Польские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска "Рава-Руська - Гребенное", движение грузовиков возобновлено, - ГПСУ

По состоянию на утро 29 апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Руська" на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, оформление и пропуск через границу в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

"В то же время, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", - отмечают пограничники.

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Как информировал ранее Цензор.НЕТ, по состоянию на 24 апреля движение для грузовиков на границе с Польшей осложнялось только в направлении пункта пропуска "Гребенное-Рава-Руська".

Напомним, 20 апреля Госпогранслужба Украины сообщила, что польские фермеры прекратили блокировать фуры перед пограничными переходами "Медика - Шегини" и "Краковец-Корчова".

22 апреля в ведомстве сообщили о возобновлении движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе.