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У Держдепартаменті США відповіли, чи допомагатимуть Україні повертати чоловіків із-за кордону

Черга чоловіків в ДП Документ в Варшаві для оформлення паспорта

Уряд США не має позиції щодо допомоги Україні у поверненні з-за кордону чоловіків мобілізаційного віку.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США у Брюсселі Деніел Сайзек, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Складне питання, зрозуміло, що робити особливо з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі", – відповів представник Держдепартаменту на запитання, чи допомагатимуть Україні Сполучені Штати з поверненням чоловіків додому.

Сайзек також додав, що доля громадян України – насамперед її справа, й зауважив, що українському урядові слід "уважно діяти щодо цього питання".

"Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Це складне питання і важко сказати. Важливо, що Європа, і певною мірою США теж, – вітали українців, які вирішили, що їм та їхнім родинам потрібно було виїхати з України, і це була ще одна важлива частина підтримки Європи, наприклад. Водночас правильно, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. І ситуацію щодо людей для ЗСУ – це природно, і уряд США поважає право уряду України визначати свою політику", – резюмував представник Держдепартаменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці зможуть залишатися у Німеччині з нечинним паспортом

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Іх можна отримати тільки в Україні. Як пояснили в МЗС, це стосується тільки послуг ДП "Документ".

Автор: 

Держдепартамент США (1613) закордонний паспорт (185) мобілізація (3020)


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Топ коментарі
+24
Дипломатично послали нах.. зелену кримінальну групіровку
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25.04.2024 21:52
+21
Розкажи про захист Батьківщини Рєзнікову, який знаходиться на Батьківщині і підлеглі якого обікрадали українську армію.

Розкажи про захист Батьківщині непридатному Залужному, який непридатний працювати десь у штабному кабінет, зато послом він придатний працювати і так само сидіти в кабінеті посольства.

Розкажи це бувшим прем'єр міністрам України - Гройману, Яценюку...

Розкажи це бувшому раднику Зеленського - Арестовичу.

І таких прикладів десятки тисяч.

Напевно слабо тобі розказати, так само як і слабо працівникам ТЦК зупинити їх на автомобілі і мобілізувати. Зато працівникам ТЦК не слабо
витягувати з маршруток простих роботяг, бити морди цим роботягам на вулицях і затягувати їх в буси...
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25.04.2024 22:13
+16
Тобто, дипломатичною мовою відповіли: "Ідіть лісом зі своїми забаганками".
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25.04.2024 21:53
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звідки така впевненість у вас? якщо уважно читати, то вони і перешкоджати не будуть і з розумінням ставляться до цієї позиції уряду. і в змі західних розганяють, що 650 тис українських чоловіків з початку великої війни виїхало з України. і в західних змі розганяють, що в Україні проблеми з мобілізацією.
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25.04.2024 21:50 Відповісти
Товарищ не дружит с логикой.

Украли у мужика корову. Приходит он домой и говорит сыновьям:
- У нас корову украл какой-то *****. Старший брат: - Если ***** - значит маленький.
Средний брат: - Если маленький - значит из Малиновки.
Младший Брат: - Если из Малиновки - значит Васька Косой.
Все выдвигаются в Малиновку и там прессуют Ваську Косого.
Однако Васька корову не отдает. Его ведут к мировому судье.
Мировой судья:
- Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?
Старший брат: - Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.
Средний: - Если круглое, то оранжевое.
Младший: - Если круглое и оранжевое, то апельсин.
Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.
Судья - Ваське Косому:
- Косой, отдай корову.
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25.04.2024 21:58 Відповісти
це до чого? )
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25.04.2024 22:09 Відповісти
"Сказав, що не буду косить сіно, - значить, не буду!" )))

