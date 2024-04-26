РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9659 посетителей онлайн
Новости Война
9 587 165

Возвращение военнообязанных из-за границы является вопросом справедливости, - Кулеба

дмитро,кулеба

Министр иностранных дел считает справедливым, если мужчины призывного возраста из-за рубежа вернутся в Украину.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой МИД Латвии Байбой Браже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Думаю, что это (возвращение военнообязанных в Украину. - Ред.) справедливо по отношению к украинским мужчинам в Украине. Думаю, что это будет справедливо по отношению к ним, если мужчины из-за границы вернутся в Украину", - сказал министр.

Он добавил, что все мужчины призывного возраста, которые покинули страну после начала полномасштабной войны с Россией, получали правовые статусы, а также социальные выплаты из-за того, что они являются гражданами Украины.

"Моей задачей, как дипломата, является защита украинцев за рубежом, и я буду это делать. Но, как я уже упоминал, речь идет о справедливости. Справедливость в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливость в отношениях между государством Украина и гражданином Украины", - отметил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорта за рубежом

Автор: 

возврат (210) мобилизация (2735) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+39
Ооо, краще йому не починати розмови про справедливість, а то сам почне тікати
показать весь комментарий
26.04.2024 13:56
+33
Про споаведливість говорить представник влади, яка випустила з буцегарні злодія Сольського і рік тримає неугодного Червінського. Влади, яка витрачає на власний піар на єдиному марафоні мільярди і знімає з ефіру канали, які мають іншу думку, хоча є проукраїнськими. Влади, яка не відповідає на петиції, не звітує перед виборцями і сховала від їхніх очей власну діяльність за забороною трансляцій засідання ВР. Влади, яка не має жодних претензіц до батальйону Монако, потапів, арєстовічей, яка не мобілізує кошевих і іже з ними, але має претензвї до всіх інших. Влада тому і вважається елітою, що показує приклад. Тому Кулєбі треба почати з себе і влади, яку він уособлює.
показать весь комментарий
26.04.2024 14:06
+27
спаведливість з вуст кулеби звучить огидно
показать весь комментарий
26.04.2024 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зелена зграя призначитиь винними у своїх про****х : військових, тих хто виїхав, будь кого ...
А те що міністр миттєво знаходить десятки мільйонів грн застави
по корупційній справі - то єрунда, слуги народу вони всі такі.
https://censor.net/ua/news/3486480/za_solskogo_vnesly_zastavu
показать весь комментарий
26.04.2024 14:36 Ответить
>

А за оккупацию и сдачу Мариуполя - когда справедливость будет?

Чехия никаких выплат мне не давала, везде контроль - обеспечен ли ты и имеешь ли средства на счетах. Если обеспечен - то свободен, живи и крутись как хочешь.

Те кто потерял ВСЕ в уничтоженных городах, государство не дало не копейки за все потерянное в Мариуполе. Где справедливость?
показать весь комментарий
26.04.2024 14:36 Ответить
іди*****, це справедливо!
показать весь комментарий
26.04.2024 14:37 Ответить
Справедливо будет посадить Кулебу в тюрьму, с Ермаком и Татаровым. И выпустить Червинского. Но что-то не видать такого.
показать весь комментарий
26.04.2024 14:38 Ответить
Только лично для тебя все равно ничего не изменится. Просто ты будеш требовать компенсацию за потеряное в Украине имущество уже у Червинского. Продолжая сидеть в Чехии.
показать весь комментарий
26.04.2024 14:44 Ответить
+++
показать весь комментарий
26.04.2024 15:01 Ответить
Требовать я буду, чтобы Зеленский и Компания сели в тюрьму за рассказы про шашлычки, за то что не строили оборону, потому что лично я налоги платил сотнями тысяч гривен в год от своей прибыли, но в ответ не получил ничего.

Компенсацию (репарации) должна платить рашка, но что-то Кулебу не видать, чтобы он этого добивался. Оно С Ермаком только гуманитарку разворовывает.

Тем у кого есть финансы, за границей не помогают финансово. Вопрос только в легализации статуса, доступа к банкам и вывода Своих денег из Украины в Европейские банки. В Чехию я выехал, потому что у меня и до войны здесь был бизнес и недвижимость.

"Справедливость" в Украине односторонняя, забрать у человека все и не дать ничего.
показать весь комментарий
26.04.2024 15:02 Ответить
Репарации возможны только в случае победы на росией. Что и у кого должен требовать сейчас Кулеба?
показать весь комментарий
26.04.2024 15:05 Ответить
Он же сейчас требует конфискованные в рашке активы пускать на оружие, не на компенсации требует. Компенсации будут "не на часі" и потом если и начнутся, то "попилятся" за откаты.

