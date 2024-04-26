Возвращение военнообязанных из-за границы является вопросом справедливости, - Кулеба
Министр иностранных дел считает справедливым, если мужчины призывного возраста из-за рубежа вернутся в Украину.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой МИД Латвии Байбой Браже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Думаю, что это (возвращение военнообязанных в Украину. - Ред.) справедливо по отношению к украинским мужчинам в Украине. Думаю, что это будет справедливо по отношению к ним, если мужчины из-за границы вернутся в Украину", - сказал министр.
Он добавил, что все мужчины призывного возраста, которые покинули страну после начала полномасштабной войны с Россией, получали правовые статусы, а также социальные выплаты из-за того, что они являются гражданами Украины.
"Моей задачей, как дипломата, является защита украинцев за рубежом, и я буду это делать. Но, как я уже упоминал, речь идет о справедливости. Справедливость в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливость в отношениях между государством Украина и гражданином Украины", - отметил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А те що міністр миттєво знаходить десятки мільйонів грн застави
по корупційній справі - то єрунда, слуги народу вони всі такі.
https://censor.net/ua/news/3486480/za_solskogo_vnesly_zastavu
А за оккупацию и сдачу Мариуполя - когда справедливость будет?
Чехия никаких выплат мне не давала, везде контроль - обеспечен ли ты и имеешь ли средства на счетах. Если обеспечен - то свободен, живи и крутись как хочешь.
Те кто потерял ВСЕ в уничтоженных городах, государство не дало не копейки за все потерянное в Мариуполе. Где справедливость?
Компенсацию (репарации) должна платить рашка, но что-то Кулебу не видать, чтобы он этого добивался. Оно С Ермаком только гуманитарку разворовывает.
Тем у кого есть финансы, за границей не помогают финансово. Вопрос только в легализации статуса, доступа к банкам и вывода Своих денег из Украины в Европейские банки. В Чехию я выехал, потому что у меня и до войны здесь был бизнес и недвижимость.
"Справедливость" в Украине односторонняя, забрать у человека все и не дать ничего.
Это как в телемарафон кричат про "перемогу", а по киевской области на стройке и ремонтах гос учереждений рубят огромные деньги. Пока лохи кричат про "кто больший ухылянт".
А потом лохов палкой по горбу и на войну. А распил бабла продолжается.
Так что все рассказы про "справедливость", опять же таки для лохов.
Бажаю тобі всого цього ж і потім підеш з Кулебою за справедливість порозмовляєш.
Ну ось по логиці кулеби, тобі залишилось іти воювати, щоб була справедливість. То ж вперед, шо ж ти коменти на цензорі строчиш. А вони і далі будуть жирувать.
Як би ти був в облозі то запамятав би відчуття, як на тебе всім насрати. І як кожен рятувався як міг, і що за всі смерті ніхто не поніс відповідальності. Якщо для тебе справедливо ще до купи позбавити тебе всіх прав і як кріпака кийками забити в буса і відправити з лопатою каби відбивати - удачі.
Не на добро все це.
Це і є планом,зробити країну безлюдною,невже важко здогадатись?
Кроме по инвалидности и УБД на лечении.
Здоровый бугай который пофигист уклонист не очень мотивированный воин
Ну щоб і елітні авто для фронту прихопить,і спорядження найвищого ґатунку.
Донатимо,займаємося волонтерством...
ЭТО КАКИЕ ..... социальные выплаты ???
Максимум по возможности в окопы,чтоб их там утилизировать.Таков план,или вы до сих пор не поняли,что творят "зелёные"???
Начнутся грабежи и разбои. И это ещё не всё последствия.
И это для власти хорошо.Украинцы будут убивать друг друга,утилизируя самих себя.
А когда думать нечем, приходит справедливость от Кулебы. Идиот!
Тут ошибочка.Не идиот,а ВРАГ.
Скорее всего основная масса выехала до войны, это заробитчане. Думаю что они особо и не собирались возвращаться, потому что жить там и здесь под тупые клоунские шутки, две больших разницы. Теперь "государство" о них вспомнило, нужно возвращаться защищать статки власть имущих и иже с ними. Пусть депутаты, чиновники, менты, судьи, прокуроры сами защищают свои активы, добытые коррупционным путем. За них никто добровольно этого делать не будет.