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25.04.2024 22:15 Відповісти
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25.04.2024 22:26 Відповісти
Кацапська шваль
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26.04.2024 04:25 Відповісти
100%
Американцы тонко намекнули
Берите УХИЛЯНТОВ за яйца - мы мешать не будем
Тех, кто бросает маму больную
Страну воюющую
Во всем мире презирают
И американцы тонко об этом и сказали....
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25.04.2024 23:16 Відповісти
Это значит что 'ну как нибудь, наконец-то что нибудь сами, перестаньте уже ждать чужого дядю, который придет и сделает вам хорошо'.
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25.04.2024 22:18 Відповісти
Відсутність позиції, це означає, що нікого не депортували на війну ні в Сирію, ні в якийсь гондурас. Якщо люди є біженці, до них так і відносяться, як до людей, а не до біглих рабів. Це демократія, а зеля і його банда, це просто банда нелегетимного президента і дєрьмака. Зелені довбні нічого не знають про демократію і свободу. В цьому наша трагедія.
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25.04.2024 22:32 Відповісти
Сруськай міф прутіна, «чомусь забув», як його спасали Американці від голоду! Бо Українці, вдячні за допомогу США!!

Про окорочка Буша и масло Рама....

10 февраля 1992 года, спустя 1,5 месяца после распада СССР, началась операция по доставке гуманитарной помощи в СНГ. Назвали - "Provide Hope" - "Вселять надежду"!!

12 военно-транспортных самолётов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy и Lockheed C-141 Starlifter, базировавшихся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов СНГ: Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинёв, Ереван, Алма-Ату, Душанбе, Ашхабад, Баку, Ташкент, Бишкек.

В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов (22 в Россию, по 7 в Армению и Казахстан, 5 в Украину, по 4 в Туркмению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, по 3 в Киргизию и Молдавию, 2 в Белоруссию) и доставили 2 274 тонны гуманитарных грузов. К операции привлекались как самолёты C-5, C-130 и C-141 Военно-воздушных сил США, так и гражданские авиалайнеры, зафрахтованные Министерством обороны США.

До августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7 012 тонн грузов. В июне 1997 года был выполнен 500-й транспортный рейс в рамках операции Provide Hope.
Погано з пам'яттю на сруськам міфі….
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25.04.2024 21:51 Відповісти
Дай лінк на пруф
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25.04.2024 22:04 Відповісти
Картина Айвазовского, про корабль привезший помощь из США - полйдет как пруф?
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25.04.2024 22:29 Відповісти
Дипломатично послали нах.. зелену кримінальну групіровку
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25.04.2024 21:52 Відповісти
Мова йде про захист Батьківщини!!!, своєї Землі!, своєї Родини та Близьких!!, а як що у Гандонів такого Поняття немає, то можеш і далі кнопать,, поц проплачений!(,
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25.04.2024 21:59 Відповісти
У него нет гражданства, он интернациональный мудак
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25.04.2024 22:01 Відповісти
У безпородних двірняжок Батьківщини нема. Їхня батьківщина - таріль з помиями.
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25.04.2024 22:06 Відповісти
Холоп, чьих будешь?
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25.04.2024 22:12 Відповісти
Так чего конкретно они должны защищать? Понятие имеет четкое определение. Украина это территории или это люди или это что-то еще?
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25.04.2024 22:09 Відповісти
Розкажи про захист Батьківщини Рєзнікову, який знаходиться на Батьківщині і підлеглі якого обікрадали українську армію.

Розкажи про захист Батьківщині непридатному Залужному, який непридатний працювати десь у штабному кабінет, зато послом він придатний працювати і так само сидіти в кабінеті посольства.

Розкажи це бувшим прем'єр міністрам України - Гройману, Яценюку...

Розкажи це бувшому раднику Зеленського - Арестовичу.

І таких прикладів десятки тисяч.

