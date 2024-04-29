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Новини
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Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне", рух вантажівок відновлено, - ДПСУ

кордон,польща

Станом на ранок 29 квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, оформлення та пропуск через кордон в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

"Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту", - зазначають прикордонники.

Також читайте: На заблокованому пункті пропуску "Рава-Руська" очікують на в’їзд в Україну 150 вантажівок, - Держприкордонслужба

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, станом на 24 квітня рух для вантажівок на кордоні з Польщею ускладнювався лише в напрямку пункту пропуску "Гребенне-Рава-Руська".

Нагадаємо, 20 квітня Держприкордонслужба України повідомила, що польські фермери припинили блокувати фури перед прикордонними переходами "Медика - Шегині" та "Краківець-Корчова".

22 квітня у відомстві повідомили про відновлення руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) кордон (4749) Польща (8478) блокування (644)


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Топ коментарі
+11
На болотах оцінили акцію мало ефективною,Україна знайшла альтернативні шляхи.Наразі закривають лавочку по роздачі кешу.Будуть видумувати щось ішне.Польські рольніки мають нарешті працювати.
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29.04.2024 11:34
+11
рублі закінчилися
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29.04.2024 11:34
+8
Американцы помощь разблокировали. "Акции" на границе теперь не смогут мешать доставлять помощь. Да и американцы не дадут свинячим глазкам эффективно следить за поставками в Украину. Поэтому московиты сворачивают лавку. Будут мнять стратегию.
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29.04.2024 11:54
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На болотах оцінили акцію мало ефективною,Україна знайшла альтернативні шляхи.Наразі закривають лавочку по роздачі кешу.Будуть видумувати щось ішне.Польські рольніки мають нарешті працювати.
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29.04.2024 11:34 Відповісти
рублі закінчилися
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29.04.2024 11:34 Відповісти
Невже перейшли на бульбанський кордон блокувати?
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29.04.2024 11:35 Відповісти
Пшеки "зі ідею" блокувати не підписувалися. Тільки за готівку.
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29.04.2024 11:38 Відповісти
Що, гроші у фсб закінчились? Чи орати надумали?
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29.04.2024 11:48 Відповісти
Американцы помощь разблокировали. "Акции" на границе теперь не смогут мешать доставлять помощь. Да и американцы не дадут свинячим глазкам эффективно следить за поставками в Украину. Поэтому московиты сворачивают лавку. Будут мнять стратегию.
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29.04.2024 11:54 Відповісти
Можливо, інші причини є. Подивимось, що буде далі.
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29.04.2024 12:16 Відповісти
Поїхали трактористи трускавку свою самі збирати😉🤣 догрались, що українці поїхали в інші країни, а полуницю нема кому збирати! Їжте хоч повилазьте(с)
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29.04.2024 12:10 Відповісти
Доречі,хто наймитує у польських фермерів,той гондурас .
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29.04.2024 14:03 Відповісти
Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне" - т. Путін вчасно і заздалегідь не продовжив фінансування.

Уявимо собі "пересічного" фермера чи то в Польщі, чи то в Угорщині: невже за власні збереження в такому витратному відрядженні: диз. паливо, витрати ресурсу трактора, харчування і всі інші тяготи "служби" під час підготовки до весняно-польових робіт на своїх парцелях - угідьддях - і на своєму впоратися і сусідам допомогти/заробити злоті...?

Як же не блокувати той кордон майже півроку без зовнішнього субсидіювання? Собі в збиток? Хто ж ту польську курву "танцуєт"? Невже польська курва за свої гуляєт?
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29.04.2024 12:13 Відповісти
Поляки вже догралися, що в обхід Польщі будуються інші переходи. А це недоотримання до бюджету Польщі.
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29.04.2024 12:21 Відповісти
Та, так - бо там вже кулубничку пора збирати, а українці, котри мешкають у Польщі сказали - хрін вам фермери - збирайте самі, або завозьте з Африки чи Близького Сходу чорних та загорілих.
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29.04.2024 12:45 Відповісти
Фінансування скінчилося від кремлівських виродків ,
от і полячки без бабла рвати дупу не стануть 🙁
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29.04.2024 13:58 Відповісти
час підрахувати, на скільки ці уібани кинули польську та українську економіку
як допомогли цим ***** і що їм за це буде...
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29.04.2024 13:59 Відповісти
 
 