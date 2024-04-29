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С начала полномасштабного вторжения разоблачили 450 групп, которые помогали уклонистам переправляться через границу, - Госпогранслужба

кордон

С начала действия военного положения разоблачено около 450 преступных групп, которые специализировались на незаконной переправке лиц через границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

"Попытки незаконно пересечь границу происходят ежедневно. Больше всего таких попыток вне пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией. Самое большое количество по поддельным документам фиксируется на границе с Польшей. Большинство нарушителей не являются самостоятельными участниками процесса, они пользуются услугами организаторов", - сообщил спикер.

Он отметил, что уже разоблачено около 450 преступных групп, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно пересекать границу. Ежедневно пограничники отказывают в пересечении границы около 120 лицам. Большое количество из них по системе "Шлях", когда лицо не может подтвердить цель своей поездки. По сравнению с прошлым годом количество таких лиц не уменьшилось.

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Напомним, 29 апреля в Госпогранслужбе польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская" на границе с Украиной.

Автор: 

граница (5257) Демченко Андрей (279) уклонисты (804)


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Топ комментарии
+6
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29.04.2024 12:23
+5
ага, ви самі не сильно далеко в тил заїхали? норм? чи інших посилати - це нормально, коли самі ви в Англію чкурнули.
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29.04.2024 12:13
+4
Почему их называют преступниками? Суд это признал? Какие законы они нарушили? Можете привести конкретные статьи УК Украины? Как это с Конституцией согласуется?

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
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29.04.2024 12:09
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Было бы неплохо молодняк отправлять окопы рыть. Но не на ноль, а в тыл. Только не далеко, чтобы звуки боев слышали, но были в относительной безопасности. Такая психологическая закалка подготовила бы молодняк к окопной жизни и уменьшила бы страх. Заодно командиры сразу оценят, кто покрепче психологически, а кто больше пользы принесет в тылу.
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29.04.2024 12:03 Ответить
ага, ви самі не сильно далеко в тил заїхали? норм? чи інших посилати - це нормально, коли самі ви в Англію чкурнули.
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29.04.2024 12:13 Ответить
----
та яка там Англія !!!
..
При бажанні можна будь який прапорець повісити..
---
Сидить у Львові чи в Києві на дивані і " воює"
...
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29.04.2024 13:04 Ответить
Почему их называют преступниками? Суд это признал? Какие законы они нарушили? Можете привести конкретные статьи УК Украины? Как это с Конституцией согласуется?

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
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29.04.2024 12:09 Ответить
похоже на какую то инфо-агонию зевласти, они же - зелёные человечки
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29.04.2024 12:16 Ответить
І батіг пускає паростки, потрапивши на сприятливий ґрунт....
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29.04.2024 12:29 Ответить
Очень правильный вопрос!
На третий год войны и УК и Конституция совершенно не соответсвуют "военному положению". И т.н. "депутатам" нет до этого дела.
Т.н. "закон о мобилизации" - это 100% фикция, который никак не повлияет на катастрофический процесс мобилизации. Т.к. у этой катастрофы с мобилизацией есть вполне конкретные причины. И в законе о мобилизации нет даже намека на устранение этих причин. Да и невозможно устранить эти причины одним законом. Потому, что "справедливость" невозможно создать одним законом ... и двумя невозможно ... и тремя. Необходимо менять ВСЮ государственную структуру. И кто это будет делать? Клоун?
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29.04.2024 12:31 Ответить
-----
розумна думка..але не тільки під час війни навіть в мирний час щось змінити не можливо..
..
ґромадьськість ще " не дозріла"... більшість мають
..
" совковський менталітет"" де Держава то ВСЕ , а окрема людина -
..
то НІЩО і звати його ніяк..
.....
Бачив в інтернеті вислів Єрмака про те що і після війни кордони слід тримати на замку ,щоб люди не розбіглися по закордонах
..
а відбудували промисловість..
..
Мовляв уккраїнці привикли жити за зачиненими дверима ще при Союзі
..
то їм не привикати...
..
Якось отак
...
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29.04.2024 13:11 Ответить
Не врите. В Конституции Украины есть военного положение. И в условиях военного положения Конституцию менять нельзя! Там четко указано, какие права могут быть ограниченны. И только на основании Закона! А какие права нельзя ограничивать. Кто должен защищать Украину. Что военные не могут ограничивать права гражданских, что не допускаются незаконные воинские формирования.