Напевно слабо тобі розказати, так само як і слабо працівникам ТЦК зупинити їх на автомобілі і мобілізувати. Зато працівникам ТЦК не слабо
витягувати з маршруток простих роботяг, бити морди цим роботягам на вулицях і затягувати їх в буси...
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25.04.2024 22:13 Відповісти
Потому что они холуи и рабы. У них нет родины. У них есть хозяин Ермак. Вот их бесит, что у кого-то там нет хозяина, который им приказывает.
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25.04.2024 22:16 Відповісти
Це версiя "щоб совiсть не мучила"!!! Для самооправдання!
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25.04.2024 22:20 Відповісти
Открываешь для себя истину, что мир не вертится вокруг тебя и твоих желаний. Сколько тебя открытий ждет чудных еще. Впрочем поклонники Зеленского тупые имбецилы думали что Путин не нападет, если они будут себя вести хорошо и разоружаться. Но оказывается у Путина есть свобода воли. Также она есть и у украинцев оказывается. Но каждый раз новое открытие.
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25.04.2024 22:23 Відповісти
Сонечко, вже на нулі? Пі@дабол
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26.04.2024 04:29 Відповісти
Те саме братюнь ))
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25.04.2024 22:23 Відповісти
Тобто при комунякє Кравчуке, а потім проросійськом Кучме, не кажучи вже про Януковича - тобі ок було? Ти просто сцикун та шукаєш собі виправдання.
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25.04.2024 22:27 Відповісти
Тогда как бы войны не было. Все таки не надо сравнивать. Та задница которая светила в 19 году не идет в сравнение ни с каким Кучмой.
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25.04.2024 22:29 Відповісти
Так. Жіночі жопи, які були колись в 19 років, зовсім не ті, що тепер...
І світили вони тоді по-іншому.

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25.04.2024 22:50 Відповісти
А що ж ви в тряпочку мовчали, коли вбили Чорновола? Борцун
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26.04.2024 04:30 Відповісти
Недавно дивився як один"украïнець"жалiвся як "важко живеться ïм бiдолашним за кордоном". А за те як нашим дорогим воïнам живеться " це чмо"-не задумуеться!!!Зате паспорт Украïни не думае здавати!
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25.04.2024 22:18 Відповісти
Как будто тебе не насрать как воинам живется.
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25.04.2024 22:20 Відповісти
І ти б теж радо пішов на нуль, допомогти дорогим воїнам але...? Кішку не ма на кого залишити?

І ти напевно теж знаєш куди здавати паспорти? Ну не може ж бути, щоб хтось тут сидів і просто так ****** не маючи уявлення про що він говорить, так? То де те чарівне місце, де українець може "здати" паспорт?

