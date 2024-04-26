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Польша предоставит временную защиту украинским беженцам без паспортов. Их никто не выдаст Украине, - глава МВД Кервинский

Глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський

Глава МВД Польши Марцин Кервинский заявил, что защита для украинских беженцев в Польше будет продлена. Она пока действует до 30 июня. Те, кто не будут иметь паспортов, также будут подлежать временной защите.

Об этом он сообщил в эфире TVN24, передает Цензор.НЕТ.

"Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам надо действовать мудро и рационально. Все вещи, которые касаются украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня", - заявил Кервинский.

Министр также отвечает за миграционную политику легализацию иностранцев.

Также читайте: Германия не будет лишать украинских мужчин статуса беженцев

Он подчеркнул, что Польша будет охранять права беженцев и не передаст их частные данные.

"Те, кто не будут иметь паспортов, будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их личных данных, в частности - Украине", - добавил глава МВД Польши.

Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что военнообязанным мужчинам из Украины могут не продлить право на пребывание в Польше. Он сказал, что страна поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста в случае необходимости.

Читайте также: Кулеба об остановке приема документов за границей: "Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной"

Автор: 

беженцы (1637) паспорт (1178) Польша (8395) украинцы (3860)


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Топ комментарии
+42
Зе режиму еще одна страна поводила по губам
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26.04.2024 12:27
+36
а давай по нормальному....
що має Дуда до людей в окопах???
може дуда намалював бронь мільйону уїбанів, які в Україні але воювати не підуть???
може ти не розумієш що влада, вся, від преза до голови громади, оточення влади,
їхні діти, куми, брати, свати, водії, повара, навіть ***** двірники та гуляки собак, ****, не будуть призвані!!!!
то хто послав захисників???
Дуда чи ЗЕРМАК????
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26.04.2024 12:43
+24
Трохи не так. Українців в окопах послала зелена влада. Одразу у 2019-му році.
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26.04.2024 12:42
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Вони знають про це. Але вони не ділять і не будуть ділити Україну на безпечні і небезпечні зони. Для них вона вся небезпечна. Десь менш небезпечна, десь більш, а десь дуже небезпечна, але небезпечна ВСЯ. А значить і біженців будуть приймати з усієї країни.
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26.04.2024 13:56 Ответить
вони розібралися ще у 2019 році шо за зєльоне гівно захопило Україну, тому і діють відповідно
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26.04.2024 14:42 Ответить
Владі треба заохочувати українців воювати власним прикладом, як це робили всі країни.
На Банкову, в Парлемент і Уряд мають приходити не лише західні транші, а і похоронки.
Інакше ніяк, євреєм знадобилось 2-і війни зрозуміти - або всі, або воювати не піде ніхто.
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26.04.2024 12:56 Ответить
Ну на рахунок похоронок ти вже загнув.На банкову вже потрібен приходити такзваний п...ц.Бо бандітська гопота розуміє тіки силу.
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26.04.2024 13:00 Ответить
Черчель, Гітлер, Джугашвілі гнали на фронт не лише власних дітей, і Нарком (тодішній Уряд) відправляв в окопи повним складом, причому дійсно в окопи з яких поверталось менше половини.
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26.04.2024 13:07 Ответить
Якщо буде горячо на фронті всіх відправлять воювати, не треба обіляти європейських політиків
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26.04.2024 13:00 Ответить
Якщо Польща почне видавати українських біженців їхня економіка посипеться
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26.04.2024 13:03 Ответить
Робоча сила, українці беруться за будь яку роботу, на яку місцеві не йдуть. Арабські жінки не працюють в основному, а наші просто пашуть
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26.04.2024 13:03 Ответить
бо Германия платит пособие - нахера работать?
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26.04.2024 14:43 Ответить
Береться за будь-яку роботу тільки бидло. Поважаюча себе людина ніколи не буде займатися хєрньою за мінімалку, як какли у ЄС
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26.04.2024 23:04 Ответить
Будь яка країна розуміє, що найбільше доходів генерують ЛЮДИ, працюючі люди. Це було прогнозовано. Українці пашуть і піднімають ВВП країни, де вони. Забули як виганяли людей на заробітки, бо в ... рокі українці переказали "10 млрд" бачків. І це по всіх новинах було, який гарний дохід для країни, бо тут бакси люди продадуть і щось куплять, що добре для економіки. І це було на всіх ТОП каналах України. А тут які інші країни погані і не будуть видавати. Це було ПРОНОЗОВАНО, а хто пахати буде? ВВП і податки самі себе не зроблять.
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26.04.2024 13:17 Ответить
Особливо у Норвегії, Німеччині, Бельгії дуже сильно пашуть ваші біженці. Посідали на шиї місцевим платникам податків і піднімають ввп власних дуп.
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26.04.2024 23:05 Ответить
Ну є що і сидять, але більшість пахає, і українців виганяють на роботу силою, бо місцеві платники податків піднімають питання "за чий рахунок сидільники", статті вже є, і українцям платять допомогу, але багато вже мусять ходити навіть на просту роботу (є знайомі в Німетчині). І чим далі, тим жосткіші умови стають, щоб або пахали, або поверталися.