Все должно быть по Закону и Конституции! Если законы не соблюдать, то войну это выиграть не поможет, а скорее наоборот. А законы нарушаются повсеместно. Все нарушители закона должны понести ответственность. Те, кто собирается выехать из страны никаких законов не нарушают. Нарушают те, кто их незаконно задерживает!
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29.04.2024 13:50 Ответить
Границы должны быть открыты для свободно выезда, поскольку нет правовых оснований для ограничения выезда. А десятки тысяч пограничников, которые охраняют западную границу, которой никто не угрожает от собственного народа должны быть направлены на фронт!
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29.04.2024 13:55 Ответить
Пограничники, ТЦК, полицейские, военные пенсионеры, охранники и т.д. должны быть на фронте. Это реальные уклонисты, которые по закону должны защищать Родину. Они здоровые подготовленные, умеющие стрелять и давшие присягу.

А больные и старики на фронте не нужны, они только снижают обороноспособность. Если хотят, то пусть уезжают.
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29.04.2024 14:01 Ответить
Сейчас есть только одно решение проблемы с л/с в ВСУ - это принудительная мобилизация. Этого нет ни в законах, ни тем более в Конституции. Поможет ли это выиграть войну? Нет, т.к. маленькая советская армия никогда не победит большую советскую армию. И это прекрасно понимают на Западе.
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29.04.2024 15:14 Ответить
Того что нет в законе делать нельзя. Любую проблему можно решить разными способами. Нужна ли сейчас мобилизация в принципе. Когда 900 тыс. военных в тылу не воюют и не меняют тех, кто на фронте? Зачем мобилизуют стариков и инвалидов, когда они только мешают воевать? Почему не мобилизуют самых боеспособных - здоровых молодых людей, профессиональных военных, полицейских, спортсменов, охранников, полицейских? Власть делает все, чтобы прогреть войну. Власть делает все, чтобы проиграть войну. Причем не только проиграть, но и оставить резерв для путина для войне в Европе.
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29.04.2024 17:48 Ответить
"Любую проблему можно решить разными способами".
В этом и проблема - решают "разными способами", кроме одного - единственно правильного и результативного. А правильный способ очень простой - устранить причины, которые приводят к проблемам.
Я нигде не встречал системный и честный анализ причин, которые привели к катастрофе с мобилизацией. Эти причины комплексные и глубокие, касающиеся самих основ государственности. И решить эти проблемы не так и просто. Например КАК сейчас можно поменять совершенно некомпетентного т.н. "Верховного главнокомандующего"? А главное - НА КОГО его менять? А без капитана корабль ...
Короче, это сложно и долго. А решение требуется "сдесь и сейчас". Поэтому и остается только принудительная мобилизация. Но в новом законе о мобилизации об этом нет ни единого слова. Это значит, что проблема решена не будет. И самое плохое во всей этой ситуации, что путлер все это прекрасно понимает. Именно поэтому ему сейчас не нужны никакие "переговоры".
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30.04.2024 13:20 Ответить
>НА КОГО его менять?
Типично российские наративы. Путина некем заменить. 142 млн., в стране, а заменить некем. Теперь и Зеленского некем. "Великий и незаменимый" лидер.
Нарушение закона, нарушение Конституции, общественного договора - это развал страны! Это проигрыш в войне. Этого россия и добивается. А наша власть им помогает!
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30.04.2024 15:27 Ответить
Если бы мрази, которые находятся у власти не нарушали законы: не воровали, направляли деньги на армию, не закрывали бы границы, не отлавливали людей на улицах, обеспечивали бы солдат, раненых и беженцев, отправили бы своих детей на фронт, то таких проблем с мобилизацией бы не было. Люди бы сами приходили в военкоматы, выбирали подходящую им специальность и воевали. Потому что им было бы за что воевать. Сейчас вывевать за воровскую власть, за отмену прав человека, за рашку на Украине, за концлагерь с колючей проволокой естественно никто не хочет.
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30.04.2024 15:32 Ответить
"типично российские наративы" - это не отвечать на прямой вопрос, переводить стрелки на другую тему и т.п.
Я задал простой вопрос: На кого менять? Варианты ответа:
1. ФИО (кандидата вместо Зеленского)
2. Не знаю на кого.
3. Менять не надо.
Могу поспорить, что вы не выберети ни один из вариантов. Т.к. на балаболов любая конкретика действует как чеснок на вампиров.
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30.04.2024 15:40 Ответить
Провести выборы в соответчики с Законом. Народ выберет.
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30.04.2024 15:43 Ответить
Я не спрашивал КАК поменять. Я спросил НА КОГО менять. Ваше мнение. Есть у вас на примете свой Черчиль или Наполеон?

