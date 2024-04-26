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Повернення військовозобов’язаних з-за кордону є питанням справедливості, - Кулеба

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ вважає справедливим, якщо чоловіки призовного віку з-за кордону повернуть до України.

Про це він заявив під час пресконференції з главою МЗС Латвії Байбою Браже, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Думаю, що це (повернення військовозобов'язаних до України. - Ред.) справедливо до українських чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться в Україну", - сказав міністр.

Він додав, що усі чоловіки призовного віку, які покинули країну після початку повномасштабної війни з Росією, отримували правові статуси, а також соціальні виплати через те, що вони є громадянами України.

"Моїм завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном, і я буду це робити. Але, як я вже згадував, йдеться про справедливість. Справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України", - зауважив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорти за кордоном

Автор: 

повернення (228) мобілізація (3020) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+39
Ооо, краще йому не починати розмови про справедливість, а то сам почне тікати
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26.04.2024 13:56
+33
Про споаведливість говорить представник влади, яка випустила з буцегарні злодія Сольського і рік тримає неугодного Червінського. Влади, яка витрачає на власний піар на єдиному марафоні мільярди і знімає з ефіру канали, які мають іншу думку, хоча є проукраїнськими. Влади, яка не відповідає на петиції, не звітує перед виборцями і сховала від їхніх очей власну діяльність за забороною трансляцій засідання ВР. Влади, яка не має жодних претензіц до батальйону Монако, потапів, арєстовічей, яка не мобілізує кошевих і іже з ними, але має претензвї до всіх інших. Влада тому і вважається елітою, що показує приклад. Тому Кулєбі треба почати з себе і влади, яку він уособлює.
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26.04.2024 14:06
+27
спаведливість з вуст кулеби звучить огидно
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26.04.2024 13:56
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Зелена зграя призначитиь винними у своїх про****х : військових, тих хто виїхав, будь кого ...
А те що міністр миттєво знаходить десятки мільйонів грн застави
по корупційній справі - то єрунда, слуги народу вони всі такі.
https://censor.net/ua/news/3486480/za_solskogo_vnesly_zastavu
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26.04.2024 14:36 Відповісти
>

А за оккупацию и сдачу Мариуполя - когда справедливость будет?

Чехия никаких выплат мне не давала, везде контроль - обеспечен ли ты и имеешь ли средства на счетах. Если обеспечен - то свободен, живи и крутись как хочешь.

Те кто потерял ВСЕ в уничтоженных городах, государство не дало не копейки за все потерянное в Мариуполе. Где справедливость?
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26.04.2024 14:36 Відповісти
іди*****, це справедливо!
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26.04.2024 14:37 Відповісти
Справедливо будет посадить Кулебу в тюрьму, с Ермаком и Татаровым. И выпустить Червинского. Но что-то не видать такого.
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26.04.2024 14:38 Відповісти
Только лично для тебя все равно ничего не изменится. Просто ты будеш требовать компенсацию за потеряное в Украине имущество уже у Червинского. Продолжая сидеть в Чехии.
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26.04.2024 14:44 Відповісти
+++
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26.04.2024 15:01 Відповісти
Требовать я буду, чтобы Зеленский и Компания сели в тюрьму за рассказы про шашлычки, за то что не строили оборону, потому что лично я налоги платил сотнями тысяч гривен в год от своей прибыли, но в ответ не получил ничего.

Компенсацию (репарации) должна платить рашка, но что-то Кулебу не видать, чтобы он этого добивался. Оно С Ермаком только гуманитарку разворовывает.

Тем у кого есть финансы, за границей не помогают финансово. Вопрос только в легализации статуса, доступа к банкам и вывода Своих денег из Украины в Европейские банки. В Чехию я выехал, потому что у меня и до войны здесь был бизнес и недвижимость.

"Справедливость" в Украине односторонняя, забрать у человека все и не дать ничего.
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26.04.2024 15:02 Відповісти
Репарации возможны только в случае победы на росией. Что и у кого должен требовать сейчас Кулеба?
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26.04.2024 15:05 Відповісти
Он же сейчас требует конфискованные в рашке активы пускать на оружие, не на компенсации требует. Компенсации будут "не на часі" и потом если и начнутся, то "попилятся" за откаты.

