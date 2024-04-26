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Новости мобилизации
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Пригодных к военной службе мужчин будут делить на 4 категории по состоянию здоровья, - Минобороны. СПИСОК

Чоловіків ділитимуть на чотири категорії за станом здоровʼям

После отмены статуса "ограниченно пригодных" мужчин разделят на четыре категории. Также обновят критерии болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности военнообязанного.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова в интервью ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам статус "ограниченно пригодный" действительно исчезает, в то же время формируются четкие правила - "годен" или "непригоден".

"Я бы разделила этот вопрос на две части. Прохождение ВВК ТЦК и СП для военнообязанных и прохождение ВВК военнослужащими. Есть разница в организации этих ВВК. Так, ВВК ТЦК и СП работают по договорам с НСЗУ. Их правила описаны в требованиях к учреждениям на заключение договоров", - рассказала она.

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Какие будут категории

Всего будет четыре категории, которые будут определять, на какие задачи пригодны военнообязанные:

  • пригодны (полностью);
  • пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;
  • пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);
  • пригодные для выполнения специфических задач.

Как сообщила Сухорукова, соответствующие изменения запустили две недели назад Минобороны совместно с Командованием медицинских сил. Изменения будут касаться приказа МОУ № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". Над редакцией изменений работали МОУ, КМС, Минздрав, эксперты по здравоохранению и общественность.

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"Мы прописываем условия приказа № 402 подробнее. Заболевания привязаны к МКБ-10 и описаны критерии, когда человек непригоден или пригоден, то есть когда состояние является тяжелым, средним и легким по этой группе заболеваний", - пояснила она.

По ее словам, обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов. В каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные, в зависимости от степени нарушения функций.

"Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец - годен. А если язва была осложнена, проводили оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден. Речь идет о соответствии критериям военнослужащего или военнообязанного их возможности выполнять те или иные функции", - добавила директор департамента здравоохранения Минобороны.

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Статус "Ограниченно пригодных" в Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

Согласно документу, граждане, которые признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВВК в течение девяти месяцев после вступления в силу закона.

Ранее в Минобороны рассказали, когда людям со статусом "ограниченно пригодный" нужно пройти военно-врачебную комиссию.

Автор: 

Минобороны (9285) мобилизация (2735) военно-врачебная комиссия (186)


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Топ комментарии
+46
Категории
1. Бояре и их дети - призывать нельзя.
2. Быдло с деньгами. Можно каждые 2 месяца тащить в ТЦК на ВЛК и вымогать деньги. Пока деньги не кончаться. Потом на фронт.
3. Профессиональные военные, полицейские, охранники, здоровые молодые люди до 27 лет - призывать нельзя. Резерв для путина.
4. Старые и больные люди без денег - вот этих можно на фронт.
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26.04.2024 15:02
+37
Придатні для виконання специфічних завдань , це для Арестовича ,Єрмака,Татарова,Портнова і ще одного музиканта ?
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26.04.2024 14:40
+26
вангую - градація на розсуд ВЛК з максимально розмитими та нечіткими параметрами
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26.04.2024 14:43
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https://www.facebook.com/100094136896745/videos/1157012059068836 https://www.facebook.com/100094136896745/videos/1157012059068836

От, які "учасники бойових дій" служать ЗЕленій банді в ТЦК.
І це не поодинокий випадок - так скрізь. А буває ще гірше.
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26.04.2024 18:46 Ответить
Знаєте, десь вони можливо й праві...
Але коли пишуть ці законопроекти ті, що навіть в жодній армії не служили, то це трохи повна профанація!
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26.04.2024 19:50 Ответить
Невже ще хтось насправдi думае , що народ, якому вже практично нема чого
втрачати засцить тих мусорiв, тцкашникiв i неконституцiйних законiв, яки
навигадувала нелигитимна в.рада,💩 i на якому стоiть печатка для сувенирних грамот((((:
Так всi i побiгли в тцк обновлювати щось...
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26.04.2024 20:30 Ответить
так..звісно..побіжу..а вас від насвая зуби повипадають та мізки витічуть..
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26.04.2024 20:56 Ответить
Бiжи, бiжи дурачек -получиш значек{{
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26.04.2024 21:13 Ответить
я вже там був півтора роки..не за значками ходив..ще схожу..головне щоб ти рідненький спокійно жував насвайку..
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26.04.2024 21:17 Ответить
насвайку жував в середньой азsii. давай собi ходи не за значкамi.
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26.04.2024 21:21 Ответить
чому ж..два значка маю..хоча не в них сенс..а тобі прийдеться їхати знов до азії..
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26.04.2024 21:29 Ответить
тобi ще i третiй на лоб значок приклеють , не переживай((((($
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26.04.2024 23:53 Ответить
я не мент..Кракен..
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27.04.2024 01:40 Ответить
ти або дурень або провокатор..нехочеш воювати..тікай..без сцікунів розберемось..з шмарклями зеленими теж впораемось..куди значки ліпити теж розберемось..твое діло мати при себе зеленку..малолі шо)))
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02.05.2024 22:57 Ответить
Зєлін квартал у якій категорії?
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26.04.2024 20:36 Ответить
кацапи вчаться писати на мові...вдосканалюються..
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26.04.2024 21:26 Ответить
всі хто не любить Зе Шапіто тепер в кацапи записані?
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26.04.2024 22:43 Ответить
а хто в країні взагалі ЛЮБИТЬ шайку зеленського?..я таких незнаю..за гроші так..така работа в них..дочого тут взагалі зебидло?..кацапів надо гнати от й все..ціх потім..судити..
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27.04.2024 00:47 Ответить
СПЕЦИФІЧНЕ ЗАВДАННЯ - НАСРАТИ В РОТ ПУТІНУ !)
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26.04.2024 22:51 Ответить
Специфічна група - батальйон Монако
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27.04.2024 00:49 Ответить
Лично я 4 категории и придатен только в Монакский батальон. могу еще клоуном-у меня морда тоже в телевизор не помещается-как у того лысого из квартала. Но готов Родине послужить на южном берегу Франции-за госсчет
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27.04.2024 03:30 Ответить
Огласили-бы сразу прейскурант:сколько стоит 2,3 и 4 категория. если не хватает денег купить липовую инвалидность,или удостоверение волонтера. Военкомы и члены ВЛК продолжат грести деньги лопатами
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27.04.2024 03:33 Ответить
Придатних. Ділитимуть. Ще якусь дурість по придумають!
Що це взаглі за підходи!?
Під час такої ситуації на фронті і за часів Воєнного стану в Україні коли все і всі акцентують свою увагу на знищення російського окупанта, придатні абсолютно всі від 18 до 65 років, всі хто може тримати у руках зброю! А ті, у кого дома зброя, і сама Україна веліла бути такими!!! А хто свідомо тікає - тому по законах віськового часу не застава чи якась фігня, а потім втеча за кордон з групою інвалідності,
а в'язниця і примусові роботи на коритсь України!
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27.04.2024 07:11 Ответить
Ви маєте сумніви,щодо компетентності людей,які писали ці правила?Це "дурість"?За такі слова ви будете відповідати.Всім не "дурість",а вам "дурість".Хоча,судячи з вашого тексту,ви зараз після баротравми,спричиненої вибухом КАБ біля сусіднього блиндажу і у вас пошкоджений слух і нервовий зрив,бо ви так кричите і нервуєте,що іншого пояснення немає.
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27.04.2024 07:25 Ответить
ще до нового закону було ноухау - обмежено придатний до ДШВ, це *** як?
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27.04.2024 09:36 Ответить
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