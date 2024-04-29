Повернення до України чоловіків призовного віку має обговорюватися на рівні Євросоюзу, - прем’єр Литви Шимоніте
Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте вважає, що питання щодо повернення українців призовного віку з-за кордону потрібно обговорювати на рівні Європейського Союзу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Шимоніте наголосила, що Литва може запровадити деякі заходи, аби допомогти Україні через нові правила мобілізації. За її словами, у країні могли б перевіряти, чи виконав чоловік свій мобілізаційний обов'язок або ж законно звільнився від призову, перед тим як йому продовжувати посвідку на проживання в Литві.
"Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, а й ширше, тому що зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців", - пояснила прем'єр-міністр.
Водночас у Міграційній службі Литви повідомили, що немає правових підстав, які б зобов'язували країну допомагати Україні під час мобілізації, тому будь-які рішення щодо цього питання були б "політичними рішеннями Литви".
"Для реалізації цих рішень потрібно було б вжити деяких національних законодавчих ініціатив, але знову ж таки, виникне величезне питання, наскільки це буде сумісним із законодавством ЄС", - зауважили у відомстві.
Повернення чоловіків призивного віку в Україну
Нагадаємо, цього тижня Україна припинила видачу нових паспортів чоловікам призовного віку, які мешкають за кордоном.
Того ж дня міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повернення військовозобов’язаних з-за кордону є справедливим.
При цьому у Міноборони зазначили, що громадяни призовного віку за кордоном матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. Проте ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки.
Також стало відомо, що уряд США не має позиції щодо допомоги Україні у поверненні з-за кордону чоловіків мобілізаційного віку.
Глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що Польща надасть тимчасовий захист українським біженцям без паспортів. Їх ніхто не видасть Україні.
У МВС Німеччини заявили, що відмова в наданні консульських послуг не вплине на статус українських чоловіків, які перебувають у Німеччині як біженці.
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а настрою припинити цю вакханалію з бронею, від зе для НУЖНИХ йому людей нема
не чуєте що гавєнцом *******????
ЄС що, підтримує цю куйню від ОПи та ВР??
то накуй така лемократія.
це ****** на цинізм...
ні, малята, це наш шанс
"Здобудеш Державу, або загинеш у боротьбі за нею !"
годі Голодоморів !
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після 91-го 30 років існує і міцніє Українська Держава !
це співали на Майдані 2014 року, коли янучари були біля трибуни та штурмували Будинок профспілок
відбилися....
Усі ізраїльтяни віком до 40 років, які служили в ЦАХАЛі, якщо інше не звільнено, теоретично мають право на службу в резерві.
Жінки, які перебувають на небойових посадах, звільняються від цього обов'язку після народження першої дитини.
Однак активними резервістами вважаються лише ті, хто відслужив не менше 20 днів служби в запасі за останні три роки.
У 2015 році близько 26% населення, яке мало право на службу в резерві, мали статус активного резервіста.
Доречі, порівнювати Ізраїлю війну з майже неозброєним Хамасом важкою технікою та авіацією й війну України з рашистами та їх озброєнням може тільки не зовсім розумна людина.
Слава Литві !
28 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Національний поштовий оператор України "Укрпошта" прозвітував про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році. Після цього він вирішив обновити парк автомобілів, а старі запропонував КУПИТИ волонтерам для ЗСУ.
Україна переглянула положення своєї заяви про відступ від зобов'язань у межах Європейської конвенції з прав людини та пакту про громадянські та політичні права під час воєнного стану. Найцікавіше питання - хто підписав цей документ ? Це шматок паперу без вихідних даних і підпису ? https://rm.coe.int/0900001680af452a
Або захищати Україну, від орків московських, як це передбачено у Конституції, або з речами на мацковію, там усе стане по іншому, падамашнему … !! Усе інше, то ІПСО від московитів ФСБ, щоб нагадити Україні, руками та язиками зкацаплених рабів, що живуть в Україні!
Вам про попа, а ви, про попову дочку!
Вам шашечки, чи їхати? Конституцію України треба виконувати, а не, як Зеленський її порушувати!
Ворог московський, гадить в Україні, а його ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, гадять по мережах, щоб зірвати МОБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ!!
Агентуру московитів, треба вішати, а не срач з нею розводити по мережах!
Слава Україні!
Раз они за границей - право голоса у них должно быть ограничено. Пускай там между собой верещат 😀🧐
Люди повернуться.
Хвилю ухилу від служби започаткувала і стимулювало партія&правительство з їх ВР своєю бездіяльністю - Крим здали і Лугандон ще в 2014 р, і з Криму впустили агресора на південь України.
І Чернобиль, з Гостомелем, і Буча...
А що було робити в такій ситуації, коли навіть посольство США, наймогутнішої держави світу втекло з Києва і довго - довго ховалося в Польщі.
Тепер треба повернути... Але спочатку довіру...
Спочатку на фронт відправити з родин "нєпрікасаємих", типу 95-й квартал, з нутряних органів, податкових, всяких адміністрацій і інших блатних контор... З
Законодавчо гарантувати безпеку тим , хто повернеться добровільно... А ще злодійство, мародерство, казнокрадство, корупція. Воїн має знати кого захищати..
Відправити 95 квартал , з внутрішніх органів та прокуратури й судів на війну?
Ви що зовсім "тю, тю" на самоє "святоє" замахнулися!!!
ТЦК, скасування послуг, корупційні скандали створюють певну репутацію.
P. S. Рахункова палата, Зе обіцяв неупопяджену людину а призначив подружку дружини на яку переоформили вілу. А потім після всієї брехні Зе робить здивування "чому немає допомоги"? "Чому затримки"?
Чи він реально дурнувати й не розуміє, чи прикидається я х/з???