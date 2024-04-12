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Реєстрація військовозобов’язаних в електронному кабінеті буде добровільною, - Міноборони

мобілізація,тцк

Електронний кабінет військовозобов’язаного є просто зручним сервісом для людей, реєстрація в ньому буде добровільною.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ.

"Електронний кабінет створять автоматично, але реєструватися там людина зможе за бажанням. Це не буде якоюсь примусовою мірою, яка якимось чином карається. На даний момент принаймні так", - зазначив він.

За словами Лазуткіна, це зручно, оскільки не треба буде приходити в ТЦК і СП.

"Не треба буде стояти в черзі. ... Тому ще раз наголошую: це просто зручний сервіс для людей, які користуються інтернетом і мають смартфон", - додав речник.

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Автор: 

Міноборони (7294) мобілізація (3017)


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Топ коментарі
+10
А хіба комусь за увесь час війни заборонено було звертатися добровільно до ТЦК ?
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12.04.2024 13:37
+6
Согласно ст 63 Конституции Украины - человек БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПОСЛЕДСТВИЙ может ОТКАЗАТЬСЯ давать о себе и своих близких любую информацию!!!!
БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН отказа!!!

ст.21 Конституции гласить, что ВСЕ люди РАВНЫЕ в своих ПРАВАХ !!!
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12.04.2024 14:31
+4
Такі самі притрушені особи як ти такі закони й пишуть.
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12.04.2024 16:02
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"Не треба буде стояти в черзі. ... Тому ще раз наголошую: це просто зручний сервіс для людей, які користуються інтернетом і мають смартфон" Джерело:
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12.04.2024 13:23 Відповісти
Коли вже нарешті появиться цей електронний кабінет. Тільки балачки, а завантажити коли дадуть ?
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12.04.2024 15:11 Відповісти
Закон вступає в дію через місяц після підписання. Десь тоді і створять кабінет.
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12.04.2024 17:40 Відповісти
А як вони збирались примусити залишати свої особисті данні на якомусь стрьомному ресурсі?
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12.04.2024 13:24 Відповісти
Так не залишай, чи тебе в індивідуальному порядку погані дядкьки змушували видати віськові данні про твою особу ?
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12.04.2024 15:21 Відповісти
Такі самі притрушені особи як ти такі закони й пишуть.
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12.04.2024 16:02 Відповісти
Електронний кабінет створять автоматично Джерело: ( )
Дані туди будуть завантажені автоматично з ТЦК. А входити туди (чомусь називають це реєстрацією) чи не входити - це вже як хочеш. Не хочеш - йди то ТЦК, а вони оновлять інформацію в кабінеті, як би тобі від цього стрьомно не було.
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12.04.2024 17:36 Відповісти
Так якщо данні автоматично завантажуються з тцк, у чому тоді сенс мого входу у той кабінет?
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12.04.2024 17:42 Відповісти
Підтвердити чи оновити (дається 60 днів на оновлення даних після вступу в дію закону). Та оновлювати надалі (зміна роботи, місця проживання, контактні дані). Або ходити до ТЦК пішки...
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12.04.2024 17:55 Відповісти
Та то все зрозуміло. Питання в тому як ці клоуни збиралися примусити там реєструватися? Бо ось цитата:

Електронний кабінет створять автоматично, але реєструватися там людина зможе за бажанням. Це не буде якоюсь примусовою мірою, яка якимось чином карається. На даний момент принаймні так.

У нас є закон котрий зобов'язує громадян користуватися інтернетом?
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12.04.2024 18:00 Відповісти
Каратись буде неоновлення впродовж 60 днів. А комусь до ТЦК їхати кілька десятків км. Що ж буде зручніше?
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12.04.2024 18:40 Відповісти
Та до чого тут це, зручно чи не зручно? Ці клоуни збиралися реєстрацію в тому кабінеті зробити обов'язком. Це навіть було в законопроекті. Наступне що: усім дивитися марафон по шість годин на день...? Хоча це квіточки у порівнянні з тим що повістка вважатиметься врученою, навіть якщо військовозобов'язаний не отримав її фізично. Закони зараз пишуть ІДІОТИ.
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12.04.2024 18:53 Відповісти
збиралися, було... Там багато що було. Але ж нема...
А повістка... Ну, не розслабляйся - в країні війна.
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15.04.2024 20:23 Відповісти
так у них сведенная инфа со всех реестров, вплоть до твоей электронной фотографии и наличия авто, что ты там обновлять собрался??? отпечатки пальцев???)))
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12.04.2024 20:04 Відповісти
Як мінімум - підтвердити місце проживання і контакти. Реєстри реєстрами, а ти можеш переселитися до коханки і телефон змінити.
Можливо там буде кнопка - Ви підтверджуєте цю інформацію? Не підтвердиш - подадуть у розшук.
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15.04.2024 20:19 Відповісти
ну уточнить..не пришла ли тебе повестка в кабинет)
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12.04.2024 20:10 Відповісти
Є- повістка передбачає Є- службу у смартфоні?)))

