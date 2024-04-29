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Новости мобилизации
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С начала войны зарегистрировано более 10,7 тыс. уголовных производств относительно уклонистов, - прокуратура

С начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали 10 702 уголовных производств по уклонению от призыва на военную службу.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Данные касаются уголовных производств по статье 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

прокуратура

Согласно данным Офиса генпрокурора, в 2022 году таких уголовных производств было зарегистрировано 2 431. В 2023 их количество выросло до 6 745. Примерно такой же динамика остается и в этом году. За 3 месяца 2024 года по уклонению от призыва уже зарегистрировано 1526 производств.

В то же время, как свидетельствует статистика 2022-2023 годов, примерно половина производств закрывается еще на досудебном этапе. До судебного рассмотрения доходят менее трети дел. В 2022 году в суд было направлено 446 производств, в 2023 - 1 768, и за 3 месяца 2024 - 258.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения разоблачили 450 групп, которые помогали уклонистам переправляться через границу, - Госпогранслужба

По данным Opendatabot, из 1 274 приговоров, вынесенных в прошлом году, реальным заключением завершились 60 уголовных производств.

Автор: 

мобилизация (2735) Офис Генпрокурора (2455) уклонисты (804)


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Топ комментарии
+11
Надцатый раз задам вопрос: сколько сотрудников ТЦК привлечено к ответственности за превышение служ полномочий?
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29.04.2024 17:38
+7
А можна ще один рядок статистики - скільки з тих справ заведено на людей які мають більше чим 1 млн$? У мене підозра що відсоток буде десь близько 0
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29.04.2024 17:34
+6
в цій країні, при цій владі, якщо у вас є мільйон доларів, можете не зважати на закони. можете навіть замовити собі якийсь персональний закон по приколу.
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29.04.2024 17:38
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Страна чудес, ****. Войны нет, а мобилизация есть. И дела есть.
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29.04.2024 17:24 Ответить
Ну мобілізація без війни в історії багато коли була... Наприклад, у Першу світову мобілізацію всі пооголошували ледь не одразу після вбивства в Сараєво і до оголошення самої війни. Чехословаччина мобілізацію в 1938 перед Мюнхеном проводила і тд. Швейцарія в Другу світову мобілізувала людей, щоб німці не полізли.
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29.04.2024 17:35 Ответить
А когда войны начинались, они их тоже войной не называли?
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29.04.2024 17:59 Ответить
Москалику, то у вас війну називають не війною, а сво...
І так, для довідки: США не оголошували війну ані КНДР, ані Північному В'єтнаму, ані Саддаму, ані талібам!
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29.04.2024 18:04 Ответить
Не умничай, клоун. Ты косишь под дурака или такой и есть?
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29.04.2024 18:10 Ответить
Українською, будь ласка
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29.04.2024 18:17 Ответить
В нашей истории последняя война была Монголии с Японией. В 45-Ом обьявлялась
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29.04.2024 20:20 Ответить
И министр есть который сФиздил кучу деньгов и сидит рулит министерством дальше!
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29.04.2024 17:31 Ответить
А можна ще один рядок статистики - скільки з тих справ заведено на людей які мають більше чим 1 млн$? У мене підозра що відсоток буде десь близько 0
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29.04.2024 17:34 Ответить
Таких не беруть в армію. Давно писали що війна це для бідних.
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29.04.2024 17:36 Ответить
в цій країні, при цій владі, якщо у вас є мільйон доларів, можете не зважати на закони. можете навіть замовити собі якийсь персональний закон по приколу.
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29.04.2024 17:38 Ответить
Так ,а тому піда.ру що чотири рази повістку слали,в одному випадку є відеопідтвердження вручення -кримінільну справу відкрили?!
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29.04.2024 17:38 Ответить
Минобороны переобулись в воздухе еще 19-Ом.
Никто будущему президенту повестки не посылал.
Мне не верьте.
Гляньте сами в поисковике.
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29.04.2024 20:23 Ответить
Надцатый раз задам вопрос: сколько сотрудников ТЦК привлечено к ответственности за превышение служ полномочий?
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29.04.2024 17:38 Ответить
Вони після війни будуть відповідати, здоров'ям....
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29.04.2024 17:40 Ответить
Я, кстати, прошу прощения насчёт "служ полномочий".
Похищение человека (пакование в бус и увоз хз куда) - это похищение человека, тяжкая статья. 146-я, до 10 лет лишения свободы.
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29.04.2024 18:12 Ответить
Схоже зовсім скоро рахунок піде на сотні і тисяч...
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29.04.2024 17:43 Ответить
2014 год! прибегает в военкомат ( тогда они так назывались) обосранный прокурор города ( по военно учетным документам он сержант!) С вопросом! меня не призовут! А теперь все герои!
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29.04.2024 17:45 Ответить
Вони хочуть бути як президенти, власне чотирижди ухилянт агітував проголосувати за нього, що божевільні 73 % і зробили. Тепер втікають з країни. Гинуть в Тисі. Переховуються від ТЦК. І це ще тільки початок. Прийдуть і за ними і за їхнім майном.
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29.04.2024 18:02 Ответить
Це тільки ухилянтів, а скільки справ за СЗЧ... купа мобілізованих, які пройшли піврічне навчання не пішли воювати, а на передовій розвернулись і покинули частини, повернувши по домам... Про них влада і командування не говорить, але по неофіційним даним це понад 150 тис., людей які мають отримати від 5 до 10 років тюрмі...
"100 тисяч злочинів": юрист назвав кількість українців, які самовільно залишали частини (відео)
https://focus.ua/uk/*******-novosti/641977-100-tisyach-zlochiniv-yurist-nazvav-kilkist-ukrajinciv-yaki-samovilno-zalishali-chastini-video
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29.04.2024 18:59 Ответить
Адвокат на телебаченні говорив,що більше 100 тисяч сзч,а буде ще більше.Тікають навіть з навчальних центрів.
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29.04.2024 19:40 Ответить
Шкода, що з ухилянтів не створиш «штрафні батальйони-будівельні батальйони»...
Щоб вони будували оборонні споруди, рили окопи, справедливо було б змусити цих тварин працювати.
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29.04.2024 20:39 Ответить
«Діапазон гіршого у нас безмірний, так що межі терпіння практично нема» (Ліна Костенко, «Записки українського самашедшего»).
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29.04.2024 20:55 Ответить
 
 