Это как в телемарафон кричат про "перемогу", а по киевской области на стройке и ремонтах гос учереждений рубят огромные деньги. Пока лохи кричат про "кто больший ухылянт".

А потом лохов палкой по горбу и на войну. А распил бабла продолжается.

Так что все рассказы про "справедливость", опять же таки для лохов.
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26.04.2024 15:10 Відповісти
Круто. Тобто війна війною. А гроші тобі на розбиті шибки тільки потрібно віддавати. Не будуть на них закуповувати зброю, розбиті будинки будуть до самого Львову.
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26.04.2024 19:01 Відповісти
Круто, тобто я пережив облогу, в мене вбило родичів, розбило дім - і я ще за тебе жирного борова зі Львова піду воювати, щоб твій Львов не розбило. То ж справедливо - щоб ти сам йшов і воював. Моє вже держава все просрала, воювати там немає за що.

Бажаю тобі всого цього ж і потім підеш з Кулебою за справедливість порозмовляєш.
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30.04.2024 11:59 Відповісти
Гнидо ти ухилянтська, я також був облозі, в мене також пошкоджено житло, в мене вбито товариша, в мене вибухом розбито 3-літнього кросовера. І ніхто мені копійки за це не заплатив. Але я не бажаю нашій державі зникнути під навалою кацапів, як це хочеш ти, агітуючи за попуізм в обороні.
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30.04.2024 12:37 Відповісти
І в якій облозі ти був, півник? І як тобі держава допомогала вибратись звідти, а завдяки кому ти в ту облогу попав, півник? Поки твій товариш гинув, Шмигаль і Кіриленко мільонами крали, а кулеба спортом займався, ходив по Києву інтервью гордону роздавав.

Ну ось по логиці кулеби, тобі залишилось іти воювати, щоб була справедливість. То ж вперед, шо ж ти коменти на цензорі строчиш. А вони і далі будуть жирувать.

