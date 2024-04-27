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Минобразования Польши стремится к переговорам с Украиной относительно студентов-украинцев из-за изменений в мобилизации

Міністр освіти Польщі Даріуш Вечорек

Польский министр науки и высшего образования Дариуш Вечорек заявил, что хочет проконсультироваться с Министерством образования и науки Украины и польским МИД относительно того, как изменения в законе о мобилизации повлияют на студентов-украинцев в Польше.

Об этом он сказал в эфире радио TOK FM, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Польше сейчас учатся примерно 50 тысяч украинцев, которые продлевали срок действия своих документов в воеводских учреждениях.

Он признал, что теперь дело с продлением их документов сложно комментировать, поскольку ситуация "абсолютно новая".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша предоставит временную защиту украинским беженцам без паспортов. Их никто не выдаст Украине, - глава МВД Кервинский

Вечорек отметил, что сейчас не видит угрозы для студентов на фоне принятых изменений в мобилизации, однако должен будет поговорить с министром образования и науки Украины, чтобы узнать, как украинская власть подойдет к вопросу документов для студентов.

"Поскольку они начали обучение в Польше - они на втором или третьем курсе - было бы хорошо, чтобы они закончили обучение", - сказал польский министр образования.

Он добавил, что также обратится в МИД Польши, чтобы там объяснили возможные угрозы для украинских студентов в Польше.

Читайте также: Студенты частных вузов не могут пересекать границу, потому что это повышает риск попыток уклониться от мобилизации, - Минобразования

Приостановление консульских услуг для мужчин призывного возраста

Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.

На фоне этого в Германии объявили, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.

В то же время в Литве допускают, что могут поспособствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши в этом вопросе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студенты, аспиранты и преподаватели получат отсрочку от мобилизации. УСЛОВИЯ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Он отметил, что поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста "в отелях и кафе".

В то же время Министерство внутренних дел Польши пообещало продлить временную защиту для украинских беженцев, которые не будут иметь паспортов.

В США заявили, что Вашингтон не имеет никакого решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных. Однако правительство страны уважает право Киева определять свою политику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы смогут оставаться в Германии с недействительным паспортом

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Польша (8395) Минобразования (1734) студенты (665) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+6
Зеленим не порібні розумні люди . Це не їх виборці .
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27.04.2024 10:50
+5
"поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе"..

А на тих людях написано що вони українці чи вони не мають права кудись ходити?

