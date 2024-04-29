С начала войны зарегистрировано более 10,7 тыс. уголовных производств относительно уклонистов, - прокуратура

С начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали 10 702 уголовных производств по уклонению от призыва на военную службу.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Данные касаются уголовных производств по статье 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Согласно данным Офиса генпрокурора, в 2022 году таких уголовных производств было зарегистрировано 2 431. В 2023 их количество выросло до 6 745. Примерно такой же динамика остается и в этом году. За 3 месяца 2024 года по уклонению от призыва уже зарегистрировано 1526 производств.

В то же время, как свидетельствует статистика 2022-2023 годов, примерно половина производств закрывается еще на досудебном этапе. До судебного рассмотрения доходят менее трети дел. В 2022 году в суд было направлено 446 производств, в 2023 - 1 768, и за 3 месяца 2024 - 258.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения разоблачили 450 групп, которые помогали уклонистам переправляться через границу, - Госпогранслужба

По данным Opendatabot, из 1 274 приговоров, вынесенных в прошлом году, реальным заключением завершились 60 уголовных производств.