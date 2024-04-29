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Новини Мобілізація
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Повернення до України чоловіків призовного віку має обговорюватися на рівні Євросоюзу, - прем’єр Литви Шимоніте

шимоніте

Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте вважає, що питання щодо повернення українців призовного віку з-за кордону потрібно обговорювати на рівні Європейського Союзу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Шимоніте наголосила, що Литва може запровадити деякі заходи, аби допомогти Україні через нові правила мобілізації. За її словами, у країні могли б перевіряти, чи виконав чоловік свій мобілізаційний обов'язок або ж законно звільнився від призову, перед тим як йому продовжувати посвідку на проживання в Литві.

"Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, а й ширше, тому що зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців", - пояснила прем'єр-міністр.

Водночас у Міграційній службі Литви повідомили, що немає правових підстав, які б зобов'язували країну допомагати Україні під час мобілізації, тому будь-які рішення щодо цього питання були б "політичними рішеннями Литви".

"Для реалізації цих рішень потрібно було б вжити деяких національних законодавчих ініціатив, але знову ж таки, виникне величезне питання, наскільки це буде сумісним із законодавством ЄС", - зауважили у відомстві.

Також читайте: Литва має допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Кащюнас

Повернення чоловіків призивного віку в Україну

Нагадаємо, цього тижня Україна припинила видачу нових паспортів чоловікам призовного віку, які мешкають за кордоном.

Того ж дня міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повернення військовозобов’язаних з-за кордону є справедливим.

При цьому у Міноборони зазначили, що громадяни призовного віку за кордоном матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. Проте ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки.

Також стало відомо, що уряд США не має позиції щодо допомоги Україні у поверненні з-за кордону чоловіків мобілізаційного віку.

Глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що Польща надасть тимчасовий захист українським біженцям без паспортів. Їх ніхто не видасть Україні.

У МВС Німеччини заявили, що відмова в наданні консульських послуг не вплине на статус українських чоловіків, які перебувають у Німеччині як біженці.

Автор: 

Литва (2378) Євросоюз (13313) мобілізація (3023)


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Топ коментарі
+10
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29.04.2024 21:11
+9
Батальон монако повернуть? Та невже!!!!
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29.04.2024 20:59
+9
У них скільки грошей, що вони куплять офіційно, чи майже офіційно громадянство любої країни. Це ще в кого немає іншого громадянства....
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29.04.2024 21:09
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щас буде мнясо!
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29.04.2024 20:58 Відповісти
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29.04.2024 21:11 Відповісти
а ви не вірили у нашого дуче

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29.04.2024 21:21 Відповісти
Батальон монако повернуть? Та невже!!!!
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29.04.2024 20:59 Відповісти
Монако не в ЄС, якщо що...
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29.04.2024 21:02 Відповісти
+++
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29.04.2024 21:31 Відповісти
Та *****, якшо шо. Поки ця зелена кодлота буде ******* бабло та відмазувати родичів та клованів від призову діла не буде.
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29.04.2024 22:13 Відповісти
У них скільки грошей, що вони куплять офіційно, чи майже офіційно громадянство любої країни. Це ще в кого немає іншого громадянства....
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29.04.2024 21:09 Відповісти
Та ні наша влада упорно доказує що люди без бабла не мають ніяких прав ні в себе в державі не то що в іншій
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29.04.2024 21:31 Відповісти
Не упорно (вперто), а упорото..
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29.04.2024 21:34 Відповісти
Литва настроєна по боиовому - хоче повертати чоловіків в Украіну - Монако мабуть іншоі думки
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29.04.2024 21:01 Відповісти
гіртека із товаришами зараз пояснить своєму уряду і на цьому все закінчиться
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29.04.2024 21:40 Відповісти
настрій на повернення чоловіків є
а настрою припинити цю вакханалію з бронею, від зе для НУЖНИХ йому людей нема
не чуєте що гавєнцом *******????
ЄС що, підтримує цю куйню від ОПи та ВР??
то накуй така лемократія.
це ****** на цинізм...
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29.04.2024 22:03 Відповісти
Літвіни думають що Зеля патріот, та бажає перемоги.
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29.04.2024 23:02 Відповісти
цей бізнес в гур,опі прикордонників вже перевіршив найліпші прибуьки Єскобара.... навіщо їм його хоронити?
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29.04.2024 21:04 Відповісти
а ви що, думали, що європейці одягнуть гімнастьорки і підуть вмирати за Україну ?
ні, малята, це наш шанс

"Здобудеш Державу, або загинеш у боротьбі за нею !"

годі Голодоморів !
.
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29.04.2024 21:04 Відповісти
Якудержаву ти "здобудеш"?! Шанс був у 2019!
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29.04.2024 21:07 Відповісти
шанс був у 91 , після того вже не було і не буде
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29.04.2024 21:13 Відповісти
ги-ги!

