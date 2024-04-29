Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне", рух вантажівок відновлено, - ДПСУ
Станом на ранок 29 квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська" на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, оформлення та пропуск через кордон в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
"Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту", - зазначають прикордонники.
Як інформував раніше Цензор.НЕТ, станом на 24 квітня рух для вантажівок на кордоні з Польщею ускладнювався лише в напрямку пункту пропуску "Гребенне-Рава-Руська".
Нагадаємо, 20 квітня Держприкордонслужба України повідомила, що польські фермери припинили блокувати фури перед прикордонними переходами "Медика - Шегині" та "Краківець-Корчова".
22 квітня у відомстві повідомили про відновлення руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні.
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Уявимо собі "пересічного" фермера чи то в Польщі, чи то в Угорщині: невже за власні збереження в такому витратному відрядженні: диз. паливо, витрати ресурсу трактора, харчування і всі інші тяготи "служби" під час підготовки до весняно-польових робіт на своїх парцелях - угідьддях - і на своєму впоратися і сусідам допомогти/заробити злоті...?
Як же не блокувати той кордон майже півроку без зовнішнього субсидіювання? Собі в збиток? Хто ж ту польську курву "танцуєт"? Невже польська курва за свої гуляєт?
от і полячки без бабла рвати дупу не стануть 🙁
як допомогли цим ***** і що їм за це буде...