С начала полномасштабного вторжения разоблачили 450 групп, которые помогали уклонистам переправляться через границу, - Госпогранслужба
С начала действия военного положения разоблачено около 450 преступных групп, которые специализировались на незаконной переправке лиц через границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.
"Попытки незаконно пересечь границу происходят ежедневно. Больше всего таких попыток вне пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией. Самое большое количество по поддельным документам фиксируется на границе с Польшей. Большинство нарушителей не являются самостоятельными участниками процесса, они пользуются услугами организаторов", - сообщил спикер.
Он отметил, что уже разоблачено около 450 преступных групп, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно пересекать границу. Ежедневно пограничники отказывают в пересечении границы около 120 лицам. Большое количество из них по системе "Шлях", когда лицо не может подтвердить цель своей поездки. По сравнению с прошлым годом количество таких лиц не уменьшилось.
Напомним, 29 апреля в Госпогранслужбе польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская" на границе с Украиной.
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та яка там Англія !!!
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При бажанні можна будь який прапорець повісити..
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Сидить у Львові чи в Києві на дивані і " воює"
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Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
На третий год войны и УК и Конституция совершенно не соответсвуют "военному положению". И т.н. "депутатам" нет до этого дела.
Т.н. "закон о мобилизации" - это 100% фикция, который никак не повлияет на катастрофический процесс мобилизации. Т.к. у этой катастрофы с мобилизацией есть вполне конкретные причины. И в законе о мобилизации нет даже намека на устранение этих причин. Да и невозможно устранить эти причины одним законом. Потому, что "справедливость" невозможно создать одним законом ... и двумя невозможно ... и тремя. Необходимо менять ВСЮ государственную структуру. И кто это будет делать? Клоун?
розумна думка..але не тільки під час війни навіть в мирний час щось змінити не можливо..
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ґромадьськість ще " не дозріла"... більшість мають
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" совковський менталітет"" де Держава то ВСЕ , а окрема людина -
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то НІЩО і звати його ніяк..
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Бачив в інтернеті вислів Єрмака про те що і після війни кордони слід тримати на замку ,щоб люди не розбіглися по закордонах
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а відбудували промисловість..
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Мовляв уккраїнці привикли жити за зачиненими дверима ще при Союзі
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то їм не привикати...
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Якось отак
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Все должно быть по Закону и Конституции! Если законы не соблюдать, то войну это выиграть не поможет, а скорее наоборот. А законы нарушаются повсеместно. Все нарушители закона должны понести ответственность. Те, кто собирается выехать из страны никаких законов не нарушают. Нарушают те, кто их незаконно задерживает!
А больные и старики на фронте не нужны, они только снижают обороноспособность. Если хотят, то пусть уезжают.
В этом и проблема - решают "разными способами", кроме одного - единственно правильного и результативного. А правильный способ очень простой - устранить причины, которые приводят к проблемам.
Я нигде не встречал системный и честный анализ причин, которые привели к катастрофе с мобилизацией. Эти причины комплексные и глубокие, касающиеся самих основ государственности. И решить эти проблемы не так и просто. Например КАК сейчас можно поменять совершенно некомпетентного т.н. "Верховного главнокомандующего"? А главное - НА КОГО его менять? А без капитана корабль ...
Короче, это сложно и долго. А решение требуется "сдесь и сейчас". Поэтому и остается только принудительная мобилизация. Но в новом законе о мобилизации об этом нет ни единого слова. Это значит, что проблема решена не будет. И самое плохое во всей этой ситуации, что путлер все это прекрасно понимает. Именно поэтому ему сейчас не нужны никакие "переговоры".
Типично российские наративы. Путина некем заменить. 142 млн., в стране, а заменить некем. Теперь и Зеленского некем. "Великий и незаменимый" лидер.
Нарушение закона, нарушение Конституции, общественного договора - это развал страны! Это проигрыш в войне. Этого россия и добивается. А наша власть им помогает!
Я задал простой вопрос: На кого менять? Варианты ответа:
1. ФИО (кандидата вместо Зеленского)
2. Не знаю на кого.
3. Менять не надо.
Могу поспорить, что вы не выберети ни один из вариантов. Т.к. на балаболов любая конкретика действует как чеснок на вампиров.
P.S.
"Выборы" при такой войне? При 7 млн. за кордоном? А сколько в оккупации? При 500 000 в окопах? Ню, ню ...
Мораль: Прежде чем от чего-то избавляться, подумай что приобретешь ( в его случае - ничего, 5 лет мытарств по съемным квартирам)
Так и с президентом. Мудрый народ в 2019 г. поменял говно на говно в квадрате. "Можем повторить"? Хуже не будет?" Только будет больнее, т.к. идет война на уничтожение Украины.
P.S.
Тема очень не популрная, но прежде чем говорить о Залужном, поинтересуйтесь мнением адекватных офицеров о нем. Наступление летом 2023 г. провалилось не само по себе ... А сентябре 2022 г. (Харьковский прорыв) вообще можно было закончить войну, но ...
О того что путем "законных, демократических выборов" в Украине придет к власти условный Зеленский-2 (а то и похуже) нам легче не станет (а скорее станет только хуже). И если даже на горизонте не наблюдается условный Черчиль или Наполеон, то какой смысл в этих выборах? Выборы ради выборов? Вам шашечки или ехать?
Учи матчасть. Личность всегда определяла историю. А как эта личность приходила к власти - вопрос второй.
Серьезно? Сейчас медведев там правит?
>Кимы так же менялись
Ни разу, все до смерти правили.
>Личность всегда определяла историю
Ага, будет хороший царь, будем жить хорошо. Ты точно москаль или ватник.
В США какой бы президент не был хреновый, народ живет хорошо. От одного человека очень мало зависит. Зависит от народа, от системы.
В Сев. Корее сейчас правит Ким Ир Сен?
А шо по украинским президентам? Не заметил? Не удобненько?
"будет хороший царь, будем жить хорошо" - это твои слова, а не мои. Причем слова 100% москаля.
От "народа и от системы" зависит тогда, когда есть эта самая устойчивая система и народ, поколениями живущий в такой системе. Приведи мне хоть один пример в мире, где "народ" выстроил такую систему. И если ты скажешь США, то советую внимательно изучить реформаторскую деятельность американских президентов разных периодов. Настоящие реформы НИКОГДА не бывают "снизу", только "сверху". Это исторический факт.
Оставайся и дальше розовым пони про "народ" и "демократию".
Викинула хабар через огорожу: САП завершила слідство у справі нардепки Марченко
Нардепку від "Слуги народу" та її помічницю підозрюють у торгівлі дозволами на перетин кордону.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі щодо отримання народною депутаткою Людмилою Марченко та її помічницею 11,3 тисячі доларів США за https://tsn.ua/tags/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83 перетин кордону .
До речі слідство закінчено. ЧОМУ ЦІ ЛЮДИ НА ВОЛІ ???
Вони теж своїх Не залишають , кинути на гроші можуть , але з оглядкою
..
так що не здали всю мережу..
...
До судус правне дійде, а як дійде то так що перед ними ще вибащаться і
..
виплатять компенсацію за "моральні збитки""
...