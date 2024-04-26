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Перепливали річку, щоб повернутися до України: На кордоні з Польщею затримали двох братів. ФОТОрепортаж

На українсько-польському кордоні затримано двох чоловіків, які переплили річку, щоб повернутися до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Двох чоловіків поблизу українсько-польського кордону виявив прикордонний наряд. Зʼясувалося, вони доводяться один одному братами, а з Польщі до України потрапили, переливши р. Західний Буг. Під мокрим одягом на порушниках були одягнені гідрокостюми.

Чоловіки кілька років проживали в Німеччині, та через відсутність роботи там, вирішили незаконно потрапити на Батьківщину. До "мандрівки" підготувалися: мали з собою запас харчів та інструмент для перерізання дроту – щоб долати ймовірні перешкоди" - йдеться в повідомленні.

Громадян притягнули до адмінвідповідальності, рішення ухвалюватиме суд.

Читайте: Шестеро чоловіків вночі намагались переплисти Тису, заплативши за подорож від 6 до 10 тис. дол., - ДПСУ

Чоловіки переплили річку, що потрапити в Україну
Чоловіки переплили річку, що потрапити в Україну
Чоловіки переплили річку, що потрапити в Україну
Чоловіки переплили річку, що потрапити в Україну

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) кордон (4765)


