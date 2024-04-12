Студенти, аспіранти та викладачі матимуть відстрочку від мобілізації. УМОВИ
У Законі про мобілізацію врахували пропозицію Комітету освіти щодо права на відстрочку від мобілізації аспірантам.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"Під час прийняття Закону була врахована пропозиція народних депутатів України - членів Комітету надати аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання право на відстрочку від мобілізації", - йдеться у повідомленні.
Студенти і мобілізація
Також мобілізації під час особливого періоду не підлягатимуть:
- здобувачі професійної (професійно-технічної),
- фахової передвищої,
- вищої освіти.
Ця умова діятиме, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою й здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону "Про освіту".
Відстрочка для викладачів
Крім того, відстрочку отримають:
- наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь,
- педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти.
Для них відстрочка діятиме за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
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Я, який платить податки на армiю, i тому самому аспiранту зарплату - безправна худоба. Ок. Я запам'ятав це.
йолоп, тобі хто заважав вчитися? докстори, та кандидати...особливо природних факультетів та медицини штучний товар. Якщо не буде аспірантів хто прийде на заміну ередній вік українських докторів наук - 59 років, кандидатів наук - 49. ?
А якщо я заб'ю *** на податки, то що ? Аспiрантов мало, а мене багато i тому мене можна в утiль ?
Я проти того щоб хтось був вартий жити, а хтось нi.
А дiлити на сорти кто гiдний життя, а хто нi - так робили нацiки дядi Адольфа.
Чи щодо війни... хто мусить розробляти нову зброю?, проектувати і будувати нові споруди, розробляти плати боротьби з ворогом і систему функціонування країни? Хто це робить? думаєш, що "платники податків" чи може оця виборна наволоч, яку ці "платники податків" привели до влади"
Вся гопота з грішми кинеться в аспіранти.