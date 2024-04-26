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Переплывали реку, чтобы вернуться в Украину: На границе с Польшей задержали двух братьев. ФОТОРЕПОРТАЖ

На украинско-польской границе задержаны двое мужчин, которые переплыли реку, чтобы вернуться в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Двух мужчин вблизи украинско-польской границы обнаружил пограничный наряд. Выяснилось, что они приходятся друг другу братьями, а из Польши в Украину попали, перелив р. Западный Буг. Под мокрой одеждой на нарушителях были одеты гидрокостюмы.

Мужчины несколько лет проживали в Германии, и из-за отсутствия работы там, решили незаконно попасть на Родину. К "путешествию" подготовились: имели с собой запас продуктов и инструмент для перерезания проволоки - чтобы преодолевать вероятные препятствия", - говорится в сообщении.

Граждан привлекли к админответственности, решение будет принимать суд.

Читайте: Шестеро мужчин ночью пытались переплыть Тису, заплатив за путешествие от 6 до 10 тыс. долл.

Чоловіки переплили річку, що потрапити в Україну
Чоловіки переплили річку, що потрапити в Україну
Чоловіки переплили річку, що потрапити в Україну
Чоловіки переплили річку, що потрапити в Україну

Автор: 

Госпогранслужба (6421) граница (5269)