Як би ти був в облозі то запамятав би відчуття, як на тебе всім насрати. І як кожен рятувався як міг, і що за всі смерті ніхто не поніс відповідальності. Якщо для тебе справедливо ще до купи позбавити тебе всіх прав і як кріпака кийками забити в буса і відправити з лопатою каби відбивати - удачі.
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30.04.2024 13:32 Відповісти
Півник це ти. Бо далеко залетів. Та кукурікаєш вже звідти. А в облозі був на Київщині. Доводилось виходити з білим прапорцем, нажаль. Пішки, багато кілометрів. Бо й машина вже на купу брухту перетворилася від вибуху та і мости були підірвані. Добре, що кацапи тільки затворами поклацали, а не вистрелили в спину, як іншим, кому не повезло.
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30.04.2024 16:10 Відповісти
а так виглядає шо патріот ти тількі в інтернеті попіздоболити, іти повоєй, подивись поближче на всю ту НЕсправедливість яка там, а потім приходь і поросказуй тут за патріотизм і мотивацію
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30.04.2024 13:34 Відповісти
судячи з останніх зашкварів зешобла, вони найняли новий штат писак, але якісь вони вялоагресивні пропагандони, низаЧот - усіх на влк
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26.04.2024 14:41 Відповісти
Вони поступово кидають своїх писак на гроші. Тож кращі вже давно пішли, залишилось що є: студенти, пенсіонери і нероби
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27.04.2024 06:15 Відповісти
Секретарка дєрьмака, ооо твої слова на вагу золота прям
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26.04.2024 14:58 Відповісти
Щось цього кулеби з його брєднями стало забагато.
Не на добро все це.
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26.04.2024 15:04 Відповісти
Де ти кулеба побачив справедливість своїм рішенням??? Ти робиш чоловіків ворогами цієї влади, які не то щоб не повернуться , а може взагалі не повернуться в Україну!!! Кому ти зробив ліпше!!! Щоб повернути чоловіків на війну треба заохочувати а не робити залізний мур!!! Дебіл ти кулеба!!!
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26.04.2024 15:12 Відповісти
Ти робиш чоловіків ворогами цієї влади, які не то щоб не повернуться , а може взагалі не повернуться в Україну!!!
Це і є планом,зробити країну безлюдною,невже важко здогадатись?
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26.04.2024 18:48 Відповісти
Та пішов ти ...кулеба з 🤡 разом ...
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26.04.2024 15:21 Відповісти
Логичней всего - после войны оставить именно для них военный сбор пожизненно.
Кроме по инвалидности и УБД на лечении.
Здоровый бугай который пофигист уклонист не очень мотивированный воин
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26.04.2024 15:25 Відповісти
А хто це обізвався? Чи не особа яка настільки не має гідності, що сидить на приставній табуретці під час переговорів, позаду дєрмак. Наберись спочатку самоповаги, а потім будеш розповідати про справедливість, ганебне чмо.
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26.04.2024 15:52 Відповісти
Батальйон Монако повертатиметься за власний кошт чи буде евакуаційний рейс?
Ну щоб і елітні авто для фронту прихопить,і спорядження найвищого ґатунку.
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26.04.2024 16:08 Відповісти
саме цікаве, що Гундосий досі не звернувся до нації і не запросив, стоячи на колінах, повернутись чоловіків захищати країну, безпеку котрої він про...кохав ...
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26.04.2024 16:13 Відповісти
Це гівно маломерне ні коли цього не зробить!!! Воно любе коли йому дупу лизнуть, муку, і розваги!!!
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26.04.2024 21:29 Відповісти
От посла до осла не далеко.
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26.04.2024 16:22 Відповісти
А якщо моя сім'я знаходиться за кордоном 20 років?Всі працюємо,своєю працею,купили житло?Що ,все кидати і йти на,,м'ясо"?
Донатимо,займаємося волонтерством...
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26.04.2024 16:29 Відповісти
20 років живете і не отримали громадянство? Тоді навіщо там живете?
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26.04.2024 16:35 Відповісти
17 років за кордоном, те ж власне житло... але і не думав міняти громадянство
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27.04.2024 09:30 Відповісти
Kas olete juba Eesti kodanik?
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29.04.2024 19:42 Відповісти
навіщо ти мене питаешь на естонській мові, коли не вміеш читати, що написано на українській? ))
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29.04.2024 20:01 Відповісти
Бо я жив в Естонії і знаю естонську, чи знаєш її ти прожив там 17 років.
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29.04.2024 20:55 Відповісти
щось ти багато питань задаєш )) але читати українською не вмієш, тому вигадуешь те, що тобі заманеться ))
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29.04.2024 21:20 Відповісти
Щось погано ти знаєш естонську, прапорець через vpn поставив?
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29.04.2024 21:37 Відповісти
хто тебе про це питає? )) форум український )) де ти побачив, що я 17 років живу в Естонії ? )) читати українською не вмієш, тому вигадуешь те, що тобі заманеться ))
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29.04.2024 21:49 Відповісти
Сам написав про 17 років, і власне житло, забрехався москалик
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29.04.2024 22:17 Відповісти
Дімасик, ти такий великий, але ще більше ти дурний )) чи для тебе єдине закордоння то Е100нія ? )))
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29.04.2024 22:19 Відповісти
Москалик, ти глузуешь із назви Естонії? Я з тобою не загадки граю і витягувати з тебе, де ти жив мені нецікаво.
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29.04.2024 22:55 Відповісти
зелений ватан, ти чого такий тупий ? )) ти спочатку вигадав, що я 17 років живу в Естонії, зайобував своїми тупими питаннями, хоча я тобі вже втретє пишу: читати українською не вмієш, тому вигадуешь те, що тобі заманеться )) ти хизуєшься тим, що знаєш естонську - так хизуйся перед тьолками в колхозі чи на хуторі, де ти коровам хвости крутив )) тебе жаба душить, що в мене є квартира в державі НАТО, а в тебе нема, тому що ти тупий зелений ватан і не зміг заробити ? )) я ж ясно написав : 17 років за кордоном, те ж власне житло... але і не думав міняти громадянство - ти сліпошарий, чи тупий ?? ще є питання, чи вже не цікаво ? )) нахіба ти мені потрібен, щоб я тобі щось розказував ))
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29.04.2024 23:04 Відповісти
Ти ватник, знаю естонців і таки як ти, в них не затримаються. Та в Україні ухилянти не потрібні, тож шукай собі країну де інде, а мову забудь, вона не потрібна зрадникам і пристосуванцям.
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29.04.2024 23:14 Відповісти
зелений ватан, не перекладай з хворої макітри на здорову голову )) сподіваюсь, такі як ти захищають Україну, та подохнуть за 1 день до перемоги )) бо такі зелені ватани не потрібні України, це ви, посіпаки зеленої шмарклі боневтіка оманського довели країну до зубожіння ! Я сплачую податки в Україні з доходів по вкладах (18+1,5%), тримаючи частку своїх грошей в банківській системі України, доначу на ЗСУ, плачу податки в ЄС, з яких тобі, тупій зеленій шмарклі, йдуть дотації до бюджету та закупка озброєння! Тому не тобі, дирці в бюджеті Європі, розказувати тому, хто туди сплачує кошти! Поверни мені, гніда зелена, країну, з якої я виїхав у 2007 році. Чи ти вважаєш , що мені потрібно повернутись, та тебе, зебіла захищати, поки ти, ухилянт, від ТЦК ховаєшься ? )) чи з окопу пишеш, поцреот ? )) від моїх послуг держава Україна відмовилась ще в 1997 і жодна падла не спитала де я, що я .. усім було піх ... а ось коли %уйло = дружбан зелених cлуг уроду та голубих чівокунєй почав 3,14здюлєй роздавати за любов до нього - тут вони згадали, ой, а де ті, хто виїхав 17 років тому )) так що, бери в Кулеби лопату та кіздуй на нуль ))) А я повернусь в Україну, та буду ії відбудовувати )) завдяки своїм знанням та грошам, заробленим за кордоном )) буду створювати робочі місця, сплачувати податки, щоб було за що жити пенсіонерам, військовим. І відновлювати Україну!
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29.04.2024 23:38 Відповісти
Не такі страшні москальські воші, як українські гниди, це Петлюра про тебе писав. Повертайся боєць економічного фронту, тебе тут зустрінуть селюки, які замість тебе розумного, батьківщину захищали.
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29.04.2024 23:51 Відповісти
зелений ватан, то він про тебе написав диванного вояку, посіпака ти янелоха-янетряпки-пісюніста-членограя-чотириждиухилянта )) сподіваюсь, ти, колгоспна тварина, подохнеш десь у москві чи пітері, коли будеш їх визволяти чи захоплювати ))
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30.04.2024 08:07 Відповісти
Я тобі обіцяю ватник, в Естонії ти не затримаєшся, бо то моя друга батьківщина і таке сміття естонці не терпітимуть на своїй землі.
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08.05.2024 07:20 Відповісти
зелений ватан, ти тільки з запою вийшов? )) довго ж ти бухав )) як ти збираєшся винонувати свою обіцянку )) дуже цікаво ))
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11.05.2024 23:14 Відповісти
де ти там, зелений ватан, побєдобєсіш? )) знову бояри обіжрався на дєнь пабєди ? )) чи може ти окопи риєш біля Харкова, щоб русню зупинити ? ))
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12.05.2024 13:44 Відповісти
ну шо ти там ватан зелений ? ))
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30.08.2024 15:56 Відповісти
які справи, зелебоба ? ))
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05.10.2024 13:43 Відповісти
... Ага, повернуться, і Зелені зрадники їх погонять як чорносвитників на розмінування ногами...
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26.04.2024 16:54 Відповісти
Он добавил, что все мужчины призывного возраста, которые покинули страну после начала полномасштабной войны с Россией, получали правовые статусы, а также социальные выплаты из-за того, что они являются гражданами Украины. Источник:

