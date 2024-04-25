Украинцы смогут оставаться в Германии с недействительным паспортом
Предоставление временного вида на жительство не предусматривает наличия у гражданина действующего паспорта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил представитель берлинского сената в ответе на запрос издания.
Отмечается, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает непременного наличия у них действующего паспорта. Главное, чтобы у немецких властей была хоть какая-нибудь возможность установить личность.
Право на пребывание в стране и все связанные с этим возможности, подчеркивает представитель сената, остаются в силе независимо от решения МИД Украины временно приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за рубежом.
Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) может выдать ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.
Правда, добавляет представитель сената, будет делаться это лишь в исключительных случаях, поскольку правила пребывания иностранцев в Германии позволяют иммиграционным ведомствам выдавать немецкие документы, заменяющие документы, лицам призывного возраста, если они могут доказать наличие для поездки веских причин. Воинская обязанность сама по себе считается в Германии вполне приемлемой гражданской обязанностью.
"Соответствующие платные ходатайства о выдаче немецкого проездного документа будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться", - добавил он.
Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом
23 апреля ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.
В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.
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Якщо екстраполювати слова митця про сциклівий фашизм на росіі, щодо нашої влади, то можна було б зє режим назвати сциклівою диктатурою, коли по своїй суті ти робиш утиски прав і свобод, але при цьому прикриваєшся пафосними словами про вільний народ.
Це не благодійність. Це сухе рішення у свою пользу.
Німеччина це ОДНА з найвідсталіших країн в Європі...майже в усіх питаннях...і ВЛАСНА бюрократія "з`їдає" її з середини....з кожним роком все гірше та гірше...напевно, як і всюди...
Чи він теж буде голосно репетувати про свої права і геноцид зайців.
Ще раз повторюю, що всі ці дії зешобли направлені на спускання пари людей, яких будуть мобілізувати в Україні. І налаштовувати проти, тих хто знаходиться за кордоном, хоча більшість з них знаходяться законно і нічого не порушували.
І розганяють цю новину подоляцькі тролі і не сильно помірковані зебанати.
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Татові яйця по 17.
У вас щось з макітрою не те, добродію.
Читайте хочаб дятли до кінця....
Це той хто пішов навчатися, чи отримав бронь на роботі, чи пішов працювати в поліцію, чи в СБУ, чи в ДБР, чи адвокатом, чи ************, чи клоуном в цирк, чи коментатор на цензорів, який сидить вдома не за місцем реєстрації і не виходить на вулицю?
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)
звісно, що білі здорові молоді хлопці з головою та руками не із сраки, це на вагу золота.
то, хто ж їх віддасть?
Станом на 2019 рік за межами України мешкає від 11 до 13 млн українців (не громадян України) і їх нащадків, тобто близько чверті народу.
Де ****** арестовиче, партноффе, інші персонажі? Діти зе-шобли.
Якщо справедливість, то почніть із тих вот, а потім нехай кулеба щось ******* про справедливість і що всі повинні...
арестовиче поверніть, суки, і дайте за яйця лещатами потримати. Партноффа дайте у кислоті розчинити із ********** його...
і палки ті хай будуть чиї завгодно.
Понавиписували собі броні або числяться в військових оркестрах барабанщиками.
це все "плата" за.... вибори 2019-го....