Українці зможуть залишатися у Німеччині з нечинним паспортом
Надання тимчасової посвідки на проживання не передбачає наявності у громадянина чинного паспорта.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив представник берлінського сенату у відповіді на запит видання.
Зазначається, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта. Головне, щоб у німецької влади була бодай яка-небудь можливість встановити особу.
Право на перебування в країні та всі пов'язані з цим можливості, підкреслює представник сенату, залишаються чинними незалежно від рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.
Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) може видати йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт.
Щоправда, додає представник сенату, робитиметься це лише у виняткових випадках, оскільки правила перебування іноземців у Німеччині дозволяють імміграційним відомствам видавати німецькі документи, що замінюють документи, особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність для поїздки вагомих причин. Військовий обов'язок сам по собі вважається в Німеччині цілком прийнятним громадянським обов'язком.
"Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися", - додав він.
Призупинення консульських послуг для українців за кордоном
23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.
В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.
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Якщо екстраполювати слова митця про сциклівий фашизм на росіі, щодо нашої влади, то можна було б зє режим назвати сциклівою диктатурою, коли по своїй суті ти робиш утиски прав і свобод, але при цьому прикриваєшся пафосними словами про вільний народ.
Це не благодійність. Це сухе рішення у свою пользу.
Німеччина це ОДНА з найвідсталіших країн в Європі...майже в усіх питаннях...і ВЛАСНА бюрократія "з`їдає" її з середини....з кожним роком все гірше та гірше...напевно, як і всюди...
Чи він теж буде голосно репетувати про свої права і геноцид зайців.
Ще раз повторюю, що всі ці дії зешобли направлені на спускання пари людей, яких будуть мобілізувати в Україні. І налаштовувати проти, тих хто знаходиться за кордоном, хоча більшість з них знаходяться законно і нічого не порушували.
І розганяють цю новину подоляцькі тролі і не сильно помірковані зебанати.
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Татові яйця по 17.
У вас щось з макітрою не те, добродію.
Читайте хочаб дятли до кінця....
Це той хто пішов навчатися, чи отримав бронь на роботі, чи пішов працювати в поліцію, чи в СБУ, чи в ДБР, чи адвокатом, чи ************, чи клоуном в цирк, чи коментатор на цензорів, який сидить вдома не за місцем реєстрації і не виходить на вулицю?
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)
звісно, що білі здорові молоді хлопці з головою та руками не із сраки, це на вагу золота.
то, хто ж їх віддасть?
Станом на 2019 рік за межами України мешкає від 11 до 13 млн українців (не громадян України) і їх нащадків, тобто близько чверті народу.
Де ****** арестовиче, партноффе, інші персонажі? Діти зе-шобли.
Якщо справедливість, то почніть із тих вот, а потім нехай кулеба щось ******* про справедливість і що всі повинні...
арестовиче поверніть, суки, і дайте за яйця лещатами потримати. Партноффа дайте у кислоті розчинити із ********** його...
і палки ті хай будуть чиї завгодно.
Понавиписували собі броні або числяться в військових оркестрах барабанщиками.
це все "плата" за.... вибори 2019-го....