Демагогія звичайна розрахована щоб ксенофобські настрої розбурхати.
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27.04.2024 11:08
+5
Поляків обурюють не кафе і готелі. Поляки (Ви, мабуть не знаєте...) - великі націоналісти і патріоти своєї Ойчизни. Спілкуюся з поляками часто - їх обурює, чому здорові бики і кнури призивного віку з України не захищають свою Батьківщину, коли вона спливає кров"ю. А, у той же час Польща тратить мільярди бюджетних коштів на допомогу Україні, нерідко урізаючи свої власні оборонні і соціальні можливості.
Це не зовсім "ксенофобія", мем. Це природня ненависть патріота і громадянина до сикунів, дизертирів, ухилянтів, паразитів що здрисьнули зі своєї країни, в часи, коли вона критично потребує помочі і захисту своїх синів і дочок. І сіли поляку (німцю, чеху, ірландцю, голландцю... - без різниці: там такі ж "ксенофобські" настрої) на шию, на чужу халяву. Та ще й, подейкують, вий.буються і недовольні на кождому кроці.
Моя рідня, мій край, був при польській окупації (і в УПА теж) - нас важко звинити в любові до ляха, але у даному випадку я став би поруч з цими поляками і пиз.ячив і гнав би цих "українських" паразитів, сикунів і ухилянтів аж до українського кордону. Захищати Батьківщину.
Цих мерзотників рано чи пізно виженуть "додому", Закінчиться війна і повернуться фронтовики. І там ся здибаєте. Знаю багатьох фронтовиків (і свого сина) - кожду падлу вивезуть у посадку і спитають: де ти, курво була, відлежувалася, коли ми воювали, проливали кров і хоронили товаришів? Радять приберегти липові справки про інвалідність - тоді вони стануть справжніми.
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27.04.2024 11:46
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Правила форума Совет форумчан
давно пора!!!! Бо, панаєхала здєся пірісілєнцэфф!! 😡😡
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27.04.2024 10:48 Ответить
Понаїхали - то сирійці, чи палестинці. І ні одного з них не відправили назад. Біглих рабів ще й освічених не повернуть.
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27.04.2024 12:56 Ответить
Якщо в Україні обвалиться фронт, то курви будуть першими хто відправить укр гастербайтерів і студентів в Україну захищати польські дупи від армії путіна
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27.04.2024 15:17 Ответить
Зеленим не порібні розумні люди . Це не їх виборці .
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27.04.2024 10:50 Ответить
Нам ее пихали всегда еще с 1917-го годка.
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27.04.2024 12:13 Ответить
розумні люди активно виїжджали з України вже більше як три десятки років. І усім було пофіг. Це, до речі, була одна з причин, чому голосували за Зеленського, а не старих політиків
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27.04.2024 12:25 Ответить
я маю на увазі не 'професуру' і 'розумників' гуманітарної сфери, різних 'економістів-правознавців', такі за кордоном і даром не потрібні, там своїх вистачає
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27.04.2024 12:29 Ответить
Один мій одногрупник зараз у цюриху працює юристом, одногрупниця - у відні також юрист. Це все розумники гуманітарної сфери. А миє туалети, чи працює у бєдрьонці - це не розумники, це звичайне бидло.
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27.04.2024 15:15 Ответить
Неосвіченим людям легше пихати в голови пропаганду, неважливо під яким вона прапором.
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27.04.2024 11:00 Ответить
73% населення в Україні повірили в кінець епохи бідности, що в учителів буде зарплата в 4.000$ , ну і поржали.
А дальше їм можна в голову вбивати що там в Польщі і т.д....
Цим 73% просто не вистачить IQ, щоб щось проаналізувати.
Українська пропаганда в українськх ЗМІ точно така ж брехлива, як і кацапська пропаганда в кацапських ЗМІ.
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27.04.2024 11:57 Ответить
Саме смішне, що зарплату в 4000 може отримати тільки найсуперзаслужений професор з купою регалій у Німеччині. І то більшість вчителів тут працюють на зарплату в середньому від 1800 до 2500 євро. І це в Німеччині найбільшій економіці Європи, до якої України як до Місяця рачки.
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27.04.2024 12:01 Ответить
Саме смішне, що ці гроші дійсно смішні для такої потужної країни як Німеччина особливо порівнюючи з якоюсь швейцарією чи сша
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27.04.2024 15:12 Ответить
Порівняно з Україною це зовсім інший рівень. Професію вчителя ніколи не поважали з часів совка.
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27.04.2024 22:39 Ответить
90% украинцев верит в перемогу.
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27.04.2024 13:02 Ответить
100% вати, як ти вірить у путіна
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27.04.2024 15:11 Ответить
Не веришь в перемогу?
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27.04.2024 16:04 Ответить
"поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе"..

А на тих людях написано що вони українці чи вони не мають права кудись ходити?

Демагогія звичайна розрахована щоб ксенофобські настрої розбурхати.
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27.04.2024 11:08 Ответить
Поляки вже себе показали, і цим блокуванням кордонів "фермерами", і відношенням, і лизанням дупи Зеленського. Як казав Уінстон Черчиль у 1938: " Поляки- гієни Європи". Так воно і є. Шакали. Слабих топчуть, сильним смокчуть.
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27.04.2024 11:42 Ответить
Поляків обурюють не кафе і готелі. Поляки (Ви, мабуть не знаєте...) - великі націоналісти і патріоти своєї Ойчизни. Спілкуюся з поляками часто - їх обурює, чому здорові бики і кнури призивного віку з України не захищають свою Батьківщину, коли вона спливає кров"ю. А, у той же час Польща тратить мільярди бюджетних коштів на допомогу Україні, нерідко урізаючи свої власні оборонні і соціальні можливості.
Це не зовсім "ксенофобія", мем. Це природня ненависть патріота і громадянина до сикунів, дизертирів, ухилянтів, паразитів що здрисьнули зі своєї країни, в часи, коли вона критично потребує помочі і захисту своїх синів і дочок. І сіли поляку (німцю, чеху, ірландцю, голландцю... - без різниці: там такі ж "ксенофобські" настрої) на шию, на чужу халяву. Та ще й, подейкують, вий.буються і недовольні на кождому кроці.
Моя рідня, мій край, був при польській окупації (і в УПА теж) - нас важко звинити в любові до ляха, але у даному випадку я став би поруч з цими поляками і пиз.ячив і гнав би цих "українських" паразитів, сикунів і ухилянтів аж до українського кордону. Захищати Батьківщину.
Цих мерзотників рано чи пізно виженуть "додому", Закінчиться війна і повернуться фронтовики. І там ся здибаєте. Знаю багатьох фронтовиків (і свого сина) - кожду падлу вивезуть у посадку і спитають: де ти, курво була, відлежувалася, коли ми воювали, проливали кров і хоронили товаришів? Радять приберегти липові справки про інвалідність - тоді вони стануть справжніми.
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27.04.2024 11:46 Ответить
І тих, хто працює теж? Просто на людині не написано хто вона і такі питання не натовпу вирішувати.