Але ж ти зараз на гівно зійдеш, але не відповіси ані на перше питання, ані на друге.
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25.04.2024 22:41 Відповісти
Кові 17 - 63-річний пенсіонер-дармоїд, намагається глузувати з мене, що я 33-річний чоловік з двома вищими освітами, важко працюю в США і пересилаю гроші в Україну. А цей безробітний старий лицемір живе на мої гроші (бо пенсії українським пенсіонерам сьогодні платять американські платники податків) і ще пробує мене полоскати
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25.04.2024 23:21 Відповісти
Максимiлiан-це уже не Максим.Звучить гордо."АМЕРИКАНЕЦЬ!!!!"Кормiлець ти мiй.Щоб б я без тебе робив(без твого таксування в америцi та американських податкiв)
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26.04.2024 00:22 Відповісти
Ти галіме чмо, яке з двома вищими освітами на дні американського суспільства.
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26.04.2024 06:42 Відповісти
Пішло, галіме чмо. Ти прос@рав наше життя
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26.04.2024 04:33 Відповісти
Не зовсім розумію поняття Батьківщина... На мою думку це поняття яке видумали богатії для того щоб спонукати бідних захищати їхні гроші...
Я розумію що потрібно захищати будинок чи місто у якому ти народився та виріс, можно захищати родину та близьких.
Але у моєму випадку. По команді ЗЕ зрадників, вся прокуратура, СБУ та спецпризначенці звалили з за три дні до початку війни з мого міста. Ті андони заховали зброю та замкнули у воєнкоматах для кацапів, зробили для кацапів дороги та лишили пальне для кацапської техніки. ЗЕ виродки лишили людей мого міста на самовиховання не розклавши перед цим ніякої зброї чи засобів для самозахисту.
Що я повинен захищати вкладені гроші шапіто. Про яку батьківщину чи мотивацію йде мова?!
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25.04.2024 22:57 Відповісти
На мою думку це поняття яке видумали богатії для того щоб спонукати бідних захищати їхні гроші... ----- а про Що ви ще думаєте, окрім грошей??? чи взагалі, більш ні про що??(
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26.04.2024 14:08 Відповісти
Хіба я щось казав про гроші? Чи так просто перднув в калюжу, аби щось сказати
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26.04.2024 16:34 Відповісти
При тому американці добре знають кількість "дипломованих ухилянтів" .котрі в Україні ведуть "непримериму війну " із громадянами України де завгодно, тільки не на фронті, як і в даному випадку США стають прикладом для всієї демократичної спільноти,як в цьому питанні мають поступати всі інші країни ,котрі допомагаютьУкраїні і фінансами і зброєю...
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25.04.2024 22:00 Відповісти
ну да, якщо українцям не потрібна Україна, то нащо тоді вона американцям, поки є Україна, співпрацюють у своїх інтересах, а не буде, то будуть жити як колись. Американців цікавить більше доля тих держав, що мають ядерну зброю, бо то загроза для них.
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25.04.2024 22:32 Відповісти
Хто ти воїн? Ухілєс, син ******!
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25.04.2024 23:09 Відповісти
Тобто, дипломатичною мовою відповіли: "Ідіть лісом зі своїми забаганками".
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25.04.2024 21:53 Відповісти
Дипломатично сказали, що клепати дуррю - то справп української влади. Але щодо цієї дурні, то позиції у них нема. І це правда. Яка може бути позиція стосовно дурні? Вангую - повертати тих, хто легально виїхав, не будуть.
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25.04.2024 22:03 Відповісти
Я бачу баґато молодих хлопців з Украіни, і усі патріоти ********'. Незнаю шоб я особисто робив зараз коли б мені було 20-25 років, але ті 2 роки в СА, '84 -'86, то було не дарма, а потрібно і корисно, цє я вже зараз розумію.
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25.04.2024 21:57 Відповісти
Ось і відповідь. По суті. 😊
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25.04.2024 22:04 Відповісти
Тоґо Лазаренка я в Ґрецію проводжав з Дніпра, там Юля ще була. Ото були часи, йоґо Кучма не хтів бачити в Украіні, до чоґо тут Америка. Доречі, ви пан Додік, шо цє за кацапізм - амерікоси?
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25.04.2024 22:15 Відповісти
In ZSU we trust,
And fight for us they must,
And win! But, no, thanks,
We'll never join their ranks!

We don't have the skills,
And fighting really kills.
We don't want to die,
There's just one life, that's why.

We're full of righteous hate,
Do not negotiate!
And liberate Donbas! -
But don't you count on us.

We're hiding from the draft
For combat is a craft.
We'll watch it as a sport
And cheer in support.

We're all unfit and old,
And scared, truth be told.
We stood on the Maidan -
But now we are done.