після 91-го 30 років існує і міцніє Українська Держава !
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29.04.2024 21:15 Відповісти
Який шанс був у 91? Утопій начиталися?
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29.04.2024 21:26 Відповісти
"Ще не вмерла ні Слава, ні Воля... !"

це співали на Майдані 2014 року, коли янучари були біля трибуни та штурмували Будинок профспілок

відбилися....
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29.04.2024 21:14 Відповісти
Не вмирати, а вбивати. А то так, якщо ти за Україну, то ти мусиш вмерти, а не вбити російського окупанта.
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29.04.2024 21:26 Відповісти
В Ізраїлі всі громадяни старше 18 років, незалежно від статі чи етнічної приналежності, зобов'язані служити в армії під час війни. Як чоловіки, так і жінки зобов'язані служити не менше 24-32 місяців. Є кілька винятків із цієї вимоги, наприклад, релігійні жінки, заміжні особи та люди з розумовими чи фізичними вадами.

Усі ізраїльтяни віком до 40 років, які служили в ЦАХАЛі, якщо інше не звільнено, теоретично мають право на службу в резерві.
Жінки, які перебувають на небойових посадах, звільняються від цього обов'язку після народження першої дитини.
Однак активними резервістами вважаються лише ті, хто відслужив не менше 20 днів служби в запасі за останні три роки.
У 2015 році близько 26% населення, яке мало право на службу в резерві, мали статус активного резервіста.
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29.04.2024 21:05 Відповісти
Весь світ Ізраїль, а люди в ньму євреї
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29.04.2024 21:28 Відповісти
Я вже вам писав раніше на подібний допис, - араби не служать в ізраїльській армії. Хоча вони й громадяни Ізраїлю.

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29.04.2024 21:28 Відповісти
так в израиле одного в месяц убивают
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29.04.2024 21:38 Відповісти
Канадієць, а чого ти одне і те саме всюди спамиш?
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29.04.2024 21:40 Відповісти
Так 24-32 місяці а ЗЕкоМанда пропонує до 60 років служити бо Закон про демобілізацію не прийняли.
Доречі, порівнювати Ізраїлю війну з майже неозброєним Хамасом важкою технікою та авіацією й війну України з рашистами та їх озброєнням може тільки не зовсім розумна людина.
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30.04.2024 00:04 Відповісти
Ізраїль встиг повоювати не тільки з хамасом, тому і має таку мобілізаційну систему.
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30.04.2024 02:17 Відповісти
"Некуда бежать"
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29.04.2024 21:05 Відповісти
є солнєчная КНДР, але туда не всіх беруть
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29.04.2024 21:17 Відповісти
литва не може вигнати, дармоїдів небутербродників, але хоче вигнати трудяг українців?
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29.04.2024 21:06 Відповісти
кого треба, того й виженуть !

Слава Литві !
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29.04.2024 21:18 Відповісти
29.‎04.‎2024 795 доба війни

28 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Національний поштовий оператор України "Укрпошта" прозвітував про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році. Після цього він вирішив обновити парк автомобілів, а старі запропонував КУПИТИ волонтерам для ЗСУ.

Україна переглянула положення своєї заяви про відступ від зобов'язань у межах Європейської конвенції з прав людини та пакту про громадянські та політичні права під час воєнного стану. Найцікавіше питання - хто підписав цей документ ? Це шматок паперу без вихідних даних і підпису ? https://rm.coe.int/0900001680af452a

Або захищати Україну, від орків московських, як це передбачено у Конституції, або з речами на мацковію, там усе стане по іншому, падамашнему … !! Усе інше, то ІПСО від московитів ФСБ, щоб нагадити Україні, руками та язиками зкацаплених рабів, що живуть в Україні!
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29.04.2024 21:15 Відповісти
Доречі, могли б старі тупо переоцвнити й продати за залишковою вартістю - держпідприємство ж..і було б все ОК..зробилиб ціну по 500 грн за кожну й по всьому. Нормальний експерт через добру справу й безоплатно все зробив..
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29.04.2024 21:40 Відповісти
Пропоную обговорення цієї проблеми по четвергам кожного другого мясяця
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29.04.2024 21:17 Відповісти
Чому в Європі у біженців негритосів і сирійців не питали, чи виконали вони свій мобілізаційний обов'язок?
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29.04.2024 21:24 Відповісти
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Вам про попа, а ви, про попову дочку!
Вам шашечки, чи їхати? Конституцію України треба виконувати, а не, як Зеленський її порушувати!
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29.04.2024 21:44 Відповісти
Ви чому не на фронті?
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29.04.2024 21:48 Відповісти
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Ворог московський, гадить в Україні, а його ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, гадять по мережах, щоб зірвати МОБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ!!
Агентуру московитів, треба вішати, а не срач з нею розводити по мережах!
Слава Україні!
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29.04.2024 21:50 Відповісти
Шура, чому Україну сам не захищаєш, а інших в окопи запрошуєш?
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29.04.2024 21:52 Відповісти
Предлагаю вообще банить тех клоунов, которые свалили за границу, и из-за рубежа вы*бываются что делать тем, кто в Украине.
Раз они за границей - право голоса у них должно быть ограничено. Пускай там между собой верещат 😀🧐
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30.04.2024 07:00 Відповісти
Є такий тип людей, - саме бідне і дурне, але всіх повчає як треба жити і працювати.
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30.04.2024 08:01 Відповісти
Не поверне Польща заробітчан, бо хто тоді працювати буде
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29.04.2024 21:25 Відповісти
Так, Зеленчуки смачно перднули, відлуння довго бродитиме Європою...
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29.04.2024 21:30 Відповісти
Кинули чергову кістку вкраїнчикам, потрібно підігрівати в них надію, що зараз когось депортують з Європи, захищати їхню дупу, поки вони зешоблі на цензорі опу вилизують.... Нічого не міняє ідіотів: Кучмі вірили, Юлі Вірили, Вітям вірили, зелі вірили - тепер в депортацію вірять. Воістину дебіли
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29.04.2024 21:30 Відповісти
Ви не всіх президентів згадали.
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29.04.2024 21:39 Відповісти
Не було такої мети, а Юля президентом не була... То я так, згадував найбільших політичних аферистів
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29.04.2024 21:45 Відповісти
Ну раз ви вже згадали, то нехай так і буде.
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29.04.2024 21:50 Відповісти
Шо, Країна мрій ім Голобородька вже не подобається?
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29.04.2024 22:42 Відповісти
Повернення до України чоловіків призовного віку має обговорюватися на рівні Євросоюзу,

