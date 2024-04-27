Минобразования Польши стремится к переговорам с Украиной относительно студентов-украинцев из-за изменений в мобилизации

Польский министр науки и высшего образования Дариуш Вечорек заявил, что хочет проконсультироваться с Министерством образования и науки Украины и польским МИД относительно того, как изменения в законе о мобилизации повлияют на студентов-украинцев в Польше.

Об этом он сказал в эфире радио TOK FM, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Польше сейчас учатся примерно 50 тысяч украинцев, которые продлевали срок действия своих документов в воеводских учреждениях.

Он признал, что теперь дело с продлением их документов сложно комментировать, поскольку ситуация "абсолютно новая".

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Вечорек отметил, что сейчас не видит угрозы для студентов на фоне принятых изменений в мобилизации, однако должен будет поговорить с министром образования и науки Украины, чтобы узнать, как украинская власть подойдет к вопросу документов для студентов.

"Поскольку они начали обучение в Польше - они на втором или третьем курсе - было бы хорошо, чтобы они закончили обучение", - сказал польский министр образования.

Он добавил, что также обратится в МИД Польши, чтобы там объяснили возможные угрозы для украинских студентов в Польше.

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Приостановление консульских услуг для мужчин призывного возраста

Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.

На фоне этого в Германии объявили, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.

В то же время в Литве допускают, что могут поспособствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши в этом вопросе.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Он отметил, что поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста "в отелях и кафе".

В то же время Министерство внутренних дел Польши пообещало продлить временную защиту для украинских беженцев, которые не будут иметь паспортов.

В США заявили, что Вашингтон не имеет никакого решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных. Однако правительство страны уважает право Киева определять свою политику.

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