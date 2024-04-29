З початку війни зареєстровано понад 10,7 тис. кримінальних проваджень щодо ухилянтів, - прокуратура

З початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували 10 702 кримінальні провадження щодо ухилення від призову на військову службу.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Дані стосуються кримінальних проваджень за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Згідно з даними Офісу генпрокурора, у 2022 році таких кримінальних проваджень було зареєстровано 2 431. У 2023 їхня кількість зросла до 6 745. Приблизно такою ж динаміка залишається й цьогоріч. За 3 місяці 2024 щодо ухилення від призову вже зареєстровано 1526 проваджень.

Водночас, як свідчить статистика 2022-2023 років, приблизно половину проваджень закривають іще на досудовому етапі. До судового розгляду доходять менше третини справ. У 2022 році до суду було направлено 446 проваджень, у 2023 — 1 768, і за 3 місяці 2024 — 258.

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За даними Opendatabot, із 1 274 вироків, ухвалених торік, реальним ув’язненням завершилися 60 кримінальних проваджень.