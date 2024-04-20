РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4680 посетителей онлайн
Новости
1 147 20

Возобновлено движение грузовиков в пунктах пропуска "Шегини-Медыка" и "Краковец-Корчова", - Госпогранслужба

блокада,кордон,польща

Польские фермеры прекратили блокировку пунктов пропуска "Шегини-Медыка" и "Краковец-Корчова".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня после 09:00 польские фермеры завершили акцию протеста перед этими пунктами пропуска. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по двум направлениям осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1700 грузовиков.

Читайте также: Блокирование поляками границы: В диалоге с Варшавой есть "свет в конце тоннеля", - замминистра экономики Качка

Автор: 

Госпогранслужба (6369) граница (5256) Польша (8394)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Рано вранці на іншому ресурсі дві новини пролетіли. Одна - що почали бикувати підприємці одного з воєводств проти блокувальників. Привід - що вони знаходяться на грані банкрутства, бо наші перевонтажували вантажі на польських терміналах й вже поляки розвозили далі. А друга новина - поляки жаліються, що в цьому році буде проблема зі збором врожаю. Що українці не приїдуть на заробітки, а місцеві збирати не хочуть))
показать весь комментарий
20.04.2024 11:19
+7
Чергові вибори пройшли, тепер можна нарешті згадати про верховенство права
показать весь комментарий
20.04.2024 11:31
+4
А де туск був зі своїми правоохоронцями останні 6 місяців?!
показать весь комментарий
20.04.2024 11:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І тепер шо? - не при ділах
показать весь комментарий
20.04.2024 11:13 Ответить
Рано вранці на іншому ресурсі дві новини пролетіли. Одна - що почали бикувати підприємці одного з воєводств проти блокувальників. Привід - що вони знаходяться на грані банкрутства, бо наші перевонтажували вантажі на польських терміналах й вже поляки розвозили далі. А друга новина - поляки жаліються, що в цьому році буде проблема зі збором врожаю. Що українці не приїдуть на заробітки, а місцеві збирати не хочуть))
показать весь комментарий
20.04.2024 11:19 Ответить
Прем'єр Польщі Дональд Туск готовий застосувати правоохоронців та прикордонників для остаточного розблокування кордону

Вчора Туск https://www.radiosvoboda.org/a/news-tusk-polski-fermery-blokuvannia-kordonu/32912341.html закликав всіх, хто блокує кордон, негайно його розблокувати, незважаючи на причини блокування. В іншому випадку уряд буде вимушений ухвалити рішення для захисту польського кордону і функціонування прикордонних переходів.
показать весь комментарий
20.04.2024 11:26 Ответить
А де туск був зі своїми правоохоронцями останні 6 місяців?!
показать весь комментарий
20.04.2024 11:30 Ответить
Чергові вибори пройшли, тепер можна нарешті згадати про верховенство права
показать весь комментарий
20.04.2024 11:31 Ответить
Ну так . Все як і прогнозувалось - вибори пройшли і тепер Туск осмілів . Та ще й вибори пройшли на його користь .
показать весь комментарий
20.04.2024 11:42 Ответить
Схоже, москва більше не хоче давати грошей за блокування
показать весь комментарий
20.04.2024 11:31 Ответить
вона переправляє ці гроші на фінансування партії СН.
показать весь комментарий
20.04.2024 11:35 Ответить
100% арахамії з єрмачками та татаравими з безуглими з різними верещучками принесуть "очікувані результати"...
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
показать весь комментарий
20.04.2024 11:40 Ответить
я з вами погоджуюсь на всі 100%.
показать весь комментарий
20.04.2024 11:50 Ответить
До речі агрохімії взагалі не чути. Не втік за кордон?
показать весь комментарий
20.04.2024 11:54 Ответить
ЩЕНе втік за кордон...вони всі разом з Боневтіком-Херпіду та єрмачками з татаравими змиються...
арахамія "займається" відмиванням грошей руZZкіх Злодіїв "олігархів" абрамовича та фрідмана...
показать весь комментарий
20.04.2024 12:34 Ответить


партія СН активно фінансується із бюджету України через тіньові схеми
показать весь комментарий
20.04.2024 12:48 Ответить
"польські фермери" припинили блокування пунктів пропуску ....

все вірно! у рашистів ресурси також НЕ безмежні....
пів-року "блокували" а ефект мінімальний...
а зараз на раZZії назрівають бунти в підтоплених районах, не вистачає рубликів на агентів впливу: різні шрьодери та папи римські позакривали роти....і конгрес з трампами "зашевелилися"...
і баба юля більше не ********** товар газпрому....
показать весь комментарий
20.04.2024 11:37 Ответить
Після другого туру місцевих виборів погонять цю &издоту з кордонів.

В ЗМІ почали вкидати тезу що блокування - це зло для економіки Польщі.
показать весь комментарий
20.04.2024 11:39 Ответить
А до цього вкидали тези у змі, що від отруєного українського зерна яке їде транзитом через польшу не тільки ворони дохнуть, а й діти страждають на онкологію
показать весь комментарий
20.04.2024 12:47 Ответить
Пізно всралися. Більша половина польського експорту вже переорієнтована на Молдову, Румунію, Словаччину, Угорщину. Фіцо з Орбаном хоч і сволота рідкісна, але вчасно зметикували, що кацапські рубчики - явище тимчасове, а от прибуток від транзиту - це надовго. Пшекам саме час вчитися кусати лікті. Під осінь це їм дуже знадобиться...
показать весь комментарий
20.04.2024 11:55 Ответить
Цілком згідний з тобою Олександр . Саме це я хотів сказати але ти мене випередив.
показать весь комментарий
20.04.2024 12:19 Ответить
Польські фермери припинили блокування пунктів пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

А також "Шинанана-Опа" та "Опа-шинана".

)))
показать весь комментарий
20.04.2024 11:59 Ответить
 
 