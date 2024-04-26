Польща надасть тимчасовий захист українським біженцям без паспортів. Їх ніхто не видасть Україні, - глава МВС Кєрвінський

Глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що захист для українських біженців у Польщі буде продовжено. Він поки діє до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів також будуть підлягати тимчасовому захисту.

Про це він повідомив в ефірі TVN24, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня", - заявив Кєрвінський.

Міністр також відповідає за міграційну політику легалізацію іноземців.

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Він наголосив, що Польща охоронятиме права біженців і не передасть їхні приватні дані.

"Ті, хто не матимуть паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту. Польща охоронятиме їхні права і нікому не передасть їхніх приватних даних, зокрема Україні", - додав глава МВС Польщі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. Він сказав, що країна допоможе Україні повернути чоловіків призивного віку у разі потреби.

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