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Топ комментарии
+31
Как то в этой истории дебет с кредитом не сходится, из-за отсутствия работы в Германии? Не в Сомали, не в Руанде, а в Германии , куда поток нелегалов чтобы иметь работу. Они или там что то учудили криминальное, что не могут светить паспорта, или экстремалы, не ищущие легких путей
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26.04.2024 14:45
+28
Вони дорогу "туди" запам'ятали саме такою. Інакше могли б заблудитися
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26.04.2024 14:40
+18
Оказывается, программа "Время" в 1978 году говорила истинную правду. В мире чистогана процветает нищета и безработица. Физически крепкие тридцатилетние мужчины так и не смогли найти работу, и, вконец оголодав, с риском для жизни вернулись на родину
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26.04.2024 14:44
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Я ж казав за зворотній трафік...
ОПа їм дасть ордєна...
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26.04.2024 14:34 Ответить
ОПешні риги їх посадять на максимальний термін. Щоб другі і не думали повертатись.
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26.04.2024 14:45 Ответить
Це точно не зворотній трафик.... може це якась контрабанда була це ще щось... скорійш за все це була постанова з ТЕЛЕМАРОФОНУ
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26.04.2024 15:17 Ответить
Я саркаст, єслі шо...
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26.04.2024 16:03 Ответить
а ти повертайся офіційно і зразу йди в ТЦК,май при собі необхідне: військовий квиток,паспорт,мило,сало,свіжі труси,прокладки,памперси. досить терпіти приниження від гонорових і боягузливих пшекопрошепанів,ти для них завжди будеш бидлом всходнім господарчим!
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26.04.2024 18:27 Ответить
нагородити
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26.04.2024 14:36 Ответить
Щось не розумію, а нафіга було так ускладнювати? Просто перейти у законний спосіб, без пригод, то не їх методи?
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26.04.2024 14:38 Ответить
Вони дорогу "туди" запам'ятали саме такою. Інакше могли б заблудитися
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26.04.2024 14:40 Ответить
Просто розуміли, що на в'їзді отримали би "запрошення" оновити дані.
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26.04.2024 14:41 Ответить
Ні,) вони сказали що повертаються, коли їх з води витащили,,), лєХенда така собі,),
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26.04.2024 14:46 Ответить
Оказывается, программа "Время" в 1978 году говорила истинную правду. В мире чистогана процветает нищета и безработица. Физически крепкие тридцатилетние мужчины так и не смогли найти работу, и, вконец оголодав, с риском для жизни вернулись на родину
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26.04.2024 14:44 Ответить
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26.04.2024 15:24 Ответить
Може ТАМ були вже в розшуку?
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26.04.2024 14:45 Ответить
Как то в этой истории дебет с кредитом не сходится, из-за отсутствия работы в Германии? Не в Сомали, не в Руанде, а в Германии , куда поток нелегалов чтобы иметь работу. Они или там что то учудили криминальное, что не могут светить паспорта, или экстремалы, не ищущие легких путей
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26.04.2024 14:45 Ответить
То у Польщі точно би роботу знайшли.
А якщо вже так хотіли в Україну - то чому не законним шляхом??? Їх би впустили навіть якби вони незаконним шляхом колись покинули Україну.
Тут однозначно смердить криміналом і їх шукає Інтерпол.
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26.04.2024 16:43 Ответить
Они просто закон незнают. По 25 статье конституции Украина не выдает своих граждан, но в 2022 году Украина присоединилась к Конвенции об экстрадиции, там есть условия при которых это возможно
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26.04.2024 16:58 Ответить
попуталі бєрєга
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26.04.2024 14:51 Ответить
С таким болторезом вероятно они не только в Украину хотели попасть.
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26.04.2024 14:54 Ответить
читав такий жарт десь місяць тому..
було схоже на анегдот..
автор виявився правим на всі 100.
пливуть додому
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26.04.2024 15:02 Ответить
Кожному по ордену Ярослава Мудрого! Чим вони гірші Потапа с Каменською?
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26.04.2024 15:03 Ответить
З яким завданням і від якої спецслужби вони нелегально потрапили в Україну?
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26.04.2024 15:03 Ответить
Ну т.е. по факту имеем двух человек, явно склонных к правонарушениям, которые по документам находятся в одной стране, а
действовать собирались в другой… В кино про полицию это называется 'алиби'. Есть конечно и другой вариант, в Германии эти два чорта уже в розыске, но в Украине их бы никто не искал, поскольку по докам их в стране нет. А теперь настало время *********** историй про 'не могли найти работу'
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26.04.2024 15:06 Ответить
А через пункт пропуску не могли назад потрапити? Шось тут не те. Брешуть як собаки.
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26.04.2024 15:13 Ответить
Якщо через пункт пропуску, то автоматично відправляють у тцк.
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26.04.2024 18:37 Ответить
Це така постановка - масовка ...бачите люди вертаються ...ой звиздуни, подивіться , хлопці військові , по спинам видно ,пройшли прискоренні театральні курси ...******* 🤡та вірять зеленої срані ...то і ви вертайтеся...!
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26.04.2024 15:18 Ответить
іди до свого сірійця. твоя думка тут нікого не цікавить
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26.04.2024 18:36 Ответить
Я заннадто доросла до сирійця ...вони молоденьких ********** ...а по друге ,шо так несподобалося ...? Вас розкусили ?
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26.04.2024 19:53 Ответить
Готові ССОшники
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26.04.2024 15:50 Ответить
Зломали систему
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26.04.2024 15:59 Ответить
И снова блд... не так.Бежишь через границу-ловят,штраф...Бежишь в Украину,родине служить-ловят-снова штраф.Вот так и возвращайся...Украина снова тупит
А этих двух дебилов,нужно срочно в ТЦК сдать,раз инстинкт самосохранения в Германии за два года потерялся.Таких оленей поискать еще нужно- ломиться через реку в Украину.А через кордон чего не зашли,по белому...Их бы с радостью приняли и в качестве примера марку бы очередную выпустили... "Повернення двох братів з за кордону" Люди бабло платят что слинять с УКНДР,а єти в Германии,в Германии блд...работы не могут найти.Ну,теперь будет
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26.04.2024 16:12 Ответить
поц
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26.04.2024 18:06 Ответить
****
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26.04.2024 20:33 Ответить
Отримають закордонні паспорти і попливуть у зворотному напрямку
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26.04.2024 16:27 Ответить
Сцикун-ухилянт, для отримання закордонного паспорта вже треба сходити у тцк аби уточнити інформацію
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26.04.2024 18:34 Ответить
Штурмовики
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26.04.2024 16:56 Ответить
У меня загранпаспорт заканчивается. Подумываю также смотатся в Украину и назад.
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26.04.2024 17:52 Ответить
без назад! візьми мило,трусєля,памперси,прокладки і на захист Батьківщини! мандрівник....
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26.04.2024 18:29 Ответить
В Дойчлянд ніхт арбайтен ? Найн ? Не вірю !!! Це шпійони ! Треба їм хенде хох і шізен, мать вашу !...
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26.04.2024 18:31 Ответить
Я б тим, хто повернувся в Україну давав би бронь від мобілізації на 2 роки.
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26.04.2024 18:33 Ответить
Там роботи нема....Ха..Ха!
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26.04.2024 19:30 Ответить
 
 