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Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорти за кордоном

паспорт,громадянство

Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову, опубліковану на Урядовому порталі.

У змінах до постанови, опублікованої на сайті, зазначається: "Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС".

Пересилання закордонних паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

Також читайте: Кулеба про зупинку прийому документів за кордоном: "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною"

Однак такі вимоги не застосовуються до українських чоловіків віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2,1-2,3, 2,7 правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57.

Автор: 

закордонний паспорт (185) постанова (96) мобілізація (3020)


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Топ коментарі
+39
А чому ви радієте? Ніхто не повернеться. Більше того в судах доведуть, що їм на минулій Батьківщині є загроза життю. Це ті,хто прострочені паспорти має. Інші будуть жити як і раніше.
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24.04.2024 20:39
+36
"Ухилянти в законі " намагаються примусити повернутися в країну "ухилянтів з-за кородону")))
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24.04.2024 20:33
+27
Країна мрії ***********!
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24.04.2024 20:38
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Як можна перемогти в бою, де судді махлюють? Вже тричі змахлювали
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25.04.2024 02:32 Відповісти


🥀Валерій Прозапас:
"А претензії щодо обмеження консульских послуг - ось до цього парня і хто його призначав.
"Нє треба мобілізація! Не треба резерви! Кава в Ялтє!"
Лудший міністр!
В результаті втрата часу, бардак і демотивація - це називається "сломать сістєму".



Володимир Ар'єв:
Спочатку вони відкривають корупційний магазин, через який купа ухилянтів купує виїзд по системі «Шлях» або через дозволи інших державних органів і втікає за кордон. Десятками тисяч.
Далі вони починають звинувачувати втікачів у відсутності патріотизму і без законних підстав та без попередження закривають їм доступ до консульських послуг.
Потім вони будуть бідкатись через купу судових позовів, в тому числі в ЄСПЛ. Бо наразі закрили доступ до консульських послуг не тільки ухилянтам, а всім, включно з громадянами, які перебувають за кордоном на тривалому лікуванні, особами з інвалідністю та громадянами, що доглядають за особами з інвалідністю, батьками-одинаками неповнолітніх і так далі. Але ж влада у нас, як завжди, робить все правильно. І вобше, треба слухатись, бо так треба. А шо стало причиною, то, як писали на футболках - «Маю право на помилку». Особливо після підрахунку хабарів.
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24.04.2024 21:18 Відповісти
У Рєзніка закінчились вкрадені у ЗСУ гроші? За кордоном життя не дуже солодке? Треба працювати? Яйця по 17 ніхто не купує? А жінка молода і хоче грошей? Хм. Може звернутись у лігу сексуальних реформ?
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24.04.2024 21:33 Відповісти
Воля і Україна стали словами антагоністами .
ось і казочці кінець
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24.04.2024 21:20 Відповісти
Ще не вечір.

Зєлю геть. Вибори
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24.04.2024 21:39 Відповісти
Давайте скажемо простіше - зрадники у владі звільняють місце в країні від корінного населення для здачі України і заселення кацапів і китайців.
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24.04.2024 21:28 Відповісти
Довбні зелені! Ви з україців робите вигнанців! Ви гадаєте що вам таке пробачать? Таке теж можна розцінити як геноцид! Таке вам зелені всім боком вилізе!
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24.04.2024 21:28 Відповісти
Очікується різке зростання українських трансджендерів.
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24.04.2024 21:40 Відповісти
А чи потрібні українцям паспорти взагалі? Скасувати всі оці непотрібні папірці, та й усе!
Україна послідовно йде до "держави без паперів", за словами Зеленського. )))

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24.04.2024 21:42 Відповісти
Читаєш коменти багатьох дописувачів, то наче нормальні патріотичні люди. А як тільки заходять питання, пов'язані з обов'язком захищати Батьківщину, то пишуть гірше ворогів. Особливо верещать чоловіки призовного віку, які з легкістю змінили український прапор!
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24.04.2024 21:42 Відповісти
Спитайте військових, якими прикриваються, чи треба їм маси обмежено придатних, перехрещених у придатні за новим законом, яких ще декілька місяців перенавчати треба після "навчальних" центрів (які ще від епілепсії під час тренування можуть померти).
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24.04.2024 21:45 Відповісти
Більшість з вище коментаторів підтримували введення нового закону тому що потрібна ротація... і чути не хотіли що у нах занадто тилових частин і при 1.3 млн сил оборони та 200 тис на передовій ротацію давно можна було забезпечити і наявними силами..... більше того призив новобранців коли наявні частини ще не забезпечені буде проїданням бюджету

