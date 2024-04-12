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Регистрация военнообязанных в электронном кабинете будет добровольной, - Минобороны
Электронный кабинет военнообязанного просто удобный сервис для людей, регистрация в нем будет добровольной.
Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ.
"Электронный кабинет будет создан автоматически, но регистрироваться там человек сможет по желанию. Это не будет какой-то принудительной мерой, которая каким-то образом карается. На данный момент по крайней мере так", - отметил он.
По словам Лазуткина, это удобно, поскольку не нужно будет приходить в ТЦК и СП.
"Не надо будет стоять в очереди... Поэтому еще раз подчеркиваю: это просто удобный сервис для людей, которые пользуются интернетом и имеют смартфон", - добавил представитель.
Топ комментарии
+10 Alex O #513819
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+6 Sloy Gnom
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+4 vitaliymkua
показать весь комментарий12.04.2024 16:02
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Дані туди будуть завантажені автоматично з ТЦК. А входити туди (чомусь називають це реєстрацією) чи не входити - це вже як хочеш. Не хочеш - йди то ТЦК, а вони оновлять інформацію в кабінеті, як би тобі від цього стрьомно не було.
Електронний кабінет створять автоматично, але реєструватися там людина зможе за бажанням. Це не буде якоюсь примусовою мірою, яка якимось чином карається. На даний момент принаймні так.
У нас є закон котрий зобов'язує громадян користуватися інтернетом?
А повістка... Ну, не розслабляйся - в країні війна.
Можливо там буде кнопка - Ви підтверджуєте цю інформацію? Не підтвердиш - подадуть у розшук.
БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН отказа!!!
ст.21 Конституции гласить, что ВСЕ люди РАВНЫЕ в своих ПРАВАХ !!!
Американець, Ви там фільму "Громадянська війна вже подивився ?"
Це профанація і демагогія.
алаверди ...
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є ОБОВ'ЯЗКОМ громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені https://urst.com.ua/constitution/st-24 статтями 24 , https://urst.com.ua/constitution/st-25 25 , https://urst.com.ua/constitution/st-27 27 , https://urst.com.ua/constitution/st-28 28 , https://urst.com.ua/constitution/st-29 29 , https://urst.com.ua/constitution/st-40 40 , https://urst.com.ua/constitution/st-47 47 , https://urst.com.ua/constitution/st-51 51 , https://urst.com.ua/constitution/st-52 52 , https://urst.com.ua/constitution/st-55 55 , https://urst.com.ua/constitution/st-56 56 , https://urst.com.ua/constitution/st-57 57 , https://urst.com.ua/constitution/st-58 58 , https://urst.com.ua/constitution/st-59 59 , https://urst.com.ua/constitution/st-60 60 , https://urst.com.ua/constitution/st-61 61 , https://urst.com.ua/constitution/st-62 62 , https://urst.com.ua/constitution/st-63 63 цієї Конституції .
Норм ...
Ці діячі, яких давно вже Зеленський помножив на 0, фактично лише створюють вигляд активної діяльності у соцмережах та на своїх офіційних сайтах установ, шкіл, коледжів, унівверів, інститутів. Організовують і для себе проводять вистави на яких присутні 10 чоловік, якісь показові конференції не про що і ні для кого, розповідають про неймовірні наукові здобутки яких ніхто не бачив! Які там здобутки, марнотрати!