Это как в телемарафон кричат про "перемогу", а по киевской области на стройке и ремонтах гос учереждений рубят огромные деньги. Пока лохи кричат про "кто больший ухылянт".

А потом лохов палкой по горбу и на войну. А распил бабла продолжается.

Так что все рассказы про "справедливость", опять же таки для лохов.
показать весь комментарий
26.04.2024 15:10 Ответить
Круто. Тобто війна війною. А гроші тобі на розбиті шибки тільки потрібно віддавати. Не будуть на них закуповувати зброю, розбиті будинки будуть до самого Львову.
показать весь комментарий
26.04.2024 19:01 Ответить
Круто, тобто я пережив облогу, в мене вбило родичів, розбило дім - і я ще за тебе жирного борова зі Львова піду воювати, щоб твій Львов не розбило. То ж справедливо - щоб ти сам йшов і воював. Моє вже держава все просрала, воювати там немає за що.

Бажаю тобі всого цього ж і потім підеш з Кулебою за справедливість порозмовляєш.
показать весь комментарий
30.04.2024 11:59 Ответить
Гнидо ти ухилянтська, я також був облозі, в мене також пошкоджено житло, в мене вбито товариша, в мене вибухом розбито 3-літнього кросовера. І ніхто мені копійки за це не заплатив. Але я не бажаю нашій державі зникнути під навалою кацапів, як це хочеш ти, агітуючи за попуізм в обороні.
показать весь комментарий
30.04.2024 12:37 Ответить
І в якій облозі ти був, півник? І як тобі держава допомогала вибратись звідти, а завдяки кому ти в ту облогу попав, півник? Поки твій товариш гинув, Шмигаль і Кіриленко мільонами крали, а кулеба спортом займався, ходив по Києву інтервью гордону роздавав.

Ну ось по логиці кулеби, тобі залишилось іти воювати, щоб була справедливість. То ж вперед, шо ж ти коменти на цензорі строчиш. А вони і далі будуть жирувать.

