Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Косіняк-Камиш
Польща допоможе Україні повернути чоловіків призивного віку у разі потреби.
Про це пише видання Reuters з посиланням на слова міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, передає Цензор.НЕТ.
Міністр нагадав, що Польща в минулому пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися до своєї країни і виконали свій громадянський обов'язок.
Він заявив, що "можлива будь-яка підтримка", якщо Київ звернеться по допомогу до повернення додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.
"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях та кафе, і чують, скільки зусиль ми маємо докласти, щоб допомогти Україні", - пояснив очільник міністерства.
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Тому і зроблені кордони ,паспорти щоб менш вівці плуталися.
Земля це і є моя батьківщина,а не лише сукупність одномовних людей з єдиним паспортом та виглядом яку стережуть погранці