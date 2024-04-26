Пригодных к военной службе мужчин будут делить на 4 категории по состоянию здоровья, - Минобороны. СПИСОК

После отмены статуса "ограниченно пригодных" мужчин разделят на четыре категории. Также обновят критерии болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности военнообязанного.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова в интервью ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам статус "ограниченно пригодный" действительно исчезает, в то же время формируются четкие правила - "годен" или "непригоден".

"Я бы разделила этот вопрос на две части. Прохождение ВВК ТЦК и СП для военнообязанных и прохождение ВВК военнослужащими. Есть разница в организации этих ВВК. Так, ВВК ТЦК и СП работают по договорам с НСЗУ. Их правила описаны в требованиях к учреждениям на заключение договоров", - рассказала она.

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Какие будут категории

Всего будет четыре категории, которые будут определять, на какие задачи пригодны военнообязанные:

пригодны (полностью);

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;

пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

пригодные для выполнения специфических задач.

Как сообщила Сухорукова, соответствующие изменения запустили две недели назад Минобороны совместно с Командованием медицинских сил. Изменения будут касаться приказа МОУ № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". Над редакцией изменений работали МОУ, КМС, Минздрав, эксперты по здравоохранению и общественность.

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"Мы прописываем условия приказа № 402 подробнее. Заболевания привязаны к МКБ-10 и описаны критерии, когда человек непригоден или пригоден, то есть когда состояние является тяжелым, средним и легким по этой группе заболеваний", - пояснила она.

По ее словам, обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов. В каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные, в зависимости от степени нарушения функций.

"Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец - годен. А если язва была осложнена, проводили оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден. Речь идет о соответствии критериям военнослужащего или военнообязанного их возможности выполнять те или иные функции", - добавила директор департамента здравоохранения Минобороны.

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Статус "Ограниченно пригодных" в Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

Согласно документу, граждане, которые признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВВК в течение девяти месяцев после вступления в силу закона.

Ранее в Минобороны рассказали, когда людям со статусом "ограниченно пригодный" нужно пройти военно-врачебную комиссию.