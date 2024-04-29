С начала полномасштабного вторжения разоблачили 450 групп, которые помогали уклонистам переправляться через границу, - Госпогранслужба

С начала действия военного положения разоблачено около 450 преступных групп, которые специализировались на незаконной переправке лиц через границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

"Попытки незаконно пересечь границу происходят ежедневно. Больше всего таких попыток вне пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией. Самое большое количество по поддельным документам фиксируется на границе с Польшей. Большинство нарушителей не являются самостоятельными участниками процесса, они пользуются услугами организаторов", - сообщил спикер.

Он отметил, что уже разоблачено около 450 преступных групп, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно пересекать границу. Ежедневно пограничники отказывают в пересечении границы около 120 лицам. Большое количество из них по системе "Шлях", когда лицо не может подтвердить цель своей поездки. По сравнению с прошлым годом количество таких лиц не уменьшилось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переплывали реку, чтобы вернуться в Украину: На границе с Польшей задержали двух братьев. ФОТОрепортаж

Напомним, 29 апреля в Госпогранслужбе польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская" на границе с Украиной.