Our dear ZSU,
We so believe in you!
But if you ever ask
To join you in your task

We'll fight you tooth and nail,
We'd rather go to jail,
We have no sense of shame -
Zelensky is to blame!
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25.04.2024 22:11 Відповісти
yo ruskie slut, your tax money are US weapons and ammunition supplied to ZSU to kill your compatriots, relatives & all, bitch
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25.04.2024 22:20 Відповісти
Isn't it, essentially, the attitude of everyone on this site? We firmly believe in victory, but achieving is someone else's business. It is your own position too, and you know that.
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25.04.2024 22:27 Відповісти
Yo ruskie bitch, no discussions.
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25.04.2024 22:40 Відповісти
I am not 'ruskie' at all, and I do sympathize with Ukraine. That said, there is hardly anything more despicable than being 'brave' at somebody else's expense. You know that too, deep down, hence your rage.
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25.04.2024 22:49 Відповісти
Виïхали за взятки,а дурнi-нехай захищають Батькiвщину!!Для таких-нема у вас Украïни!!Здавайте паспорти Украïни i нiчого не вимагайте вiд "консульства" Украïни!На всi чотири сторони!
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25.04.2024 22:12 Відповісти
Их предки жили веками в Украине. Какого ты вдруг решил за них решать что им делать.
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25.04.2024 22:14 Відповісти
Старий, я здам український паспорт щойно отримаю Грін карту в США. От тільки за дебільними совковими законами Україна все одно продовжить вважати мене своїм кріпаком, допоки президент не підпише указ про мій вихід з громадянства.
Хлопці, ви ж зауважили, що дебільна постанова Кабміну про зупинення консульських послуг стосується і процедури виходу з громадянства України?
Старий просто хєрню меле, не знає, про що говорить
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25.04.2024 23:07 Відповісти
звідки впевненість що сша вам її дасть? домовляться що укрів на х*, і виженуть вас звідти дуже швидко
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26.04.2024 01:04 Відповісти
ну то чого ти тоді від страху тут дупу рвеш?
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26.04.2024 01:19 Відповісти
Nikoko.,Не тобi,а Вам.Менi уже 63 роки,i маю гiднiсть людську.А таких як ти -я би не впускав назад в Украïну.Допомагаю воïнам посильно зi своеï пенсiï.
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25.04.2024 22:26 Відповісти
Ну все равно не понимаешь что другие люди это не ты. У них другие мотивации и жизненный опыт.
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25.04.2024 22:26 Відповісти
Ти бик, роґі в землю, пенсіонер з Украіни на свою пенсію допомаґае ЗСУ. А ти бичара ховаеш свою дупу в ЮС оф Ей.
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25.04.2024 23:45 Відповісти
бейбі, ти молодий вґодований бик, сцикло і ухілянт, і не треба отіх понтов за таксес & донейшнс
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26.04.2024 00:54 Відповісти
ок ок, нема питан', all the the best to you, але пам'ятай шо ти сцикло і ухілянт
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26.04.2024 01:23 Відповісти
kovi 17 - Дяд'ку, ну ви не примуйтеся бо жлободром він е і буде, доброґо вам здороввя.
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26.04.2024 00:33 Відповісти
XYZ ABC axis HELP ME! SOS!
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25.04.2024 22:32 Відповісти
Из тех кто выехал процентов 70 это сделали законно, ктото выехал до 18, кто-то по настоящей инвалидности, кто-то имея 3-де ей, кто-то выехал за много лет до войны но оставил паспорт Украины, теперь, положив болт на Конституцию, моно власть усложняет сильно жизнь всем, в т.ч. кто не нарушал никаких законов Украины.
Делается это якобы для того чтобы мобилизовать ту часть мужчин, которые выехали незаконно, НО в Украине моб потенциал 18-60 несколько миллионов ещё, и не смотря на это власть сорвала мобилизацию, потомучто дрочила на рейтинг. То же самое происходит и сейчас, это делается ради рейтинга, они прекрасно понимают что никого таким законом не вернут, единственная страна в мире которая не выдает документы за границей это Беларусь и теперь Украина🤷.
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25.04.2024 22:38 Відповісти
Я цікавився у знаймого працівника одного з європейстьких консульств. Від довго реготав з ідею розшуку консулаи ухилянтів. Це щонайменше порушення екстериторіальності.
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26.04.2024 14:04 Відповісти
G01 X10; Y20; F50; S800; M04; ......
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25.04.2024 22:40 Відповісти
А якi мотивацiï у тих хто зараз в окопах,щоб ти сьогоднi не був переселений щоб "Дальний Восток поднимать".А в твiй будинок заселеться " по обмiну" якут!!
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25.04.2024 22:50 Відповісти
Іншими словами - відправляйте своїх броньованих ухилянтів на фронт… а не жибракуйте шукаючи біженців….

