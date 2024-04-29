Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне", рух вантажівок відновлено, - ДПСУ

Станом на ранок 29 квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, оформлення та пропуск через кордон в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

"Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту", - зазначають прикордонники.

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Як інформував раніше Цензор.НЕТ, станом на 24 квітня рух для вантажівок на кордоні з Польщею ускладнювався лише в напрямку пункту пропуску "Гребенне-Рава-Руська".

Нагадаємо, 20 квітня Держприкордонслужба України повідомила, що польські фермери припинили блокувати фури перед прикордонними переходами "Медика - Шегині" та "Краківець-Корчова".

22 квітня у відомстві повідомили про відновлення руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні.