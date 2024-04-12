Регистрация военнообязанных в электронном кабинете будет добровольной, - Минобороны

Электронный кабинет военнообязанного просто удобный сервис для людей, регистрация в нем будет добровольной.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ.

"Электронный кабинет будет создан автоматически, но регистрироваться там человек сможет по желанию. Это не будет какой-то принудительной мерой, которая каким-то образом карается. На данный момент по крайней мере так", - отметил он.

По словам Лазуткина, это удобно, поскольку не нужно будет приходить в ТЦК и СП.

"Не надо будет стоять в очереди... Поэтому еще раз подчеркиваю: это просто удобный сервис для людей, которые пользуются интернетом и имеют смартфон", - добавил представитель.

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