почніть з ситопикої мусорні… участкових… у містах мільйонниках…
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25.04.2024 22:51 Відповісти
а ти поки будеш відсижуватись під мамкиною спідницею...
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25.04.2024 23:05 Відповісти
Так ти ж там вже все місце зайняв. Інакше ти би всім показав, ого-го. Але ж цілодобово срати тупі коменти набагато простіше і безпечніше. Правильно, ухилянт?
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25.04.2024 23:31 Відповісти
Приходь разом посидимо… головне прихопи змінку… брудним будеш з середини..
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25.04.2024 23:40 Відповісти
Візове законодавство США справді забороняє видачу віз тим, хто хоче приїхати у США для уникнення служби в армії. Але українські біженці у США не за візами здебільшого, а за гуманітарним паролем (програма Uniting for Ukraine). У лютому 2024 року уряд США схвалив можливість репаролю для українців, а у серпні 2023 року погодив можливість для них отримувати Temporary Protected Status.
От і вся вам відповідь
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25.04.2024 23:15 Відповісти
Складне питання!!! Моя думка, що МЗС робить велику помилку що до чоловіків за кордоном, яким не будуть видавати або продовжувати терміни паспортів і різних документів!!! Насправді, ці чоловіки а разом з ними і їхні родини можуть не повернутися в Україну після війни, і таких буде з родинами мільйони!!! І хто виграє??? Зараз зЄлєпукін і ко., роблять одну з найгірших помилок що до українців!!!
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25.04.2024 23:33 Відповісти
Рабинович что вы петляете, у вас есть своё мнение? Да, есть! Но я с ним не согласен.
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25.04.2024 23:41 Відповісти
Хто каже, що "зєлю послали" - я не був би такий впевнений, бо саме під закон про мобілізацію, америкоси 60 ярдів від дали. Іншими словами, Зеленський торгує тушками українців. Ще рік назад, я б не повірив, а зараз запросто "світова демократія з правами людей", можуть вкинути назад українців в котел війни, або життями українців виграти для себе час.
Гидко. Гидко від української влади і глибоке розчарування заходом.
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26.04.2024 00:59 Відповісти
Извините, я этот ваш бред не совсем понял. Вы хотите сказать, что американцы решили дать 60 млрд в обмен то, что Украина приняла закон о мобилизации? А если б не приняли (а его вроде ж так и не приняли), то не дали б? Или какая-то еще здесь мысля должна просмотреться?
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26.04.2024 02:05 Відповісти
А головне в цій паспортній історії - усі вже забули в суперечках і бусіки, і інвалідів визнаних придатними, і корупцію, і Червінського, і вимоги відправити на фронт поліцію з синами Данілова та Кошовим.
Більше того, ситуація викликає дежавю. Таке вже було, в 2006-2010 році, коли Яник зі своїми ригами запустили вигадку політтехнолога Манафорта про Схід-Захід. Чим це скінчилось всі знають?
А тепер зелені, як вірні спадкоємці ригів, знову ділять народ на різні групи. І все, проблеми, зради, корупцію забуто, всі радо накинулись на тих хто за кордоном. Наголошую, не просто на утікачів, на усіх хто за кордоном загалом. І поки киплять баталії в Інтернті, Єрмак весело сміється з ідіотів. Але наслідки будуть не такі веселі як про це думають. І не менш довготривалі, як і в попередньому разі.
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26.04.2024 01:02 Відповісти
Потому что как по телевизору сказали так оно и есть. Они как Зеленского выбрали.
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26.04.2024 01:31 Відповісти
Скоро "бойовых" пенсионеров, которые за войну до победного конца, но сами уже "не могут" попустит. Появилась новость, что разрешили с пенсии удерживать 50% за долги! Влупят коммуналку в 2 -3 раза ( олигархи оголодали) снимут субсидии ( денег нет) и "холодильник" сразу же победит телевизор! Будет не до маразматических "срачей" в интернете.
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26.04.2024 06:40 Відповісти
Нехай почнуть повертати своїх арістовічів, баканових, партнових, наумових, мертвечуків, рєзнікав, квартальних героїв та інших агентів, мажорів яких вони повипускали з країни, відправлять їх на передову. За цією зебратією решта народу підтягнуться
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26.04.2024 12:44 Відповісти
Про що мова? Це ж порушення прав людини + витрата власних людей/ресурсів/коштів для Америки чи будь-якої цивілізованої держави + а для ЗЕКоманди репутаційні втрати.
А от зелупіки все роблять свідомо - намагаються стравити/відволікти людей, тим часом опускаючи рейтиниг України як держави + виконуючи Вованьські угоди, головне потім ще раз показати в бік Західного світу "ета ані нам нє дают оружіє, ета ані плахіє, а ми нікакіє нє зраднєкі! Ми любім сваю родіну!"
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26.04.2024 14:16 Відповісти
 
 