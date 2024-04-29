З початку повномасштабного вторгнення викрили 450 груп, які допомагали ухилянтам переправлятися через кордон, - Держприкордонслужба

З початку дії воєнного стану викрито близько 450 злочинних груп, які спеціалізувались на незаконному переправленні осіб через кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів помічник голови Державної прикордонної служби України, прессекретар відомства Андрій Демченко.

"Спроби незаконно перетнути кордон відбуваються щодня. Найбільше таких спроб поза межами пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. Найбільша кількість за підробленими документами фіксується на кордоні з Польщею. Більшість порушників не є самостійними учасниками процесу, вони користуються послугами організаторів", - повідомив речник.

Він зазначив, що вже викрито близько 450 злочинних груп, які допомагали чоловікам призивного віку незаконно перетинати кордон. Щодня прикордонники відмовляють у перетині кордону близько 120 особам. Велику кількість з них по системі "Шлях", коли особа не може підтвердити мету своєї поїздки. Порівняно з минулим роком кількість таких осіб не зменшилась.

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Нагадаємо, 29 квітня у Держприкордонслужбі польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне - Рава-Руська" на кордоні з Україною.