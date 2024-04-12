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Реєстрація військовозобов’язаних в електронному кабінеті буде добровільною, - Міноборони
Електронний кабінет військовозобов’язаного є просто зручним сервісом для людей, реєстрація в ньому буде добровільною.
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ.
"Електронний кабінет створять автоматично, але реєструватися там людина зможе за бажанням. Це не буде якоюсь примусовою мірою, яка якимось чином карається. На даний момент принаймні так", - зазначив він.
За словами Лазуткіна, це зручно, оскільки не треба буде приходити в ТЦК і СП.
"Не треба буде стояти в черзі. ... Тому ще раз наголошую: це просто зручний сервіс для людей, які користуються інтернетом і мають смартфон", - додав речник.
Топ коментарі
+10 Alex O #513819
показати весь коментар12.04.2024 13:37
+6 Sloy Gnom
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+4 vitaliymkua
показати весь коментар12.04.2024 16:02
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Дані туди будуть завантажені автоматично з ТЦК. А входити туди (чомусь називають це реєстрацією) чи не входити - це вже як хочеш. Не хочеш - йди то ТЦК, а вони оновлять інформацію в кабінеті, як би тобі від цього стрьомно не було.
Електронний кабінет створять автоматично, але реєструватися там людина зможе за бажанням. Це не буде якоюсь примусовою мірою, яка якимось чином карається. На даний момент принаймні так.
У нас є закон котрий зобов'язує громадян користуватися інтернетом?
А повістка... Ну, не розслабляйся - в країні війна.
Можливо там буде кнопка - Ви підтверджуєте цю інформацію? Не підтвердиш - подадуть у розшук.
БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН отказа!!!
ст.21 Конституции гласить, что ВСЕ люди РАВНЫЕ в своих ПРАВАХ !!!
Американець, Ви там фільму "Громадянська війна вже подивився ?"
Це профанація і демагогія.
алаверди ...
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є ОБОВ'ЯЗКОМ громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені https://urst.com.ua/constitution/st-24 статтями 24 , https://urst.com.ua/constitution/st-25 25 , https://urst.com.ua/constitution/st-27 27 , https://urst.com.ua/constitution/st-28 28 , https://urst.com.ua/constitution/st-29 29 , https://urst.com.ua/constitution/st-40 40 , https://urst.com.ua/constitution/st-47 47 , https://urst.com.ua/constitution/st-51 51 , https://urst.com.ua/constitution/st-52 52 , https://urst.com.ua/constitution/st-55 55 , https://urst.com.ua/constitution/st-56 56 , https://urst.com.ua/constitution/st-57 57 , https://urst.com.ua/constitution/st-58 58 , https://urst.com.ua/constitution/st-59 59 , https://urst.com.ua/constitution/st-60 60 , https://urst.com.ua/constitution/st-61 61 , https://urst.com.ua/constitution/st-62 62 , https://urst.com.ua/constitution/st-63 63 цієї Конституції .
Норм ...
Ці діячі, яких давно вже Зеленський помножив на 0, фактично лише створюють вигляд активної діяльності у соцмережах та на своїх офіційних сайтах установ, шкіл, коледжів, унівверів, інститутів. Організовують і для себе проводять вистави на яких присутні 10 чоловік, якісь показові конференції не про що і ні для кого, розповідають про неймовірні наукові здобутки яких ніхто не бачив! Які там здобутки, марнотрати!