Достатньо зобов'язати законом працювати всіх, хто не старий і немічний або повертати допомогу.
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27.04.2024 11:51 Ответить
А яким законом зобов"язати мати Національну Гідність, любити і захищати Батьківщину у скрутний для неї час? (Як і передбачалося - про це від Вас і Вам подібних - жодного слова: коробить?) Чи достатньо сидіти на чужих мусорках, вештатися на панелях і робити вигляд що не бачимо, як на нас дивляться, плюють і шиплят услід таке (уже ставше рідним) "курва", "бидло" , "Schweine"...
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27.04.2024 13:06 Ответить
ця пані не народжена для війни і в німеччині вона також не просто так. Так що не мечіть бісер перед свинями.
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27.04.2024 23:35 Ответить
Меньше пафоса. Как говорил Станиславский - Не верю!
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27.04.2024 11:54 Ответить
Не знаю с кем разговаривал этот товариСч (возможно в сельской наливайке), дебилов хватает везде, да поляки очень националисты, но они с пониманием и даже сочувствием ( до сих пор помогают бескорыстно!)относятся к той ситуации в которой сейчас очутились многие украинцы. Все зависит от уровня интеллекта и статуса! А в Украине? Те, кто пробухали свои молодые годы, думая, что им все должны ведут себя так же!
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27.04.2024 12:21 Ответить
курви ніколи нічого не роблять безкоштовно. Вся безкоштовність має свої межі, а тепер вони дуже потужно гребують бабло на каклах, для цього і була безкоштовність.
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27.04.2024 15:09 Ответить
Коли європейці бачать багатих українців в своїй країні їх перша думка що це багатство було нажите не чесним трудом, а крадівництвом.
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27.04.2024 16:52 Ответить
Зебілоті потрібні тільки студенти універсиьету ім Найвеличнішого херпіду і за великі гроші
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27.04.2024 11:20 Ответить
Короче 50 тысяч этих молодых, умных и очень нужных стране людей мы потеряли безвозвратно.
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27.04.2024 11:26 Ответить
При тому тих, хто міг би знадобитися Україні після війни. І хто міг би радо долучитися до розбудови української держави після війни якби політика цієї держави не була б настільки тупорилою спараведливою.

Але ж бубочкам не цікаве благополуччя держави Україна їм цікавий популістський ультрапатріотизм - загнати побільше українців під землю під лозунгами. Навіть диявол процитує біблію заради свого процвітання це 100 % про зелених.
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27.04.2024 12:06 Ответить
Так же "радо долучитися до розбудови Української держави", як вони "радо" долучилися до її захисту? З такими "захисниками" і відбудовувати буде нічого. Не треба цих пафосних "відмазок", мем.Це боягузи і зрадники. І ніхто, ніколи і ніде їх інакше не сприйматимуть. Приютять, погладять, погодують ... поки захочуть, і копняка, даруйте, у ср.ку - додому.
А далі буде найгірше - див вище.
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27.04.2024 13:16 Ответить
Wishfull thinking воно таке.
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27.04.2024 22:42 Ответить
https://youtu.be/lxFaQV6BeX8?si=s-CQycshbII0G9jM ...

