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Польские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска "Рава-Руська - Гребенное", движение грузовиков возобновлено, - ГПСУ

кордон,польща

По состоянию на утро 29 апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Руська" на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, оформление и пропуск через границу в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

"В то же время, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", - отмечают пограничники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заблокированном пункте пропуска "Рава-Руська" ожидают на въезд в Украину 150 фур, - Госпогранслужба

Как информировал ранее Цензор.НЕТ, по состоянию на 24 апреля движение для грузовиков на границе с Польшей осложнялось только в направлении пункта пропуска "Гребенное-Рава-Руська".

Напомним, 20 апреля Госпогранслужба Украины сообщила, что польские фермеры прекратили блокировать фуры перед пограничными переходами "Медика - Шегини" и "Краковец-Корчова".

22 апреля в ведомстве сообщили о возобновлении движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе.

Автор: 

Госпогранслужба (6370) граница (5257) Польша (8395) блокирование (461)


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Топ комментарии
+11
На болотах оцінили акцію мало ефективною,Україна знайшла альтернативні шляхи.Наразі закривають лавочку по роздачі кешу.Будуть видумувати щось ішне.Польські рольніки мають нарешті працювати.
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29.04.2024 11:34
+11
рублі закінчилися
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29.04.2024 11:34
+8
Американцы помощь разблокировали. "Акции" на границе теперь не смогут мешать доставлять помощь. Да и американцы не дадут свинячим глазкам эффективно следить за поставками в Украину. Поэтому московиты сворачивают лавку. Будут мнять стратегию.
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29.04.2024 11:54
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На болотах оцінили акцію мало ефективною,Україна знайшла альтернативні шляхи.Наразі закривають лавочку по роздачі кешу.Будуть видумувати щось ішне.Польські рольніки мають нарешті працювати.
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29.04.2024 11:34 Ответить
рублі закінчилися
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29.04.2024 11:34 Ответить
Невже перейшли на бульбанський кордон блокувати?
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29.04.2024 11:35 Ответить
Пшеки "зі ідею" блокувати не підписувалися. Тільки за готівку.
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29.04.2024 11:38 Ответить
Що, гроші у фсб закінчились? Чи орати надумали?
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29.04.2024 11:48 Ответить
Американцы помощь разблокировали. "Акции" на границе теперь не смогут мешать доставлять помощь. Да и американцы не дадут свинячим глазкам эффективно следить за поставками в Украину. Поэтому московиты сворачивают лавку. Будут мнять стратегию.
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29.04.2024 11:54 Ответить
Можливо, інші причини є. Подивимось, що буде далі.
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29.04.2024 12:16 Ответить
Поїхали трактористи трускавку свою самі збирати😉🤣 догрались, що українці поїхали в інші країни, а полуницю нема кому збирати! Їжте хоч повилазьте(с)
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29.04.2024 12:10 Ответить
Доречі,хто наймитує у польських фермерів,той гондурас .
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29.04.2024 14:03 Ответить
Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне" - т. Путін вчасно і заздалегідь не продовжив фінансування.

Уявимо собі "пересічного" фермера чи то в Польщі, чи то в Угорщині: невже за власні збереження в такому витратному відрядженні: диз. паливо, витрати ресурсу трактора, харчування і всі інші тяготи "служби" під час підготовки до весняно-польових робіт на своїх парцелях - угідьддях - і на своєму впоратися і сусідам допомогти/заробити злоті...?

Як же не блокувати той кордон майже півроку без зовнішнього субсидіювання? Собі в збиток? Хто ж ту польську курву "танцуєт"? Невже польська курва за свої гуляєт?
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29.04.2024 12:13 Ответить
Поляки вже догралися, що в обхід Польщі будуються інші переходи. А це недоотримання до бюджету Польщі.
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29.04.2024 12:21 Ответить
Та, так - бо там вже кулубничку пора збирати, а українці, котри мешкають у Польщі сказали - хрін вам фермери - збирайте самі, або завозьте з Африки чи Близького Сходу чорних та загорілих.
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29.04.2024 12:45 Ответить
Фінансування скінчилося від кремлівських виродків ,
от і полячки без бабла рвати дупу не стануть 🙁
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29.04.2024 13:58 Ответить
час підрахувати, на скільки ці уібани кинули польську та українську економіку
як допомогли цим ***** і що їм за це буде...
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29.04.2024 13:59 Ответить
 
 