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Українці зможуть залишатися у Німеччині з нечинним паспортом

німеччина,німеччина_отраженка,німеччина_прапор

Надання тимчасової посвідки на проживання не передбачає наявності у громадянина чинного паспорта.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив представник берлінського сенату у відповіді на запит видання.

Зазначається, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта. Головне, щоб у німецької влади була бодай яка-небудь можливість встановити особу.

Право на перебування в країні та всі пов'язані з цим можливості, підкреслює представник сенату, залишаються чинними незалежно від рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про зупинку прийому документів за кордоном: "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною"

Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) може видати йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт.

Щоправда, додає представник сенату, робитиметься це лише у виняткових випадках, оскільки правила перебування іноземців у Німеччині дозволяють імміграційним відомствам видавати німецькі документи, що замінюють документи, особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність для поїздки вагомих причин. Військовий обов'язок сам по собі вважається в Німеччині цілком прийнятним громадянським обов'язком.

"Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про припинення консульських послуг українським чоловікам за кордоном: Беремо це до відома

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

Читайте: Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорти за кордоном

Автор: 

Німеччина (7318) закордонний паспорт (185)


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Топ коментарі
+28
клятий Порошенко зі своїм безвізом, позвикали їздити туди-сюди. нічо Борисич посадить на цеп, хату сторожить
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25.04.2024 16:25
+24
@den_tsaruk

Якщо екстраполювати слова митця про сциклівий фашизм на росіі, щодо нашої влади, то можна було б зє режим назвати сциклівою диктатурою, коли по своїй суті ти робиш утиски прав і свобод, але при цьому прикриваєшся пафосними словами про вільний народ.
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25.04.2024 16:23
+22
У Німетчіні розуміють свою демографічну « проблему» та зацікавлені у українцях.

Це не благодійність. Це сухе рішення у свою пользу.
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25.04.2024 16:43
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@den_tsaruk

Якщо екстраполювати слова митця про сциклівий фашизм на росіі, щодо нашої влади, то можна було б зє режим назвати сциклівою диктатурою, коли по своїй суті ти робиш утиски прав і свобод, але при цьому прикриваєшся пафосними словами про вільний народ.
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25.04.2024 16:23 Відповісти
У Німетчіні розуміють свою демографічну « проблему» та зацікавлені у українцях.

Це не благодійність. Це сухе рішення у свою пользу.
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25.04.2024 16:43 Відповісти
Недарма Німеччіна спростила імміграційні закони…
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25.04.2024 16:44 Відповісти
це було на-часі вже як 20-ть років...

Німеччина це ОДНА з найвідсталіших країн в Європі...майже в усіх питаннях...і ВЛАСНА бюрократія "з`їдає" її з середини....з кожним роком все гірше та гірше...напевно, як і всюди...
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25.04.2024 18:14 Відповісти
А зайця без квитка в громадському транспорті можна утискати?
Чи він теж буде голосно репетувати про свої права і геноцид зайців.
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25.04.2024 16:49 Відповісти
Якщо людині відмовляють у продажі проїзного квитка на підставі не оновлення данних в ТЦК, то так, він може, як ви виразилися, репетувати і винні за таку відмову понесуть відповідальність.
Ще раз повторюю, що всі ці дії зешобли направлені на спускання пари людей, яких будуть мобілізувати в Україні. І налаштовувати проти, тих хто знаходиться за кордоном, хоча більшість з них знаходяться законно і нічого не порушували.
І розганяють цю новину подоляцькі тролі і не сильно помірковані зебанати.
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25.04.2024 17:03 Відповісти
мамині черешні- 700 000 ухилянтів можуть бути спокійні
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25.04.2024 17:30 Відповісти
це про тих силовиків, що ні разу не були у відрядженні в зону боових дій?
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25.04.2024 17:48 Відповісти
мамині черешні
*********
Татові яйця по 17.

