Возобновлено движение грузовиков в пунктах пропуска "Шегини-Медыка" и "Краковец-Корчова", - Госпогранслужба

Польские фермеры прекратили блокировку пунктов пропуска "Шегини-Медыка" и "Краковец-Корчова".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня после 09:00 польские фермеры завершили акцию протеста перед этими пунктами пропуска. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по двум направлениям осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1700 грузовиков.

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