Возвращение в Украину мужчин призывного возраста должно обсуждаться на уровне Евросоюза, - премьер Литвы Шимоните
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что вопрос о возвращении украинцев призывного возраста из-за границы нужно обсуждать на уровне Европейского Союза
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Шимоните подчеркнула, что Литва может ввести некоторые меры, чтобы помочь Украине из-за новых правил мобилизации. По ее словам, в стране могли бы проверять, выполнил ли человек свой мобилизационный долг или же законно освободился от призыва, перед тем как ему продолжать вид на жительство в Литве.
"Но нам нужно работать не только с украинской властью, но и шире, потому что сейчас ЕС имеет так называемую временную защиту для украинцев", - пояснила премьер-министр.
В то же время в Миграционной службе Литвы сообщили, что нет правовых оснований, которые бы обязывали страну помогать Украине во время мобилизации, поэтому любые решения по этому вопросу были бы "политическими решениями Литвы".
"Для реализации этих решений нужно было бы принять некоторые национальные законодательные инициативы, но опять же, возникнет огромный вопрос, насколько это будет совместимо с законодательством ЕС", - отметили в ведомстве.
Возвращение мужчин призывного возраста в Украину
Напомним, на этой неделе Украина прекратила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста, проживающим за рубежом.
В тот же день министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что возвращение военнообязанных из-за рубежа является справедливым.
При этом в Минобороны отметили, что граждане призывного возраста за рубежом будут иметь возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет. Однако ТЦК за рубежом не будут вручать повестки.
Также стало известно, что правительство США не имеет позиции относительно помощи Украине в возвращении из-за рубежа мужчин мобилизационного возраста.
Глава МВД Польши Марцин Кервинский заявил, что Польша предоставит временную защиту украинским беженцам без паспортов. Их никто не выдаст Украине.
В МВД Германии заявили, что отказ в предоставлении консульских услуг не повлияет на статус украинских мужчин, которые находятся в Германии как беженцы.
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а настрою припинити цю вакханалію з бронею, від зе для НУЖНИХ йому людей нема
не чуєте що гавєнцом *******????
ЄС що, підтримує цю куйню від ОПи та ВР??
то накуй така лемократія.
це ****** на цинізм...
ні, малята, це наш шанс
"Здобудеш Державу, або загинеш у боротьбі за нею !"
годі Голодоморів !
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після 91-го 30 років існує і міцніє Українська Держава !
це співали на Майдані 2014 року, коли янучари були біля трибуни та штурмували Будинок профспілок
відбилися....
Усі ізраїльтяни віком до 40 років, які служили в ЦАХАЛі, якщо інше не звільнено, теоретично мають право на службу в резерві.
Жінки, які перебувають на небойових посадах, звільняються від цього обов'язку після народження першої дитини.
Однак активними резервістами вважаються лише ті, хто відслужив не менше 20 днів служби в запасі за останні три роки.
У 2015 році близько 26% населення, яке мало право на службу в резерві, мали статус активного резервіста.
Доречі, порівнювати Ізраїлю війну з майже неозброєним Хамасом важкою технікою та авіацією й війну України з рашистами та їх озброєнням може тільки не зовсім розумна людина.
Слава Литві !
28 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Національний поштовий оператор України "Укрпошта" прозвітував про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році. Після цього він вирішив обновити парк автомобілів, а старі запропонував КУПИТИ волонтерам для ЗСУ.
Україна переглянула положення своєї заяви про відступ від зобов'язань у межах Європейської конвенції з прав людини та пакту про громадянські та політичні права під час воєнного стану. Найцікавіше питання - хто підписав цей документ ? Це шматок паперу без вихідних даних і підпису ? https://rm.coe.int/0900001680af452a
Або захищати Україну, від орків московських, як це передбачено у Конституції, або з речами на мацковію, там усе стане по іншому, падамашнему … !! Усе інше, то ІПСО від московитів ФСБ, щоб нагадити Україні, руками та язиками зкацаплених рабів, що живуть в Україні!
Вам про попа, а ви, про попову дочку!
Вам шашечки, чи їхати? Конституцію України треба виконувати, а не, як Зеленський її порушувати!
Ворог московський, гадить в Україні, а його ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, гадять по мережах, щоб зірвати МОБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ!!
Агентуру московитів, треба вішати, а не срач з нею розводити по мережах!
Слава Україні!
Раз они за границей - право голоса у них должно быть ограничено. Пускай там между собой верещат 😀🧐
Люди повернуться.
Хвилю ухилу від служби започаткувала і стимулювало партія&правительство з їх ВР своєю бездіяльністю - Крим здали і Лугандон ще в 2014 р, і з Криму впустили агресора на південь України.
І Чернобиль, з Гостомелем, і Буча...
А що було робити в такій ситуації, коли навіть посольство США, наймогутнішої держави світу втекло з Києва і довго - довго ховалося в Польщі.
Тепер треба повернути... Але спочатку довіру...
Спочатку на фронт відправити з родин "нєпрікасаємих", типу 95-й квартал, з нутряних органів, податкових, всяких адміністрацій і інших блатних контор... З
Законодавчо гарантувати безпеку тим , хто повернеться добровільно... А ще злодійство, мародерство, казнокрадство, корупція. Воїн має знати кого захищати..
Відправити 95 квартал , з внутрішніх органів та прокуратури й судів на війну?
Ви що зовсім "тю, тю" на самоє "святоє" замахнулися!!!
ТЦК, скасування послуг, корупційні скандали створюють певну репутацію.
P. S. Рахункова палата, Зе обіцяв неупопяджену людину а призначив подружку дружини на яку переоформили вілу. А потім після всієї брехні Зе робить здивування "чому немає допомоги"? "Чому затримки"?
Чи він реально дурнувати й не розуміє, чи прикидається я х/з???