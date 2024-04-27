Міносвіти Польщі прагне переговорів з Україною щодо студентів-українців через зміни у мобілізації

Польський міністр науки й вищої освіти Даріуш Вєчорек заявив, що хоче проконсультуватися з Міністерством освіти й науки України та польським МЗС щодо того, як зміни у законі про мобілізацію вплинуть на студентів-українців у Польщі.

Про це він сказав в етері радіо TOK FM, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Польщі зараз навчаються приблизно 50 тисяч українців, які продовжували термін дії своїх документів у воєводських установах.

Він визнав, що тепер справу з продовженням їхніх документів складно коментувати, оскільки ситуація "абсолютно нова".

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Вечорек зауважив, що зараз не бачить загрози для студентів на тлі ухвалених змін у мобілізації, однак муситиме поговорити з міністром освіти та науки України, щоб дізнатися, як українська влада підійде до питання документів для студентів.

"Оскільки вони почали навчання в Польщі - вони на другому чи третьому курсі - було б добре, щоб вони закінчили навчання", - сказав польський міністр освіти.

Він додав, що також звернеться до МЗС Польщі, щоб там пояснили можливі загрози для українських студентів у Польщі.

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Призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку

Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.

На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.

Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Він зазначив, що поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе".

Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

У США заявили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.

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