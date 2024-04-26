Перепливали річку, щоб повернутися до України: На кордоні з Польщею затримали двох братів. ФОТОрепортаж
На українсько-польському кордоні затримано двох чоловіків, які переплили річку, щоб повернутися до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Двох чоловіків поблизу українсько-польського кордону виявив прикордонний наряд. Зʼясувалося, вони доводяться один одному братами, а з Польщі до України потрапили, переливши р. Західний Буг. Під мокрим одягом на порушниках були одягнені гідрокостюми.
Чоловіки кілька років проживали в Німеччині, та через відсутність роботи там, вирішили незаконно потрапити на Батьківщину. До "мандрівки" підготувалися: мали з собою запас харчів та інструмент для перерізання дроту – щоб долати ймовірні перешкоди" - йдеться в повідомленні.
Громадян притягнули до адмінвідповідальності, рішення ухвалюватиме суд.
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ОПа їм дасть ордєна...
А якщо вже так хотіли в Україну - то чому не законним шляхом??? Їх би впустили навіть якби вони незаконним шляхом колись покинули Україну.
Тут однозначно смердить криміналом і їх шукає Інтерпол.
було схоже на анегдот..
автор виявився правим на всі 100.
пливуть додому
действовать собирались в другой… В кино про полицию это называется 'алиби'. Есть конечно и другой вариант, в Германии эти два чорта уже в розыске, но в Украине их бы никто не искал, поскольку по докам их в стране нет. А теперь настало время *********** историй про 'не могли найти работу'
А этих двух дебилов,нужно срочно в ТЦК сдать,раз инстинкт самосохранения в Германии за два года потерялся.Таких оленей поискать еще нужно- ломиться через реку в Украину.А через кордон чего не зашли,по белому...Их бы с радостью приняли и в качестве примера марку бы очередную выпустили... "Повернення двох братів з за кордону" Люди бабло платят что слинять с УКНДР,а єти в Германии,в Германии блд...работы не могут найти.Ну,теперь будет