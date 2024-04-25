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Украинцы смогут оставаться в Германии с недействительным паспортом

німеччина,німеччина_отраженка,німеччина_прапор

Предоставление временного вида на жительство не предусматривает наличия у гражданина действующего паспорта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил представитель берлинского сената в ответе на запрос издания.

Отмечается, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает непременного наличия у них действующего паспорта. Главное, чтобы у немецких властей была хоть какая-нибудь возможность установить личность.

Право на пребывание в стране и все связанные с этим возможности, подчеркивает представитель сената, остаются в силе независимо от решения МИД Украины временно приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за рубежом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба об остановке приема документов за рубежом: "Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной"

Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) может выдать ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.

Правда, добавляет представитель сената, будет делаться это лишь в исключительных случаях, поскольку правила пребывания иностранцев в Германии позволяют иммиграционным ведомствам выдавать немецкие документы, заменяющие документы, лицам призывного возраста, если они могут доказать наличие для поездки веских причин. Воинская обязанность сама по себе считается в Германии вполне приемлемой гражданской обязанностью.

"Соответствующие платные ходатайства о выдаче немецкого проездного документа будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия о прекращении консульских услуг украинским мужчинам за рубежом: Принимаем это к сведению

Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.

Читайте: Еврокомиссия одобрила план реформ для Украины на следующие 4 года, это откроет доступ к 50 млрд евро финпомощи

Автор: 

Германия (6926) загранпаспорт (199)


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Топ комментарии
+28
клятий Порошенко зі своїм безвізом, позвикали їздити туди-сюди. нічо Борисич посадить на цеп, хату сторожить
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25.04.2024 16:25
+24
@den_tsaruk

Якщо екстраполювати слова митця про сциклівий фашизм на росіі, щодо нашої влади, то можна було б зє режим назвати сциклівою диктатурою, коли по своїй суті ти робиш утиски прав і свобод, але при цьому прикриваєшся пафосними словами про вільний народ.
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25.04.2024 16:23
+22
У Німетчіні розуміють свою демографічну « проблему» та зацікавлені у українцях.

Це не благодійність. Це сухе рішення у свою пользу.
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25.04.2024 16:43
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Сортировать:
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@den_tsaruk

Якщо екстраполювати слова митця про сциклівий фашизм на росіі, щодо нашої влади, то можна було б зє режим назвати сциклівою диктатурою, коли по своїй суті ти робиш утиски прав і свобод, але при цьому прикриваєшся пафосними словами про вільний народ.
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25.04.2024 16:23 Ответить
У Німетчіні розуміють свою демографічну « проблему» та зацікавлені у українцях.

Це не благодійність. Це сухе рішення у свою пользу.
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25.04.2024 16:43 Ответить
Недарма Німеччіна спростила імміграційні закони…
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25.04.2024 16:44 Ответить
це було на-часі вже як 20-ть років...

Німеччина це ОДНА з найвідсталіших країн в Європі...майже в усіх питаннях...і ВЛАСНА бюрократія "з`їдає" її з середини....з кожним роком все гірше та гірше...напевно, як і всюди...
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25.04.2024 18:14 Ответить
А зайця без квитка в громадському транспорті можна утискати?
Чи він теж буде голосно репетувати про свої права і геноцид зайців.
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25.04.2024 16:49 Ответить
Якщо людині відмовляють у продажі проїзного квитка на підставі не оновлення данних в ТЦК, то так, він може, як ви виразилися, репетувати і винні за таку відмову понесуть відповідальність.
Ще раз повторюю, що всі ці дії зешобли направлені на спускання пари людей, яких будуть мобілізувати в Україні. І налаштовувати проти, тих хто знаходиться за кордоном, хоча більшість з них знаходяться законно і нічого не порушували.
І розганяють цю новину подоляцькі тролі і не сильно помірковані зебанати.
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25.04.2024 17:03 Ответить
мамині черешні- 700 000 ухилянтів можуть бути спокійні
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25.04.2024 17:30 Ответить
це про тих силовиків, що ні разу не були у відрядженні в зону боових дій?
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25.04.2024 17:48 Ответить
мамині черешні
*********
Татові яйця по 17.

