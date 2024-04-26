Польша предоставит временную защиту украинским беженцам без паспортов. Их никто не выдаст Украине, - глава МВД Кервинский
Глава МВД Польши Марцин Кервинский заявил, что защита для украинских беженцев в Польше будет продлена. Она пока действует до 30 июня. Те, кто не будут иметь паспортов, также будут подлежать временной защите.
Об этом он сообщил в эфире TVN24, передает Цензор.НЕТ.
"Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам надо действовать мудро и рационально. Все вещи, которые касаются украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня", - заявил Кервинский.
Министр также отвечает за миграционную политику легализацию иностранцев.
Он подчеркнул, что Польша будет охранять права беженцев и не передаст их частные данные.
"Те, кто не будут иметь паспортов, будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их личных данных, в частности - Украине", - добавил глава МВД Польши.
Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что военнообязанным мужчинам из Украины могут не продлить право на пребывание в Польше. Он сказал, что страна поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста в случае необходимости.
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На Банкову, в Парлемент і Уряд мають приходити не лише західні транші, а і похоронки.
Інакше ніяк, євреєм знадобилось 2-і війни зрозуміти - або всі, або воювати не піде ніхто.
До не працюючого німця питань буде мало, на відміну від приїхавшого і не працюючого українця. Якраз в Європі платники податків і питають куди ідуть їх податки, а не як у нас чорна скриня.
А про те що заробітчани женуть величезні фінансові потоки в Україну і величезні донати, то ви так собі красивенько УПУСТИЛИ ))). Ну не зручна тема ))).
Ш що тепер? Повернули чоловіків в Україну? Простимулювали їх більше донатити? Це що я бачу зараз в Фейбук, новинні ресурси, Телеграм, це суцільний срач і сварки, одні клянуть зе-владу, інші - накидуються на тих що закордоном, вважаючи всіх ухилянтами. Ворог радісно потирає руки, а до зе-довбнів ніяк не дійде, який розбрат зробили, вони звикли спочатку робити, а потім якось буде...
Продовжуйте, ідіоти...
Краще напишіть цю історію про штурмовиків депутатам, суддям, чиновникам і т.д., які спокійно на броні на відпочинки під приводом відпусток катаються і клали на все і всіх великий і товстий.
Поясни, а по якому закону у Європі блокуються державні кордони і не виконуються зобов'язання у рамках ЄС і СОТ?
неньки,до мачухи.
То як одружитися в 2й раз.
Якщо першій жінці лишив все, пішов від неї, одружився 2й раз, завів нову сім'ю і побудував добробут і тут:
Зустрічаєш першу, що програла все що лишив і тягне тебе знову до себе бо їй вкрай треба бо немає за що жити. То що?
Так, допомогу може і надам, але на сьогодні , 50 еєврів , щоб не вмерла з голоду, але далі то її справи, а мені жити далі з новою в побудованою мною новій нашій реальності.
Жлобоеліта України і її халуї, Робіть висновки! Бо більш дурного рішення не можливо було просто вигадати!
Путін вами лишився задоволений! Є@аться вам з ним далі самим.
Україна як країна:
1 бере на себе всі економічні зобов'язання українців за кордоном перед фінансовими інститутами та банками де вони , українці отримали кредитів до дати постанови кабміну " про ненадання конс послуг"
2 Україна економічно бере зобовязанність що до збереження робочого місця за кордоном того
українця що повернувся в Україну і пішов в ЗСУ.
3. Бере на себе зобов'язання у випадку смерті/інвалідності закордонного українця, забезпечити навчання в вузах його дітей в країні мешкання цих дітей і терміном утримування до їхнього 25 річного віку.
4 бере на себе економічне зобов'язання щодо утримання рідних закордонного українця які утримувалися ним до моменту призову.
от так надзвичайно просто і раціонально можна спокійно вирішити цю проблему без всякого срачу. І багато поїде до війська!
Правда , "мудрий нарід73%" вставив собі сам ще 21 квітня 2019 року, коли "переміг" мерзенного Шоколадного Злодія , який був відомим алкашом та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ перед останніми виборами Президента ) .
Такая корова нужна самому."
Хто ж буде піднімати польську економіку,поки фермери блокують кордони?
6 млн інтегрувались без питань.
Це вам не араби дебільнуваті.
Хто притомний буде таких віддавати?
Це і є цінність людського активу, нам то по цимбалах.