ЭТО КАКИЕ ..... социальные выплаты ???
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26.04.2024 17:28 Відповісти
Скажу відверто: я сумнівався Кулєба довбойоб чи мразота...
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26.04.2024 18:19 Відповісти
Справедливость из уст этого дятла, звучит смешно....Выше ребята правильно написали. Задаётся, осенью кричали что надо 500к на мобилизацию.... В конце зимы сказали что это много, надо меньше. Т.К.экономика не справиться. Допустим 300к. По заявлению Кулебы, более 1млн. мужиков за кордоном. Пусть будет 1млн. В свое время, вся наша власть ( при всех президентах), сделала все чтоб люди выехали за кордон на заработки. Люди выехали и валюта пошла в державу. С 22го года выехали ещё, и получили статус беженца ( ну там по другому малеха). Теперь вспомнили о справедливости, и надо всех мужиков вернуть. Что будут делать такое кол-во людей здесь? Работы нет! И не было. Имеется ввиду с достойной оплатой. Какой процент из этого миллиона призовут? Кто будет кормить семьи, помогать в лечении больных и близких, отдавать кредиты в банках...? Будет как и раньше в 22м в военкоматах-всех набрали, ждите, ваша очередь ещё не пришла! И каков итог? Люди без работы, обратно выехать не смогут. Валюты в державе станет меньше, донатов на армию станет намного меньше, люди станут ещё беднее, Злость будет копиться на власть. Хотя эта злость и так никуда не девалась. Начнутся грабежи и разбои. И это ещё не всё последствия. Зато это будет справедливо-все равны, и все будем жить в говне! Вместо того, чтоб мобилизировать ментов на пенсии, патрульных, которые вообще страх потеряли, военных пенсионеров. Они все получали зарплату с наших налогов. Знают как обращаться с оружием. А старые Гаишники по сравнению с новыми патрульными-оказывается просто святые люди. Бо они хотя бы закон знали. И ПДД! А эти полициянты, с гор спустившиеся, только хамить умеют и бабло вымагать. Есть ещё таможенная служба. Всех этих особ на фронт. Они все присягу давали. Одних патрульных только 380к. Вместо таможни и патрульных поставить ветеранов! Да, без рук и без ног. Они быстро наведут порядок. И доверия у людей станет больше, и коррупции меньше будет. Это мое личное мнение. Все решаемо. И все можно сделать. Надо просто захотеть... И подумать... А когда думать нечем, приходит справедливость от Кулебы. Идиот!
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26.04.2024 18:39 Відповісти
Теперь вспомнили о справедливости, и надо всех мужиков вернуть. Что будут делать такое кол-во людей здесь?
Максимум по возможности в окопы,чтоб их там утилизировать.Таков план,или вы до сих пор не поняли,что творят "зелёные"???

