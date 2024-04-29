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Новини Мобілізація
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З початку війни зареєстровано понад 10,7 тис. кримінальних проваджень щодо ухилянтів, - прокуратура

З початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували 10 702 кримінальні провадження щодо ухилення від призову на військову службу.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Дані стосуються кримінальних проваджень за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

прокуратура

Згідно з даними Офісу генпрокурора, у 2022 році таких кримінальних проваджень було зареєстровано 2 431. У 2023 їхня кількість зросла до 6 745. Приблизно такою ж динаміка залишається й цьогоріч. За 3 місяці 2024 щодо ухилення від призову вже зареєстровано 1526 проваджень.

Водночас, як свідчить статистика 2022-2023 років, приблизно половину проваджень закривають іще на досудовому етапі. До судового розгляду доходять менше третини справ. У 2022 році до суду було направлено 446 проваджень, у 2023 — 1 768, і за 3 місяці 2024 — 258.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку повномасштабного вторгнення викрили 450 груп, які допомагали ухилянтам переправлятися через кордон, - Держприкордонслужба

За даними Opendatabot, із 1 274 вироків, ухвалених торік, реальним ув’язненням завершилися 60 кримінальних проваджень.

Автор: 

мобілізація (3023) Офіс Генпрокурора (3239) ухилянти (872)


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Топ коментарі
+11
Надцатый раз задам вопрос: сколько сотрудников ТЦК привлечено к ответственности за превышение служ полномочий?
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29.04.2024 17:38
+7
А можна ще один рядок статистики - скільки з тих справ заведено на людей які мають більше чим 1 млн$? У мене підозра що відсоток буде десь близько 0
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29.04.2024 17:34
+6
в цій країні, при цій владі, якщо у вас є мільйон доларів, можете не зважати на закони. можете навіть замовити собі якийсь персональний закон по приколу.
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29.04.2024 17:38
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Страна чудес, ****. Войны нет, а мобилизация есть. И дела есть.
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29.04.2024 17:24 Відповісти
Ну мобілізація без війни в історії багато коли була... Наприклад, у Першу світову мобілізацію всі пооголошували ледь не одразу після вбивства в Сараєво і до оголошення самої війни. Чехословаччина мобілізацію в 1938 перед Мюнхеном проводила і тд. Швейцарія в Другу світову мобілізувала людей, щоб німці не полізли.
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29.04.2024 17:35 Відповісти
А когда войны начинались, они их тоже войной не называли?
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29.04.2024 17:59 Відповісти
Москалику, то у вас війну називають не війною, а сво...
І так, для довідки: США не оголошували війну ані КНДР, ані Північному В'єтнаму, ані Саддаму, ані талібам!
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29.04.2024 18:04 Відповісти
Не умничай, клоун. Ты косишь под дурака или такой и есть?
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29.04.2024 18:10 Відповісти
Українською, будь ласка
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29.04.2024 18:17 Відповісти
В нашей истории последняя война была Монголии с Японией. В 45-Ом обьявлялась
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29.04.2024 20:20 Відповісти
И министр есть который сФиздил кучу деньгов и сидит рулит министерством дальше!
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29.04.2024 17:31 Відповісти
А можна ще один рядок статистики - скільки з тих справ заведено на людей які мають більше чим 1 млн$? У мене підозра що відсоток буде десь близько 0
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29.04.2024 17:34 Відповісти
Таких не беруть в армію. Давно писали що війна це для бідних.
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29.04.2024 17:36 Відповісти
в цій країні, при цій владі, якщо у вас є мільйон доларів, можете не зважати на закони. можете навіть замовити собі якийсь персональний закон по приколу.
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29.04.2024 17:38 Відповісти
Так ,а тому піда.ру що чотири рази повістку слали,в одному випадку є відеопідтвердження вручення -кримінільну справу відкрили?!
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29.04.2024 17:38 Відповісти
Минобороны переобулись в воздухе еще 19-Ом.
Никто будущему президенту повестки не посылал.
Мне не верьте.
Гляньте сами в поисковике.
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29.04.2024 20:23 Відповісти
Надцатый раз задам вопрос: сколько сотрудников ТЦК привлечено к ответственности за превышение служ полномочий?
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29.04.2024 17:38 Відповісти
Вони після війни будуть відповідати, здоров'ям....
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29.04.2024 17:40 Відповісти
Я, кстати, прошу прощения насчёт "служ полномочий".
Похищение человека (пакование в бус и увоз хз куда) - это похищение человека, тяжкая статья. 146-я, до 10 лет лишения свободы.
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29.04.2024 18:12 Відповісти
Схоже зовсім скоро рахунок піде на сотні і тисяч...
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29.04.2024 17:43 Відповісти
2014 год! прибегает в военкомат ( тогда они так назывались) обосранный прокурор города ( по военно учетным документам он сержант!) С вопросом! меня не призовут! А теперь все герои!
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29.04.2024 17:45 Відповісти
Вони хочуть бути як президенти, власне чотирижди ухилянт агітував проголосувати за нього, що божевільні 73 % і зробили. Тепер втікають з країни. Гинуть в Тисі. Переховуються від ТЦК. І це ще тільки початок. Прийдуть і за ними і за їхнім майном.
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29.04.2024 18:02 Відповісти
Це тільки ухилянтів, а скільки справ за СЗЧ... купа мобілізованих, які пройшли піврічне навчання не пішли воювати, а на передовій розвернулись і покинули частини, повернувши по домам... Про них влада і командування не говорить, але по неофіційним даним це понад 150 тис., людей які мають отримати від 5 до 10 років тюрмі...
"100 тисяч злочинів": юрист назвав кількість українців, які самовільно залишали частини (відео)
https://focus.ua/uk/*******-novosti/641977-100-tisyach-zlochiniv-yurist-nazvav-kilkist-ukrajinciv-yaki-samovilno-zalishali-chastini-video
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29.04.2024 18:59 Відповісти
Адвокат на телебаченні говорив,що більше 100 тисяч сзч,а буде ще більше.Тікають навіть з навчальних центрів.
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29.04.2024 19:40 Відповісти
Шкода, що з ухилянтів не створиш «штрафні батальйони-будівельні батальйони»...
Щоб вони будували оборонні споруди, рили окопи, справедливо було б змусити цих тварин працювати.
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29.04.2024 20:39 Відповісти
«Діапазон гіршого у нас безмірний, так що межі терпіння практично нема» (Ліна Костенко, «Записки українського самашедшего»).
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29.04.2024 20:55 Відповісти
 
 