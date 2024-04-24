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Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш .

Польща допоможе Україні повернути чоловіків призивного віку у разі потреби.

Про це пише видання Reuters з посиланням на слова міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, передає Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що Польща в минулому пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися до своєї країни і виконали свій громадянський обов'язок.

Він заявив, що "можлива будь-яка підтримка", якщо Київ звернеться по допомогу до повернення додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях та кафе, і чують, скільки зусиль ми маємо докласти, щоб допомогти Україні", - пояснив очільник міністерства.

Читайте: Українське консульство у Польщі та генконсульство в Барселоні призупинили прийом громадян призовного віку (оновлено)

Автор: 

Польща (8474) призов (431) Україна (5861) мобілізація (3020)


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Топ коментарі
+55
От тільки, іронія долі в тому, що ті хто радіє зараз в коментарях є такими самими ухилянтами.
Ви, панове дезертири, думаєте, замість вас будуть вмирати в Україні ті хто втік за кордон, а ви будете на їх шиї сидіти? Ви думали, що спочатку воюватимуть патріоти, потім добровольці, потім, коли вищеперелічені скінчились мобілізовані "сіряки", а тепер думаєте, що повернуться з-за кордону і підуть захищати вас? Найвні 73%.
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24.04.2024 23:50
+49
крига скрсла, панове !!!

а ви, панове дезертири, що думали що замість вас будуть вмирати в Україні поляки, німці, французи, а ви будете на їх шиї сидіти ?

.
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24.04.2024 23:44
+27
правильно, ибо нефиг...
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24.04.2024 23:43
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Ніхто мене не кидав, а от тебе всі кидають чомусь і всі чомусь тобі винні, совок їбаний. Ні на яку жалість я не давлю,я просто хочу щоб таких їбаних виродків як ти, додали в нагрузку к полоненим москалям при обміні на наших хлопців.
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26.04.2024 09:04 Відповісти
Воювати мають всі чому мої брати вже 2 роки на нулі а таке сміття як ти не хоче воювати? Хочете конфлікти з військовими і щоб військові зробили переворот і почали розстріли?
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26.04.2024 09:51 Відповісти
А що вони роблять по твоєму,підорасіна *****?
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26.04.2024 15:56 Відповісти
Пастухі с парканами це держави,а люди ці вівці ,тобто майно держави.
Тому і зроблені кордони ,паспорти щоб менш вівці плуталися.
Земля це і є моя батьківщина,а не лише сукупність одномовних людей з єдиним паспортом та виглядом яку стережуть погранці
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25.04.2024 21:16 Відповісти
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