Люди повернуться.

Хвилю ухилу від служби започаткувала і стимулювало партія&правительство з їх ВР своєю бездіяльністю - Крим здали і Лугандон ще в 2014 р, і з Криму впустили агресора на південь України.

І Чернобиль, з Гостомелем, і Буча...

А що було робити в такій ситуації, коли навіть посольство США, наймогутнішої держави світу втекло з Києва і довго - довго ховалося в Польщі.

Тепер треба повернути... Але спочатку довіру...

Спочатку на фронт відправити з родин "нєпрікасаємих", типу 95-й квартал, з нутряних органів, податкових, всяких адміністрацій і інших блатних контор... З

Законодавчо гарантувати безпеку тим , хто повернеться добровільно... А ще злодійство, мародерство, казнокрадство, корупція. Воїн має знати кого захищати..
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29.04.2024 21:36 Відповісти
Прибрати казнокрадство?
Відправити 95 квартал , з внутрішніх органів та прокуратури й судів на війну?
Ви що зовсім "тю, тю" на самоє "святоє" замахнулися!!!
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30.04.2024 00:09 Відповісти
как будто клич- все украинские мужчины должны быть убиты
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29.04.2024 21:36 Відповісти
👍😏
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29.04.2024 21:39 Відповісти
Майже 60 % в ЄС ті хто драв д.* пу за 🤡...чому вони покинули свого президента ... якого вибрали по приколу ?
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29.04.2024 21:38 Відповісти
Ахах, популизм. Ну уже же сказала Германия, что ей пофиг на решение Украины. И не от любви к Украинцам, а из-за принципа социальной справедливости.
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29.04.2024 21:44 Відповісти
завтра передумает. На х* ей укр. сцыкуны нужны
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29.04.2024 22:24 Відповісти
Ахах - это закон 1949 года))) ах да, не *******, а человеческий капитал))).
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29.04.2024 22:45 Відповісти
Зеленский булшитит европейцев, а они и на самом деле пробуют решить выдуманные проблемы.
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29.04.2024 21:55 Відповісти
То все х@ня нікого повертати не будуть хоча б тому що Банки роздали кредити, яких треба повернути. Хто їх поверне за українця який їх взяв і якого відправили вмирати? Його бувша країна Україна? Чи його неповнолітні діти? Тут любий суд буде на боці "боржника", ще й компенсацію Україні впаяють. Вже на неї починають трохи дивитися як на КНДР і про цю війну кажуть що дикуни що одні що інши.
ТЦК, скасування послуг, корупційні скандали створюють певну репутацію.
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30.04.2024 00:02 Відповісти
Нажаль ЗЕкоМанда дескредитує Україну дуже сильно. Іноді важко пояснювати іноземцям що коїться й як таке можливо.....
P. S. Рахункова палата, Зе обіцяв неупопяджену людину а призначив подружку дружини на яку переоформили вілу. А потім після всієї брехні Зе робить здивування "чому немає допомоги"? "Чому затримки"?
Чи він реально дурнувати й не розуміє, чи прикидається я х/з???
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30.04.2024 00:14 Відповісти
Ухилессы сыны Тисея так просто не вернутся, даже можно не надеяться
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30.04.2024 00:59 Відповісти
Ні за яких обставин не повернуся в цю кончену країну! І донати завершую!
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30.04.2024 01:48 Відповісти
 
 