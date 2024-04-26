Переплывали реку, чтобы вернуться в Украину: На границе с Польшей задержали двух братьев. ФОТОРЕПОРТАЖ

На украинско-польской границе задержаны двое мужчин, которые переплыли реку, чтобы вернуться в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Двух мужчин вблизи украинско-польской границы обнаружил пограничный наряд. Выяснилось, что они приходятся друг другу братьями, а из Польши в Украину попали, перелив р. Западный Буг. Под мокрой одеждой на нарушителях были одеты гидрокостюмы.



Мужчины несколько лет проживали в Германии, и из-за отсутствия работы там, решили незаконно попасть на Родину. К "путешествию" подготовились: имели с собой запас продуктов и инструмент для перерезания проволоки - чтобы преодолевать вероятные препятствия", - говорится в сообщении.

Граждан привлекли к админответственности, решение будет принимать суд.

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