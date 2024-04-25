У Держдепартаменті США відповіли, чи допомагатимуть Україні повертати чоловіків із-за кордону
Уряд США не має позиції щодо допомоги Україні у поверненні з-за кордону чоловіків мобілізаційного віку.
Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США у Брюсселі Деніел Сайзек, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Складне питання, зрозуміло, що робити особливо з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі", – відповів представник Держдепартаменту на запитання, чи допомагатимуть Україні Сполучені Штати з поверненням чоловіків додому.
Сайзек також додав, що доля громадян України – насамперед її справа, й зауважив, що українському урядові слід "уважно діяти щодо цього питання".
"Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Це складне питання і важко сказати. Важливо, що Європа, і певною мірою США теж, – вітали українців, які вирішили, що їм та їхнім родинам потрібно було виїхати з України, і це була ще одна важлива частина підтримки Європи, наприклад. Водночас правильно, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. І ситуацію щодо людей для ЗСУ – це природно, і уряд США поважає право уряду України визначати свою політику", – резюмував представник Держдепартаменту.
Призупинення консульських послуг для українців за кордоном
23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.
В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.
24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Іх можна отримати тільки в Україні. Як пояснили в МЗС, це стосується тільки послуг ДП "Документ".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украли у мужика корову. Приходит он домой и говорит сыновьям:
- У нас корову украл какой-то *****. Старший брат: - Если ***** - значит маленький.
Средний брат: - Если маленький - значит из Малиновки.
Младший Брат: - Если из Малиновки - значит Васька Косой.
Все выдвигаются в Малиновку и там прессуют Ваську Косого.
Однако Васька корову не отдает. Его ведут к мировому судье.
Мировой судья:
- Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?
Старший брат: - Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.
Средний: - Если круглое, то оранжевое.
Младший: - Если круглое и оранжевое, то апельсин.
Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.
Судья - Ваське Косому:
- Косой, отдай корову.
Американцы тонко намекнули
Берите УХИЛЯНТОВ за яйца - мы мешать не будем
Тех, кто бросает маму больную
Страну воюющую
Во всем мире презирают
И американцы тонко об этом и сказали....
Про окорочка Буша и масло Рама....
10 февраля 1992 года, спустя 1,5 месяца после распада СССР, началась операция по доставке гуманитарной помощи в СНГ. Назвали - "Provide Hope" - "Вселять надежду"!!
12 военно-транспортных самолётов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy и Lockheed C-141 Starlifter, базировавшихся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов СНГ: Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинёв, Ереван, Алма-Ату, Душанбе, Ашхабад, Баку, Ташкент, Бишкек.
В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов (22 в Россию, по 7 в Армению и Казахстан, 5 в Украину, по 4 в Туркмению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, по 3 в Киргизию и Молдавию, 2 в Белоруссию) и доставили 2 274 тонны гуманитарных грузов. К операции привлекались как самолёты C-5, C-130 и C-141 Военно-воздушных сил США, так и гражданские авиалайнеры, зафрахтованные Министерством обороны США.
До августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7 012 тонн грузов. В июне 1997 года был выполнен 500-й транспортный рейс в рамках операции Provide Hope.
Погано з пам'яттю на сруськам міфі….
Розкажи про захист Батьківщині непридатному Залужному, який непридатний працювати десь у штабному кабінет, зато послом він придатний працювати і так само сидіти в кабінеті посольства.
Розкажи це бувшим прем'єр міністрам України - Гройману, Яценюку...
Розкажи це бувшому раднику Зеленського - Арестовичу.
І таких прикладів десятки тисяч.
Напевно слабо тобі розказати, так само як і слабо працівникам ТЦК зупинити їх на автомобілі і мобілізувати. Зато працівникам ТЦК не слабо
витягувати з маршруток простих роботяг, бити морди цим роботягам на вулицях і затягувати їх в буси...
І світили вони тоді по-іншому.
І ти напевно теж знаєш куди здавати паспорти? Ну не може ж бути, щоб хтось тут сидів і просто так ****** не маючи уявлення про що він говорить, так? То де те чарівне місце, де українець може "здати" паспорт?
Але ж ти зараз на гівно зійдеш, але не відповіси ані на перше питання, ані на друге.
Я розумію що потрібно захищати будинок чи місто у якому ти народився та виріс, можно захищати родину та близьких.
Але у моєму випадку. По команді ЗЕ зрадників, вся прокуратура, СБУ та спецпризначенці звалили з за три дні до початку війни з мого міста. Ті андони заховали зброю та замкнули у воєнкоматах для кацапів, зробили для кацапів дороги та лишили пальне для кацапської техніки. ЗЕ виродки лишили людей мого міста на самовиховання не розклавши перед цим ніякої зброї чи засобів для самозахисту.
Що я повинен захищати вкладені гроші шапіто. Про яку батьківщину чи мотивацію йде мова?!
And fight for us they must,
And win! But, no, thanks,
We'll never join their ranks!
We don't have the skills,
And fighting really kills.
We don't want to die,
There's just one life, that's why.
We're full of righteous hate,
Do not negotiate!
And liberate Donbas! -
But don't you count on us.
We're hiding from the draft
For combat is a craft.
We'll watch it as a sport
And cheer in support.
We're all unfit and old,
And scared, truth be told.
We stood on the Maidan -
But now we are done.
Our dear ZSU,
We so believe in you!
But if you ever ask
To join you in your task
We'll fight you tooth and nail,
We'd rather go to jail,
We have no sense of shame -
Zelensky is to blame!
Хлопці, ви ж зауважили, що дебільна постанова Кабміну про зупинення консульських послуг стосується і процедури виходу з громадянства України?
Старий просто хєрню меле, не знає, про що говорить
Делается это якобы для того чтобы мобилизовать ту часть мужчин, которые выехали незаконно, НО в Украине моб потенциал 18-60 несколько миллионов ещё, и не смотря на это власть сорвала мобилизацию, потомучто дрочила на рейтинг. То же самое происходит и сейчас, это делается ради рейтинга, они прекрасно понимают что никого таким законом не вернут, единственная страна в мире которая не выдает документы за границей это Беларусь и теперь Украина🤷.
почніть з ситопикої мусорні… участкових… у містах мільйонниках…
От і вся вам відповідь
Гидко. Гидко від української влади і глибоке розчарування заходом.
Більше того, ситуація викликає дежавю. Таке вже було, в 2006-2010 році, коли Яник зі своїми ригами запустили вигадку політтехнолога Манафорта про Схід-Захід. Чим це скінчилось всі знають?
А тепер зелені, як вірні спадкоємці ригів, знову ділять народ на різні групи. І все, проблеми, зради, корупцію забуто, всі радо накинулись на тих хто за кордоном. Наголошую, не просто на утікачів, на усіх хто за кордоном загалом. І поки киплять баталії в Інтернті, Єрмак весело сміється з ідіотів. Але наслідки будуть не такі веселі як про це думають. І не менш довготривалі, як і в попередньому разі.
А от зелупіки все роблять свідомо - намагаються стравити/відволікти людей, тим часом опускаючи рейтиниг України як держави + виконуючи Вованьські угоди, головне потім ще раз показати в бік Західного світу "ета ані нам нє дают оружіє, ета ані плахіє, а ми нікакіє нє зраднєкі! Ми любім сваю родіну!"