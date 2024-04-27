Минобразования Польши стремится к переговорам с Украиной относительно студентов-украинцев из-за изменений в мобилизации
Польский министр науки и высшего образования Дариуш Вечорек заявил, что хочет проконсультироваться с Министерством образования и науки Украины и польским МИД относительно того, как изменения в законе о мобилизации повлияют на студентов-украинцев в Польше.
Об этом он сказал в эфире радио TOK FM, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Польше сейчас учатся примерно 50 тысяч украинцев, которые продлевали срок действия своих документов в воеводских учреждениях.
Он признал, что теперь дело с продлением их документов сложно комментировать, поскольку ситуация "абсолютно новая".
Вечорек отметил, что сейчас не видит угрозы для студентов на фоне принятых изменений в мобилизации, однако должен будет поговорить с министром образования и науки Украины, чтобы узнать, как украинская власть подойдет к вопросу документов для студентов.
"Поскольку они начали обучение в Польше - они на втором или третьем курсе - было бы хорошо, чтобы они закончили обучение", - сказал польский министр образования.
Он добавил, что также обратится в МИД Польши, чтобы там объяснили возможные угрозы для украинских студентов в Польше.
Приостановление консульских услуг для мужчин призывного возраста
Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.
На фоне этого в Германии объявили, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.
В то же время в Литве допускают, что могут поспособствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши в этом вопросе.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Он отметил, что поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста "в отелях и кафе".
В то же время Министерство внутренних дел Польши пообещало продлить временную защиту для украинских беженцев, которые не будут иметь паспортов.
В США заявили, что Вашингтон не имеет никакого решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных. Однако правительство страны уважает право Киева определять свою политику.
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А дальше їм можна в голову вбивати що там в Польщі і т.д....
Цим 73% просто не вистачить IQ, щоб щось проаналізувати.
Українська пропаганда в українськх ЗМІ точно така ж брехлива, як і кацапська пропаганда в кацапських ЗМІ.
А на тих людях написано що вони українці чи вони не мають права кудись ходити?
Демагогія звичайна розрахована щоб ксенофобські настрої розбурхати.
Це не зовсім "ксенофобія", мем. Це природня ненависть патріота і громадянина до сикунів, дизертирів, ухилянтів, паразитів що здрисьнули зі своєї країни, в часи, коли вона критично потребує помочі і захисту своїх синів і дочок. І сіли поляку (німцю, чеху, ірландцю, голландцю... - без різниці: там такі ж "ксенофобські" настрої) на шию, на чужу халяву. Та ще й, подейкують, вий.буються і недовольні на кождому кроці.
Моя рідня, мій край, був при польській окупації (і в УПА теж) - нас важко звинити в любові до ляха, але у даному випадку я став би поруч з цими поляками і пиз.ячив і гнав би цих "українських" паразитів, сикунів і ухилянтів аж до українського кордону. Захищати Батьківщину.
Цих мерзотників рано чи пізно виженуть "додому", Закінчиться війна і повернуться фронтовики. І там ся здибаєте. Знаю багатьох фронтовиків (і свого сина) - кожду падлу вивезуть у посадку і спитають: де ти, курво була, відлежувалася, коли ми воювали, проливали кров і хоронили товаришів? Радять приберегти липові справки про інвалідність - тоді вони стануть справжніми.
Достатньо зобов'язати законом працювати всіх, хто не старий і немічний або повертати допомогу.
спараведливою.
Але ж бубочкам не цікаве благополуччя держави Україна їм цікавий популістський ультрапатріотизм - загнати побільше українців під землю під лозунгами. Навіть диявол процитує біблію заради свого процвітання це 100 % про зелених.
А далі буде найгірше - див вище.
Голобородько по тихому здає Донбас... під грифом ,, Цілком Таємно ,,,