів і втікає за кордон. Десятками тисяч.
Далі вони починають звинувачувати втікачів у відсутності патріотизму і без законних підстав та без попередження закривають їм доступ до консульських послуг.
Потім вони будуть бідкатись через купу судових позовів, в тому числі в ЄСПЛ. Бо наразі закрили доступ до консульських послуг не тільки ухилянтам, а всім, включно з громадянами, які перебувають за кордоном на тривалому лікуванні, особами з інвалідністю та громадянами, що доглядають за особами з інвалідністю, батьками-одинаками неповнолітніх і так далі. Але ж влада у нас, як завжди, робить все правильно. І вобше, треба слухатись, бо так треба. А шо стало причиною, то, як писали на футболках - «Маю право на помилку». Особливо після підрахунку хабарів.
ось і казочці кінець
Зєлю геть. Вибори
Україна послідовно йде до "держави без паперів", за словами Зеленського. )))
а коли норми закону зачепили і їх виявляється весь їх патріотизм завершився на клавіатурі...
30 років Українська Держава не намагалась забезпечити громадян гідним працевлаштуванням: при Кучмані колишні "червоні директори" наіпали піпл з приватизацією, попилили на метолобрухт заводи, фабрики і пароходи. Люди були вимушені йти торгувати на ринки, стадіонах і в переходах метро.
Потім піпл почав малий бізнес - їх доїла податкові, пожежники і санінспекція при всіх урядах і презах. Ще за Кучмана все законодавство було заточено під великий бізнес (олігархів) - субсидії, дотації, преференції. Чиновники жиріли на розпродажі залишків державного майна і розпилі держбюджету. Піпл валив на заробітки за кордон.
У лютому 2022 держава не змогла захістити піпл - кацапи за 24 години прошили колонами Київську, Чернігівську, Сумську, Херсонську, Запорізьку області - держава закрила склади зі зброєю і з'іпалась (згадаємо воєнкомат в Херсоні, закритий з 24.02.2022). Буча, Ягідне, Ізюм - масові могили цивільних. Піпл злякався і звалив за кордон.
Тепер держава згадала про піпл...
Держава повернула не туди коли люди не вибрала Чорновола та довзолила проросійським комунякам захватити всю промисловість... Знаю багато заводів які за Кучми були продані орківським бізнесменам і ті просто їх знищили як конкурентів...
4 роки назад в одному цехів такого заводу допомагав розвертати ******* виробництво.... чесно як у фільмах постапокаліптичних... орки все вивезли та порізали тільки цехи лишились розвалюватись...
Найбільша проблема України що не ввела люстрацію тоді в 91 році на комуняк і не провели вибори
Зеленський і Кулеба! Ви дурні! Ви створили ще один козир Путіну для його виправдовування що до "звільнення" українців від диктаторського режиму!!!
так воно виглядає в сухому статку!
- масштабних виборів за кордоном не буде. І на фронті не буде. Адже і там і там, Зелю м'яко кажучи тепер не **********. Отаке от народне волевиявлення буде попереду.
- українська влада вчергове пробила дно, адже в постанові Кабміну, котра не стосується війни та мобілізації (прочитайте її назву), провела розподіл на громадян України та громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Причому з меншими правами в іншої частини. Це дно, навіть ДНО панове. Тобто в бійця ЗСУ, буде по факту менше права ніж в Лєнки-скумбрії, менше ніж в Верещучки, та навіть менше, ніж в 90-річної бабки з Донецька яка любить руський мір, але тримає український паспорт для другої пенсії.
- який наслідок для євроінтеграції, матиме офіційна сегрегація українців, важко навіть передбачити. Але точно не позитивний.
- зелень вчергове порушила закони та Конституцію і мало того - цьому аплодують! Тому проходьте мимо новин про того ж Червінського, це наслідок таких же дій.
- країна фактично втратила декілька мільйонів громадян. Працездатних громадян. Вітайте після війни завезених африканців.
- вал, просто ВАЛ позовів в ЄСПЛ. За якими заплатять ті хто зараз радісно репетує.
- Україну будуть постійно згадувати в "приємній" компанії з Бл*дорусією, рашисти радісно волатимуть від цього. Все як хотів Яник.
P.S. А закордоном все буде спокійно. Хтось знайде "рішалу", хтось оформить біженство/громадянство, і т.п. Ніхто не буде пакувати в бусіки і відправляти в Україну людей. Так чи інакше за місяць-два на Заході щось вигадають, як це було і до цього.