P.S.
"Выборы" при такой войне? При 7 млн. за кордоном? А сколько в оккупации? При 500 000 в окопах? Ню, ню ...
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30.04.2024 16:10 Ответить
Естественно выборы. Ты русский, видимо. В нормальных странах не меняют на КОГО-то, а выбирают. Однозначно не Зеленский и не Порошенко. Один из кандидатов Залужный, хотя я бы за него не голосовал. В чем проблема проголосовать за границей? Вообще никакой. При войне уже голосовали за Зеленского. Война не повод отменять выборы. Зеленский уже нелегитимный.
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30.04.2024 16:50 Ответить
В начале нулевых начался рост цен на недвижимость. Один мой приятель продал за 5000 двушку, хрущевку. Имел 1000$ и хотел купить ту же двушку, но нормальной планировки и в хорошем районе. Цены тогда уже пошли в рост. Но ему за его двушку дали хорошую цену (повезло) и он решил быстро продать. Новую квартиру искал долго. По поводу роста цен особо не переживал, т.к. считал что рост цен - это спекуляция и явление временное. И когда понял, что за 6000$ можно уже купить только 1 комн. квартиру, то психанул и купил себе машину. И остался без квартиры.
Мораль: Прежде чем от чего-то избавляться, подумай что приобретешь ( в его случае - ничего, 5 лет мытарств по съемным квартирам)
Так и с президентом. Мудрый народ в 2019 г. поменял говно на говно в квадрате. "Можем повторить"? Хуже не будет?" Только будет больнее, т.к. идет война на уничтожение Украины.

P.S.
Тема очень не популрная, но прежде чем говорить о Залужном, поинтересуйтесь мнением адекватных офицеров о нем. Наступление летом 2023 г. провалилось не само по себе ... А сентябре 2022 г. (Харьковский прорыв) вообще можно было закончить войну, но ...
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30.04.2024 17:16 Ответить
Чушь и российская пропаганда. Несменяемость власти приводит к тому, что мы сейчас имеем: к войне и отсутствии прав человека. К политическим убийствам и падению экономики. К беспределу. Демократии, реальная демократия приводит к процветанию.
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30.04.2024 19:50 Ответить
Вы - типичный русский. Не слышите собеседника и толдычите свои мантры. Еще раз: я не обсуждаю КАК, я говорю о том КТО!
О того что путем "законных, демократических выборов" в Украине придет к власти условный Зеленский-2 (а то и похуже) нам легче не станет (а скорее станет только хуже). И если даже на горизонте не наблюдается условный Черчиль или Наполеон, то какой смысл в этих выборах? Выборы ради выборов? Вам шашечки или ехать?
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01.05.2024 10:30 Ответить
Дядя ты дурак? Я уже сказал кто и как. Хуже от сменяемости власти не бывает, бывает от несменяемости - Гитлер, Ким, Путин, Лукашенко, Зеленский.
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01.05.2024 10:51 Ответить
Ага, Путина сменил Медведев, Кимы так же менялись (на родственников правда, но менялись же), В Грузии Саакашвили сменил пророссийский Иванишвили, Кучму сменил Янукович, Порошенко сменил Зеленский и т.д. и т.п. "Сменяемость" говоришь главное ... Ню, ню.
Учи матчасть. Личность всегда определяла историю. А как эта личность приходила к власти - вопрос второй.
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01.05.2024 11:03 Ответить
> Путина сменил Медведев
Серьезно? Сейчас медведев там правит?
>Кимы так же менялись
Ни разу, все до смерти правили.
>Личность всегда определяла историю
Ага, будет хороший царь, будем жить хорошо. Ты точно москаль или ватник.
В США какой бы президент не был хреновый, народ живет хорошо. От одного человека очень мало зависит. Зависит от народа, от системы.
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01.05.2024 13:23 Ответить
Ты путаешься в показаниях. Ты про "сменяемость" или про то кто "правит сейчас"? Определись уже.
В Сев. Корее сейчас правит Ким Ир Сен?
А шо по украинским президентам? Не заметил? Не удобненько?
"будет хороший царь, будем жить хорошо" - это твои слова, а не мои. Причем слова 100% москаля.
От "народа и от системы" зависит тогда, когда есть эта самая устойчивая система и народ, поколениями живущий в такой системе. Приведи мне хоть один пример в мире, где "народ" выстроил такую систему. И если ты скажешь США, то советую внимательно изучить реформаторскую деятельность американских президентов разных периодов. Настоящие реформы НИКОГДА не бывают "снизу", только "сверху". Это исторический факт.
Оставайся и дальше розовым пони про "народ" и "демократию".
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01.05.2024 13:37 Ответить
Дадя, ты таки дурак.
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01.05.2024 13:42 Ответить
Это очень по-русски: когда тебя загнали под лавку аргументами, перейти на личные оскорбления.
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01.05.2024 14:14 Ответить
Какие оскорбления - это факт. Ты чушь несешь. В КНДР сменяемость власти у него. Таблеточки принимай.
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01.05.2024 14:27 Ответить
Все адекватные понимают, что "сменяемость" - это когда человек меняется. Неадекватные думают, что если фамилия такая же - значит и сменяемости небыло. В Сев. Корее правил дед, отец и сейчас сын. Это один и тот же человек или это разные люди?
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01.05.2024 14:36 Ответить
И еще тебе примеры несменяемости власти: Ленин, Сталин, Муссолини, Хусейн, Пол Пот, Мао, Мугабе, Пиночет, Каддафи, Чаушеску, Амин , Мобуту - везде был большой писец, репрессии, войны и т.д.
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01.05.2024 13:30 Ответить
Ось лідерка з однієї з таких злочинних груп, дуже приближена до президента України.
Викинула хабар через огорожу: САП завершила слідство у справі нардепки Марченко

