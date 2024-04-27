Міносвіти Польщі прагне переговорів з Україною щодо студентів-українців через зміни у мобілізації
Польський міністр науки й вищої освіти Даріуш Вєчорек заявив, що хоче проконсультуватися з Міністерством освіти й науки України та польським МЗС щодо того, як зміни у законі про мобілізацію вплинуть на студентів-українців у Польщі.
Про це він сказав в етері радіо TOK FM, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Польщі зараз навчаються приблизно 50 тисяч українців, які продовжували термін дії своїх документів у воєводських установах.
Він визнав, що тепер справу з продовженням їхніх документів складно коментувати, оскільки ситуація "абсолютно нова".
Вечорек зауважив, що зараз не бачить загрози для студентів на тлі ухвалених змін у мобілізації, однак муситиме поговорити з міністром освіти та науки України, щоб дізнатися, як українська влада підійде до питання документів для студентів.
"Оскільки вони почали навчання в Польщі - вони на другому чи третьому курсі - було б добре, щоб вони закінчили навчання", - сказав польський міністр освіти.
Він додав, що також звернеться до МЗС Польщі, щоб там пояснили можливі загрози для українських студентів у Польщі.
Призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку
Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.
На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.
Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Він зазначив, що поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе".
Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.
У США заявили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.
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А дальше їм можна в голову вбивати що там в Польщі і т.д....
Цим 73% просто не вистачить IQ, щоб щось проаналізувати.
Українська пропаганда в українськх ЗМІ точно така ж брехлива, як і кацапська пропаганда в кацапських ЗМІ.
А на тих людях написано що вони українці чи вони не мають права кудись ходити?
Демагогія звичайна розрахована щоб ксенофобські настрої розбурхати.
Це не зовсім "ксенофобія", мем. Це природня ненависть патріота і громадянина до сикунів, дизертирів, ухилянтів, паразитів що здрисьнули зі своєї країни, в часи, коли вона критично потребує помочі і захисту своїх синів і дочок. І сіли поляку (німцю, чеху, ірландцю, голландцю... - без різниці: там такі ж "ксенофобські" настрої) на шию, на чужу халяву. Та ще й, подейкують, вий.буються і недовольні на кождому кроці.
Моя рідня, мій край, був при польській окупації (і в УПА теж) - нас важко звинити в любові до ляха, але у даному випадку я став би поруч з цими поляками і пиз.ячив і гнав би цих "українських" паразитів, сикунів і ухилянтів аж до українського кордону. Захищати Батьківщину.
Цих мерзотників рано чи пізно виженуть "додому", Закінчиться війна і повернуться фронтовики. І там ся здибаєте. Знаю багатьох фронтовиків (і свого сина) - кожду падлу вивезуть у посадку і спитають: де ти, курво була, відлежувалася, коли ми воювали, проливали кров і хоронили товаришів? Радять приберегти липові справки про інвалідність - тоді вони стануть справжніми.
Достатньо зобов'язати законом працювати всіх, хто не старий і немічний або повертати допомогу.
спараведливою.
Але ж бубочкам не цікаве благополуччя держави Україна їм цікавий популістський ультрапатріотизм - загнати побільше українців під землю під лозунгами. Навіть диявол процитує біблію заради свого процвітання це 100 % про зелених.
А далі буде найгірше - див вище.
Голобородько по тихому здає Донбас... під грифом ,, Цілком Таємно ,,,