Повернення військовозобов’язаних з-за кордону є питанням справедливості, - Кулеба

Міністр закордонних справ вважає справедливим, якщо чоловіки призовного віку з-за кордону повернуть до України.

Про це він заявив під час пресконференції з главою МЗС Латвії Байбою Браже, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Думаю, що це (повернення військовозобов'язаних до України. - Ред.) справедливо до українських чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться в Україну", - сказав міністр.

Він додав, що усі чоловіки призовного віку, які покинули країну після початку повномасштабної війни з Росією, отримували правові статуси, а також соціальні виплати через те, що вони є громадянами України.

"Моїм завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном, і я буду це робити. Але, як я вже згадував, йдеться про справедливість. Справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України", - зауважив Кулеба.

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