До не працюючого німця питань буде мало, на відміну від приїхавшого і не працюючого українця. Якраз в Європі платники податків і питають куди ідуть їх податки, а не як у нас чорна скриня.

А про те що заробітчани женуть величезні фінансові потоки в Україну і величезні донати, то ви так собі красивенько УПУСТИЛИ ))). Ну не зручна тема ))).
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27.04.2024 11:35 Ответить
Так буде не тільки в Польщі, а у всіх країнах Європи.
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26.04.2024 13:19 Ответить
Говорил вам два дня назад, чем все это закончиться. А "ура патриоты" верещали от удовольствия. Новость по всем украинским каналам таскали, еще какой то балтийский главный военный, что то по этому поводу брякнул. Головой нужно думать, а не телевизором!
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26.04.2024 13:22 Ответить
Ну і що доброго Кулеба і Зе зробили? Посиділи з сигарами під віскі і прийняли ''легке рішення'', порушуючи права тих мільйонів українців, які проживають по 10-20 років закордоном, щороку надсилаючи мільярди в україну?
Ш що тепер? Повернули чоловіків в Україну? Простимулювали їх більше донатити? Це що я бачу зараз в Фейбук, новинні ресурси, Телеграм, це суцільний срач і сварки, одні клянуть зе-владу, інші - накидуються на тих що закордоном, вважаючи всіх ухилянтами. Ворог радісно потирає руки, а до зе-довбнів ніяк не дійде, який розбрат зробили, вони звикли спочатку робити, а потім якось буде...
Продовжуйте, ідіоти...
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26.04.2024 13:23 Ответить
живи без нас
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26.04.2024 13:39 Ответить
Ну да, а як Україна житиме без людей далі? Китайців винаймемо? Вот серйозно? Ви на стільки не розумні, шо не розумієте звідки у вас забезпечення, пенсії, нові люди? ні?
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26.04.2024 14:03 Ответить
Китайці не будуть працювати за ніщенську зарплату. Вони поїдуть в іншу країну.
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26.04.2024 14:23 Ответить
не будуть, але китайські фірми будуть брати на роботу тільки своїх. а от для горобців та інших з ботоферми залишеться ота ніщенська зарплата. Демократія - вона або є, або вона відсутня у всяких проявах.
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27.04.2024 17:43 Ответить
Цю срань без оновлених даних в ТЦК потрібно не приймати на роботу, тимчасово заблокувати в Польщі, а потім цих штурмовиків паспортних сервісів перекваліфікувати у штурмовиків ЗСУ на передку.
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26.04.2024 13:23 Ответить
Ахаха, вони скоріше громадянство отримають, через те, що їх країна лишила їх громадянства. В Європі таке не прокатить, там не раша і закони там діють, екстрадувати їх ніхто не буде. Одна за іншою країни Європи будуть викладати на рішення і спочатку справку дадуть, а потім заміть прострочений паспорт на свій і ділу кінець. Українці хоч дітей заводять і працюють на відміну від Європейців і інших і це в старіючій Європі розуміють дуже сильно. Ну і українкам всі оті ФЕМІНІЗМИ не вдарили по голові, як європейкам з ЧСВ в стратосферу, які в більшсоті тільки і думають як обібрати чоловіків на всі гроші.

