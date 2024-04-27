Украина не обращалась к Польше за помощью по выдаче мужчин, - посол Зварич

Официальный Киев не обращался к Польше за помощью в возвращении из-за границы мужчин призывного возраста.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью TVN 24, передает Цензор.НЕТ.

Проверка мужчин за границей

По словам посла, в Украине хотят проверить, какое количество мужчин призывного возраста находится за границей.

"Поэтому у нас действует новый акт о мобилизации, который предусматривает, что в течение 60 дней после вступления в силу каждый человек призывного возраста должен появиться и сверить свои данные в ТЦК", - сказал Зварич.

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Возможно ли стать на военный учет дистанционно?

На вопрос о том, понадобится ли Украине помощь в транспортировке тех граждан, у которых будут просрочены документы, Зварич ответил, что Киев не обращался с такой просьбой к польской стороне и с этим нужно подождать.

"Подождем. Думаю, все пройдет нормально, без паники", - добавил посол Украины в Польше.

Отвечая на вопрос, должны ли мужчины вернуться в Украину, чтобы встать на военный учет, посол отметил, что это не обязательно.

"Мы временно приостановили прием новых заявлений от мужчин призывного возраста, чтобы технически подготовиться. Когда новый закон вступит в силу, каждый будет знать, как обновить свои данные. Есть идея, что это можно сделать дистанционно", - пояснил Зварич.

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Пребывание в странах с просроченными документами

По словам Зварыча, ожидается, что в ближайшее время Министерство иностранных дел Украины обнародует подробную информацию о новых правилах мобилизационного учета для находящихся за рубежом украинцев.

В ответ на то, что в Берлине разрешат украинским мужчинам призывного возраста и дальше находиться в Германии с недействительными паспортами, дипломат отметил, что "это суверенное решение каждой страны, как обращаться с гражданами других стран".

"Мы не можем ничего заставить. Для нас главное, чтобы реализация акта о мобилизации была эффективной и прозрачной, чтобы все знали, о чем идет речь. Поэтому мы работаем над тем, чтобы разъяснить нашим гражданам, о чем идет речь", - добавил посол Зварич.

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Приостановка консульских услуг для мужчин призывного возраста

Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.

На этом фоне в Германии объявили, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.

В то же время в Литве допускают, что могут способствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши по этому вопросу.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Он отметил, что поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста "в гостиницах и кафе".

В то же время Министерство внутренних дел Польши пообещало продлить временную защиту для украинских беженцев, у которых нет паспортов.

В США заявили, что у Вашингтона нет никакого решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных. Однако правительство страны уважает право Киева определять свою политику.