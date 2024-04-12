Реєстрація військовозобов’язаних в електронному кабінеті буде добровільною, - Міноборони

Електронний кабінет військовозобов’язаного є просто зручним сервісом для людей, реєстрація в ньому буде добровільною.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ.

"Електронний кабінет створять автоматично, але реєструватися там людина зможе за бажанням. Це не буде якоюсь примусовою мірою, яка якимось чином карається. На даний момент принаймні так", - зазначив він.

За словами Лазуткіна, це зручно, оскільки не треба буде приходити в ТЦК і СП.

"Не треба буде стояти в черзі. ... Тому ще раз наголошую: це просто зручний сервіс для людей, які користуються інтернетом і мають смартфон", - додав речник.

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