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25.04.2024 18:49 Відповісти
Я зрозумів) В любій незрозумілій ситуації голосно верещати "не маєте права! я ухилянт! україна не росія!!!" Тоді всі будуть вибачатися і перепрошувати. А для більшого ефекту можна погрозити еміграцією на надувній качечці через Тису.
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25.04.2024 20:39 Відповісти
1-0 на користь "ухилянтів"
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25.04.2024 16:24 Відповісти
Це було одразу зрозуміло. Польща займається якимось популізмом. Люди повернуться в Україну тільки за власним бажанням. І ніякими обмеженнями примусово цього зробити не вдасться. Ті, хто вирішив залишити крайну, знайдуть безліч способів як залишитись за кордоном.
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25.04.2024 17:01 Відповісти
добре, якщо так. а якщо буде інакше? Макрон ж не спроста заявив про можливість введення в Україну військ НАТО. сьогодні там багато хто цього не підтримує. Проте є такі, хто підтримує. мова не про сьогодні. і навіть не про завтра. Якщо війна і далі триватиме і те ху йло не забереться з України, а буде і далі перти в тому числі загрожувати Європі, тоді питання (депортації українських чоловіків в Україну) може посати дуже гостро. а тих, хто набув громадянства тієї країни, де зміг, можуть мобілізувати у місцеву армію і в складі військового контингенту від цієї країни відправити в Україну. Кожна країна по своїй суті є ізоляціоністом, в першу чергу дбаючи про свої національні інтереси, про своїх людей. і тому в першу чергу на війну вони відправлять не своїх людей, а українських мігрантів.
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25.04.2024 18:46 Відповісти
В ЕС немає рабів. По законодавству. Ось коли приймуть закони хто і коли стає рабом, та які права у рабів - тоді і будуть ловити та в кайданах повертати на плантації бавовни.
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25.04.2024 18:54 Відповісти
мова не про рабів. мова про призив до війська. Пісторіус говорив, що Німеччині слід відновити призов до армії. і його відновлять. і не тільки у Німеччині. бо загроза реальна. і вона буде не зменшуватись, а буде наростати. і потім постане питання відправляти війська НАТО в Україну. що скажуть німці? чи французи? а поляки це вже говорять - чому ми своїх дітей маємо на війну відправляти, а українські біженці будуть і далі тут сидіти у Європах..
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25.04.2024 21:41 Відповісти
Ага. Виходить що німці і французи оскотиняться до рівня доримської імперії та наловлять не громадян та в кайданках на війну замість себе?
У вас щось з макітрою не те, добродію.
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26.04.2024 13:55 Відповісти
нє, відправлять своїх солдат в Україну, а наші біженці і далі будуть сидіти у Європі. )
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26.04.2024 15:33 Відповісти
наші придурки сподіваються, що вони за кордоном будуть числитися біженцями, а макрон відправить в Україну воювати французів. На повному серйозі так думають))
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26.04.2024 01:24 Відповісти
Придурки тільки ті, хто вірить, що Макрон щось там відправить. Цей бойовий пудель може тільки пір'я розпускати. В кращому випадку подзвонить своєму кентухе ху"лу і попросить більше не воювати.
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28.04.2024 09:07 Відповісти
після цих заяв Німеччині, усі, кому припече з Польщі будуть у Німеччині )))
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25.04.2024 19:31 Відповісти
Я в ****, коментатори хренові, ви що лише заголовок читаєте,хер вам а не аусвайс...
Читайте хочаб дятли до кінця....
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25.04.2024 23:47 Відповісти
ахуітєлний дятел ти сам. у німців є сірий паспорт іноземця. його видалі навіть тим, у кого паспорти не просрочені. може від землі залежить, кому як одразу чи ні дали.
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28.04.2024 16:43 Відповісти
мотай на вус https://www.youtube.com/watch?v=udZupYobJEg https://www.youtube.com/watch?v=udZupYobJEg

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28.04.2024 22:39 Відповісти
У Німеччині просто не має такого терміну, тому вони не розуміють, про кого йде мова, коли кажуть "ухилянти".
Це той хто пішов навчатися, чи отримав бронь на роботі, чи пішов працювати в поліцію, чи в СБУ, чи в ДБР, чи адвокатом, чи ************, чи клоуном в цирк, чи коментатор на цензорів, який сидить вдома не за місцем реєстрації і не виходить на вулицю?
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25.04.2024 17:13 Відповісти
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25.04.2024 16:24 Відповісти
1000%.....
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)
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25.04.2024 18:17 Відповісти
от вміє, шольц, підсолодити!
звісно, що білі здорові молоді хлопці з головою та руками не із сраки, це на вагу золота.
то, хто ж їх віддасть?
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25.04.2024 16:24 Відповісти
Если они хотя бы на вес алюминия, что мешало давать им рабочие хотя бы визы до войны? Как это делала Италия или Португалия. И что то я не помню что бы та же Португалия за беженцев боролась
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25.04.2024 16:31 Відповісти
всі, до одного, хто бажав, получали візи та виїжджали.