Начнутся грабежи и разбои. И это ещё не всё последствия.
И это для власти хорошо.Украинцы будут убивать друг друга,утилизируя самих себя.

А когда думать нечем, приходит справедливость от Кулебы. Идиот!
Тут ошибочка.Не идиот,а ВРАГ.
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26.04.2024 18:56 Відповісти
Тупой клоун так жёстко кинул свой лохторат. Совсем не вовремя вспомнил о справедливости.
Скорее всего основная масса выехала до войны, это заробитчане. Думаю что они особо и не собирались возвращаться, потому что жить там и здесь под тупые клоунские шутки, две больших разницы. Теперь "государство" о них вспомнило, нужно возвращаться защищать статки власть имущих и иже с ними. Пусть депутаты, чиновники, менты, судьи, прокуроры сами защищают свои активы, добытые коррупционным путем. За них никто добровольно этого делать не будет.
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26.04.2024 20:52 Відповісти
Ще жодна країна в світі не займалася поверненням біженців силою, щоб ті йшли воювати. Це якийсь сюр. Ті хто не хоче воювати краще відмовляться від громадянства ніж підуть на фронт. Може створите ТЦК за кордоном, щоб ходили і ******* всіх і пакували в потяги???? 😬
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26.04.2024 21:48 Відповісти
Наступний клок зешобли - влаштувати диктатуру і взяти в заручники стареньких батьків, майно, родичів тих хто поїхав. Тоді вимагати гроші.
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27.04.2024 06:24 Відповісти
херассе яке слово згадали
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27.04.2024 09:35 Відповісти
Мобілізація 95 кварталу є питанням справедливості
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27.04.2024 13:45 Відповісти
Чмо очкасте, ти ще довго будеш це згадувати!
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28.04.2024 07:32 Відповісти
Звичайно . І ПОЧАТИ ЦЕ ПОТРІБНО З ДІТЕЙ ВСІХ ЧИНОВНИКІВ ТА ПОЛІТИКІВ . ПОВЕРНУТИ ВСІХ ДО ОДНОГО - ПОСТАВИТИ НА ОБЛІК - ЩОБ БАТАЛЬЙОН МОНАКО СТАВ БАТАЛЬЙОНОМ РОБОТИНЕ .
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28.04.2024 11:03 Відповісти
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