Як би ти був в облозі то запамятав би відчуття, як на тебе всім насрати. І як кожен рятувався як міг, і що за всі смерті ніхто не поніс відповідальності. Якщо для тебе справедливо ще до купи позбавити тебе всіх прав і як кріпака кийками забити в буса і відправити з лопатою каби відбивати - удачі.
показать весь комментарий
30.04.2024 13:32 Ответить
Півник це ти. Бо далеко залетів. Та кукурікаєш вже звідти. А в облозі був на Київщині. Доводилось виходити з білим прапорцем, нажаль. Пішки, багато кілометрів. Бо й машина вже на купу брухту перетворилася від вибуху та і мости були підірвані. Добре, що кацапи тільки затворами поклацали, а не вистрелили в спину, як іншим, кому не повезло.
показать весь комментарий
30.04.2024 16:10 Ответить
а так виглядає шо патріот ти тількі в інтернеті попіздоболити, іти повоєй, подивись поближче на всю ту НЕсправедливість яка там, а потім приходь і поросказуй тут за патріотизм і мотивацію
показать весь комментарий
30.04.2024 13:34 Ответить
судячи з останніх зашкварів зешобла, вони найняли новий штат писак, але якісь вони вялоагресивні пропагандони, низаЧот - усіх на влк
показать весь комментарий
26.04.2024 14:41 Ответить
Вони поступово кидають своїх писак на гроші. Тож кращі вже давно пішли, залишилось що є: студенти, пенсіонери і нероби
показать весь комментарий
27.04.2024 06:15 Ответить
Секретарка дєрьмака, ооо твої слова на вагу золота прям
показать весь комментарий
26.04.2024 14:58 Ответить
Щось цього кулеби з його брєднями стало забагато.
Не на добро все це.
показать весь комментарий
26.04.2024 15:04 Ответить
Де ти кулеба побачив справедливість своїм рішенням??? Ти робиш чоловіків ворогами цієї влади, які не то щоб не повернуться , а може взагалі не повернуться в Україну!!! Кому ти зробив ліпше!!! Щоб повернути чоловіків на війну треба заохочувати а не робити залізний мур!!! Дебіл ти кулеба!!!
показать весь комментарий
26.04.2024 15:12 Ответить
Ти робиш чоловіків ворогами цієї влади, які не то щоб не повернуться , а може взагалі не повернуться в Україну!!!
Це і є планом,зробити країну безлюдною,невже важко здогадатись?
показать весь комментарий
26.04.2024 18:48 Ответить
Та пішов ти ...кулеба з 🤡 разом ...
показать весь комментарий
26.04.2024 15:21 Ответить
Логичней всего - после войны оставить именно для них военный сбор пожизненно.
Кроме по инвалидности и УБД на лечении.
Здоровый бугай который пофигист уклонист не очень мотивированный воин
показать весь комментарий
26.04.2024 15:25 Ответить
А хто це обізвався? Чи не особа яка настільки не має гідності, що сидить на приставній табуретці під час переговорів, позаду дєрмак. Наберись спочатку самоповаги, а потім будеш розповідати про справедливість, ганебне чмо.
показать весь комментарий
26.04.2024 15:52 Ответить
Батальйон Монако повертатиметься за власний кошт чи буде евакуаційний рейс?
Ну щоб і елітні авто для фронту прихопить,і спорядження найвищого ґатунку.
показать весь комментарий
26.04.2024 16:08 Ответить
саме цікаве, що Гундосий досі не звернувся до нації і не запросив, стоячи на колінах, повернутись чоловіків захищати країну, безпеку котрої він про...кохав ...
показать весь комментарий
26.04.2024 16:13 Ответить
Це гівно маломерне ні коли цього не зробить!!! Воно любе коли йому дупу лизнуть, муку, і розваги!!!
показать весь комментарий
26.04.2024 21:29 Ответить
От посла до осла не далеко.
показать весь комментарий
26.04.2024 16:22 Ответить
А якщо моя сім'я знаходиться за кордоном 20 років?Всі працюємо,своєю працею,купили житло?Що ,все кидати і йти на,,м'ясо"?
Донатимо,займаємося волонтерством...
показать весь комментарий
26.04.2024 16:29 Ответить
20 років живете і не отримали громадянство? Тоді навіщо там живете?
показать весь комментарий
26.04.2024 16:35 Ответить
17 років за кордоном, те ж власне житло... але і не думав міняти громадянство
показать весь комментарий
27.04.2024 09:30 Ответить
Kas olete juba Eesti kodanik?
показать весь комментарий
29.04.2024 19:42 Ответить
навіщо ти мене питаешь на естонській мові, коли не вміеш читати, що написано на українській? ))
показать весь комментарий
29.04.2024 20:01 Ответить
Бо я жив в Естонії і знаю естонську, чи знаєш її ти прожив там 17 років.
показать весь комментарий
29.04.2024 20:55 Ответить
щось ти багато питань задаєш )) але читати українською не вмієш, тому вигадуешь те, що тобі заманеться ))
показать весь комментарий
29.04.2024 21:20 Ответить
Щось погано ти знаєш естонську, прапорець через vpn поставив?
показать весь комментарий
29.04.2024 21:37 Ответить
хто тебе про це питає? )) форум український )) де ти побачив, що я 17 років живу в Естонії ? )) читати українською не вмієш, тому вигадуешь те, що тобі заманеться ))
показать весь комментарий
29.04.2024 21:49 Ответить
Сам написав про 17 років, і власне житло, забрехався москалик
показать весь комментарий
29.04.2024 22:17 Ответить
Дімасик, ти такий великий, але ще більше ти дурний )) чи для тебе єдине закордоння то Е100нія ? )))
показать весь комментарий
29.04.2024 22:19 Ответить
Москалик, ти глузуешь із назви Естонії? Я з тобою не загадки граю і витягувати з тебе, де ти жив мені нецікаво.
показать весь комментарий
29.04.2024 22:55 Ответить
зелений ватан, ти чого такий тупий ? )) ти спочатку вигадав, що я 17 років живу в Естонії, зайобував своїми тупими питаннями, хоча я тобі вже втретє пишу: читати українською не вмієш, тому вигадуешь те, що тобі заманеться )) ти хизуєшься тим, що знаєш естонську - так хизуйся перед тьолками в колхозі чи на хуторі, де ти коровам хвости крутив )) тебе жаба душить, що в мене є квартира в державі НАТО, а в тебе нема, тому що ти тупий зелений ватан і не зміг заробити ? )) я ж ясно написав : 17 років за кордоном, те ж власне житло... але і не думав міняти громадянство - ти сліпошарий, чи тупий ?? ще є питання, чи вже не цікаво ? )) нахіба ти мені потрібен, щоб я тобі щось розказував ))
показать весь комментарий
29.04.2024 23:04 Ответить
Ти ватник, знаю естонців і таки як ти, в них не затримаються. Та в Україні ухилянти не потрібні, тож шукай собі країну де інде, а мову забудь, вона не потрібна зрадникам і пристосуванцям.
показать весь комментарий
29.04.2024 23:14 Ответить
зелений ватан, не перекладай з хворої макітри на здорову голову )) сподіваюсь, такі як ти захищають Україну, та подохнуть за 1 день до перемоги )) бо такі зелені ватани не потрібні України, це ви, посіпаки зеленої шмарклі боневтіка оманського довели країну до зубожіння ! Я сплачую податки в Україні з доходів по вкладах (18+1,5%), тримаючи частку своїх грошей в банківській системі України, доначу на ЗСУ, плачу податки в ЄС, з яких тобі, тупій зеленій шмарклі, йдуть дотації до бюджету та закупка озброєння! Тому не тобі, дирці в бюджеті Європі, розказувати тому, хто туди сплачує кошти! Поверни мені, гніда зелена, країну, з якої я виїхав у 2007 році. Чи ти вважаєш , що мені потрібно повернутись, та тебе, зебіла захищати, поки ти, ухилянт, від ТЦК ховаєшься ? )) чи з окопу пишеш, поцреот ? )) від моїх послуг держава Україна відмовилась ще в 1997 і жодна падла не спитала де я, що я .. усім було піх ... а ось коли %уйло = дружбан зелених cлуг уроду та голубих чівокунєй почав 3,14здюлєй роздавати за любов до нього - тут вони згадали, ой, а де ті, хто виїхав 17 років тому )) так що, бери в Кулеби лопату та кіздуй на нуль ))) А я повернусь в Україну, та буду ії відбудовувати )) завдяки своїм знанням та грошам, заробленим за кордоном )) буду створювати робочі місця, сплачувати податки, щоб було за що жити пенсіонерам, військовим. І відновлювати Україну!
показать весь комментарий
29.04.2024 23:38 Ответить
Не такі страшні москальські воші, як українські гниди, це Петлюра про тебе писав. Повертайся боєць економічного фронту, тебе тут зустрінуть селюки, які замість тебе розумного, батьківщину захищали.
показать весь комментарий
29.04.2024 23:51 Ответить
зелений ватан, то він про тебе написав диванного вояку, посіпака ти янелоха-янетряпки-пісюніста-членограя-чотириждиухилянта )) сподіваюсь, ти, колгоспна тварина, подохнеш десь у москві чи пітері, коли будеш їх визволяти чи захоплювати ))
показать весь комментарий
30.04.2024 08:07 Ответить
Я тобі обіцяю ватник, в Естонії ти не затримаєшся, бо то моя друга батьківщина і таке сміття естонці не терпітимуть на своїй землі.
показать весь комментарий
08.05.2024 07:20 Ответить
зелений ватан, ти тільки з запою вийшов? )) довго ж ти бухав )) як ти збираєшся винонувати свою обіцянку )) дуже цікаво ))
показать весь комментарий
11.05.2024 23:14 Ответить
де ти там, зелений ватан, побєдобєсіш? )) знову бояри обіжрався на дєнь пабєди ? )) чи може ти окопи риєш біля Харкова, щоб русню зупинити ? ))
показать весь комментарий
12.05.2024 13:44 Ответить
ну шо ти там ватан зелений ? ))
показать весь комментарий
30.08.2024 15:56 Ответить
які справи, зелебоба ? ))
показать весь комментарий
05.10.2024 13:43 Ответить
... Ага, повернуться, і Зелені зрадники їх погонять як чорносвитників на розмінування ногами...
показать весь комментарий
26.04.2024 16:54 Ответить
Он добавил, что все мужчины призывного возраста, которые покинули страну после начала полномасштабной войны с Россией, получали правовые статусы, а также социальные выплаты из-за того, что они являются гражданами Украины. Источник:

