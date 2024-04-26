Переплывали реку, чтобы вернуться в Украину: На границе с Польшей задержали двух братьев. ФОТОРЕПОРТАЖ
На украинско-польской границе задержаны двое мужчин, которые переплыли реку, чтобы вернуться в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Двух мужчин вблизи украинско-польской границы обнаружил пограничный наряд. Выяснилось, что они приходятся друг другу братьями, а из Польши в Украину попали, перелив р. Западный Буг. Под мокрой одеждой на нарушителях были одеты гидрокостюмы.
Мужчины несколько лет проживали в Германии, и из-за отсутствия работы там, решили незаконно попасть на Родину. К "путешествию" подготовились: имели с собой запас продуктов и инструмент для перерезания проволоки - чтобы преодолевать вероятные препятствия", - говорится в сообщении.
Граждан привлекли к админответственности, решение будет принимать суд.
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ОПа їм дасть ордєна...
А якщо вже так хотіли в Україну - то чому не законним шляхом??? Їх би впустили навіть якби вони незаконним шляхом колись покинули Україну.
Тут однозначно смердить криміналом і їх шукає Інтерпол.
було схоже на анегдот..
автор виявився правим на всі 100.
пливуть додому
действовать собирались в другой… В кино про полицию это называется 'алиби'. Есть конечно и другой вариант, в Германии эти два чорта уже в розыске, но в Украине их бы никто не искал, поскольку по докам их в стране нет. А теперь настало время *********** историй про 'не могли найти работу'
А этих двух дебилов,нужно срочно в ТЦК сдать,раз инстинкт самосохранения в Германии за два года потерялся.Таких оленей поискать еще нужно- ломиться через реку в Украину.А через кордон чего не зашли,по белому...Их бы с радостью приняли и в качестве примера марку бы очередную выпустили... "Повернення двох братів з за кордону" Люди бабло платят что слинять с УКНДР,а єти в Германии,в Германии блд...работы не могут найти.Ну,теперь будет