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25.04.2024 18:49 Ответить
Я зрозумів) В любій незрозумілій ситуації голосно верещати "не маєте права! я ухилянт! україна не росія!!!" Тоді всі будуть вибачатися і перепрошувати. А для більшого ефекту можна погрозити еміграцією на надувній качечці через Тису.
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25.04.2024 20:39 Ответить
1-0 на користь "ухилянтів"
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25.04.2024 16:24 Ответить
Це було одразу зрозуміло. Польща займається якимось популізмом. Люди повернуться в Україну тільки за власним бажанням. І ніякими обмеженнями примусово цього зробити не вдасться. Ті, хто вирішив залишити крайну, знайдуть безліч способів як залишитись за кордоном.
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25.04.2024 17:01 Ответить
добре, якщо так. а якщо буде інакше? Макрон ж не спроста заявив про можливість введення в Україну військ НАТО. сьогодні там багато хто цього не підтримує. Проте є такі, хто підтримує. мова не про сьогодні. і навіть не про завтра. Якщо війна і далі триватиме і те ху йло не забереться з України, а буде і далі перти в тому числі загрожувати Європі, тоді питання (депортації українських чоловіків в Україну) може посати дуже гостро. а тих, хто набув громадянства тієї країни, де зміг, можуть мобілізувати у місцеву армію і в складі військового контингенту від цієї країни відправити в Україну. Кожна країна по своїй суті є ізоляціоністом, в першу чергу дбаючи про свої національні інтереси, про своїх людей. і тому в першу чергу на війну вони відправлять не своїх людей, а українських мігрантів.
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25.04.2024 18:46 Ответить
В ЕС немає рабів. По законодавству. Ось коли приймуть закони хто і коли стає рабом, та які права у рабів - тоді і будуть ловити та в кайданах повертати на плантації бавовни.
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25.04.2024 18:54 Ответить
мова не про рабів. мова про призив до війська. Пісторіус говорив, що Німеччині слід відновити призов до армії. і його відновлять. і не тільки у Німеччині. бо загроза реальна. і вона буде не зменшуватись, а буде наростати. і потім постане питання відправляти війська НАТО в Україну. що скажуть німці? чи французи? а поляки це вже говорять - чому ми своїх дітей маємо на війну відправляти, а українські біженці будуть і далі тут сидіти у Європах..
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25.04.2024 21:41 Ответить
Ага. Виходить що німці і французи оскотиняться до рівня доримської імперії та наловлять не громадян та в кайданках на війну замість себе?
У вас щось з макітрою не те, добродію.
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26.04.2024 13:55 Ответить
нє, відправлять своїх солдат в Україну, а наші біженці і далі будуть сидіти у Європі. )
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26.04.2024 15:33 Ответить
наші придурки сподіваються, що вони за кордоном будуть числитися біженцями, а макрон відправить в Україну воювати французів. На повному серйозі так думають))
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26.04.2024 01:24 Ответить
Придурки тільки ті, хто вірить, що Макрон щось там відправить. Цей бойовий пудель може тільки пір'я розпускати. В кращому випадку подзвонить своєму кентухе ху"лу і попросить більше не воювати.
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28.04.2024 09:07 Ответить
після цих заяв Німеччині, усі, кому припече з Польщі будуть у Німеччині )))
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25.04.2024 19:31 Ответить
Я в ****, коментатори хренові, ви що лише заголовок читаєте,хер вам а не аусвайс...
Читайте хочаб дятли до кінця....
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25.04.2024 23:47 Ответить
ахуітєлний дятел ти сам. у німців є сірий паспорт іноземця. його видалі навіть тим, у кого паспорти не просрочені. може від землі залежить, кому як одразу чи ні дали.
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28.04.2024 16:43 Ответить
мотай на вус https://www.youtube.com/watch?v=udZupYobJEg https://www.youtube.com/watch?v=udZupYobJEg

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28.04.2024 22:39 Ответить
У Німеччині просто не має такого терміну, тому вони не розуміють, про кого йде мова, коли кажуть "ухилянти".
Це той хто пішов навчатися, чи отримав бронь на роботі, чи пішов працювати в поліцію, чи в СБУ, чи в ДБР, чи адвокатом, чи ************, чи клоуном в цирк, чи коментатор на цензорів, який сидить вдома не за місцем реєстрації і не виходить на вулицю?
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25.04.2024 17:13 Ответить
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25.04.2024 16:24 Ответить
1000%.....
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)
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25.04.2024 18:17 Ответить
от вміє, шольц, підсолодити!
звісно, що білі здорові молоді хлопці з головою та руками не із сраки, це на вагу золота.
то, хто ж їх віддасть?
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25.04.2024 16:24 Ответить
Если они хотя бы на вес алюминия, что мешало давать им рабочие хотя бы визы до войны? Как это делала Италия или Португалия. И что то я не помню что бы та же Португалия за беженцев боролась
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25.04.2024 16:31 Ответить
всі, до одного, хто бажав, получали візи та виїжджали.

