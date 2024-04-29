Возвращение в Украину мужчин призывного возраста должно обсуждаться на уровне Евросоюза, - премьер Литвы Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что вопрос о возвращении украинцев призывного возраста из-за границы нужно обсуждать на уровне Европейского Союза

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Шимоните подчеркнула, что Литва может ввести некоторые меры, чтобы помочь Украине из-за новых правил мобилизации. По ее словам, в стране могли бы проверять, выполнил ли человек свой мобилизационный долг или же законно освободился от призыва, перед тем как ему продолжать вид на жительство в Литве.

"Но нам нужно работать не только с украинской властью, но и шире, потому что сейчас ЕС имеет так называемую временную защиту для украинцев", - пояснила премьер-министр.

В то же время в Миграционной службе Литвы сообщили, что нет правовых оснований, которые бы обязывали страну помогать Украине во время мобилизации, поэтому любые решения по этому вопросу были бы "политическими решениями Литвы".

"Для реализации этих решений нужно было бы принять некоторые национальные законодательные инициативы, но опять же, возникнет огромный вопрос, насколько это будет совместимо с законодательством ЕС", - отметили в ведомстве.

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Возвращение мужчин призывного возраста в Украину

Напомним, на этой неделе Украина прекратила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста, проживающим за рубежом.

В тот же день министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что возвращение военнообязанных из-за рубежа является справедливым.

При этом в Минобороны отметили, что граждане призывного возраста за рубежом будут иметь возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет. Однако ТЦК за рубежом не будут вручать повестки.

Также стало известно, что правительство США не имеет позиции относительно помощи Украине в возвращении из-за рубежа мужчин мобилизационного возраста.

Глава МВД Польши Марцин Кервинский заявил, что Польша предоставит временную защиту украинским беженцам без паспортов. Их никто не выдаст Украине.

В МВД Германии заявили, что отказ в предоставлении консульских услуг не повлияет на статус украинских мужчин, которые находятся в Германии как беженцы.