ЭТО КАКИЕ ..... социальные выплаты ???
показать весь комментарий
26.04.2024 17:28 Ответить
Скажу відверто: я сумнівався Кулєба довбойоб чи мразота...
показать весь комментарий
26.04.2024 18:19 Ответить
Справедливость из уст этого дятла, звучит смешно....Выше ребята правильно написали. Задаётся, осенью кричали что надо 500к на мобилизацию.... В конце зимы сказали что это много, надо меньше. Т.К.экономика не справиться. Допустим 300к. По заявлению Кулебы, более 1млн. мужиков за кордоном. Пусть будет 1млн. В свое время, вся наша власть ( при всех президентах), сделала все чтоб люди выехали за кордон на заработки. Люди выехали и валюта пошла в державу. С 22го года выехали ещё, и получили статус беженца ( ну там по другому малеха). Теперь вспомнили о справедливости, и надо всех мужиков вернуть. Что будут делать такое кол-во людей здесь? Работы нет! И не было. Имеется ввиду с достойной оплатой. Какой процент из этого миллиона призовут? Кто будет кормить семьи, помогать в лечении больных и близких, отдавать кредиты в банках...? Будет как и раньше в 22м в военкоматах-всех набрали, ждите, ваша очередь ещё не пришла! И каков итог? Люди без работы, обратно выехать не смогут. Валюты в державе станет меньше, донатов на армию станет намного меньше, люди станут ещё беднее, Злость будет копиться на власть. Хотя эта злость и так никуда не девалась. Начнутся грабежи и разбои. И это ещё не всё последствия. Зато это будет справедливо-все равны, и все будем жить в говне! Вместо того, чтоб мобилизировать ментов на пенсии, патрульных, которые вообще страх потеряли, военных пенсионеров. Они все получали зарплату с наших налогов. Знают как обращаться с оружием. А старые Гаишники по сравнению с новыми патрульными-оказывается просто святые люди. Бо они хотя бы закон знали. И ПДД! А эти полициянты, с гор спустившиеся, только хамить умеют и бабло вымагать. Есть ещё таможенная служба. Всех этих особ на фронт. Они все присягу давали. Одних патрульных только 380к. Вместо таможни и патрульных поставить ветеранов! Да, без рук и без ног. Они быстро наведут порядок. И доверия у людей станет больше, и коррупции меньше будет. Это мое личное мнение. Все решаемо. И все можно сделать. Надо просто захотеть... И подумать... А когда думать нечем, приходит справедливость от Кулебы. Идиот!
показать весь комментарий
26.04.2024 18:39 Ответить
Теперь вспомнили о справедливости, и надо всех мужиков вернуть. Что будут делать такое кол-во людей здесь?
Максимум по возможности в окопы,чтоб их там утилизировать.Таков план,или вы до сих пор не поняли,что творят "зелёные"???

