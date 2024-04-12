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Новини Мобілізація
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Студенти, аспіранти та викладачі матимуть відстрочку від мобілізації. УМОВИ

освіта,вища

У Законі про мобілізацію врахували пропозицію Комітету освіти щодо права на відстрочку від мобілізації аспірантам.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Під час прийняття Закону була врахована пропозиція народних депутатів України - членів Комітету надати аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання право на відстрочку від мобілізації", - йдеться у повідомленні.

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Студенти і мобілізація

Також мобілізації під час особливого періоду не підлягатимуть:

  • здобувачі професійної (професійно-технічної),
  • фахової передвищої,
  • вищої освіти.

Ця умова діятиме, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою й здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону "Про освіту".

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Відстрочка для викладачів

Крім того, відстрочку отримають:

  • наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь,
  • педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти.

Для них відстрочка діятиме за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Автор: 

аспірантура (13) вища освіта (208) студенти (429) мобілізація (3017)


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Топ коментарі
+4
середній вік українських докторів наук - 59 років, кандидатів наук - 49. Середній вік ПКС (професорсько-викладацького складу) - 47-48 років. \\https://aspirantura.com.ua/uk/blog/skilki-v-********-vchenih/#:~:text=%D0%A1%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%96%D0%B2%3F,%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%96%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2.

йолоп, тобі хто заважав вчитися? докстори, та кандидати...особливо природних факультетів та медицини штучний товар. Якщо не буде аспірантів хто прийде на заміну ередній вік українських докторів наук - 59 років, кандидатів наук - 49. ?
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12.04.2024 15:37
+2
за бабло всі тепер аспіранти як і президенти )))
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12.04.2024 14:42
+2
Я вже бачу тут деякі почали жовч кидати на аспірантів, що всі ними стануть, так от, для контексту - туди досить важко попасти і місць там досить обмежена кількість, можете погуглити..
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12.04.2024 15:03
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В приёмных комиссиях близятся жнива.
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12.04.2024 14:39 Відповісти
за бабло всі тепер аспіранти як і президенти )))
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12.04.2024 14:42 Відповісти
Справедливість на марші
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12.04.2024 14:56 Відповісти
Я вже бачу тут деякі почали жовч кидати на аспірантів, що всі ними стануть, так от, для контексту - туди досить важко попасти і місць там досить обмежена кількість, можете погуглити..
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12.04.2024 15:03 Відповісти
зе-бидло з трьома класами образованія тебе не зрозуміє.
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12.04.2024 17:33 Відповісти
Так розумію, що сироти та бідні не підлягають!!! А ,,вічні" студенти дуже критичні для суспільства!!!
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12.04.2024 15:03 Відповісти
Фаховість Комітету освіти нижче дна - наукові та науково-педагогічні працівники, не менш як на 0,75 ставки. Без поняття скільки і як здобуваються звання, та що твориться в освіті...тим більше в наукових закладах. Шлях "реформ" не про високі технології...
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12.04.2024 15:10 Відповісти
Тобто життя аспiранта важливiше за моє.
Я, який платить податки на армiю, i тому самому аспiранту зарплату - безправна худоба. Ок. Я запам'ятав це.
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12.04.2024 15:24 Відповісти
середній вік українських докторів наук - 59 років, кандидатів наук - 49. Середній вік ПКС (професорсько-викладацького складу) - 47-48 років. \\https://aspirantura.com.ua/uk/blog/skilki-v-********-vchenih/#:~:text=%D0%A1%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%96%D0%B2%3F,%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%96%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2.

йолоп, тобі хто заважав вчитися? докстори, та кандидати...особливо природних факультетів та медицини штучний товар. Якщо не буде аспірантів хто прийде на заміну ередній вік українських докторів наук - 59 років, кандидатів наук - 49. ?
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12.04.2024 15:37 Відповісти
а навіщо ці люди? вони щось створюють? крім того, що отримують кошти з бюджету
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12.04.2024 16:03 Відповісти
Дебіл, ти окрім гівна у інтернеті нічого більше не створюєш
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12.04.2024 17:35 Відповісти
Я здобув вищу освiту, дядя.
А якщо я заб'ю *** на податки, то що ? Аспiрантов мало, а мене багато i тому мене можна в утiль ?
Я проти того щоб хтось був вартий жити, а хтось нi.
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12.04.2024 16:04 Відповісти
бо таких, як ти десятки мільйонів, а їх пару сотень тисяч. І щоб тебе зробити, то треба тата і маму і все. А їх зробити, то ще треба 20-25 років на навчання і мільйони грошей. Зрозумів цінність свою і їх для суспільства?
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12.04.2024 17:42 Відповісти
Дурень, на моєму утриманнi всi цi люди, i не тiльки вони.
А дiлити на сорти кто гiдний життя, а хто нi - так робили нацiки дядi Адольфа.
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12.04.2024 21:05 Відповісти
Аспіранти самі оплачують своє навчання! Так як майже всі на контракті
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12.04.2024 23:16 Відповісти
ага... "утримуватель", "благодєтель". ти скільки, отримувач вищої освіти, податків заплатив за останні 10 років ? хоч на зарплату одному професору достатньо буде? І запам'ятай, Шикельгрубер тут ні до чого. природа жорстка, тому одні розумні і більш ефективні для спільноти, інші... просто наглі і брехливі і дуже посередні... ну ти в курсі...
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12.04.2024 23:18 Відповісти
Скiльки я заплатив - тобi не снилося. Прискай ядом собi в дупу.
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13.04.2024 17:11 Відповісти
хто ж тобі не давав вчитися більше? чи сидіти ночами і вихідними за книгами і в бібліотеках чи в інтернеті (і не в іграх чи порно)? читати і аналізувати, вчитися знаходити взаємозв'язки і приховані смисли? Хто?
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12.04.2024 17:44 Відповісти
Можливо будете більш заглиблюватись в тему перщ ніж коментувати? Аспірантів на бюджеті майже немає, як мінімум я таких не знаю, 99,9% на контракті і самі оплачують власне навчання. І це одні із самих розумних людей в нашій країні! Якщо б внести таку норму в закон, якою б депутатами ВР могли б бути тільки ВЖЕ діючі науковці не нижче доктора філософії або кандидата наук(це по старому), то б ми отримали дійсно інший рівень державної влади та якість прийнятих законів, прямопротилежний в кращу сторону від того що ми маємо зараз!
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12.04.2024 23:15 Відповісти
дивний цей "системно неінформований чи неосвідчений" піпл... хочуть гарну хату, машину, кляйдунг і герете нові, світло, тепло і всяку приємність, одним словом комфорт... А хто це все придумує, розробляє, виробляє? може вони, "платники податків", які навіть не знають, як і що вони платять? Чи може ті, які по 20-40 років вчилися і мало того, що всяких ослів вчать в вишах, так ще й мусять думати, як зробити так, щоб ці осли добре жили, в комфорті і добробуті...

Чи щодо війни... хто мусить розробляти нову зброю?, проектувати і будувати нові споруди, розробляти плати боротьби з ворогом і систему функціонування країни? Хто це робить? думаєш, що "платники податків" чи може оця виборна наволоч, яку ці "платники податків" привели до влади"
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12.04.2024 17:56 Відповісти
Тепер за направлення в аспірантуру доведеться приплатити.
Вся гопота з грішми кинеться в аспіранти.
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12.04.2024 17:59 Відповісти
Аспірантури не резинові і зараз майже всі переповнені, так як відстрочка була ще до закону. Тому масового точно не буде
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12.04.2024 23:19 Відповісти
 
 