Польские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска "Рава-Руська - Гребенное", движение грузовиков возобновлено, - ГПСУ
По состоянию на утро 29 апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Руська" на границе с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, оформление и пропуск через границу в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.
"В то же время, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", - отмечают пограничники.
Как информировал ранее Цензор.НЕТ, по состоянию на 24 апреля движение для грузовиков на границе с Польшей осложнялось только в направлении пункта пропуска "Гребенное-Рава-Руська".
Напомним, 20 апреля Госпогранслужба Украины сообщила, что польские фермеры прекратили блокировать фуры перед пограничными переходами "Медика - Шегини" и "Краковец-Корчова".
22 апреля в ведомстве сообщили о возобновлении движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе.
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Уявимо собі "пересічного" фермера чи то в Польщі, чи то в Угорщині: невже за власні збереження в такому витратному відрядженні: диз. паливо, витрати ресурсу трактора, харчування і всі інші тяготи "служби" під час підготовки до весняно-польових робіт на своїх парцелях - угідьддях - і на своєму впоратися і сусідам допомогти/заробити злоті...?
Як же не блокувати той кордон майже півроку без зовнішнього субсидіювання? Собі в збиток? Хто ж ту польську курву "танцуєт"? Невже польська курва за свої гуляєт?
от і полячки без бабла рвати дупу не стануть 🙁
як допомогли цим ***** і що їм за це буде...