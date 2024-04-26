Придатних до військової служби чоловіків ділитимуть на 4 категорії за станом здоров’я, - Міноборони. ПЕРЕЛІК

Після скасування статусу "обмежено придатних" чоловіків розділять на чотири категорії. Також оновлять критерії хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності військовозобов’язаного.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоровʼя Міністерства оборони Оксана Сухорукова в інтервʼю ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами статус "обмежено придатний" справді зникає, водночас формуються чіткі правила - "придатний" чи "непридатний".

"Я б розділила це питання на дві частини. Проходження ВЛК ТЦК та СП для військовозобов’язаних і проходження ВЛК військовослужбовцями. Є різниця в організації цих ВЛК. Так, ВЛК ТЦК та СП працюють за договорами з НСЗУ. Їхні правила описані у вимогах до закладів на укладання договорів", - розповіла вона.

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Які будуть категорії

Загалом буде чотири категорії, які визначатимуть, на які завдання придатні військовозобовʼязані:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

Як повідомила Сухорукова, відповідні зміни запустили два тижні тому Міноборони спільно з Командуванням медичних сил. Зміни стосуватимуться наказу МОУ № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України". Над редакцією змін працювали МОУ, КМС, МОЗ, експерти з охорони здоровʼя і громадськість.

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"Ми прописуємо умови наказу № 402 детальніше. Захворювання привʼязані до МКХ-10 й описані критерії, коли людина є непридатною або придатною, тобто коли стан є важким, середнім і легким за цією групою захворювань", - пояснила вона.

За її словами, оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.

"Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець - придатний. А якщо виразка була ускладнена, проводили оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною. Ідеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобовʼязаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції", - додала директорка департаменту охорони здоровʼя Міноборони.

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Статус "Обмежено придатних" в Україні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №3621, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний".

Згідно з документом, громадяни, які визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців після набрання чинності законом.

Раніше у Міноборони розповіли, коли людям зі статусом "обмежено придатний" потрібно пройти військово-лікарську комісію.