а коли норми закону зачепили і їх виявляється весь їх патріотизм завершився на клавіатурі...
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24.04.2024 21:47 Відповісти
300 паспартанців
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24.04.2024 21:49 Відповісти
Вони вже все намагаються пропихати закони з забороною критики влади та цензурою в соцмережах. Хоча дивно... Хто ж буде критикувати таку прекрасну, чудову, мудру, найчеснішу, найпрозорішу, найпрофесійнішу, найдієвішу, найвідповідальнішу, найшляхетнішу, найсумліннішу, найправдивішу, найдемократичнішу, найзбалансованішу, найпатріотичнішу, найвідданішу, най-най-най у всенькому світі владу ( а можливо і на інших планетах) ?
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24.04.2024 21:50 Відповісти
Така собі дискусія...
30 років Українська Держава не намагалась забезпечити громадян гідним працевлаштуванням: при Кучмані колишні "червоні директори" наіпали піпл з приватизацією, попилили на метолобрухт заводи, фабрики і пароходи. Люди були вимушені йти торгувати на ринки, стадіонах і в переходах метро.
Потім піпл почав малий бізнес - їх доїла податкові, пожежники і санінспекція при всіх урядах і презах. Ще за Кучмана все законодавство було заточено під великий бізнес (олігархів) - субсидії, дотації, преференції. Чиновники жиріли на розпродажі залишків державного майна і розпилі держбюджету. Піпл валив на заробітки за кордон.
У лютому 2022 держава не змогла захістити піпл - кацапи за 24 години прошили колонами Київську, Чернігівську, Сумську, Херсонську, Запорізьку області - держава закрила склади зі зброєю і з'іпалась (згадаємо воєнкомат в Херсоні, закритий з 24.02.2022). Буча, Ягідне, Ізюм - масові могили цивільних. Піпл злякався і звалив за кордон.
Тепер держава згадала про піпл...
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24.04.2024 21:52 Відповісти
Це все зєля. Вибори
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24.04.2024 21:56 Відповісти
А ви чи ваші батьки не голосували за Кучму... ?

Держава повернула не туди коли люди не вибрала Чорновола та довзолила проросійським комунякам захватити всю промисловість... Знаю багато заводів які за Кучми були продані орківським бізнесменам і ті просто їх знищили як конкурентів...

4 роки назад в одному цехів такого заводу допомагав розвертати ******* виробництво.... чесно як у фільмах постапокаліптичних... орки все вивезли та порізали тільки цехи лишились розвалюватись...
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24.04.2024 22:11 Відповісти
А Ви пам'ятаєте - кого виставили кучмі опонентом? симоненка, котрий би вдесятеро швидше здав Україну раші ще тоді. он біллоруси не дадуть збрехати.
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24.04.2024 22:46 Відповісти
Більше не було кандидатів?))) Просто всі жили телевізором а там тільки дали двох комуняк на вибір...

