Возвращение военнообязанных из-за границы является вопросом справедливости, - Кулеба

Министр иностранных дел считает справедливым, если мужчины призывного возраста из-за рубежа вернутся в Украину.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой МИД Латвии Байбой Браже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Думаю, что это (возвращение военнообязанных в Украину. - Ред.) справедливо по отношению к украинским мужчинам в Украине. Думаю, что это будет справедливо по отношению к ним, если мужчины из-за границы вернутся в Украину", - сказал министр.

Он добавил, что все мужчины призывного возраста, которые покинули страну после начала полномасштабной войны с Россией, получали правовые статусы, а также социальные выплаты из-за того, что они являются гражданами Украины.

"Моей задачей, как дипломата, является защита украинцев за рубежом, и я буду это делать. Но, как я уже упоминал, речь идет о справедливости. Справедливость в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливость в отношениях между государством Украина и гражданином Украины", - отметил Кулеба.

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