Студенты, аспиранты и преподаватели получат отсрочку от мобилизации. УСЛОВИЯ

В Законе о мобилизации учли предложение Комитета образования о праве на отсрочку от мобилизации аспирантам.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"При принятии Закона было учтено предложение народных депутатов Украины - членов Комитета предоставить аспирантам, которые учатся как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения право на отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении.

Студенты и мобилизация

Также мобилизировать во время особого периода не будут:

соискателей профессионального (профессионально-технического),

профессионального высшего,

высшего образования.

Это условие будет действовать, если они учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона "Об образовании".

Отсрочка для преподавателей

Кроме того, отсрочку получат:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученую степень,

педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования.

Для них отсрочка будет действовать при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

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