Возобновлено движение грузовиков в пунктах пропуска "Шегини-Медыка" и "Краковец-Корчова", - Госпогранслужба
Польские фермеры прекратили блокировку пунктов пропуска "Шегини-Медыка" и "Краковец-Корчова".
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня после 09:00 польские фермеры завершили акцию протеста перед этими пунктами пропуска. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по двум направлениям осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1700 грузовиков.
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Вчора Туск https://www.radiosvoboda.org/a/news-tusk-polski-fermery-blokuvannia-kordonu/32912341.html закликав всіх, хто блокує кордон, негайно його розблокувати, незважаючи на причини блокування. В іншому випадку уряд буде вимушений ухвалити рішення для захисту польського кордону і функціонування прикордонних переходів.
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
арахамія "займається" відмиванням грошей руZZкіх Злодіїв "олігархів" абрамовича та фрідмана...
партія СН активно фінансується із бюджету України через тіньові схеми
все вірно! у рашистів ресурси також НЕ безмежні....
пів-року "блокували" а ефект мінімальний...
а зараз на раZZії назрівають бунти в підтоплених районах, не вистачає рубликів на агентів впливу: різні шрьодери та папи римські позакривали роти....і конгрес з трампами "зашевелилися"...
і баба юля більше не ********** товар газпрому....
В ЗМІ почали вкидати тезу що блокування - це зло для економіки Польщі.
А також "Шинанана-Опа" та "Опа-шинана".
)))