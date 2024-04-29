Повернення до України чоловіків призовного віку має обговорюватися на рівні Євросоюзу, - прем’єр Литви Шимоніте

Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте вважає, що питання щодо повернення українців призовного віку з-за кордону потрібно обговорювати на рівні Європейського Союзу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Шимоніте наголосила, що Литва може запровадити деякі заходи, аби допомогти Україні через нові правила мобілізації. За її словами, у країні могли б перевіряти, чи виконав чоловік свій мобілізаційний обов'язок або ж законно звільнився від призову, перед тим як йому продовжувати посвідку на проживання в Литві.

"Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, а й ширше, тому що зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців", - пояснила прем'єр-міністр.

Водночас у Міграційній службі Литви повідомили, що немає правових підстав, які б зобов'язували країну допомагати Україні під час мобілізації, тому будь-які рішення щодо цього питання були б "політичними рішеннями Литви".

"Для реалізації цих рішень потрібно було б вжити деяких національних законодавчих ініціатив, але знову ж таки, виникне величезне питання, наскільки це буде сумісним із законодавством ЄС", - зауважили у відомстві.

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Повернення чоловіків призивного віку в Україну

Нагадаємо, цього тижня Україна припинила видачу нових паспортів чоловікам призовного віку, які мешкають за кордоном.

Того ж дня міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повернення військовозобов’язаних з-за кордону є справедливим.

При цьому у Міноборони зазначили, що громадяни призовного віку за кордоном матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. Проте ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки.

Також стало відомо, що уряд США не має позиції щодо допомоги Україні у поверненні з-за кордону чоловіків мобілізаційного віку.

Глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що Польща надасть тимчасовий захист українським біженцям без паспортів. Їх ніхто не видасть Україні.

У МВС Німеччини заявили, що відмова в наданні консульських послуг не вплине на статус українських чоловіків, які перебувають у Німеччині як біженці.