Нардепку від "Слуги народу" та її помічницю підозрюють у торгівлі дозволами на перетин кордону.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі щодо отримання народною депутаткою Людмилою Марченко та її помічницею 11,3 тисячі доларів США за https://tsn.ua/tags/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83 перетин кордону .

До речі слідство закінчено. ЧОМУ ЦІ ЛЮДИ НА ВОЛІ ???
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29.04.2024 12:10 Ответить
-----
Вони теж своїх Не залишають , кинути на гроші можуть , але з оглядкою
..
так що не здали всю мережу..
...
До судус правне дійде, а як дійде то так що перед ними ще вибащаться і
..
виплатять компенсацію за "моральні збитки""
...
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29.04.2024 13:17 Ответить
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29.04.2024 12:23 Ответить
мені цікаво, що сталося з цими 450 дуже винахідливими громадянами? чи отримали вони повістки? чи припинилась їх діяльність..., складається враження, що вони працюють на збільшення показників прикордонників, щоб якось виправдати збільшення їх чисельності на 14000...
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29.04.2024 12:24 Ответить
хм ... це 450 груп ... множте на 5-7-10
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29.04.2024 13:28 Ответить
Скільки б не затримували та яким би не було покарання - процес не спинити і замість тих, хто попався прийдуть нові, тільки вони діятимуть ще обачніше та піднімуть ціну. Чимала кількість людей не може воювати ні фізично, ні морально (навіть якщо є загроза їх життю) і шукатиме будь-яку можливість уникнути армії, відтак, поки є підвищений попит - буде і пропозиція.
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29.04.2024 12:39 Ответить
Для "фізично" є ВЛК. Для "морально" є програма підготовки.
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29.04.2024 13:32 Ответить
Як працює ВЛК всі добре знають (особисто знаю дистрофіка, якого в грудні визнали придатним, але до цієї пори він ні дня не служив - лише по шпиталях тягають, бо він постійно хворіє). Так само ніяка підготовка не зробить з паталогічного боягуза (який і у мирному житті боїться власної тіні) нормального бійця, бо такі люди просто не спроможні контролювати страх. Звісно, таких невеликий відсоток (їх ще в садочках і школах видно - як правило, 1-2 дитини на групу не залежно від статі), а що до решти - так, ймовірно, підготовка допоможе.
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29.04.2024 13:41 Ответить
У новому Законі (в старому теж) згадується альтернативна служба. Якщо норм. підхід - можуть десь служити, якісь функції виконувати. Колись писали, що спеціальність Зе* передбачалась "діловод".
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29.04.2024 14:47 Ответить
Отакої ! Прижали 450 (чи 2-3 тис.) демократизаторів ! Ганьба !
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29.04.2024 13:30 Ответить
В ТЦК провели аудит на наявність ухилянтів, які не воювали жодного дня ? Там легко можна найти одразу десятки тисяч ухилянтів. Їхні штати на 100% мають бути з тих, хто поранений на відновленні чи комісований - тоді і поведінка ТЦК буде кардинально інша, і ставлення до них відповідне
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29.04.2024 14:05 Ответить
 
 