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12.04.2024 20:19 Відповісти
Ви би краще мобілізацію добровільною зробили.
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12.04.2024 13:30 Відповісти
А хіба комусь за увесь час війни заборонено було звертатися добровільно до ТЦК ?
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12.04.2024 13:37 Відповісти
краще демобілізацію добровільну
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12.04.2024 14:01 Відповісти
У вас на роїсі,за це стаття кримінальна, не грай із вогнем.
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12.04.2024 15:22 Відповісти
я только за, но вот проблема - а где он?
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12.04.2024 13:31 Відповісти
Буде як і Дія, бекап в дарнеті на соті гіг.
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12.04.2024 13:32 Відповісти
Що значить є? А де він ,цей кабінет? Буде зроблений, коли? Як за 60 днів мільони люди обновлять дані без кабінету? ТЦК -луснуть. Бо деякі юристи кажуть, що оновлювати треба навіть тим, хто після 2022 оновлював. Да анівть без них лучнуть.
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12.04.2024 13:40 Відповісти
уже бачу як у воєнкомати ломанулись толпи оновлювати дані ))
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13.04.2024 16:22 Відповісти
Там зараз годині черги, у всякому випаду у Києві вже давно
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13.04.2024 19:12 Відповісти
Сподіваюся, що він не буде в Дії...
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12.04.2024 13:44 Відповісти
Согласно ст 63 Конституции Украины - человек БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПОСЛЕДСТВИЙ может ОТКАЗАТЬСЯ давать о себе и своих близких любую информацию!!!!
БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН отказа!!!

ст.21 Конституции гласить, что ВСЕ люди РАВНЫЕ в своих ПРАВАХ !!!
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12.04.2024 14:31 Відповісти
А якщо сердиті марсіянє прилетять ?? Чи теж будете вумнічать ?

Американець, Ви там фільму "Громадянська війна вже подивився ?"
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12.04.2024 20:13 Відповісти
))) еще один любитель говорить о "марсианах" без доказательств... )))
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12.04.2024 20:38 Відповісти
Сенс ? Ви узяли одну статтю і тіпа вводите в абсолют ? А інших статей у Конституції немає ?

Це профанація і демагогія.

алаверди ...

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є ОБОВ'ЯЗКОМ громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
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13.04.2024 17:32 Відповісти
Стаття 64 Конституції України

Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені https://urst.com.ua/constitution/st-24 статтями 24 , https://urst.com.ua/constitution/st-25 25 , https://urst.com.ua/constitution/st-27 27 , https://urst.com.ua/constitution/st-28 28 , https://urst.com.ua/constitution/st-29 29 , https://urst.com.ua/constitution/st-40 40 , https://urst.com.ua/constitution/st-47 47 , https://urst.com.ua/constitution/st-51 51 , https://urst.com.ua/constitution/st-52 52 , https://urst.com.ua/constitution/st-55 55 , https://urst.com.ua/constitution/st-56 56 , https://urst.com.ua/constitution/st-57 57 , https://urst.com.ua/constitution/st-58 58 , https://urst.com.ua/constitution/st-59 59 , https://urst.com.ua/constitution/st-60 60 , https://urst.com.ua/constitution/st-61 61 , https://urst.com.ua/constitution/st-62 62 , https://urst.com.ua/constitution/st-63 63 цієї Конституції .
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13.04.2024 19:14 Відповісти
Тобто, Конституція пропонує займатися тільки дотриманням демократичних норм у суспільстві у той час, коли країну атакує зовнішній ворог.

Норм ...
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13.04.2024 21:56 Відповісти
Зеленоботе, Конституція, це те, що робить державу державою. Немає конституції, немає держави.
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14.04.2024 15:05 Відповісти
Наразі є неідеальна Конституція, відповідно держава з проблемами.
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14.04.2024 22:47 Відповісти
Ні ,це ви зелені не ідеальні. Самі клоуни і зеленого клоуна вибрали. Навіщо нам маленька Росія 2.0??
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14.04.2024 23:36 Відповісти
Це не до мене.
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15.04.2024 10:48 Відповісти
Все що всім потрібно зрозуміти: "Електронний кабінет створять автоматично, але реєструватися там людина зможе за бажанням. Це не буде якоюсь примусовою мірою, яка якимось чином карається. На даний момент принаймні так... Готуйся до новацій мудрий наріт. А точніше готуй кеш. Зараз цю х...ню протестують на НЕлохах, а потім вилізе якийсь калян катлєта і виригає що "всє крєпасниє далжни зарігістріриватся і платіть штрафи!!!".
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12.04.2024 14:33 Відповісти
Все не зарееєструються, це буде, як как Дія, в смартфоні.
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13.04.2024 19:16 Відповісти
Всі
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13.04.2024 19:17 Відповісти
Зелені мародери переживають за свою гімняну "Дію",яку рашисти зносили вже триччі.Щоб не видаляли,зробили "добровільну" реєстрацію.
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12.04.2024 15:15 Відповісти
явка всех желающих обязательна
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12.04.2024 16:14 Відповісти
Круто
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12.04.2024 18:56 Відповісти
Костюм клоуна під час мобілізації при Зеленському захищає краще, чим посвідчення про інвалідність, бо не кожний може бути клоуном на відміну від преЗЕдента..
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12.04.2024 20:10 Відповісти
Там повинен бути нормальний захист. Це ж не кабінет водоканала. Мабуть вхід буде з КЕП.
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12.04.2024 20:15 Відповісти
может народу оружие "добровольно" разрешить носить\производить\использовать\тренироваться? а то холопов переписывать туда-сюда пока не закончатся как-то немного тупо (хотя конечно толпы заняты, суетятся, занимаются бурной деятельностью, получают бабло, стаж и т.п.).
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13.04.2024 00:47 Відповісти
Холопам, які не вивчать українську, світить тільки куля в лоба, а не зброя в руки.
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15.04.2024 10:50 Відповісти
А чому тих, хто "працює" в науці, культурі та освіті мобілізація якось не стосується?!
Ці діячі, яких давно вже Зеленський помножив на 0, фактично лише створюють вигляд активної діяльності у соцмережах та на своїх офіційних сайтах установ, шкіл, коледжів, унівверів, інститутів. Організовують і для себе проводять вистави на яких присутні 10 чоловік, якісь показові конференції не про що і ні для кого, розповідають про неймовірні наукові здобутки яких ніхто не бачив! Які там здобутки, марнотрати!
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15.04.2024 08:01 Відповісти
 
 