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Придатних до військової служби чоловіків ділитимуть на 4 категорії за станом здоров’я, - Міноборони. ПЕРЕЛІК

Чоловіків ділитимуть на чотири категорії за станом здоровʼям

Після скасування статусу "обмежено придатних" чоловіків розділять на чотири категорії. Також оновлять критерії хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності військовозобов’язаного.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоровʼя Міністерства оборони Оксана Сухорукова в інтервʼю ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами статус "обмежено придатний" справді зникає, водночас формуються чіткі правила - "придатний" чи "непридатний".

"Я б розділила це питання на дві частини. Проходження ВЛК ТЦК та СП для військовозобов’язаних і проходження ВЛК військовослужбовцями. Є різниця в організації цих ВЛК. Так, ВЛК ТЦК та СП працюють за договорами з НСЗУ. Їхні правила описані у вимогах до закладів на укладання договорів", - розповіла вона.

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Які будуть категорії

Загалом буде чотири категорії, які визначатимуть, на які завдання придатні військовозобовʼязані:

  • придатні (повністю);
  • придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;
  • придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);
  • придатні для виконання специфічних завдань.

Як повідомила Сухорукова, відповідні зміни запустили два тижні тому Міноборони спільно з Командуванням медичних сил. Зміни стосуватимуться наказу МОУ № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України". Над редакцією змін працювали МОУ, КМС, МОЗ, експерти з охорони здоровʼя і громадськість.

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"Ми прописуємо умови наказу № 402 детальніше. Захворювання привʼязані до МКХ-10 й описані критерії, коли людина є непридатною або придатною, тобто коли стан є важким, середнім і легким за цією групою захворювань", - пояснила вона.

За її словами, оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.

"Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець - придатний. А якщо виразка була ускладнена, проводили оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною. Ідеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобовʼязаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції", - додала директорка департаменту охорони здоровʼя Міноборони.

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Статус "Обмежено придатних" в Україні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №3621, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний".

Згідно з документом, громадяни, які визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців після набрання чинності законом.

Раніше у Міноборони розповіли, коли людям зі статусом "обмежено придатний" потрібно пройти військово-лікарську комісію.

Автор: 

Міноборони (7304) мобілізація (3020) військово-лікарська комісія (204)


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Топ коментарі
+46
Категории
1. Бояре и их дети - призывать нельзя.
2. Быдло с деньгами. Можно каждые 2 месяца тащить в ТЦК на ВЛК и вымогать деньги. Пока деньги не кончаться. Потом на фронт.
3. Профессиональные военные, полицейские, охранники, здоровые молодые люди до 27 лет - призывать нельзя. Резерв для путина.
4. Старые и больные люди без денег - вот этих можно на фронт.
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26.04.2024 15:02
+37
Придатні для виконання специфічних завдань , це для Арестовича ,Єрмака,Татарова,Портнова і ще одного музиканта ?
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26.04.2024 14:40
+26
вангую - градація на розсуд ВЛК з максимально розмитими та нечіткими параметрами
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26.04.2024 14:43
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От, які "учасники бойових дій" служать ЗЕленій банді в ТЦК.
І це не поодинокий випадок - так скрізь. А буває ще гірше.
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26.04.2024 18:46 Відповісти
Знаєте, десь вони можливо й праві...
Але коли пишуть ці законопроекти ті, що навіть в жодній армії не служили, то це трохи повна профанація!
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26.04.2024 19:50 Відповісти
Невже ще хтось насправдi думае , що народ, якому вже практично нема чого
втрачати засцить тих мусорiв, тцкашникiв i неконституцiйних законiв, яки
навигадувала нелигитимна в.рада,💩 i на якому стоiть печатка для сувенирних грамот((((:
Так всi i побiгли в тцк обновлювати щось...
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26.04.2024 20:30 Відповісти
так..звісно..побіжу..а вас від насвая зуби повипадають та мізки витічуть..
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26.04.2024 20:56 Відповісти
Бiжи, бiжи дурачек -получиш значек{{
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26.04.2024 21:13 Відповісти
я вже там був півтора роки..не за значками ходив..ще схожу..головне щоб ти рідненький спокійно жував насвайку..
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26.04.2024 21:17 Відповісти
насвайку жував в середньой азsii. давай собi ходи не за значкамi.
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26.04.2024 21:21 Відповісти
чому ж..два значка маю..хоча не в них сенс..а тобі прийдеться їхати знов до азії..
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26.04.2024 21:29 Відповісти
тобi ще i третiй на лоб значок приклеють , не переживай((((($
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26.04.2024 23:53 Відповісти
я не мент..Кракен..
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27.04.2024 01:40 Відповісти
ти або дурень або провокатор..нехочеш воювати..тікай..без сцікунів розберемось..з шмарклями зеленими теж впораемось..куди значки ліпити теж розберемось..твое діло мати при себе зеленку..малолі шо)))
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02.05.2024 22:57 Відповісти
Зєлін квартал у якій категорії?
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26.04.2024 20:36 Відповісти
кацапи вчаться писати на мові...вдосканалюються..
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26.04.2024 21:26 Відповісти
всі хто не любить Зе Шапіто тепер в кацапи записані?
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26.04.2024 22:43 Відповісти
а хто в країні взагалі ЛЮБИТЬ шайку зеленського?..я таких незнаю..за гроші так..така работа в них..дочого тут взагалі зебидло?..кацапів надо гнати от й все..ціх потім..судити..
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27.04.2024 00:47 Відповісти
СПЕЦИФІЧНЕ ЗАВДАННЯ - НАСРАТИ В РОТ ПУТІНУ !)
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26.04.2024 22:51 Відповісти
Специфічна група - батальйон Монако
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27.04.2024 00:49 Відповісти
Лично я 4 категории и придатен только в Монакский батальон. могу еще клоуном-у меня морда тоже в телевизор не помещается-как у того лысого из квартала. Но готов Родине послужить на южном берегу Франции-за госсчет
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27.04.2024 03:30 Відповісти
Огласили-бы сразу прейскурант:сколько стоит 2,3 и 4 категория. если не хватает денег купить липовую инвалидность,или удостоверение волонтера. Военкомы и члены ВЛК продолжат грести деньги лопатами
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27.04.2024 03:33 Відповісти
Придатних. Ділитимуть. Ще якусь дурість по придумають!
Що це взаглі за підходи!?
Під час такої ситуації на фронті і за часів Воєнного стану в Україні коли все і всі акцентують свою увагу на знищення російського окупанта, придатні абсолютно всі від 18 до 65 років, всі хто може тримати у руках зброю! А ті, у кого дома зброя, і сама Україна веліла бути такими!!! А хто свідомо тікає - тому по законах віськового часу не застава чи якась фігня, а потім втеча за кордон з групою інвалідності,
а в'язниця і примусові роботи на коритсь України!
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27.04.2024 07:11 Відповісти
Ви маєте сумніви,щодо компетентності людей,які писали ці правила?Це "дурість"?За такі слова ви будете відповідати.Всім не "дурість",а вам "дурість".Хоча,судячи з вашого тексту,ви зараз після баротравми,спричиненої вибухом КАБ біля сусіднього блиндажу і у вас пошкоджений слух і нервовий зрив,бо ви так кричите і нервуєте,що іншого пояснення немає.
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27.04.2024 07:25 Відповісти
ще до нового закону було ноухау - обмежено придатний до ДШВ, це *** як?
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27.04.2024 09:36 Відповісти
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