Краще напишіть цю історію про штурмовиків депутатам, суддям, чиновникам і т.д., які спокійно на броні на відпочинки під приводом відпусток катаються і клали на все і всіх великий і товстий.
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26.04.2024 18:35 Ответить
Урівняли ухилянтів і біженців від війни....Біженці-це діти і жінки,всі інші "товстолобики"-це ухилянти
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26.04.2024 13:26 Ответить
це ви зараз взяли і урівняли всіх чоловіків назвавши їх товстолобиками та й без суда і слідства винесли вирок за уголовною статтею - ухилянт. Так приїхало багато, але з тими з ким довелося поспілкуватися виїхали законно, то три дитини, то батько одинак (доречі реальний бо вдовець), один зі старими і немічними батьками тай 58 вже йому, є і молоді по 20 років і судячи з автівок їм по боку на закони, той паспорт та інше взагалі - за такі гроші можно раба купити замість себе на війну, таких ви нічим назад не повернете
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26.04.2024 13:47 Ответить
Ухилянт - це людина яку призвали, а вона втікла від мобілізації. Не будьте ТЦК, не вигадйте прізвиськ людям, бо вам так подоабається. Якшо людина не хоче віддавати життя за тих, хто на нього до цього с*ав (та і будемо відвертими - вам і зараз пофігу), то це його право. Ну бо право на життя в деяких країнах стоїть вище, за право їсти казенні яйця по 17 гривень
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26.04.2024 13:59 Ответить
Тебе курви першими кинуть на м'ясо у разі війни з росією. Думай про це.
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26.04.2024 22:57 Ответить
тебе поляки першими в розход кинуть. Но ти настільки тупий, що того навіть не розумієш
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26.04.2024 23:35 Ответить
Кордон блокують, зерно висипають на землю, ухилянтів покривають, вони точно не союзники *****?
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26.04.2024 13:41 Ответить
ну та просто у Європі є закони. Якшо ти не вкурсі. І там їх виконують, на відміну деякїх країн, які декларують лише те, шо вони хочуть у Європу
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26.04.2024 13:55 Ответить
То нехай законами та глибокими стурбованностями зупиняють москалів під Варшавою, якщо заважають Україні робити це за них.
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26.04.2024 16:11 Ответить