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Топ коментарі
+31
Как то в этой истории дебет с кредитом не сходится, из-за отсутствия работы в Германии? Не в Сомали, не в Руанде, а в Германии , куда поток нелегалов чтобы иметь работу. Они или там что то учудили криминальное, что не могут светить паспорта, или экстремалы, не ищущие легких путей
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26.04.2024 14:45
+28
Вони дорогу "туди" запам'ятали саме такою. Інакше могли б заблудитися
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26.04.2024 14:40
+18
Оказывается, программа "Время" в 1978 году говорила истинную правду. В мире чистогана процветает нищета и безработица. Физически крепкие тридцатилетние мужчины так и не смогли найти работу, и, вконец оголодав, с риском для жизни вернулись на родину
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26.04.2024 14:44
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Я ж казав за зворотній трафік...
ОПа їм дасть ордєна...
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26.04.2024 14:34 Відповісти
ОПешні риги їх посадять на максимальний термін. Щоб другі і не думали повертатись.
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26.04.2024 14:45 Відповісти
Це точно не зворотній трафик.... може це якась контрабанда була це ще щось... скорійш за все це була постанова з ТЕЛЕМАРОФОНУ
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26.04.2024 15:17 Відповісти
Я саркаст, єслі шо...
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26.04.2024 16:03 Відповісти
а ти повертайся офіційно і зразу йди в ТЦК,май при собі необхідне: військовий квиток,паспорт,мило,сало,свіжі труси,прокладки,памперси. досить терпіти приниження від гонорових і боягузливих пшекопрошепанів,ти для них завжди будеш бидлом всходнім господарчим!
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26.04.2024 18:27 Відповісти
нагородити
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26.04.2024 14:36 Відповісти
Щось не розумію, а нафіга було так ускладнювати? Просто перейти у законний спосіб, без пригод, то не їх методи?
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26.04.2024 14:38 Відповісти
Вони дорогу "туди" запам'ятали саме такою. Інакше могли б заблудитися
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26.04.2024 14:40 Відповісти
Просто розуміли, що на в'їзді отримали би "запрошення" оновити дані.
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26.04.2024 14:41 Відповісти
Ні,) вони сказали що повертаються, коли їх з води витащили,,), лєХенда така собі,),
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26.04.2024 14:46 Відповісти
Оказывается, программа "Время" в 1978 году говорила истинную правду. В мире чистогана процветает нищета и безработица. Физически крепкие тридцатилетние мужчины так и не смогли найти работу, и, вконец оголодав, с риском для жизни вернулись на родину
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26.04.2024 14:44 Відповісти
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26.04.2024 15:24 Відповісти
Може ТАМ були вже в розшуку?
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26.04.2024 14:45 Відповісти
Как то в этой истории дебет с кредитом не сходится, из-за отсутствия работы в Германии? Не в Сомали, не в Руанде, а в Германии , куда поток нелегалов чтобы иметь работу. Они или там что то учудили криминальное, что не могут светить паспорта, или экстремалы, не ищущие легких путей
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26.04.2024 14:45 Відповісти
То у Польщі точно би роботу знайшли.
А якщо вже так хотіли в Україну - то чому не законним шляхом??? Їх би впустили навіть якби вони незаконним шляхом колись покинули Україну.
Тут однозначно смердить криміналом і їх шукає Інтерпол.
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26.04.2024 16:43 Відповісти
Они просто закон незнают. По 25 статье конституции Украина не выдает своих граждан, но в 2022 году Украина присоединилась к Конвенции об экстрадиции, там есть условия при которых это возможно
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26.04.2024 16:58 Відповісти
попуталі бєрєга
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26.04.2024 14:51 Відповісти
С таким болторезом вероятно они не только в Украину хотели попасть.
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26.04.2024 14:54 Відповісти
читав такий жарт десь місяць тому..
було схоже на анегдот..
автор виявився правим на всі 100.
пливуть додому
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26.04.2024 15:02 Відповісти
Кожному по ордену Ярослава Мудрого! Чим вони гірші Потапа с Каменською?
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26.04.2024 15:03 Відповісти
З яким завданням і від якої спецслужби вони нелегально потрапили в Україну?
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26.04.2024 15:03 Відповісти
Ну т.е. по факту имеем двух человек, явно склонных к правонарушениям, которые по документам находятся в одной стране, а
действовать собирались в другой… В кино про полицию это называется 'алиби'. Есть конечно и другой вариант, в Германии эти два чорта уже в розыске, но в Украине их бы никто не искал, поскольку по докам их в стране нет. А теперь настало время *********** историй про 'не могли найти работу'
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26.04.2024 15:06 Відповісти
А через пункт пропуску не могли назад потрапити? Шось тут не те. Брешуть як собаки.
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26.04.2024 15:13 Відповісти
Якщо через пункт пропуску, то автоматично відправляють у тцк.
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26.04.2024 18:37 Відповісти
Це така постановка - масовка ...бачите люди вертаються ...ой звиздуни, подивіться , хлопці військові , по спинам видно ,пройшли прискоренні театральні курси ...******* 🤡та вірять зеленої срані ...то і ви вертайтеся...!
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26.04.2024 15:18 Відповісти
іди до свого сірійця. твоя думка тут нікого не цікавить
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26.04.2024 18:36 Відповісти
Я заннадто доросла до сирійця ...вони молоденьких ********** ...а по друге ,шо так несподобалося ...? Вас розкусили ?
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26.04.2024 19:53 Відповісти
Готові ССОшники
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26.04.2024 15:50 Відповісти
Зломали систему
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26.04.2024 15:59 Відповісти
И снова блд... не так.Бежишь через границу-ловят,штраф...Бежишь в Украину,родине служить-ловят-снова штраф.Вот так и возвращайся...Украина снова тупит
А этих двух дебилов,нужно срочно в ТЦК сдать,раз инстинкт самосохранения в Германии за два года потерялся.Таких оленей поискать еще нужно- ломиться через реку в Украину.А через кордон чего не зашли,по белому...Их бы с радостью приняли и в качестве примера марку бы очередную выпустили... "Повернення двох братів з за кордону" Люди бабло платят что слинять с УКНДР,а єти в Германии,в Германии блд...работы не могут найти.Ну,теперь будет
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26.04.2024 16:12 Відповісти
поц
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26.04.2024 18:06 Відповісти
****
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26.04.2024 20:33 Відповісти
Отримають закордонні паспорти і попливуть у зворотному напрямку
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26.04.2024 16:27 Відповісти
Сцикун-ухилянт, для отримання закордонного паспорта вже треба сходити у тцк аби уточнити інформацію
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26.04.2024 18:34 Відповісти
Штурмовики
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26.04.2024 16:56 Відповісти
У меня загранпаспорт заканчивается. Подумываю также смотатся в Украину и назад.
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26.04.2024 17:52 Відповісти
без назад! візьми мило,трусєля,памперси,прокладки і на захист Батьківщини! мандрівник....
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26.04.2024 18:29 Відповісти
В Дойчлянд ніхт арбайтен ? Найн ? Не вірю !!! Це шпійони ! Треба їм хенде хох і шізен, мать вашу !...
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26.04.2024 18:31 Відповісти
Я б тим, хто повернувся в Україну давав би бронь від мобілізації на 2 роки.
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26.04.2024 18:33 Відповісти
Там роботи нема....Ха..Ха!
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26.04.2024 19:30 Відповісти
 
 