Голобородько по тихому здає Донбас... під грифом ,, Цілком Таємно ,,,
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27.04.2024 11:37 Ответить
Клоуни зелені і поляки нічим не краще. То кордони блокують, то Зеле дупу лижуть. Мій племінник з батьками ще 8 років тому поїхав у Польшу, закінчив там школу, технікум. Зараз у вузі навчається на 2-у курсі, а зараз повинен їхать бросати все, і в Україну їхати воювати?? (Відстрочку не дають тим, хто навчається в закордонних вишах), і батько його воювати? В них і їхати нема куди. І польский знає краще за український, бо останні 7 років вчився в Польщі. А маленька сестрічка і поготів. Так склалося. Але ці клоуни не роблять різниці, коли кто виїхав, законно, незаконно. Сподіваюсь, колись Іскандер попаде по Банковій.
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27.04.2024 11:39 Ответить
Трохи не так, відсрочку-то студенту дадуть, але ж назад у Польщу вже не випустять... І можуть вигнати з універу
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27.04.2024 11:42 Ответить
В них у Польщі свій дім, налажений побут, чого йому сюди їхати?? Заради чого?? Батьки були такі щасливі, що вивезли дітей 7 років назад у Польщу з депресивного містечка, де роботи не було, тільки торгівля. Не поїде він сюди.
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27.04.2024 11:46 Ответить
Так хай не їде. Хто його сюди тягне?! Ти у своїх коментах показуєш всім, що ти ідіот
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27.04.2024 15:06 Ответить
Тобі аби щось ляпнути. Вдягнений "білий халат" -не робить з тебе психіатра. Якщо буде потрібно ,як їм продовжити паспорт, права, або подібне. Як йому отримати? Якщо зараз принципова позиція ОП, що документи не будуть пересилати в інші країни.
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27.04.2024 15:14 Ответить
Пропаганда мабуть. Як росіянам про загниваючий захід розповідали так і тут щось подібне.
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27.04.2024 12:07 Ответить
Гірше трохи стале відношеня ,мої знайомі кажуть. Просто вони давно живуть, працюють давно на полській фабриці, їх поважають, від поляка важче відрізнити. Росія підбурює поляків проти українців у польских групах у соцмережах. Ці всі блокуваня польскими фермерами, лизання дупи Зеленського, щодо повернення чоловіків і студентів до України. Це все не з неба впало. Далі гірше буде, і до твоїх знайомих дойде черга ,якщо в них не буде карти поляка ,як мінимум.
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27.04.2024 12:49 Ответить
Досить брехні. Курви ніколи до українців нормально не відносилися. Відношення як до худоби починалося з кордону від "стражєй граніци". А ще у них є купа претензій до нас від агропродукції до Волинської різанини
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27.04.2024 15:05 Ответить
Так припини брехати.) Особисто я поляків ніколи не любив. Завжди їх презирав з дитинства. Не розумів чому, тепер розумію.
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27.04.2024 15:16 Ответить
То може до вас так относятся, значит вы это заслужили!
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27.04.2024 16:09 Ответить
Я ,читая комментарии понял так, что канарейки и попугайчики не поняли смысла заявления министра! Он сказал хрен вам а не украинские студенты ! А вы грызите друг друга сколько хотите!
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27.04.2024 12:27 Ответить
українські студенти платять за навчання. Із 50 тисяч студентів можна заробити нормальні гроші. Курви думають про бабло, а не про твоїх студентів
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27.04.2024 15:03 Ответить
Раз на ты так на ты! Благодаря таким либо недоумкам, либо продажным подпевалам, Украина сейчас в таком месте интересном! Сколько я на своем веку повидал таких! " Я эту книжку не читал, но категорически осуждаю!" " Врагов народа к стенке", а потом блеют -" Мы не знали нас обманули!" Когда ты последний раз был в Польше? Ты знаешь, что есть такие "школы заводовы" там наши дети учатся абсолютно бесплатно, и условия там немного получше чем в основной массе техникумов у нас! Можно кричать что все "проходимцы", а ты Д'Артаньян, но от этого к тебе как к французу относиться не станут!
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27.04.2024 16:16 Ответить
 
 