Станом на 2019 рік за межами України мешкає від 11 до 13 млн українців (не громадян України) і їх нащадків, тобто близько чверті народу.
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25.04.2024 16:37 Ответить
Италия давала рабочие визы? Да ну-у-у... и когда, если не секрет?
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25.04.2024 16:48 Ответить
Если не давала то это только укрепляет мой аргумент. Никто никому нахрен нигде не нужен, в зажиточных демократиях. Даже рабы не нужны, потому что от них головная боль может быть.
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25.04.2024 23:32 Ответить
Нічого не заважало, вони і так працювали з польською віхою. Просто зарплата в них тоді менше була.
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25.04.2024 17:15 Ответить
клятий Порошенко зі своїм безвізом, позвикали їздити туди-сюди. нічо Борисич посадить на цеп, хату сторожить
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25.04.2024 16:25 Ответить
Подозреваю, что подавляющее большинство выехавших до сих пор винит во всем Пороха
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25.04.2024 16:27 Ответить
тестікули зважають багатьом не дуже вправним танцюристам, та попри все нам своє робить ...
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25.04.2024 16:38 Ответить
хто-такий "барісичь"???
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25.04.2024 18:18 Ответить
Дєрьмак
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25.04.2024 18:31 Ответить
Ви підрілкі замість обмежувати у правах без рішення суду якщо вже говорите про справедливість, поверніть уйобищ у країну.
Де ****** арестовиче, партноффе, інші персонажі? Діти зе-шобли.
Якщо справедливість, то почніть із тих вот, а потім нехай кулеба щось ******* про справедливість і що всі повинні...
арестовиче поверніть, суки, і дайте за яйця лещатами потримати. Партноффа дайте у кислоті розчинити із ********** його...
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25.04.2024 16:31 Ответить
Арестович-підполковник.Він на спеціальному завданні
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25.04.2024 16:33 Ответить
підарестович-палковник краще ніж арестович-підпалковник.
і палки ті хай будуть чиї завгодно.
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25.04.2024 16:39 Ответить
Світ трохи по іншому влаштован. Подобається це комусь чи ні..... є в тебе гроші - є права і можливості, нема? - ну..... вибачай
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25.04.2024 17:03 Ответить
Та який абдрістович? Зелена квартальна шобла яка зараз в Україні воювати не йде.
Понавиписували собі броні або числяться в військових оркестрах барабанщиками.
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25.04.2024 19:00 Ответить
Вы лучше скажите почему у него до сих пор миллион подписчиков на Ютубе
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25.04.2024 23:39 Ответить
Ніхто не переймається захистом прав тих хто в окопах, а переймаються захистом прав тих, хто лежить на диванах
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25.04.2024 16:32 Ответить
бо тім що в окопах немає куди скаржитись....
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25.04.2024 16:58 Ответить
1000%
це все "плата" за.... вибори 2019-го....
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25.04.2024 18:20 Ответить
Коли стався повномасштабний напад, багато людей не мали закордонних паспортів. Європа дозволила вʼїзд за українськими внутрішніми паспортами. В країнах перебування їм просто видали спеціальні довідки замість паспортів. Якщо зебіли остаточно злетять з катушок - ніхто не заважає повторити це знову.
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25.04.2024 16:46 Ответить
але лохів з часом стане менше, шляхом переходу до інших категорій....
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25.04.2024 17:00 Ответить
я в них вірив)) справжні пацифісти)))
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25.04.2024 16:56 Ответить
щє можна звалити до Ватікану)))
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25.04.2024 16:57 Ответить
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25.04.2024 18:55 Ответить
Цілком прогнозоване, адекватне рішення правової, цивілізованої країни, яка проявила більше співчуття та розуміння по відношенню до українців, ніж влада України.
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25.04.2024 17:14 Ответить
до кінця прочитати не осилив??
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26.04.2024 01:28 Ответить
Німці розуміють що українці краще за турок і арабів.Вперед Зеля мочі їх,лишаться в Україні 20 мільйонів і досить.
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25.04.2024 17:48 Ответить
Ти бачиш? В Європі виявляється закони працюють. Там є не тільки одні обов'язки, але і права.
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25.04.2024 19:41 Ответить
Нахера мне такие сограждане? Пускай там и остаются. Они все равно, если вернутся, будут за очередного Зе голосовать. Наверное, Германии такие нужнее, которые не хотят свою Родину защищать.
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25.04.2024 19:55 Ответить
Правильно, "... залишатися назавжди"!
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25.04.2024 20:57 Ответить
Кількість Schweine в Німеччині неухильно зростатиме. Вітаємо наших німецьких партненрів зі збільшенням поголів"я!
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25.04.2024 20:52 Ответить
 
 