Поясни, а по якому закону у Європі блокуються державні кордони і не виконуються зобов'язання у рамках ЄС і СОТ?
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26.04.2024 22:56 Ответить
викидати на землю чуже зерно то закон?? по подляцьки?
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26.04.2024 23:37 Ответить
Ну шо Кулеба і хто там ще? Наївся? Нашо було ту ахінєю нести і хню робити у вигляді заборони видачі паспортів? Тепер ці люди точно будуть любити більше Польщу, а не Україну. Дибіли, *ля (с) Коняка
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26.04.2024 13:54 Ответить
Коли підри прийдуть у польщу, то ляхи першими і кинуть на м'ясо каклів. А ти наївний думаєш, що ляхи тебе захищати будуть?! Щас. Ти звичайне гарматне м'ясо
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26.04.2024 22:47 Ответить
У нього мозок як у курки !
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27.04.2024 08:31 Ответить
Х@й дочекаэтесь що українець що закордоном повернеться до неньки, до мачухи.
То як одружитися в 2й раз.
Якщо першій жінці лишив все, пішов від неї, одружився 2й раз, завів нову сім'ю і побудував добробут і тут:
Зустрічаєш першу, що програла все що лишив і тягне тебе знову до себе бо їй вкрай треба бо немає за що жити. То що?
Так, допомогу може і надам, але на сьогодні , 50 еєврів , щоб не вмерла з голоду, але далі то її справи, а мені жити далі з новою в побудованою мною новій нашій реальності.
Жлобоеліта України і її халуї, Робіть висновки! Бо більш дурного рішення не можливо було просто вигадати!
Путін вами лишився задоволений! Є@аться вам з ним далі самим.
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26.04.2024 13:58 Ответить
Правильно міркуєш,пацючок! Вам повернення в Україну вже не буде. Такі як ти,коли повернуться....вас тут будуть рвати на шмаття,гірше ніж русню! Дармові євро вам вічно платить не будуть,готуйся пацючок до миття сортирів і пакування сміття,більшого ти не заслуговуєш і там не досягнеш.
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26.04.2024 19:37 Ответить
Юрка, я дам тобі адресу - порви мене лічно! Жорстоко і безжалісно😂😂😂
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26.04.2024 19:40 Ответить
воно схоже на школяра, що записався у подоляцьку ботоферму. рівень явно посередній або навіть близький до найнижчого. ну це і зрозуміло - замість того, аби вивчати шкільні предмети, сидить на цензорі і заробляє свої гнидяві копійки. Я, як пенсіонер, маю достатньо вільного часу і то повинен хоч трохи працювати.
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26.04.2024 20:52 Ответить
Очевидно бот, посередній бот
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26.04.2024 22:32 Ответить
Ну що, не видаєте нашіх військовопридатних, формуйте падли польські батальони!
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26.04.2024 14:11 Ответить
До речі, щоб не бути звинуваченим тільки в критиці, поясню як розрулити ситуацію:
Україна як країна:
1 бере на себе всі економічні зобов'язання українців за кордоном перед фінансовими інститутами та банками де вони , українці отримали кредитів до дати постанови кабміну " про ненадання конс послуг"
2 Україна економічно бере зобовязанність що до збереження робочого місця за кордоном того
українця що повернувся в Україну і пішов в ЗСУ.
3. Бере на себе зобов'язання у випадку смерті/інвалідності закордонного українця, забезпечити навчання в вузах його дітей в країні мешкання цих дітей і терміном утримування до їхнього 25 річного віку.
4 бере на себе економічне зобов'язання щодо утримання рідних закордонного українця які утримувалися ним до моменту призову.
от так надзвичайно просто і раціонально можна спокійно вирішити цю проблему без всякого срачу. І багато поїде до війська!
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26.04.2024 14:26 Ответить
фінансування де брати в цій моделі, молоді зелені урядовці економіку вже втратили, грошей у бюджеті немає а кнут непрацює. закінчиться історія тим що безпаспортні просто отримають громадянство в інших країнах, зараз 21 ст. неможливо діяти методами минулого сторіччя.
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26.04.2024 14:51 Ответить
закатай губу, ухилянте....вертайся сам - ти ж патріот диванний
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26.04.2024 18:43 Ответить
все отупевшее Быдло которое выбирала бениного, Оманского Нарика нужно возвращать и отправлять на 0 хотели жить по приколу, калашмат в зубы и на Бахмут за своего нарко Дегенерата и баб, курсы фельдшеров и туда же ...
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26.04.2024 14:54 Ответить
Отупівше бидло швидше за все повернулося до свого Віслюка, бо це мову треба вчити, щоб залишитися і жити нормально в ЄС. Або повернеться. Так що зустрічайте їх!
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26.04.2024 18:47 Ответить
У мене в екіпі 10 чоловік, один я порохобот, решта упороті зебіли( самці), ніхто в Україну повертатись не хоче. ******* Лідора з Польщі
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26.04.2024 19:39 Ответить
Польскій владі - Величезний Лайк ... вставили ЗЕвладі по-повній ! А ще й вставили "мудрому наріду73%", який цю гидоту радісно завів в українську владу в 2019 році.