Начнутся грабежи и разбои. И это ещё не всё последствия.
И это для власти хорошо.Украинцы будут убивать друг друга,утилизируя самих себя.

А когда думать нечем, приходит справедливость от Кулебы. Идиот!
Тут ошибочка.Не идиот,а ВРАГ.
показать весь комментарий
26.04.2024 18:56 Ответить
Тупой клоун так жёстко кинул свой лохторат. Совсем не вовремя вспомнил о справедливости.
Скорее всего основная масса выехала до войны, это заробитчане. Думаю что они особо и не собирались возвращаться, потому что жить там и здесь под тупые клоунские шутки, две больших разницы. Теперь "государство" о них вспомнило, нужно возвращаться защищать статки власть имущих и иже с ними. Пусть депутаты, чиновники, менты, судьи, прокуроры сами защищают свои активы, добытые коррупционным путем. За них никто добровольно этого делать не будет.
показать весь комментарий
26.04.2024 20:52 Ответить
Ще жодна країна в світі не займалася поверненням біженців силою, щоб ті йшли воювати. Це якийсь сюр. Ті хто не хоче воювати краще відмовляться від громадянства ніж підуть на фронт. Може створите ТЦК за кордоном, щоб ходили і ******* всіх і пакували в потяги???? 😬
показать весь комментарий
26.04.2024 21:48 Ответить
Наступний клок зешобли - влаштувати диктатуру і взяти в заручники стареньких батьків, майно, родичів тих хто поїхав. Тоді вимагати гроші.
показать весь комментарий
27.04.2024 06:24 Ответить
херассе яке слово згадали
показать весь комментарий
27.04.2024 09:35 Ответить
Мобілізація 95 кварталу є питанням справедливості
показать весь комментарий
27.04.2024 13:45 Ответить
Чмо очкасте, ти ще довго будеш це згадувати!
показать весь комментарий
28.04.2024 07:32 Ответить
Звичайно . І ПОЧАТИ ЦЕ ПОТРІБНО З ДІТЕЙ ВСІХ ЧИНОВНИКІВ ТА ПОЛІТИКІВ . ПОВЕРНУТИ ВСІХ ДО ОДНОГО - ПОСТАВИТИ НА ОБЛІК - ЩОБ БАТАЛЬЙОН МОНАКО СТАВ БАТАЛЬЙОНОМ РОБОТИНЕ .
показать весь комментарий
28.04.2024 11:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 