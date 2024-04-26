Польша предоставит временную защиту украинским беженцам без паспортов. Их никто не выдаст Украине, - глава МВД Кервинский

Глава МВД Польши Марцин Кервинский заявил, что защита для украинских беженцев в Польше будет продлена. Она пока действует до 30 июня. Те, кто не будут иметь паспортов, также будут подлежать временной защите.

Об этом он сообщил в эфире TVN24, передает Цензор.НЕТ.

"Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам надо действовать мудро и рационально. Все вещи, которые касаются украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня", - заявил Кервинский.

Министр также отвечает за миграционную политику легализацию иностранцев.

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Он подчеркнул, что Польша будет охранять права беженцев и не передаст их частные данные.

"Те, кто не будут иметь паспортов, будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их личных данных, в частности - Украине", - добавил глава МВД Польши.

Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что военнообязанным мужчинам из Украины могут не продлить право на пребывание в Польше. Он сказал, что страна поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста в случае необходимости.

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