Перепливали річку, щоб повернутися до України: На кордоні з Польщею затримали двох братів. ФОТОрепортаж

На українсько-польському кордоні затримано двох чоловіків, які переплили річку, щоб повернутися до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Двох чоловіків поблизу українсько-польського кордону виявив прикордонний наряд. Зʼясувалося, вони доводяться один одному братами, а з Польщі до України потрапили, переливши р. Західний Буг. Під мокрим одягом на порушниках були одягнені гідрокостюми.



Чоловіки кілька років проживали в Німеччині, та через відсутність роботи там, вирішили незаконно потрапити на Батьківщину. До "мандрівки" підготувалися: мали з собою запас харчів та інструмент для перерізання дроту – щоб долати ймовірні перешкоди" - йдеться в повідомленні.

Громадян притягнули до адмінвідповідальності, рішення ухвалюватиме суд.

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