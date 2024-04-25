У Держдепартаменті США відповіли, чи допомагатимуть Україні повертати чоловіків із-за кордону

Уряд США не має позиції щодо допомоги Україні у поверненні з-за кордону чоловіків мобілізаційного віку.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США у Брюсселі Деніел Сайзек, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Складне питання, зрозуміло, що робити особливо з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі", – відповів представник Держдепартаменту на запитання, чи допомагатимуть Україні Сполучені Штати з поверненням чоловіків додому.

Сайзек також додав, що доля громадян України – насамперед її справа, й зауважив, що українському урядові слід "уважно діяти щодо цього питання".

"Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Це складне питання і важко сказати. Важливо, що Європа, і певною мірою США теж, – вітали українців, які вирішили, що їм та їхнім родинам потрібно було виїхати з України, і це була ще одна важлива частина підтримки Європи, наприклад. Водночас правильно, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. І ситуацію щодо людей для ЗСУ – це природно, і уряд США поважає право уряду України визначати свою політику", – резюмував представник Держдепартаменту.

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Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Іх можна отримати тільки в Україні. Як пояснили в МЗС, це стосується тільки послуг ДП "Документ".