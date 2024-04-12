Студенты, аспиранты и преподаватели получат отсрочку от мобилизации. УСЛОВИЯ
В Законе о мобилизации учли предложение Комитета образования о праве на отсрочку от мобилизации аспирантам.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
"При принятии Закона было учтено предложение народных депутатов Украины - членов Комитета предоставить аспирантам, которые учатся как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения право на отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении.
Студенты и мобилизация
Также мобилизировать во время особого периода не будут:
- соискателей профессионального (профессионально-технического),
- профессионального высшего,
- высшего образования.
Это условие будет действовать, если они учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона "Об образовании".
Отсрочка для преподавателей
Кроме того, отсрочку получат:
- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученую степень,
- педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования.
Для них отсрочка будет действовать при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки.
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Я, який платить податки на армiю, i тому самому аспiранту зарплату - безправна худоба. Ок. Я запам'ятав це.
йолоп, тобі хто заважав вчитися? докстори, та кандидати...особливо природних факультетів та медицини штучний товар. Якщо не буде аспірантів хто прийде на заміну ередній вік українських докторів наук - 59 років, кандидатів наук - 49. ?
А якщо я заб'ю *** на податки, то що ? Аспiрантов мало, а мене багато i тому мене можна в утiль ?
Я проти того щоб хтось був вартий жити, а хтось нi.
А дiлити на сорти кто гiдний життя, а хто нi - так робили нацiки дядi Адольфа.
Чи щодо війни... хто мусить розробляти нову зброю?, проектувати і будувати нові споруди, розробляти плати боротьби з ворогом і систему функціонування країни? Хто це робить? думаєш, що "платники податків" чи може оця виборна наволоч, яку ці "платники податків" привели до влади"
Вся гопота з грішми кинеться в аспіранти.