Пригодных к военной службе мужчин будут делить на 4 категории по состоянию здоровья, - Минобороны. СПИСОК
После отмены статуса "ограниченно пригодных" мужчин разделят на четыре категории. Также обновят критерии болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности военнообязанного.
Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова в интервью ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам статус "ограниченно пригодный" действительно исчезает, в то же время формируются четкие правила - "годен" или "непригоден".
"Я бы разделила этот вопрос на две части. Прохождение ВВК ТЦК и СП для военнообязанных и прохождение ВВК военнослужащими. Есть разница в организации этих ВВК. Так, ВВК ТЦК и СП работают по договорам с НСЗУ. Их правила описаны в требованиях к учреждениям на заключение договоров", - рассказала она.
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Какие будут категории
Всего будет четыре категории, которые будут определять, на какие задачи пригодны военнообязанные:
- пригодны (полностью);
- пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;
- пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);
- пригодные для выполнения специфических задач.
Как сообщила Сухорукова, соответствующие изменения запустили две недели назад Минобороны совместно с Командованием медицинских сил. Изменения будут касаться приказа МОУ № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". Над редакцией изменений работали МОУ, КМС, Минздрав, эксперты по здравоохранению и общественность.
"Мы прописываем условия приказа № 402 подробнее. Заболевания привязаны к МКБ-10 и описаны критерии, когда человек непригоден или пригоден, то есть когда состояние является тяжелым, средним и легким по этой группе заболеваний", - пояснила она.
По ее словам, обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов. В каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные, в зависимости от степени нарушения функций.
"Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец - годен. А если язва была осложнена, проводили оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден. Речь идет о соответствии критериям военнослужащего или военнообязанного их возможности выполнять те или иные функции", - добавила директор департамента здравоохранения Минобороны.
Статус "Ограниченно пригодных" в Украине
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".
Согласно документу, граждане, которые признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВВК в течение девяти месяцев после вступления в силу закона.
Ранее в Минобороны рассказали, когда людям со статусом "ограниченно пригодный" нужно пройти военно-врачебную комиссию.
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От, які "учасники бойових дій" служать ЗЕленій банді в ТЦК.
І це не поодинокий випадок - так скрізь. А буває ще гірше.
Але коли пишуть ці законопроекти ті, що навіть в жодній армії не служили, то це трохи повна профанація!
втрачати засцить тих мусорiв, тцкашникiв i неконституцiйних законiв, яки
навигадувала нелигитимна в.рада,💩 i на якому стоiть печатка для сувенирних грамот((((:
Так всi i побiгли в тцк обновлювати щось...
Що це взаглі за підходи!?
Під час такої ситуації на фронті і за часів Воєнного стану в Україні коли все і всі акцентують свою увагу на знищення російського окупанта, придатні абсолютно всі від 18 до 65 років, всі хто може тримати у руках зброю! А ті, у кого дома зброя, і сама Україна веліла бути такими!!! А хто свідомо тікає - тому по законах віськового часу не застава чи якась фігня, а потім втеча за кордон з групою інвалідності,
а в'язниця і примусові роботи на коритсь України!