Правда , "мудрий нарід73%" вставив собі сам ще 21 квітня 2019 року, коли "переміг" мерзенного Шоколадного Злодія , який був відомим алкашом та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ перед останніми виборами Президента ) .
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26.04.2024 15:19 Ответить
Просто курвам самим потрібно гарматне м'ясо, какли першими підуть у бій у разі нападу рашистів.
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26.04.2024 22:49 Ответить
"Корову свою нє продам нікому,
Такая корова нужна самому."
Хто ж буде піднімати польську економіку,поки фермери блокують кордони?
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26.04.2024 16:12 Ответить
Скільки ти танків сьогодні спалив?
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26.04.2024 19:37 Ответить
Мій генерал, не гідний я служити поруч з таким величним воїном, як ти!
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26.04.2024 20:21 Ответить
Вам не понять. У людей закон. А в Украине все по- понятиям. Поэтому мы так и жили. Кулеба подменяет законность справедливостью. У него, видимо, провалы в памяти. О какой справедливости в Украине за все годы независимости можно говорить?
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26.04.2024 22:35 Ответить
таня, коли у тебе в бельгії буде gangbang бурятом, тувінцем, чеченцем і калмиком без твоєї згоди, тоді будеш розказувати про закон. Кацапським підрам плювати на ваші євро закони, бо це війна
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26.04.2024 22:52 Ответить
Не довго воєн Dust кипятком сцав🤣
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26.04.2024 19:35 Ответить
приклад того, як країна береже власні інтереси, цей уряд і поряд не стояв від польського. Хоч і там вистачає дурних рішень. але згадайте, як поляки послали меркель з її сірійськими мігрантами - вони бачте вже наприймали бідолашних українців. І знову ж - хер тобі зеленсський а не українців. І згадайте - як ботоферма кляла поляків за блокування. А виходить що поляки теж переживають за наших людей. Бо є ж багато силовиків в тилу і вони абсолютно не задіяні у військових діях. але ботоферма націлена виключно на виїхавших. Хоча всі виїхали законно (інакше їх би прикордонники не випустили).
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26.04.2024 21:02 Ответить
Ти ідіот, курви не переживають за наших людей, вони переживають за свої статки. Бо без каклів, у них не буде велика втрата економіки
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26.04.2024 22:53 Ответить
Кожний рік, то саме. Люди, напевно, далі року не тримають в пам'яті події.
6 млн інтегрувались без питань.
Це вам не араби дебільнуваті.
Хто притомний буде таких віддавати?
Це і є цінність людського активу, нам то по цимбалах.
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26.04.2024 23:28 Ответить
Это не в интересах поляндии, поэтому этого делать никто не будет . Хотя даже если затянут, то в Германии будут только рады сотням тысяч белого трудолюбивого населения которые мигрирует из Польшы. Наши нигде не пропадут. Также по судам затаскают, это не наши мужики в стойле ундр, там тцк не запугаешь
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27.04.2024 00:07 Ответить
Читаю коментарі, одні іпсо інші рашисти-боти або не боти, а інші малороси, ну інші "я не раждьон для війни" йо****ні нікчеми, сцикуни, а не чоловіки....сидіть вже і кудахкайте що одні що інші....гидко на вас дивитись
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27.04.2024 00:25 Ответить
Пан має рацію!
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27.04.2024 08:22 Ответить
Свято для сцикопіхоти блохастої.
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27.04.2024 10:09 Ответить
Офігенний такий розклад получається одні сидять в Польщі інші по домам, а ще інші гинуть в окопах може тим хто в окопах при такому розкладі кинути все нах і піти, так сказати щоб інші підбадьорилися... на жаль якщо влада не поміняє ситуацію то скоро так і буде...
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27.04.2024 10:51 Ответить
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