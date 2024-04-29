С начала войны зарегистрировано более 10,7 тыс. уголовных производств относительно уклонистов, - прокуратура
С начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали 10 702 уголовных производств по уклонению от призыва на военную службу.
Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
Данные касаются уголовных производств по статье 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Согласно данным Офиса генпрокурора, в 2022 году таких уголовных производств было зарегистрировано 2 431. В 2023 их количество выросло до 6 745. Примерно такой же динамика остается и в этом году. За 3 месяца 2024 года по уклонению от призыва уже зарегистрировано 1526 производств.
В то же время, как свидетельствует статистика 2022-2023 годов, примерно половина производств закрывается еще на досудебном этапе. До судебного рассмотрения доходят менее трети дел. В 2022 году в суд было направлено 446 производств, в 2023 - 1 768, и за 3 месяца 2024 - 258.
По данным Opendatabot, из 1 274 приговоров, вынесенных в прошлом году, реальным заключением завершились 60 уголовных производств.
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І так, для довідки: США не оголошували війну ані КНДР, ані Північному В'єтнаму, ані Саддаму, ані талібам!
Никто будущему президенту повестки не посылал.
Мне не верьте.
Гляньте сами в поисковике.
Похищение человека (пакование в бус и увоз хз куда) - это похищение человека, тяжкая статья. 146-я, до 10 лет лишения свободы.
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Щоб вони будували оборонні споруди, рили окопи, справедливо було б змусити цих тварин працювати.