Станом на 2019 рік за межами України мешкає від 11 до 13 млн українців (не громадян України) і їх нащадків, тобто близько чверті народу.
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25.04.2024 16:37 Відповісти
Италия давала рабочие визы? Да ну-у-у... и когда, если не секрет?
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25.04.2024 16:48 Відповісти
Если не давала то это только укрепляет мой аргумент. Никто никому нахрен нигде не нужен, в зажиточных демократиях. Даже рабы не нужны, потому что от них головная боль может быть.
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25.04.2024 23:32 Відповісти
Нічого не заважало, вони і так працювали з польською віхою. Просто зарплата в них тоді менше була.
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25.04.2024 17:15 Відповісти
клятий Порошенко зі своїм безвізом, позвикали їздити туди-сюди. нічо Борисич посадить на цеп, хату сторожить
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25.04.2024 16:25 Відповісти
Подозреваю, что подавляющее большинство выехавших до сих пор винит во всем Пороха
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25.04.2024 16:27 Відповісти
тестікули зважають багатьом не дуже вправним танцюристам, та попри все нам своє робить ...
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25.04.2024 16:38 Відповісти
хто-такий "барісичь"???
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25.04.2024 18:18 Відповісти
Дєрьмак
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25.04.2024 18:31 Відповісти
Ви підрілкі замість обмежувати у правах без рішення суду якщо вже говорите про справедливість, поверніть уйобищ у країну.
Де ****** арестовиче, партноффе, інші персонажі? Діти зе-шобли.
Якщо справедливість, то почніть із тих вот, а потім нехай кулеба щось ******* про справедливість і що всі повинні...
арестовиче поверніть, суки, і дайте за яйця лещатами потримати. Партноффа дайте у кислоті розчинити із ********** його...
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25.04.2024 16:31 Відповісти
Арестович-підполковник.Він на спеціальному завданні
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25.04.2024 16:33 Відповісти
підарестович-палковник краще ніж арестович-підпалковник.
і палки ті хай будуть чиї завгодно.
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25.04.2024 16:39 Відповісти
Світ трохи по іншому влаштован. Подобається це комусь чи ні..... є в тебе гроші - є права і можливості, нема? - ну..... вибачай
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25.04.2024 17:03 Відповісти
Та який абдрістович? Зелена квартальна шобла яка зараз в Україні воювати не йде.
Понавиписували собі броні або числяться в військових оркестрах барабанщиками.
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25.04.2024 19:00 Відповісти
Вы лучше скажите почему у него до сих пор миллион подписчиков на Ютубе
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25.04.2024 23:39 Відповісти
Ніхто не переймається захистом прав тих хто в окопах, а переймаються захистом прав тих, хто лежить на диванах
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25.04.2024 16:32 Відповісти
бо тім що в окопах немає куди скаржитись....
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25.04.2024 16:58 Відповісти
1000%
це все "плата" за.... вибори 2019-го....
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25.04.2024 18:20 Відповісти
Коли стався повномасштабний напад, багато людей не мали закордонних паспортів. Європа дозволила вʼїзд за українськими внутрішніми паспортами. В країнах перебування їм просто видали спеціальні довідки замість паспортів. Якщо зебіли остаточно злетять з катушок - ніхто не заважає повторити це знову.
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25.04.2024 16:46 Відповісти
але лохів з часом стане менше, шляхом переходу до інших категорій....
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25.04.2024 17:00 Відповісти
я в них вірив)) справжні пацифісти)))
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25.04.2024 16:56 Відповісти
щє можна звалити до Ватікану)))
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25.04.2024 16:57 Відповісти
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25.04.2024 18:55 Відповісти
Цілком прогнозоване, адекватне рішення правової, цивілізованої країни, яка проявила більше співчуття та розуміння по відношенню до українців, ніж влада України.
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25.04.2024 17:14 Відповісти
до кінця прочитати не осилив??
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26.04.2024 01:28 Відповісти
Німці розуміють що українці краще за турок і арабів.Вперед Зеля мочі їх,лишаться в Україні 20 мільйонів і досить.
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25.04.2024 17:48 Відповісти
Ти бачиш? В Європі виявляється закони працюють. Там є не тільки одні обов'язки, але і права.
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25.04.2024 19:41 Відповісти
Нахера мне такие сограждане? Пускай там и остаются. Они все равно, если вернутся, будут за очередного Зе голосовать. Наверное, Германии такие нужнее, которые не хотят свою Родину защищать.
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25.04.2024 19:55 Відповісти
Правильно, "... залишатися назавжди"!
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25.04.2024 20:57 Відповісти
Кількість Schweine в Німеччині неухильно зростатиме. Вітаємо наших німецьких партненрів зі збільшенням поголів"я!
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25.04.2024 20:52 Відповісти
 
 