Найбільша проблема України що не ввела люстрацію тоді в 91 році на комуняк і не провели вибори
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24.04.2024 23:08 Відповісти
Це марення ніколи не здійсниться, тому що країни Європи будуть проти, або почнуть видавати призовникам свої паспорти.
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24.04.2024 21:54 Відповісти
Це робиться простіше. Зветься паспорт іноземця. Дає право на проживання в країні. А якщо додати статус біженця, то ще краще: дійсні документи для його отримання і не потрібні. Бо біженець. Який, звісно, не може отримати документи своєї країни. На те він і біженець.
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24.04.2024 22:21 Відповісти
Мобілізація у вигляді голодних ігор, повне знищення маленьких сіл та селищ шляхом закриття шкіл та дитсадків, будинків культури, несправедлива цінова політика на сільськогосподарську продукцію, звідси знищення поголів'я худоби, свиней, а як наслідок відтік населення (по крайній мірі) молодого населення в міста у зв'язку з відсутністю роботи на селі. А далі закупівля земельних паїв за безцінь у тих самих люмпенів. І ви мені будете казати , що це не цілеспрямована програма на знищення українців як нації? І далі виникає риторичне питання : для кого готують територію ? Чи ви думаєте це випадково.?Крім того випускали мільйони за кордон теж не випадково. Це спрощуватиме їх плани по заміні населення України. А повернутися не дадуть погрожуючи тюрмою чи штрафами. Проблема лише в одному - земля на якій ми живем є раєм на землі, який хочуть зайняти усі.
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24.04.2024 21:56 Відповісти
Позбавлення українських громадян консульського захисту і права підтвердження особи , що є базовими правами громадян України ,є не що інше,як узаконена владою дискримінація українців
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24.04.2024 22:21 Відповісти
Оскільки життя є життя, то не виключно що хтось в безвихідній ситуації просто піде в рф консульство і запитає РФ паспорт. А там дадуть! І навіть зрадіють і навіть в новинах покажуть як режим просроченого Зеленського силою заставляє людей йти на війну!
Зеленський і Кулеба! Ви дурні! Ви створили ще один козир Путіну для його виправдовування що до "звільнення" українців від диктаторського режиму!!!
так воно виглядає в сухому статку!
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24.04.2024 22:43 Відповісти
Это самый адекватный и точный коментарий...Читайте зедебилы внимательно и бейтесь в припадках,что нужно всем идти и долги родине отдавать...Скоро у вас не то что прав и законов-вообще никуя не останется
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24.04.2024 23:26 Відповісти
Я вважаю, що так і буде проходити, тим паче, при отриманні громадянства рф, автоматично позбавлення громадянства України, а надалі отримання всіх послуг від їхнього консульства та отримання громадянства іншої держави.
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25.04.2024 02:32 Відповісти
Кацапы, снимите номер на троих!
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25.04.2024 11:07 Відповісти
Мені нравиця як йолопи роздувають проблему євнухів, що повтікали за кордон )))
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24.04.2024 23:19 Відповісти
Батальон Варшава опинився в повній сраці! Терміновий збір для наших хлопців!
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24.04.2024 23:22 Відповісти
Цікаво, де були ці титани, які героїчно блокують консульство, під час блокади кордону польськими фідарами?
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24.04.2024 23:24 Відповісти
Може на роботі?
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25.04.2024 11:05 Відповісти
Поки одні радісно цілують в ж**у зелених, з думкою, що тепер не їх заберуть на фронт, а закордонних утікачів, а інші в розпачі, адже "як же прожити без українського паспорту", насправді буде ряд далеких наслідків і зовсім не хороших.
- масштабних виборів за кордоном не буде. І на фронті не буде. Адже і там і там, Зелю м'яко кажучи тепер не **********. Отаке от народне волевиявлення буде попереду.
- українська влада вчергове пробила дно, адже в постанові Кабміну, котра не стосується війни та мобілізації (прочитайте її назву), провела розподіл на громадян України та громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Причому з меншими правами в іншої частини. Це дно, навіть ДНО панове. Тобто в бійця ЗСУ, буде по факту менше права ніж в Лєнки-скумбрії, менше ніж в Верещучки, та навіть менше, ніж в 90-річної бабки з Донецька яка любить руський мір, але тримає український паспорт для другої пенсії.
- який наслідок для євроінтеграції, матиме офіційна сегрегація українців, важко навіть передбачити. Але точно не позитивний.
- зелень вчергове порушила закони та Конституцію і мало того - цьому аплодують! Тому проходьте мимо новин про того ж Червінського, це наслідок таких же дій.
- країна фактично втратила декілька мільйонів громадян. Працездатних громадян. Вітайте після війни завезених африканців.
- вал, просто ВАЛ позовів в ЄСПЛ. За якими заплатять ті хто зараз радісно репетує.
- Україну будуть постійно згадувати в "приємній" компанії з Бл*дорусією, рашисти радісно волатимуть від цього. Все як хотів Яник.
P.S. А закордоном все буде спокійно. Хтось знайде "рішалу", хтось оформить біженство/громадянство, і т.п. Ніхто не буде пакувати в бусіки і відправляти в Україну людей. Так чи інакше за місяць-два на Заході щось вигадають, як це було і до цього.
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25.04.2024 00:45 Відповісти
пошли вы нах.й я не вернусь с таким отношением
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25.04.2024 02:21 Відповісти
Зеоень в цьому і не зацікавлена ...іде зачистка
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25.04.2024 04:18 Відповісти
Все, тепер у помсту тероборона Варшави перестане розганяти польских фермерів на кордоні щоб деблокувати кордон з Україною
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25.04.2024 07:30 Відповісти
А для чого це зроблено? Зелені мародери таким чином бажають повернути "ухилянтів" до України? Є якісь прогнози, який відсоток скаже - ну всьо... поїхав я назад ?? ))
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25.04.2024 08:17 Відповісти
Ситуация с воинами примерно такая же как и с налогами.
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25.04.2024 09:35 Відповісти
Наверное потому что воинов убивают а налоги разворовывают?
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25.04.2024 11:08 Відповісти
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