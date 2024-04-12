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Новости мобилизации
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Студенты, аспиранты и преподаватели получат отсрочку от мобилизации. УСЛОВИЯ

освіта,вища

В Законе о мобилизации учли предложение Комитета образования о праве на отсрочку от мобилизации аспирантам.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"При принятии Закона было учтено предложение народных депутатов Украины - членов Комитета предоставить аспирантам, которые учатся как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения право на отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении.

Студенты и мобилизация

Также мобилизировать во время особого периода не будут:

  • соискателей профессионального (профессионально-технического),
  • профессионального высшего,
  • высшего образования.

Это условие будет действовать, если они учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона "Об образовании".

Отсрочка для преподавателей

Кроме того, отсрочку получат:

  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученую степень,
  • педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования.

Для них отсрочка будет действовать при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

Читайте также: Закон о мобилизации, вероятно, вступит в силу во второй половине мая, – "слуга народа" Кравчук

Автор: 

аспирантура (17) высшее образование (182) студенты (665) мобилизация (2751)


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середній вік українських докторів наук - 59 років, кандидатів наук - 49. Середній вік ПКС (професорсько-викладацького складу) - 47-48 років. \\https://aspirantura.com.ua/uk/blog/skilki-v-********-vchenih/#:~:text=%D0%A1%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%96%D0%B2%3F,%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%96%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2.

йолоп, тобі хто заважав вчитися? докстори, та кандидати...особливо природних факультетів та медицини штучний товар. Якщо не буде аспірантів хто прийде на заміну ередній вік українських докторів наук - 59 років, кандидатів наук - 49. ?
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12.04.2024 15:37
+2
за бабло всі тепер аспіранти як і президенти )))
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12.04.2024 14:42
+2
Я вже бачу тут деякі почали жовч кидати на аспірантів, що всі ними стануть, так от, для контексту - туди досить важко попасти і місць там досить обмежена кількість, можете погуглити..
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12.04.2024 15:03
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Правила форума Совет форумчан
В приёмных комиссиях близятся жнива.
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12.04.2024 14:39 Ответить
за бабло всі тепер аспіранти як і президенти )))
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12.04.2024 14:42 Ответить
Справедливість на марші
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12.04.2024 14:56 Ответить
Я вже бачу тут деякі почали жовч кидати на аспірантів, що всі ними стануть, так от, для контексту - туди досить важко попасти і місць там досить обмежена кількість, можете погуглити..
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12.04.2024 15:03 Ответить
зе-бидло з трьома класами образованія тебе не зрозуміє.
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12.04.2024 17:33 Ответить
Так розумію, що сироти та бідні не підлягають!!! А ,,вічні" студенти дуже критичні для суспільства!!!
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12.04.2024 15:03 Ответить
Фаховість Комітету освіти нижче дна - наукові та науково-педагогічні працівники, не менш як на 0,75 ставки. Без поняття скільки і як здобуваються звання, та що твориться в освіті...тим більше в наукових закладах. Шлях "реформ" не про високі технології...
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12.04.2024 15:10 Ответить
Тобто життя аспiранта важливiше за моє.
Я, який платить податки на армiю, i тому самому аспiранту зарплату - безправна худоба. Ок. Я запам'ятав це.
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12.04.2024 15:24 Ответить
середній вік українських докторів наук - 59 років, кандидатів наук - 49. Середній вік ПКС (професорсько-викладацького складу) - 47-48 років. \\https://aspirantura.com.ua/uk/blog/skilki-v-********-vchenih/#:~:text=%D0%A1%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%96%D0%B2%3F,%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%96%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2.

йолоп, тобі хто заважав вчитися? докстори, та кандидати...особливо природних факультетів та медицини штучний товар. Якщо не буде аспірантів хто прийде на заміну ередній вік українських докторів наук - 59 років, кандидатів наук - 49. ?
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12.04.2024 15:37 Ответить
а навіщо ці люди? вони щось створюють? крім того, що отримують кошти з бюджету
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12.04.2024 16:03 Ответить
Дебіл, ти окрім гівна у інтернеті нічого більше не створюєш
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12.04.2024 17:35 Ответить
Я здобув вищу освiту, дядя.
А якщо я заб'ю *** на податки, то що ? Аспiрантов мало, а мене багато i тому мене можна в утiль ?
Я проти того щоб хтось був вартий жити, а хтось нi.
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12.04.2024 16:04 Ответить
бо таких, як ти десятки мільйонів, а їх пару сотень тисяч. І щоб тебе зробити, то треба тата і маму і все. А їх зробити, то ще треба 20-25 років на навчання і мільйони грошей. Зрозумів цінність свою і їх для суспільства?
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12.04.2024 17:42 Ответить
Дурень, на моєму утриманнi всi цi люди, i не тiльки вони.
А дiлити на сорти кто гiдний життя, а хто нi - так робили нацiки дядi Адольфа.
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12.04.2024 21:05 Ответить
Аспіранти самі оплачують своє навчання! Так як майже всі на контракті
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12.04.2024 23:16 Ответить
ага... "утримуватель", "благодєтель". ти скільки, отримувач вищої освіти, податків заплатив за останні 10 років ? хоч на зарплату одному професору достатньо буде? І запам'ятай, Шикельгрубер тут ні до чого. природа жорстка, тому одні розумні і більш ефективні для спільноти, інші... просто наглі і брехливі і дуже посередні... ну ти в курсі...
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12.04.2024 23:18 Ответить
Скiльки я заплатив - тобi не снилося. Прискай ядом собi в дупу.
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13.04.2024 17:11 Ответить
хто ж тобі не давав вчитися більше? чи сидіти ночами і вихідними за книгами і в бібліотеках чи в інтернеті (і не в іграх чи порно)? читати і аналізувати, вчитися знаходити взаємозв'язки і приховані смисли? Хто?
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12.04.2024 17:44 Ответить
Можливо будете більш заглиблюватись в тему перщ ніж коментувати? Аспірантів на бюджеті майже немає, як мінімум я таких не знаю, 99,9% на контракті і самі оплачують власне навчання. І це одні із самих розумних людей в нашій країні! Якщо б внести таку норму в закон, якою б депутатами ВР могли б бути тільки ВЖЕ діючі науковці не нижче доктора філософії або кандидата наук(це по старому), то б ми отримали дійсно інший рівень державної влади та якість прийнятих законів, прямопротилежний в кращу сторону від того що ми маємо зараз!
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12.04.2024 23:15 Ответить
дивний цей "системно неінформований чи неосвідчений" піпл... хочуть гарну хату, машину, кляйдунг і герете нові, світло, тепло і всяку приємність, одним словом комфорт... А хто це все придумує, розробляє, виробляє? може вони, "платники податків", які навіть не знають, як і що вони платять? Чи може ті, які по 20-40 років вчилися і мало того, що всяких ослів вчать в вишах, так ще й мусять думати, як зробити так, щоб ці осли добре жили, в комфорті і добробуті...

Чи щодо війни... хто мусить розробляти нову зброю?, проектувати і будувати нові споруди, розробляти плати боротьби з ворогом і систему функціонування країни? Хто це робить? думаєш, що "платники податків" чи може оця виборна наволоч, яку ці "платники податків" привели до влади"
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12.04.2024 17:56 Ответить
Тепер за направлення в аспірантуру доведеться приплатити.
Вся гопота з грішми кинеться в аспіранти.
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12.04.2024 17:59 Ответить
Аспірантури не резинові і зараз майже всі переповнені, так як відстрочка була ще до закону. Тому масового точно не буде
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12.04.2024 23:19 Ответить
 
 